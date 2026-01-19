Olga Szomańska: "Czasami zapominamy, że marzenia naprawdę się spełniają" [WYWIAD]

Damian Westfal, Interia Muzyka: Dlaczego wybór padł akurat na Roxette?

Olga Szomańska: - Te koncerty, które już za chwilę będą się dziać, są spełnieniem dziecięcego marzenia, ale też pewnego rodzaju spełnieniem zawodowym, domknięciem pewnego etapu. Jako mała dziewczynka, we Wrocławiu, zakochałam się w muzyce Roxette zupełnie przypadkiem. Na podwórku pojawił się chłopak z boomboxem i kasetą "Joyride" zespołu. Najpierw zakochałam się w nim (nawet nie wiem, jak miał na imię), a chwilę później - w Roxette. Miałam wtedy 8-9 lat. Pamiętam, jak przebierałam się za Marie Fredriksson, robiłam domowe show, stałam na fotelu i śpiewałam "Listen to Your Heart".

Czy to bardziej sentyment, czy świadoma decyzja artystyczna?

- Ta potrzeba Roxette jest wielowątkowa. Przede wszystkim - ludzie, i to w różnym wieku, kochają te utwory. Te piosenki znają czterdziestolatkowie, ale znają je też dużo młodsi ludzie, bo są ciągle obecne w radiu. "Spending My Time", "Fading Like a Flower", "Listen to Your Heart" to ponadczasowe melodie i fantastyczne teksty. Przecież to drugi taki szwedzki zespół, po ABBIE, który ma tak niewyobrażalną dyskografię i sukcesy. To też dla mnie coś bardzo osobistego. Z Marie nie jesteśmy tymi samymi wokalistkami, osobami, ale wydaje mi się, że mamy podobną energię sceniczną. Ja po prostu bardzo mocno wchodzę w te utwory, one są we mnie od dziecka.

"Hello, Roxette?" materiały promocyjne

Wpuszczasz dziś czasami do swojego życia tę małą Olgę z dzieciństwa?

- Tak, i to świadomie. Niedawno wydarzyło się coś bardzo symbolicznego. Byłam w Sztokholmie i zupełnie przypadkiem spotkałam Pera Gessle - gitarzystę zespołu i autora większości piosenek Roxette. To nie było umówione spotkanie, to był niezwykły zbieg okoliczności. Poczułam się magicznie. Po prostu podałam mu rękę i nagle pomyślałam o tej całej drodze, którą przeszłam przez prawie 30 lat pracy. To pozwoliło mi spojrzeć bardziej ciepło na siebie. Pomyślałam wtedy: "Ta mała dziewczynka stojąca na fotelu i śpiewająca piosenki nigdy by nie uwierzyła, że to się wydarzy". Uświadomiłam sobie, że czasami, będąc w pracy, zapominamy, że marzenia naprawdę się spełniają.

Miałaś szansę stać się Marią w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Musiał to być dla ciebie wzruszający moment…

- To był 2016 rok. Niesamowita nauka i przeżycie. Uwielbiałam być mężczyznami w tym programie, ale bycie Marią choć chwilę na scenie było znalezieniem się w epicentrum swojej własnej bajki z dzieciństwa. Cenne doświadczenie.

Czy doświadczoną aktorkę i piosenkarkę taki program może jeszcze czegoś nauczyć?

- Wszystkiego. Ten program otworzył mi piękne drzwi. Do tamtego momentu Olga Szomańska była dzielona dla ludzi na dwie osobne postaci: jako wokalistka i jako aktorka. Byłam wokalistką Piotra Rubika, śpiewałam w jego oratoriach itd. Część ludzi kojarzyła mnie tylko z tego, a część zaszufladkowała mnie jako Marzenkę z serialu "M jak miłość". Program TTBZ pozwolił widzom połączyć wizję z fonią na moim przykładzie. Miałam poczucie, że jak ludzie zaczęli mnie oglądać, to uzmysłowili sobie, że Olga to i wokalistka, i aktorka, i dzięki temu stałam się całością samą dla siebie. To było ekstra. Poznałam fantastycznych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję świetny kontakt. Zawodowstwo tego programu otworzyło mnie na wiele rzeczy, ale przede wszystkim miałam możliwość bliższego poznania samej siebie.

