Jesienią w Polsacie zadebiutuje program "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Powstał on w oparciu o planszówkę o tym samym tytule, która podbiła serca muzycznych fanów z pięćdziesięciu krajów na całym świecie. Telewizyjne wersje emitowane były już m.in. w Niemczech i Holandii, a teraz przyszedł czas również na Polskę.

W teleturnieju uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad - będą mieli za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory. Wśród gwiazd, które powalczą o wygraną, przekazaną następnie na wybrany cel charytatywny, będą: Edyta Górniak ze swoim synem Allanem Enso, Justyna Steczkowska także z synem Leonem Myszkowskim, Michał Wiśniewski z Mandaryną, Roxie Węgiel z ukochanym Kevinem Mglejem, Paulina Sykut-Jeżyna z telewizyjnym partnerem Krzysztofem Ibiszem, Agnieszka Hyży z Grzegorzem Hyżym, Piotr Sołoducha i Mirek Ortyński z zespołu Enej i wielu innych.

Piotr Kędzierski został prowadzącym nowy program "Hitster". Opowiedział o swoich doświadczeniach na planie

Gospodarzami show zostali Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski. Prezenter obecny był ostatnio na uroczystym ogłoszeniu jesiennej ramówki Polsatu, gdzie udzielił wywiadu Interii Muzyce, opowiadając o programie "Hitster". Zdradził, że sam posiada w domu planszową wersję rozgrywki i po nagraniach telewizyjnego show jest pewien, że będzie mu coraz lepiej szło.

"Mam w domu egzemplarz 'Hitstera' (...) Ta gra, w której my uczestniczymy telewizyjnie myślę, że da mi fory. Już po tym pierwszym sezonie mniej więcej wiem, jakie strategie mogę ogarniać i jak grać ze znajomymi, jak ich prowokować, jak odbijać piłeczkę, kierować ich uwagę na inne tory. Ale tak absolutnie na serio, jest to super rozrywka, bez względu na wiek" - powiedział Kędzierski.

"Ja spędziłem naprawdę wiele dni w studio w absolutnej radości, niekontrolowanej. Wszyscy się uśmiechają, gadają, buzia się wręcz nie zamyka, bo po prostu anegdota goni anegdotę. Więc polecam wam bardzo serdecznie - od października oczywiście w Polsacie" - dodał prowadzący.

Cały wywiad wideo dostępny poniżej!

Piotr Kędzierski został prowadzącym nowego show Polsatu "Hitster". "Muzyka rozrywkowa jest fascynującą podróżą" INTERIA.PL

Jak Piotrowi Kędzierskiemu współprowadzi się program "Hitster" z Idą Nowakowską?

Piotr Kędzierski zdradził także kulisy swojej współpracy z Idą Nowakowską. "Ida mnie zawstydza, bo ma bardzo dużo talentów. Nie wiem, jak to wszystko jest skumulowane w jednym ciele, takim małym. Jest niezwykła, bo, jak to się mówi: śpiewa, tańczy, recytuje - ona to wszystko ma i fajnie się na to patrzy" - ujawnił gospodarz "Hitstera".

Piotr Kędzierski wspomina najlepszą erę w dziejach muzyki i swoją przeszłość, gdy próbował sił w zespole rockowym

W związku z zasadami nowego programu Polsatu prowadzący wyjawił również, jaki okres w muzyce jest jego ulubionym. "Muzyka rozrywkowa jest fascynującą podróżą, bo odzwierciedla co się działo z nami, z ludzkością. Ja uważam, że twórcy obecni zapominają często o tym, jak było wcześniej i jak dużo fajnych rzeczy można by było z tej muzyki wyciągnąć. Dla mnie takimi epokami, które mnie ukształtowały w 100 procentach, to lata 90. i lata 80., ale zdaję sobie sprawę, że bez lat 70. i 60., bez rock and rolla, nie byłoby tego, czego słuchałem będąc dzieciakiem. Teraz świadomie wracam do tych lat 80. i odkrywam artystów, o których myślałem sobie, że wręcz są obciachowi, jak zespół Toto, który teraz uważam za coś wyjątkowego i sobie słucham, Phila Collinsa sobie słucham" - wyznał gospodarz "Hitstera".

W rozmowie z Interią Muzyką Kędzierski wspomniał też swoją muzyczną przeszłość, gdy próbował wkroczyć do branży z zespołem rockowym. Jak sam przyznał, był wtedy jeszcze bardzo młody i był to okres "błędów i wypaczeń". "Wydawało nam się, że stworzymy coś przełomowego w historii rock and rolla. Niestety się nie udało, ale płytę nagraliśmy, gdzieś tam jest w odmętach. (...) Zaapeluję: jeżeli macie głupi pomysł i chcecie zrobić film, serial, chcecie zmienić świat, to nigdy nie rezygnujcie z tego. Nawet jeżeli wam się nie uda, jeżeli inni uznają, że to jest bullshit, to ważne jest to, żeby spróbować" - powiedział Piotr Kędzierski.