Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Po kilku singlach wydanych w latach 2021 i 2022, w tym roku wróciłaś z ogromnym przytupem, wydając swój debiutancki album "Plamy". Z czego wynikała ta przerwa wydawnicza?

Natalia Marczuk: - EP-ka i singel "Jestem rumieńcem" były tak naprawdę moimi pierwszymi próbami znalezienia własnego języka i wyrażenia siebie. W tej długiej przerwie tworzyłam już z myślą o czymś większym. Chciałam stworzyć pełnoprawny, spójny album, dopieszczony od A do Z. Stąd ta przerwa.

Tegoroczne utwory od początku były budowane z myślą o zamkniętej całości wydanej jesienią?

- W tej czteroletniej przerwie eksperymentowałam, szukałam ludzi, z którymi chcę pracować, szukałam swojego brzmienia. Z kolei w ubiegłym roku uznałam, że materiał jest już na tyle dopracowany, a ja sama jestem w takim momencie życia, że powiedziałam sobie "Koniec przerwy, trzeba zacząć wydawać". A skoro wydać, to od razu z grubej rury, w formie albumu.

Nie da się ukryć, że te pierwsze single świetnie się przyjęły - zwłaszcza "Siódma Sosna" i "Herbaciana". Spodziewałaś się tak ciepłego odbioru?

- Jeśli chodzi o oczekiwania, to spodziewałam się, że "Siódma Sosna" może spotkać się z dużym zainteresowaniem i być najczęściej słuchanym kawałkiem. Z kolei sukcesu "Herbacianej" zupełnie się nie spodziewałam, co niesamowicie mnie cieszy, bo to jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie.

Czyli te oczekiwania były różne (śmiech).

- Nie chciałam zbytnio rozmyślać nad słupkami wyświetleń i liczbami. Z drugiej strony czuję się bardzo pewnie z tym materiałem i wiem, że jest jakościowy. Długo nad nim pracowałam i bardzo chciałam w końcu go wydać. To, jak te utwory są teraz odbierane, bardzo mnie cieszy i mam nadzieję, że to dopiero nabieranie prędkości. Chciałabym, aby utwory, które trafiły na płytę, a nie były wcześniej singlowane, zostały równie ciepło przyjęte. Są tam przecież rzeczy bardziej nostalgiczne, melancholijne, ale też z pazurem - jak chociażby ostatni kawałek na trackliście "Całą mnie znasz". Myślę, że to bardzo ważny i wręcz przełomowy moment na tym albumie.

"Siódmą Sosnę" i "Herbacianą" łączy jeszcze jedna rzecz - obecność gości: Mateusza Gędka i Michała Rajcy, choć na zupełnie innych zasadach. Jak przebiegały te współprace i jaka jest geneza pojawienia się tych artystów na twoim debiucie?

- W przypadku "Siódmej Sosny" historia była dość ciekawa. Napisałam ten utwór, jadąc na rowerze po udanej randce. Wróciłam do domu, zapętliłam swój głos i stworzyłam z tego bit, na który nałożyłam tekst i melodię wymyśloną w trasie. Wrzuciłam to do internetu i na TikToku materiał osiągnął prawie milion wyświetleń! Długo zastanawiałam się, jak odpowiednio zaprezentować ten numer, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć słuchaczy. Od momentu powstania pomysłu minął rok, aż w końcu poszłam do studia jednego z bardziej znanych warszawskich producentów, Piotra Pluty. Tam zrodził się koncept, że w numerze przydałby się męski głos. Pierwszą osobą, o której pomyślałam, był Mateusz Gędek. Napisałam do niego i tydzień później wpadł do studia, dopisaliśmy wspólnie drugą część utworu, dograł swoje wokale i tak powstała "Siódma Sosna".

Z kolei "Herbaciana" powstała w czasach, gdy studiowałam jeszcze na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Mój przyjaciel Michał Rajca, który jest współautorem tego utworu, mieszkał blisko uczelni. Spotkaliśmy się kiedyś na luźne pogaduchy, a Michał rzucił, że ma motyw muzyczny, który mógłby do mnie pasować. Kiedy mi go puścił, momentalnie wpadła mi do głowy melodia. Zaczęliśmy to wstępnie nagrywać, a tego samego wieczora - od godziny 20:00 do 2:00 w nocy - napisałam tekst. Czułam, że muszę to skończyć i zamknąć jeszcze tego samego dnia. Potem pojechałam do mojego producenta Tomasza Waldowskiego i tam dopracowaliśmy brzmienie.

Ponad połowa z "Plam" została wydana wcześniej w formie singli. Nie myślałaś o tym, by nieco więcej numerów zostawić na premierę krążka?

- Zdaję sobie sprawę, w jakich czasach żyjemy - single są obecnie niezwykle ważne, może nawet ważniejsze dla słuchaczy niż całe płyty. Jako debiutantka nie mam jeszcze tak szerokiej, zbudowanej przez lata publiczności. Chciałam tą większą liczbą singli zebrać jak największą grupę odbiorców, maksymalnie ich zainteresować, sprawić, by poznali i zapamiętali moje imię i nazwisko. Gdybym była już bardziej rozpoznawalną artystką, mogłabym pewnie pozwolić sobie na wypuszczenie zaledwie jednego czy dwóch singli przed albumem - to byłoby pewnie ciekawsze, zrobione w takim tradycyjnym, starym stylu. Ale żyjemy w rzeczywistości, która dyktuje inne reguły gry. Może nie wszyscy są zwolennikami takiej drogi, jednak ja bardzo chciałam, żeby ta muzyka dotarła do jak najszerszego grona ludzi.