Dobrze, jak życie jest w stanie nas czymś jeszcze zaskoczyć…

- Prawdę mówiąc, tego najbardziej obawiam się w swoim życiu, że w moim prawie 30-letnim doświadczeniu scenicznym już nic mnie nie zaskoczy czy nie spotka, ale dziś wierzę, że to nieprawda. Jeszcze wiele przede mną…

Czego najbardziej się boisz przed premierą projektu?

- W Teatrze Muzycznym Roma 23 lutego zagramy premierę "Hello, Roxette?" - to wyjątkowe znaczenie. Kiedy przeprowadziłam się z Wrocławia do Warszawy dawno, dawno temu, zaczynałam właśnie tam pracę. Ceniłam tę pracę, dużo się nauczyłam, ale obecnie występuję pod własnym szyldem, pod swoim nazwiskiem, co daje mi mocną dawkę radości. Czuję, że tam będzie dobra energia. Nie boję się sceny ani ciężkiej pracy - do tego jestem przyzwyczajona. Szczerze - boję się reakcji fanów zespołu Roxette. To są ikoniczne piosenki, świętość dla wielu ludzi. Nie jestem Marie i nigdy nią nie będę. Nawet bardzo żałuję, że jej nigdy nie poznałam. Chciałabym, żeby ludzie wyszli z koncertu z poczuciem, że te piosenki dalej żyją.

Czyli to nie będzie kopia oryginału. Tam będzie pierwiastek Olgi…

- Absolutnie. Część utworów będzie blisko oryginału, ale wiele ma nowe aranżacje Jacka Subociałło. Ja nie jestem Marie, a Michał Lech, który będzie ze mną śpiewać i grać na gitarze, nie jest Perem. Zmieniamy podziały wokalne, jest inna energia zespołu. To jest "Hello, Roxette?" - a nie "tribute" jeden do jednego.

Odpoczywasz teraz od pisania?

- Cały czas piszę, bo dalej chcę robić swoje własne autorskie rzeczy. Oczywiście głównie teraz skupiam się na nadchodzącej trasie.

Ostatnim Twoim singlem jest "AVES". Jakim symbolem są dla ciebie ptaki?

- Ptaki dają mi poczucie wolności i nadzieję. Wychodzę z założenia, że nie można nikogo zamykać w klatkach - ani zwierząt, ani ludzi. "AVES" jest właśnie o tym. Wolność fizyczna, emocjonalna, mentalna.

Teledysk jest naprawdę zjawiskowy. Często musiałaś zmieniać sukienkę na czystą?

- Nie, nie, choć to rzeczywiście wcale nie było proste, aby utrzymać te ptaki. Potrzebna była specjalna rękawica, bo mają potwornie wielkie szpony. Trzeba też mieć ogromną siłę w ręce, aby je utrzymać. Co więcej, ten sokół z teledysku to samica i ona była o mnie zazdrosna. Trener tych ptaków sam powiedział, że widać to po jej zachowaniu, że nie jest zadowolona. Wolała po prostu być na ręce u mężczyzny, bo wtedy czuje się najpiękniejsza. Trener musiał ją w przerwach od kręcenia głaskać i mówić do niej czułym głosem. Czułam, jak zerkała na mnie wzrokiem z dezaprobatą, jakby chciała powiedzieć do mnie: "Idiotka".

Pamiętasz moment przełomowy w swojej karierze? Było to związane z aktorstwem czy muzyką?

- Na pewno było parę takich momentów.

A serial "M jak miłość"?

- Pamiętam, że bardzo mi to pomogło, ale też zaszufladkowało. Odczułam wtedy ogrom sympatii ludzi, którzy okazywali mi totalną miłość. Marzenka była bardzo swojska i ludzka. Żałuję dzisiaj tylko, że nie zaśpiewałam w serialu.

Piszesz na Instagramie, że rozpoczynający się rok to będzie dobry rok. Takiego ci życzę.

- Na pewno ekscytują mnie nadchodzące projekty, czyli głównie seria koncertów "Hello, Roxette?", ale też moje autorskie koncerty. Z perspektywy ostatnich miesięcy najważniejsze w naszym życiu jest jednak zdrowie. Liczy się też czas dla rodziny, czas na przyjemności, realizacje i aby odpiep***ć się od siebie. To jest dziś dla mnie najważniejsze.

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL