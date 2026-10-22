Ninja Episkopat: "Żyjemy sensacyjnymi historiami, a potem nie zachodzą żadne zmiany" [WYWIAD]

Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: Co sprawiło, że spośród wszystkich zapomnianych historii wybraliście właśnie los Barbary Ubryk?

Alex Clov: Kiedy szukaliśmy tematu na kolejną płytę, zespół był w dużej mierze bardziej krakowski niż trójmiejski. Była więc potrzeba opowiedzenia jakiejś lokalnej historii. Skoro poprzednia płyta była raczej refleksją nad tym, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo i świat, to przy "Ubryk" chcieliśmy skupić się bardziej lokalnie.

Zaczęło się od folkloru, historii i legend krakowskich, chociaż historia Barbary Ubryk akurat legendą nie jest. Mieliliśmy różne pomysły, zastanawialiśmy się, czy nie zaczerpnąć czegoś z lokalnych opowieści. Potem ówczesny gitarzysta Ninja, Mojżesz Tworzydło, zapytał nas, czy znamy historię Barbary Ubryk. Nie znaliśmy i mimo, że nasze drogi z Mojżeszem się rozeszły, ta historia była na tyle intrygująca, przerażająca i gotycka, że stwierdziliśmy, że chcemy opowiedzieć ją na kolejnej płycie, że jest tego warta.

Czuć w tej historii wiele aktualnych wątków. Co najbardziej z wami rezonuje: przemoc instytucjonalna, stygmatyzacja chorób psychicznych, odbieranie głosu, bezkarność sprawców?

AC: Dokładnie te rzeczy, które wymieniłeś. Skupiając się na bardzo jednostkowej historii, w przeciwieństwie do bardziej globalnego obrazu z poprzedniej płyty, nadal można było opowiadać szerzej o społeczeństwie. Przy okazji cierpienie i niesprawiedliwość, które dotykają jednostkę, są czymś, z czym jako ludzie potrafimy bardziej empatyzować niż z globalnymi problemami. Bo to, że jest globalne ocieplenie albo że polityka jest chora, że na świecie rosną różne prawicowe trendy - to nas martwi. Ale to wszystko jest tak duże, tak ponad nami, że nie czujemy żadnej sprawczości. Ciężko nam się do tego emocjonalnie odnieść. Filtrujemy to i spychamy na dalszy plan świadomości.

Kiedy jednak masz do czynienia z jednostkową historią osoby, która naprawdę przeżyła piekło z rąk drugiego człowieka, czuję, że możesz bardziej w to wejść. Są tu właśnie te wątki niezrozumienia chorób, które w XIX wieku dotknęły Barbarę Ubryk. Ludzie nie wiedzieli, co z nią zrobić. Jej zakon stwierdził, że najlepiej będzie ją zamknąć i schować. Doszło do przemocy instytucjonalnej, bo osoby, które miały nad nią władzę, uznały, że lepiej ją ukryć. Bardzo przerażające podczas czytania tej historii było też to, że ludzie wiedzieli, że w zakonie dzieje się coś złego. Po mieście krążyły plotki. Odwiedzali ją regularnie lekarze i żaden z nich nie popchnął sprawy dalej, żeby coś z tym zrobić.

Zasłaniano się konkordatem, regułą klauzury zakonnej. Jedyną osobą, która mogła ją legalnie zwolnić w ramach prawa kościelnego, był sam papież. Tylko że wyprawa do Watykanu byłaby kosztowna i nikomu nie chciało się fatygować. To był niewygodny temat. Wygodniej było odsunąć go na bok, niż podjąć jakikolwiek wysiłek, żeby tej osobie pomóc. Koniec końców kogoś musiałoby to zaboleć w portfel, ktoś musiałby zaangażować swój czas. To niesamowita historia ludzkiej obojętności.

Na płycie pojawiają się bardzo ciekawi goście - ShrapKnel, Alicja Sobstyl, Emil Miszk. Dobieraliście ich do gotowych utworów czy ich osobowości od początku kształtowały te kompozycje?

AC: Od dawna wiedzieliśmy, że chcemy pracować z Alicją. Utwór "The Ear Hears, the Eye Sees" był już trochę pisany z myślą o jej wkładzie. Wiedzieliśmy też, że chcemy kolejny instrument dęty na albumie. Może to była trochę loteria, na kogo padnie, ale padło na Emila. Bardzo się cieszymy, że to się udało.

Z ShrapKnel była trochę głębsza historia. Na poprzednim albumie robiliśmy już współpracę ze Skech185, która bardzo fajnie wyszła. Chcieliśmy więc mieć rapera również na kolejnej płycie. Były różne pomysły, po kogo sięgnąć. Flirtowaliśmy z pomysłem napisania do billy'ego woodsa, co zresztą zrobiliśmy. Nie odpowiedział, więc jeśli kiedykolwiek to przeczyta: bardzo chcielibyśmy kiedyś z nim współpracować. Nadal można odpowiedzieć. Robiąc research dotyczący jego wytwórni, Backwoodz Studioz, trafiliśmy właśnie na ShrapKnel. Zacząłem ich słuchać i pomyślałem: "Wow, ci goście są świetni".

