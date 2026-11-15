Piotr Odoszewski o "Must Be The Music": "Chciałem być odebrany jako artysta, a nie za wszelką cenę wygrać" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Jak to jest dzielić scenę z muzykami pokroju The Fray, na których piosenkach wychowały się miliony słuchaczy na całym świecie?

Piotr Odoszewski: Przyznam, że na samym początku, kiedy wszedłem podłączyć cały sprzęt, gdy scena nie była jeszcze rozpalona, mocno stresowałem się tą ilością ludzi i faktem, że horyzont w ogóle się nie kończy (śmiech). Po zagraniu pierwszych dźwięków od razu poczułem, że Ci wszyscy ludzie są zainteresowani moim koncertem, a to przecież nie zawsze się zdarza podczas występów w roli supportu. Jestem niezwykle wdzięczny, bo fani The Fray tworzą fantastyczne audytorium.

Sam należysz do nich czy raczej starasz się poszerzać swoje muzyczne horyzonty?

- Zdecydowanie to drugie. Nie znałem wcześniej szczegółowo całej dyskografii zespołu, choć oczywiście sprawdziłem materiał, żeby nie robić niczego w ciemno (śmiech). Okazało się, że faktycznie doskonale kojarzę ich kultowe motywy - czy to z seriali, czy z radia. Kiedy podglądaliśmy próby, w których na scenie bierze udział cały duży skład, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Zawsze doceniam, kiedy ktoś angażuje tylu muzyków do grania na żywo.

Nie da się ukryć, że masz za sobą naprawdę udany rok - choćby drugie miejsce w "Must Be the Music". Jest w tobie nadal delikatna gorycz, że nie udało się wygrać?

- Tak widocznie miało być (śmiech). Wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się przez przypadek… Z perspektywy całego życia i mojego celu, jakim jest robienie muzyki na stałe, to mogło wyjść mi tylko na dobre. Dzięki drugiemu miejscu nie muszę się obawiać, że ludzie mogą mi przypisać łatkę "chłopaka z talent show", dodatkowo dało mi to ogromny impuls do działania i pewność siebie. Pokazało, że odbiorcy istnieją - trzeba ich tylko poszukać, bo moje audytorium może się stale poszerzać.

Czyli z dzisiejszej perspektywy oceniasz to doświadczenie jak najbardziej pozytywnie…

- Oczywiście, że tak! Gdyby nie ten program, prawdopodobnie nie siedzielibyśmy teraz tutaj i nie zastanawialibyśmy się nad kolejnymi moimi krokami (śmiech). Wydając muzykę niezależnie, będąc samemu sobie głównym organizatorem i inwestorem, nagroda za drugie miejsce pozwoliła mi pomyśleć szerzej o tym, co ma się ukazać. Mam nadzieję, że niedługo będzie widać tego efekty.

No właśnie, warto pamiętać, że self-publishing wymaga niewątpliwie więcej zaangażowania samego twórcy. Co w takim razie udział w programie zmienił w twoim podejściu do występów na żywo i komponowania?

- Zastanawiam się, czy w ogóle cokolwiek zmienił (śmiech). Zmienił o tyle, że moim głównym założeniem było nieoperowanie półśrodkami i nieprzymilanie się do ludzi rzeczami, które ze mną nie rezonują. Piosenki, które wybierałem na poszczególne etapy, wcale nie były nośnymi, łatwymi singlami. Postawiłem na to, jak ja chcę być odebrany jako artysta, a nie za wszelką cenę wygrać. Pokazałem, kim jestem przed gronem, które wcześniej mnie nie znało.

Co ważne, nie startowałeś z pozycji całkowitego debiutanta - miałeś już za sobą krążek i poboczne projekty…

- Dokładnie tak, potraktowałem to po prostu jako idealny kanał dotarcia do nowych ludzi.