Jaka jest twoim zdaniem myśl przewodnia, która spaja te wszystkie utwory w jedną spójną całość, jaką są "Plamy"?

- Chodzi tu o swego rodzaju "pranie" różnych emocji, doświadczeń i historii - pranie w takim sensie emocjonalnym, że człowiek do nich wraca, próbuje je wyczyścić albo celowo zostawia pewien ślad. Ta płyta jest w stu procentach o mnie, o moich przeżyciach i doświadczeniach. Przewija się tu głównie motyw miłosny, ale też akceptacja samej siebie, dorastania czy podróży. Te utwory powstawały w drodze między Lubelszczyzną, Trójmiastem i Katowicami. Połączyłam w ten sposób północ, południe i wschód, bo pisałam je często w pociągach. To taki zapis moich historii o tym, jak pewni ludzie i wydarzenia pozostawiają w nas ślady, które próbujemy sprać. Czasami jednak okazuje się, że te plamy i ślady zostają na stałe - i z tym też trzeba się pogodzić, to też jest w porządku.

Niewątpliwie wspólnym mianownikiem jest też to, że w większości tych utworów śpiewasz o rzeczach prostych, wręcz z pozoru prozaicznych, a potrafisz nadać im niezwykle ciekawe barwy i głębię…

- Nie myślałam o tym w ten sposób - po prostu pisałam o tym, co działo się wewnątrz mnie. Bardziej skupiłam się na warstwie muzycznej, żeby było tam jak najwięcej ciekawych rzeczy. Utwory są bardzo różnorodne, każdy ma nieco inne brzmienie, ale mają wspólny mianownik: brzmienie gitar, charakterystyczne melodie i spora domieszka folku. Wynika to stąd, że pochodzę z Lubelszczyzny, więc te tradycyjne melodie i zaśpiewy naturalnie we mnie tkwią i słychać je w mojej muzyce.

Z perspektywy czasu to jest dokładnie taki debiut, o jakim cztery lata temu marzyłaś?

- Zdecydowanie tak. Czuję, że mam wokół siebie fantastycznych ludzi i że nie robię tego w pojedynkę. Trafiłam na swojej drodze na osoby, które wierzą w ten projekt tak mocno, jak ja sama i ciągną go razem ze mną. Myślę, że bez tych wszystkich osób jak menadżerka, producent, mój zespół - ten debiut nie odbiłby się tak szerokim echem. Muzyka jest ważna i jest dopieszczona, ale bez tych ludzi to wszystko nie miałoby takiego samego smaku.

Przed publikacją tego materiału miałaś okazję zagrać kilka koncertów w ramach letniej trasy "Nadwodny Tour". Był to dla ciebie dobry moment, żeby ograć ten materiał przed premierą, czy raczej unikałaś grania niewydanych wcześniej rzeczy?

- Nie, absolutnie niczego nie ukrywałam. My tak naprawdę gramy te utwory w całości już od roku. No i w końcu nadszedł ten moment, w którym mogliśmy na żywo zobaczyć, jak publiczność śpiewa z nami te kawałki - bo mogli je poznać ze streamingu czy social mediów. Jesteśmy z tym materiałem już bardzo mocno ograni. Ten rok przyniósł też ogromny progres koncertowy - zagraliśmy na Next Feście, co było moim wymarzonym showcasem. Sala była wypełniona po brzegi, ludzie stali nawet na schodach! Fantastycznym krokiem milowym był też występ na Męskim Graniu w Warszawie, na scenie Radia 357. Koncertów w tym roku było mnóstwo w porównaniu do poprzednich lat i bardzo liczę na to, że przyszły rok upłynie nam już stricte pod znakiem koncertowania.

Świadomość tego, jak te utwory sprawdzają się na żywo, rzuciła na ich wersje studyjne nowe światło?

- Wręcz przeciwnie - tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że wszystko jest na swoim miejscu. Co ciekawe, mam tak z kilkoma numerami, że w warunkach studyjnych nie czułam do nich aż tak wielkiej bliskości, a na koncercie stają się one najmocniejszym punktem całego występu. Mówię tu na przykład o utworze "Niedoskonała" czy o "Nadwodnym mieście". To nieco mocniejsze kompozycje, z gitarowym, indie-folkowo-rockowym uderzeniem. Kiedy widzimy reakcję ludzi i pytamy ich po koncertach, które numery podobały im się najbardziej, te dwa są wymieniane niemal zawsze - a przecież ja sama nie jestem jakoś szczególnie wielką fanką ich wersji studyjnych (śmiech).

Po premierze krążka planujesz jesienią wyruszyć w solową trasę koncertową? Jesteś w stanie nam coś zdradzić?

- Jesienią niestety nie ruszamy w trasę - mamy w planach tylko pojedyncze, wybrane koncerty, natomiast pełną trasę promującą album planujemy dopiero po Nowym Roku.

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