Pomysł był taki, żeby wcielili się w dziennikarzy relacjonujących wydarzenia związane ze sprawą Barbary Ubryk. Najpierw wiedzieliśmy, że chcemy raperów i że będą dziennikarzami. Myśleliśmy o kimś z Polski, ale kiedy zaczęliśmy czytać, jak szerokim echem ta sprawa odbiła się na świecie, uznaliśmy, że potrzebujemy zagranicznego głosu. Zagraniczna prasa też musi wyrazić swoje obawy.

Na czym jeszcze zależało wam przy dobieraniu gości? Co każdy z nich wnosi do kompozycji, czego sami nie byliście w stanie wprowadzić do tej historii?

AC: Na pewno to, jak ShrapKnel układają rymy, ich flow. Bardzo lubię ich metaforykę. Kiedy zacząłem słuchać i czytać teksty, imponowało mi, jak sprawnie operują grą słów. Pomyśleliśmy: "Chcemy to". Jeśli chodzi o Alicję, to wnosi pewną emocjonalność, wrażliwość i to, że po prostu umie się wydrzeć. Uważam, że bardzo dobrze wcieliła się w rolę Barbary Ubryk i dała jej głos.

Patrycja Wybrańczyk: Od początku wiedziałam, że Emil z dużą łatwością będzie mógł zaangażować się również w proces kompozycyjny. Zupełnie ad hoc skomponowaliśmy drugi głos w interwale, szybko nauczył się trudnej melodii. Jego techniczna sprawność i wszechstronność sprawiły, że nie tylko wystąpił gościnnie, ale też wzbogacił kompozycję o wiele aspektów formalnych. Praca z nim była bardzo szybka i efektywna. Myślę, że to też odcisnęło pozytywne piętno na tym utworze.

Przyszło mi też do głowy, że ShrapKnel i Artificialice, czyli Alicja, wnoszą mocną dozę mroku, która dla Ninja jest bardzo charakterystyczna. Co ciekawe, każde z nich wnosi inne oblicze tego mroku. Ci artyści rezonują z nami również pod tym względem.

Krążyliśmy cały czas wokół singli, ale na trackliście wyróżnia mi się jeden kawałek, mianowicie "Nun Chocolate", którego tytuł brzmi dość groteskowo. Nie wiem, czy dobrze to odczytuję, ale wydaje się to dość humorystyczne w kontekście takiej tragedii.

AC: Właśnie nie, to w ogóle nie ma być humorystyczne. Raczej smutne. Barbara Ubryk została uwolniona w 1869 roku, po 20 latach uwięzienia. Kraków żył tą historią przez kilka tygodni. Były protesty antyklerykalne, włamania do zakonów, paru zakonników zostało pobitych. Ludzie wyrazili gniew, ale sprawcy nie zostali ukarani. Sprawę zamieciono pod dywan, a Barbara Ubryk wiele lat później zmarła w zakładzie dla osób psychicznie chorych.

Potem historia odżyła, chyba na początku XX wieku. Jakiś dziennik - nie pamiętam już który - opublikował retrospekcję, przypomnienie, że taka historia wydarzyła się kiedyś w Krakowie. Podobno egzemplarze bardzo szybko się sprzedały, ludzie chcieli o tym czytać. Taka historia, Edgar Allan Poe w Krakowie. Potem znowu o niej zapomniano. Czuję, że cierpienie Barbary staje się taką pożywką: raz, drugi, a teraz trzeci, przy okazji naszej płyty. Znów pożyjemy tą historią przez kilka tygodni. Będzie premiera, promocja, recenzje. Zagramy kilka koncertów, a później znowu zostanie to zapomniane. To gorzka refleksja nad tym, że żyjemy sensacyjnymi historiami, a potem nie zachodzą żadne zmiany. A jeśli już zachodzą, to bardzo, bardzo wolno.

Cała płyta opowiada historię Barbary Ubryk, ale pojawiają się w niej też aktualne wątki. Co jeszcze może nas zaskoczyć?

AC: Jeśli chodzi o tematykę, wydaje mi się, że dużo już opowiedzieliśmy. Jeśli mówimy o kwestiach muzycznych, to na pewno dołączenie Krzysztofa do zespołu bardzo zmieniło jego oblicze i brzmienie. To już trzeci gitarzysta Ninja. Zaczynaliśmy z Mojżeszem Tworzydło, który miał rockowo-stonerowo-jazzowe zapędy. Bardzo fajnie grał, ale lżejszą barwą. Potem dołączył Igor Wiśniewski, który wniósł do muzyki mocny postpunkowy, noise'owy i industrialny sznyt. To było kolejne, zupełnie inne oblicze Ninja, bardziej przestrzenne, jeśli chodzi o partie gitarowe. Krzysztof, nasz trzeci gitarzysta, nagrał już z nami płytę o Barbarze Ubryk. To bardzo zmieniło to, czym zespół jest w tym momencie. Jest ciężej, wręcz metalowo, jazzmetalowo. Myślę, że to może być dla wielu osób zaskoczenie.

