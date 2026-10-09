Natalia Grosiak o solowej płycie: "Musiałam zdefiniować siebie na nowo" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Premiera "Tamtej dziewczyny już nie ma" wzbudza w tobie więcej emocji niż przy wydawnictwach z Mikromusic?

Natalia Grosiak: - Totalnie. Jeśli chodzi o Mikromusic, to jest zespół - bierzemy odpowiedzialność za płytę wspólnie, na klatę, dzieląc się wszystkimi emocjami. Jesteśmy w tym razem, wspólnie piszemy te piosenki. Tutaj jednak podpisuję się imieniem i nazwiskiem pod solowym albumem, nie ukrywam się za szyldem Mikromusic, więc cały feedback spoczywa bezpośrednio na mnie. Zdaję sobie sprawę, że to dość niezwykła sytuacja - mam 48 lat i za sobą 25 lat pracy artystycznej, a debiutuję solowo w tym wieku. To rzadkość, prawda? (śmiech). Ale żyjemy w czasach, w których kobiety w moim wieku tak naprawdę zaczynają kolejne życie, a nie mają poczucia, że ono się kończy. To zresztą znak czasów. Kiedyś panowało przekonanie, że kobieta koło pięćdziesiątki zbliża się do końca kariery - w przypadku aktorek tak to często wyglądało. Owszem, były piosenkarki śpiewające niemal do śmierci, ale kojarzyło się to raczej z finalizowaniem drogi zawodowej, a nie z zaczynaniem czegokolwiek od nowa.

Ten krążek sprawia więc, że czujesz się na nowo jak debiutantka?

- Zdaję sobie sprawę, że debiutantką absolutnie nie jestem (śmiech). Mam ogromne doświadczenie i stoję na scenie od ponad dwóch dekad. Co prawda zagrałam już jeden koncert solowy - miało to miejsce w kwietniu na festiwalu Next Fest w Poznaniu. Zaprezentowałam tam przedpremierowo swój trzydziestominutowy program. I chociaż towarzyszyła temu ekscytacja, dreszczyk emocji oraz trema, bo występowałam po prostu jako ja, to jednak startuję z zupełnie innej pozycji. Mam ogromne obycie sceniczne, nie boję się już mówić do publiczności, a trema dawno przestała mnie paraliżować.

Album nosi tytuł "Tamtej dziewczyny już nie ma". Dość naturalnie nasuwa się więc pytanie, kim tak właściwie jest dla ciebie ta "tamta dziewczyna, której już nie ma"?

- Tę płytę pisałam przez trzy lata - a to był niezwykle trudny i przełomowy okres w moim życiu. Doświadczyłam wielu strat, śmierci i rozstań. Musiałam zdefiniować siebie na nowo, dowiedzieć się, kim właściwie jestem bez kontekstu ojca czy partnera, bez tych wszystkich relacji, które mnie otaczały, a które odeszły. Wraz z tą solową płytą wyłania się nie tyle nowa postać, co odnowiona wersja mnie, która odcina grubą kreską pewien etap. A ten odcięty etap to osoba, która po prostu nie znała siebie z przeszłości, nie znała swoich granic i potrzeb. Teraz jest we mnie przestrzeń na osobę, która po prostu dba o siebie.

Wiele osób mogłoby podejrzewać, że solowy debiut wiąże się z odcięciem się od zespołu Mikromusic. Tymczasem absolutnie nie zamykasz drzwi do dawnej działalności. Wystarczy wspomnieć numer "Gdyby ktoś pytał", który jest symboliczną kontynuacja losów bohaterki z niezapomnianego "Takiego chłopaka"...

- Co więcej, Mikromusic to absolutnie nie jest zamknięta historia, to ciąg dalszy. Nagrywając płytę solową, miałam ogromną potrzebę wyrażenia siebie poza zespołem, ale nie mam najmniejszej potrzeby chowania go do szuflady. Trzeba to bardzo dobitnie podkreślić: jesienią ruszamy do pracy i już nie mogę się doczekać, aż zaczniemy pisać nowe piosenki dla Mikromusic. Teraz, kiedy pograłam na festiwalach z innymi twórcami, przy projektach takich jak Babie Lato, widzę, jak grają inni. I uważam, że na tle całej polskiej sceny - nawet na tle samej Natalii Grosiak - Mikromusic to wyjątkowa grupa. Jesteśmy organiczni. Gramy bez klika, korzystamy oczywiście z drobnych sampli, ale nasza kapela gra na żywo, prawdziwie i bez komputera. Dziś, poza kapelami jazzowymi, to się niemal nie zdarza.

Co w takim razie było dla ciebie największą swobodą przy pracy nad solowym materiałem?

- Największą wolnością była chociażby piosenka "Czule mówię", która nie przeszła w Mikromusic, bo Dawid Korbaczyński, drugi z liderów zespołu, się jej bał. Bał się opinii, bał się tego, że w tekście znowu pojawią się wulgaryzmy. Jako solowa artystka mogłam zaśpiewać dokładnie to, na co sama miałam ochotę - i faktycznie sobie na to pozwoliłam. W tych utworach wprost rozliczam się z różnymi wydarzeniami, w sposób, na jaki kiedyś bym sobie nie pozwoliła. Piszę niewiarygodnie szczerze o sobie i o tym, co spotkało mnie przez ostatnie lata. To daje gigantyczną swobodę.

