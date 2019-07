Natalia Zastępa: Początki w "The Voice Kids" były bardzo stresujące

Znana z "The Voice Kids" i "The Voice of Poland" Natalia Zastępa wciąż szuka swojej muzycznej drogi. Jej kolejną próby odnalezienia własnego stylu możemy usłyszeć w singlu "Nie żałuję", o którym wokalistka opowiedziała w rozmowie z Interią.

Natalia Zastępa jest o krok od wielkiej kariery? /Tadeusz Wypych / Reporter

"Nie żałuję" to drugi singel znanej z talent show TVP 17-letniej Natalii Zastępy. Wokalistka tym razem odnalazła się w klimatach retropopu, soulu i R&B. Spora zmiana stylistyki wiązała się u byłem uczestniczki "The Voice of Poland" z pewnym niepokojem. Nie wiedziała bowiem, jak piosenkę odbiorą jej fani.

Clip Natalia Zastępa Nie Żałuję

- Wiedziałam, że mój drugi singel jest zupełnie inny niż "Za późno" ( posłuchaj! ), dlatego nie wiedziałam, jak przyjmą go moi słuchacze, ale teraz docierają do mnie bardzo miłe wiadomości i bardzo mnie to cieszy - wyjaśnia Zastępa.

Wokalistka przyznaje, że dobrze odnalazła się w klimacie retropopu, a przed stworzeniem piosenki mocno inspirowała się twórczością Amy Winehouse. Zdradza również, o co chodzi w samej kompozycji.

- Tekst utworu jest bardzo prosty. Chodzi w nim o to, aby żyć na całego i nawet, jak wydaje nam się, że w jakichś sytuacjach postąpilibyśmy inaczej i coś zmienilibyśmy, to nie powinniśmy żałować naszych decyzji. To, co się wydarzyło, ukształtowało nas. Musimy przyjąć to na klatę - tłumaczy.

Dwa wydane single mogą sugerować, że wkrótce Natalia Zastępa zadebiutuje z płytą. Tak jednak nie będzie. Wokalistka nie spieszy się i powoli pracuje nad nowym materiałem.

- Niektórzy myślą, że powinnam wykorzystać moment po programie, ale sądzę, że potrzeba mi czasu, aby dojrzeć i przemyśleć pewny rzeczy. Chciałabym, aby moja płyta była dobra i spójna - dodaje.



Wokalistka przyznaje też, że praca w pędzie przy pierwszym singlu nie do końca jej pasowała.

- Musiałam szybko się do niego dopasować ze względu na to, że potrzebowaliśmy go na półfinał "The Voice of Poland". Czułam, że dużo lepiej byłoby, gdybym uczestniczyła w procesie tworzenia. Tak się stało przy drugim singlu, byłam przy tym, jak powstawał. Mogłam powiedzieć, co mi się podoba a co nie - tłumaczy.

Natalia Zastępa może pochwalić się udziałem w finałach programów "The Voice Kids" oraz "The Voice of Poland". Jak sama tłumaczy, nie da się jasno stwierdzić, która produkcja była dla niej bardziej stresująca.



- Same początki w "The Voice Kids" były bardziej stresujące. To moje pierwsze zetknięcie z telewizją, tak dużą publiką i krytyką. Z drugiej strony w "The Voice of Poland" podczas odcinków na żywo nie było miejsca na pomyłkę - tłumaczy.

Zastępa przyznała, że po "The Voice Kids" - wbrew obiegowej opinii - nie utrzymuje bliskich relacji ze swoimi trenerami. Zaraz po programie urwał jej się kontakt z Edytą Górniak, natomiast Michał Szpak - mimo, że nie przyjaźni się z gwiazdką - nadal śledzi jej karierę i chwali za postępy.



- Po premierze "Nie żałuję" Michał udostępnił singel na własnym Facebooku, pogratulował mi i napisał, że mu się bardzo podoba - zdradza i przyznaje, że "The Voice of Poland" to dla niej i dla wielu innych uczestników punkt zaczepienie i możliwość pokazania się szerokiej publice.

W czerwcu tego roku Natalia Zastępa zadebiutowała na deskach amfiteatru w Opolu podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej.



- To było bardzo emocjonalne wydarzenie. Zwłaszcza, że jestem prawie z Opola (Zastępa pochodzi z Krapkowic - przyp. red.) i oglądam festiwal od dziecka. Jedno z moich marzeń spełniło się szybciej niż mogłam się tego spodziewać - wyznaje.



Zdjęcie Natalia Zastępa w "The Voice of Poland" / Piotr Fotek / Reporter