Jak w ogóle Krzysztof wszedł w ten materiał? Z jednej strony dołączył do zespołu, który miał już ukształtowaną tożsamość, a z drugiej otworzył nowy etap i wniósł do niego właśnie swoją ciężką gitarę.

AC: To było trochę zaskoczenie dla nas wszystkich. Materiał był jeszcze pisany z myślą o Igorze. W mojej głowie miał mieć bardziej postpunkowe zacięcie. A potem odbyły się pierwsze próby z Krzysztofem i pomyśleliśmy: "Okej, to już jest zupełnie inna historia".

PW: Krzysztof pracował pod dużą presją czasu, a mimo to stworzył nowe oblicze tej muzyki i rozszerzył możliwości Ninja. W bardzo krótkim czasie pokazał nowe kierunki, w których zespół może pójść. Szybko mieliśmy też pierwsze wspólne koncerty, jeszcze ze starym materiałem. Przyswoił go równie szybko i pokazał nam, w jaką stronę może się rozwinąć.

To na pewno dopiero początek. Jestem bardzo ciekawa pracy nad kolejnym albumem z Krzysztofem, w którą stronę pójdziemy, jeśli od początku będziemy mieli komfort i przestrzeń, żeby wspólnie wymyślić koncept i go stworzyć. Myślę, że "Ubryk" jest trochę patchworkowym tworem, który nabrał niesamowicie ciekawych barw. To połączenie, również związane z presją czasu, mogło się wydarzyć tylko raz. Jest to ciekawe ujęcie tego, jak ten zespół może brzmieć.

Przy okazji nowego albumu zaczęliście też współpracę z 33 Records. Daje wam to większą przestrzeń artystyczną czy stawia nowe wyzwania?

PW: Myślę, że przede wszystkim stawia nowe wyzwania, ale nie w kontekście artystycznym. Tutaj mamy dowolność i sami decydujemy o tym, co robimy. 33 bardzo pomaga nam w działaniach administracyjnych, PR-owych i promocji płyty. Dostajemy od nich dużą motywację do tworzenia różnego rodzaju treści i próbowania nowych dróg, którymi możemy dać o sobie znać. Jesteśmy więc na ścieżce negocjacji, kompromisów i szukania czegoś, co nam również odpowiada, bo to nie zawsze jest oczywiste. Ale mamy od nich dużą pomoc przy promowaniu płyty i całej pracy za kulisami.

AC: To zdecydowanie najlepiej promowana płyta w historii tego zespołu. Mamy dwie wspaniałe menedżerki od marketingu. Cały sztab ludzi, który za tym stoi, stoi też nad nami z batem i mówi: "Więcej rolek! Kręćcie, kręćcie, trzeba promować!". Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, ale widzimy efekty, większe zainteresowanie zespołem. To praca, która dla muzyka nie jest intuicyjna, ale bardzo fajnie patrzy się na to, jak marketing przynosi owoce.

PW: Wspaniałe jest też to, że czujemy ogromne zaangażowanie 33 w cały proces. Jarają się tak jak my, a czasem nawet bardziej, również szalonymi pomysłami. Mieliśmy na przykład pomysł - myślę, że mogę o tym powiedzieć, bo ostatecznie wymyśliliśmy coś innego - żeby razem z test pressami wysyłać wodę święconą. To niezwykle zaangażowany zespół i idzie za tym wysoka jakość produkcji po ich stronie. Dbają o to, żeby winyl był jak najlepszy. Będzie kolorowy, będzie miał przepiękną poligrafię. Czujemy, że możemy im te rzeczy powierzyć i nie bać się o rezultat. Dostałam test press i szczerze mówiąc, był jednym z najlepiej brzmiących, jakich słuchałam i nad jakimi pracowałam. Pod tym względem to mocny filar, na którym teraz stoi Ninja.

Po tak ciężkim temacie kolejny materiał będzie miał więcej światła czy naturalnie ciągnie was dalej w stronę mroku?

AC: Przez Krzyśka wróciłem do słuchania ekstremalnej muzyki. Poleca mi dużo zespołów, których nie znałem. Na przykład świetny metalowy Krallice, o którym nie miałem pojęcia. Genialne rzeczy. Wkręcił mnie też bardziej w Chat Pile, więc ostatnio sporo ich słuchałem. Dzisiaj w pracy słuchałem nowego albumu Godflesh, więc raczej jest teraz sezon na ekstremalną muzę.

PW: Chociaż inne pomysły pojawiały się już wcześniej, Alex jest jednym z niewielu artystów, których znam, którzy podczas pracy nad jedną płytą już wiedzą, jaka będzie kolejna. To fantastyczne. Oczywiście, jak mówisz, może to ulec zmianie, ale były pomysły na jaśniejszy, bardziej etniczny kierunek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i który pomysł zdecydujemy się zrealizować najpierw, bo ich nam nie brakuje.