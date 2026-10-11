Rafał Samborski, Interia Muzyka: Panowie, na początek: "Między słowami" Sofii Coppoli czy "Ona" Spike'a Jonze'a?

Remington Leith: - Trudny wybór. Chyba wybieram dzieło Sofii.

Sebastian Danzig: - Tak, zdecydowanie.

RL: - Absolutnie kocham ten film.

"Ona" okazała się jednak profetyczna, patrząc na rozwój technologii. Pytam, bo w styczniu ukaże się wasz nowy album "Amsterdamage", który promujecie singlem "Lost in Translation" [oryginalny tytuł filmu "Między słowami" - przyp. red.]. Jak zachęcilibyście ludzi, którzy jeszcze was nie znają, żeby posłuchali nadchodzącego albumu?

RL: - Powiedziałbym, że jeśli nie posłuchasz naszego albumu, jesteś głupcem.

Świetna odpowiedź.

RL: - To najlepsze, co mogę powiedzieć.

Ktoś jeszcze chce coś dodać?

Emerson Barrett: - Nie, to było naprawdę dobre.

SD: - Tego nie da się przebić. Zwyczajnie: nie da się.

W marcu ruszacie w trasę. Dlaczego wybraliście Polskę na jej otwarcie?

EB: - Bo jest niesamowita!

RL: - Bo dlaczego nie?

SD: - Polska jest fenomenalna. Polacy wszystko robią, jak należy, kochają nas, a my kochamy ich.

RL: - Kochamy Polskę - to jest tak proste.

SD: - Za każdym razem kiedy wracamy do Polski, spotykamy się z jeszcze większą miłością niż wcześniej. Jesteśmy za to wdzięczni.

Z informacji, które udało mi się znaleźć, wynika, że to będzie wasz czternasty występ w Polsce. Powiedzcie, czy jest jakiś szczególny moment z tych koncertów, który utkwił wam w pamięci?

RL: - Myślę, że wszyscy zgodnie możemy powiedzieć…

Palaye Royale (wspólnie): - Pol'and'Rock.

RL: - To było naprawdę niesamowite. Dosłownie nasz ulubiony koncert w całej dotychczasowej karierze zagraliśmy w Polsce, na Pol'and'Rock Festivalu. To było niesamowite przeżycie.

EB: - Kiedy wszyscy włączyli latarki, wyglądało to jak wstęp "Gwiezdnych wojen".

RL: - Morze ludzi, wszyscy śpiewali razem z nami. To była piękna chwila i zostanie z nami na zawsze.

SD: - Tak, to, a do tego nasz ostatni koncert przed pandemią zagraliśmy w Warszawie. Byliśmy tam wtedy po raz pierwszy, w 2020 roku. Prawie odwołali koncert, ale powiedzieli: "Fani już stoją w kolejce. Świat się zamyka, więc po prostu zagrajmy".

Co zatem czeka nas na waszym marcowym koncercie w Polsce?

EB: - Pandemonium.

RL: - Chaos, rock'n'roll, pot, miłość, łzy, krew, szczęście i postęp. Czegoś takiego nie znajdziesz w sklepie spożywczym.

Skoro mówimy o wizytach w Polsce: mieliście okazję zwiedzić ją jako turyści?

EB: - Nie wydaje mi się.

RL: - A szkoda, bo to przepiękny kraj. Niestety, za każdym razem jesteśmy bardzo zajęci, choć nie jest to oczywiście najgorszy problem, jaki można mieć. Mam nadzieję, że kiedy przyjedziemy do Warszawy przed rozpoczęciem trasy, będziemy mieli kilka dni, żeby naprawdę pozwiedzać miasta i okolice.

SD: - Stare Miasto w Warszawie było naprawdę zachwycające. Byliśmy w Gdańsku zeszłego lata albo dwa lata temu i tam też było naprawdę pięknie. To naprawdę urocze miasto. Chciałbym powiedzieć, że gdziekolwiek jesteśmy na świecie, staram się przynajmniej wyjść pobiegać i zobaczyć miasto, żeby zorientować się, gdzie właściwie jestem. Przy tym jak jesteśmy zajęci, to naprawdę świetny sposób na zwiedzanie.

RL: - Tak, myślę, że chcielibyśmy częściej zwiedzać Polskę po prostu jako turyści. Mam nadzieję, że następnym razem uda mi się zobaczyć więcej, poznać kulturę i kraj.

W takim razie trzymam kciuki. Panowie, na koniec kilka słów do osób, które przeczytają ten wywiad.

SD: - Tak. Bardzo wam dziękujemy za to, że czynicie nasze życie tak pięknym i że wpuszczacie nas do swoich serc, uszu i głów.

EB: - Jesteśmy ogromnie wdzięczni.

RL: - Bardzo was kochamy. Jakiś czas temu próbowałem nauczyć się kilku polskich słów, ale to trudny język. Będę jednak ćwiczył przed wejściem na scenę i chcę mówić do was po polsku. Będzie fantastycznie. Kocham was. Dziękujemy, że spełniacie nasze marzenia. Do zobaczenia wkrótce.