Gdy rozmawialiśmy na początku roku, wspominałeś, że najbardziej dumny jesteś z projektów, które dzieją się spontanicznie. Z "DECOUPAGE" również tak było (śmiech)?

- To ciekawe, bo w tym przypadku faktycznie wychodzi na to, że jestem niekonsekwentny (śmiech). Spontaniczność w muzyce oddaje najwięcej - to u mnie pozostaje niezmienne. Im bardziej coś analizujesz i zastanawiasz się, co "powinieneś" zrobić, tym bardziej zaprzeczasz samemu sobie. Kiedy puszczasz wodze fantazji i po prostu robisz muzykę, wychodzą najlepsze rzeczy. A co do drugiej płyty - trwają zaawasowane prace nad "DECOUPAGE", która i kontynuacją projektu live pt. "ZAPIS" w zupełnie nowych warunkach. Nie chciałem powielać tego samego patentu, szukam nowych rozwiązań.

Czyli single takie jak "KID", "KŁAM" czy najnowszy "Pomódl się za mnie" z gościnnym udziałem Dawida Tyszkowskiego, wprost zwiastują klimat, w jakim "DECOUPAGE" będzie utrzymany…

- Kiedyś myślałem, że muzyka musi być dla ludzi; dziś czuję, że aby była naprawdę dobra, musi być przede wszystkim dla mnie. Każdy z tych numerów to jakiś taki urywek z mojego życia, którym chciałem się podzielić ze słuchaczami. Nieśmiało zapowiadają one wspomniany właśnie "DECOUPAGE". Nieco zmieniłem się na nim brzmieniowo i lirycznie. Przy pierwszym wydawnictwie mocniej skupiałem się na słuchaczach i na tym, jakie emocje w nich wywołam. Teraz po prostu robię to, co czuję, i skupiam się na sobie.

Nie obawiasz się czasem walki między radiową przebojowością a bezkompromisową alternatywą?

- Oczywiście pod kątem bycia niezależnym muzykiem na pełen etat zawsze będzie to jakiś kompromis. Wybieram jednak myślenie, że mam czas. Jeśli za pięć lat okaże się, że to był piękny epizod, a życie zmusi mnie do robienia czegoś okołomuzycznego - trudno. Staram się nie martwić na zapas, bo nakładanie presji zabija od środka. Trzymam się swoich wartości.

Nie odczuwasz czasem, że poprzeczka po debiucie zawisła za wysoko?

- Dziś czuję się silniejszym człowiekiem i zupełnie innym odbiorcą muzyki. Moim jedynym wyznacznikiem przy kolejnych projektach jest to, żebym sam nie miał sobie nic do zarzucenia i wiedział, że dałem z siebie wszystko.

Mija już prawie rok, od wspomnianego "KRÓTKIEGO METRAŻU". Czyli śmiało możemy przyjąć, że na jego kontynuację nie będziemy musieli długo czekać…

- Fundamentem tego wszystkiego jest granie muzyki na żywo. Kiedy dajesz sobie i gościnnym artystom przestrzeń na to, by nie bać się kombinować, wychodzą najfajniejsze rzeczy. Nowa odsłona jest bardziej studyjna, z zadbanym aranżem, większą liczbą muzyków i mocniejszym zapleczem wizualnym. Forma pozostanie podobna, ale robimy temu swoisty upgrade. Zalążki tego projektu, w postaci pierwszego maksisingla "ZAPIS 1", zdążyły się już ukazać.

Podsumowując plany na najbliższe miesiące: czego dokładnie możemy się spodziewać?

- 20.11 wychodzi "DECOUPAGE" - czyli właściwie taka forma pomiędzy albumem a EP-ką. W dalszych planach mam już promocję nowego wydawnictwa, trasę klubową na początku przyszłego roku, zbieranie funduszy i wylot z producentem oraz bliskimi na kilka tygodni, żeby od A do Z zamknąć pracę nad pełnoprawną nową płytą. Planów absolutnie nie brakuje!