Obracając to pytanie - co w takim razie było największym wyzwaniem?

- Chyba nie miałam jakichś szczególnych trudności przy pracy nad tym krążkiem. Pisałam tę płytę przez trzy lata i teraz w końcu trafia do słuchaczy - z perspektywy czasu niektóre rzeczy nagrałabym dziś pewnie trochę inaczej. Ale znam artystów, którzy po trzech latach czują, że "to jeszcze nie to", grzebią w materiałach i wydają płytę po sześciu czy siedmiu latach. Uważam, że jak już materiał jest gotowy, trzeba go wypuścić w świat, niech żyje własnym życiem. A nowe pomysły pojawiają się nieustannie - będą idealne na kolejne płyty Mikromusic albo mój następny solowy krążek.

Niewątpliwie głównym singlem promującym ten krążek jest "Ostatnia piosenka o Tobie". Uważasz, że ten numer najlepiej oddaje klimat całej płyty?

- Czy najlepiej oddaje klimat całego krążka? To jest piosenka, którą napisałam wspólnie z Andrzejem Smolikiem - zresztą to jedyny utwór na płycie zrobiony z nim. Od początku miałam jasne założenie, że chciałam, by ta płyta brzmiała w miarę akustycznie, żeby było na niej dużo gitar. Jako główną inspirację podałam zespół Florence and the Machine. Andrzej świetnie to wyczuł i rzeczywiście trzymał się tej wytycznej, dzięki czemu słychać tu tę organiczność oraz akustykę instrumentów. Tak więc może to być utwór, który dobrze definiuje brzmienie całego albumu. Choć produkcją materiału zajęli się trzej różni producenci - lessman, Andrzej Smolik i Archie Shevsky, to te utwory kleją się ze sobą bardzo dobrze. Przed rozpoczęciem pracy rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko ma brzmieć, producenci, z którymi współpracowałam, słuchali wcześniejszych szkiców, więc całość jest spójna.

Na tym krążku, oprócz wielu nowości, nie zabrakło numerów z 2024 roku, jak "Koreańskie seriale" czy "Jesteś Piękny". Już wtedy miałaś przed oczami kształt tego krążka czy uznałaś, ze są na tyle ponadczasowe, że będą pasować?

- Wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak ta płyta będzie wyglądać. W momencie, gdy wypuszczaliśmy tamte dwa numery, myśmy z lessmanem dopiero zaczęli się wzajemnie odkrywać. Napisaliśmy te piosenki, nagraliśmy je i od razu poczułam wewnętrzną potrzebę, żeby natychmiast pokazać je światu. Nie czekałam na moment, aż uzbieram całą pulę kompozycji. Dopiero później zebraliśmy sporą ilość materiału.

Gdybyś miała wskazać taką jedną cechę charakterystyczną, która najmocniej wyróżnia ten solowy materiał, na co byś postawiła?

- Zdecydowanie na teksty i bardzo autobiograficzne podejście do pisania. Nie opowiadam zmyślonych historii. Ostatnio odkryłam rzecz właściwie oczywistą, ale dotarła do mnie w pełnej krasie dopiero teraz: ja się po prostu reguluję emocjonalnie poprzez pisanie piosenek. Wiesz, jedni chodzą na siłownię, inni piją alkohol, są różne sposoby regulacji emocji - zdrowe i niezdrowe. A ja odkryłam, że kiedy w moim życiu dzieje się coś mocnego, przelewanie tego na papier i w muzykę działa na mnie jak najpotężniejsze narzędzie terapeutyczne.

Wspominałaś w rozmowie o projekcie Babie Lato, dzięki któremu za tobą naprawdę intensywne koncertowo lato. Jakie wspomnienia zabierzesz ze sceny z tego okresu?

- Zostanie mi w sercu ogromna przyjaźń z Kathią i BELĄ. To niezwykle cenne doświadczenie. Można zagrać świetny koncert dla tysięcy ludzi, co jest wspaniałym wspomnieniem, ale najpiękniejsze w tym wszystkim okazały się relacje z drugim człowiekiem. To, że mogłam to przeżyć razem z dziewczynami, przegadać z nimi niezliczone godziny, poznać się i wzajemnie wspierać. Byłyśmy dla siebie oparciem także w trudnych momentach, bo ten rok był bardzo wymagający zarówno dla mnie, jak i dla nich - każda z nas mierzyła się ze swoimi wyzwaniami. Byłyśmy w tym razem, co zaowocowało niesamowitą, ciepłą atmosferą na scenie. Te wspólne piosenki też stały się przez to wyjątkowe.

W związku z letnimi koncertami planujesz jesienią wyruszyć w trasę promującą nowy album?

- Jesienią chcę przede wszystkim trochę odpocząć, bo to był intensywny czas. Zagram jedynie kilka pojedynczych koncertów z Mikromusic, natomiast z solowym projektem Natalia Grosiak i albumem "Tamtej dziewczyny już nie ma" ruszam w pełną trasę koncertową w przyszłym roku.



