Katarzyna Ulman, Interia: 10 listopada "To Kraków tworzy metamorfozy" - co jest fascynującego w tym projekcie i czego możemy oczekiwać?

Natalia Przybysz: - Przede wszystkim - Andrzej Smolik. Zawsze, kiedy mam możliwość pracowania z Andrzejem, jestem spokojna, że będzie świetnie, ale też zaciekawiona, zafascynowana tym, jak on pracuje. Ma wspaniały zespół. Brzmienie, gust i smak to są rzeczy, o które absolutnie można się nie martwić, jeśli chodzi o Andrzeja. Bardzo dobrze się rozumiemy, więc w zasadzie dlatego się zdecydowałam.

Ten projekt jest bardzo intrygujący, bo to nie tylko występy artystów i nowe aranżacje ale też nieoczywiste duety. Czy może nam pani zdradzić szczegóły swojego występu?

- Mogę powiedzieć, że zaśpiewam coś z moim przyjacielem Krzysiem Zalewskim i jeszcze z jedną osobą... Tego nie chcę zdradzać! Mogę powiedzieć, że zaśpiewam też swoje piosenki, w tym "Ciepły wiatr" w aranżacji, której jeszcze w ogóle nie było. Poszliśmy w takim kierunku, którego ta piosenka jeszcze nie obrała nigdy.

Ma pani na swoim koncie płyty z piosenkami Janis Joplin czy bardzo związanej z Krakowem Kory. Lubi pani filtrować utwory innych artystów przez własną wrażliwość? Co jest w tym fascynującego dla artysty?

- Tak, ja bardzo lubię śpiewać cudze piosenki - jeśli już je poczuję i stają mi się bliskie. Aretha Franklin powiedziała, że "długo siedzi z piosenką". I ja też bardzo lubię dać sobie czas. Kiedy sama wybieram to, co śpiewam i czyją piosenkę śpiewam, to naprawdę długo się to we mnie "marynuje". Co innego, gdy jestem zaproszona do wykonania jakiejś piosenki, muszę się szybko nauczyć, szybko zaśpiewać. Ale niektóre - nawet z tych, które przychodzą do mnie w ramach zaproszenia - zostają we mnie na dłużej. Albo ja sobie jakieś znajduję i długo chcę je śpiewać.

Dzięki Magdzie Umer przyszła do mnie piosenka "S.O.S." Kaliny Jędrusik z Kabaretu Starszych Panów, którą potem zdecydowałam się nagrać na swojej płycie. To w ogóle udało się nagrać na setkę. Ta piosenka jest bardzo głęboko ze mną złączona. Jeremi Przybora jest moim ulubionym tekściarzem.

Rzeczywiście mam taką potrzebę, żeby czasami odwiedzić czyjąś piosenkę i dać się nakarmić jakiejś alchemii, która tam istnieje, doskonałości.

Co musi mieć piosenka, żeby sprawiła, że coś zadrga i została już na zawsze?

- Rytm, przestrzeń, wyważenie, jakiś rodzaj sophistication, wyrafinowania, ale też prostoty.

Wydarzenie odbywać się będzie w Krakowie. Jakie są pani skojarzenia, kiedy pada hasło "Kraków", jeśli chodzi o muzykę?

- Jeśli słyszę sformułowanie "Kraków tworzy metamorfozy", to od razu myślę o Korze. Od razu myślę też o tym, co mnie czeka tej jesieni i zimą. Mam ogromną przyjemność być dyrektorką artystyczną projektu "Kora - Małe Wolności". Będziemy też w Krakowie z tym projektem, z tym widowiskiem, doświadczeniem audiowizualnym. Pracujemy nad tym z moim zespołem, z Mateuszem Waśkiewiczem, który pracował też z Korą nad jej ostatnią płytą. Więc jestem bardzo podekscytowana.

Jeszcze pytanie o nową płytę - w końcu ostatni pani krążek wydany został w październiku 2023 r. Co teraz, możemy już oczekiwać jakiegoś nowego materiału?

- Jadę grać jesienną trasę, którą nazwałam szumnie "Królestwo Światła". Ma to związek z utworem, którego nikt jeszcze nie słyszał, nowym. Pracuję nad nową płytą, która będzie chyba minialbumem. Na pewno ją wydam w formie winylowej i cyfrowej. Natomiast okazuje się, że to będzie moja dziesiąta solowa płyta, czego nie byłam świadoma i jakiś pan mi powiedział ostatnio.

