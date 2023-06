Jak świętować jubileusz, to z przytupem. Mikromusic doskonale wiedzą, co to znaczy. W maju ubiegłego roku zespół zagrał wyjątkowy koncert z 47-osobową orkiestrą NFM Filharmonii Wrocławskiej i gośćmi specjalnymi. To właśnie ten występ trafił na płytę "Mikromusic z Górnej Półki". Koncert okazał się spełnieniem marzeń muzyków, ale też wyjątkowo stresującą sytuacją. Chociaż wszystko było dopięte na ostatni guzik, zdarzyła się rzecz, której nikt nie przewidział.

Reklama

Natalia Grosiak (Mikromusic): Zawsze mówiłam sobie: "Jeszcze rok i muszę znaleźć jakąś prawdziwą pracę" [WYWIAD]

Anna Nowaczyk, Interia: Ponad 20 lat na scenie - to robi wrażenie! Czy kiedy rozpoczynaliście karierę, 20 lat wydawało wam się wiecznością, czy przeciwnie - była to perspektywa łatwa do wyobrażenia?

Natalia Grosiak, Mikromusic: - Pamiętam nasze 10-lecie. Tamte obchody były akurat związane z promowaniem naszej płyty koncertowej "Mikromusic w Eterze". Podliczyliśmy wszystko i okazało się, że akurat pracujemy ze sobą od dekady. Już wtedy wydawało się to długim czasem. Nie wyobrażałam sobie kolejnych 10 lat. Szmat czasu, moja wyobraźnia w ogóle nie wybiegała tak daleko w przyszłość. Jest jednak taki film na YouTube, sami go sobie zmontowaliśmy, na którym są nasi znajomi, przyjaciele, opowiadają o nas i życzą nam wszystkiego najlepszego. W końcu przed kamerą pojawiam się ja i Dawid (przyp. Korbaczyński, współzałożyciel zespołu) zadaje mi pytanie: "Jak się widzisz za 10 lat?". A to było jeszcze przed nagraniem płyty "Piękny koniec", graliśmy bardzo mało koncertów i ogólnie walczyliśmy o przetrwanie. Ja mu wtedy powiedziałam: "Jejku, marzę o tym, żeby nagrywać kolejne płyty, żebyśmy się cieszyli z tej muzyki, żeby grać dużo koncertów". No i teraz, 10 lat później, wydajemy płytę "Mikromusic z Górnej Półki", którą nagraliśmy w przepięknej sali NFM we Wrocławiu, z prawie 50- osobową orkiestrą. W sumie mamy na koncie 13 albumów, zagraliśmy bardzo dużo koncertów - moje marzenie się spełniło. Zawsze chciałam, żeby ten zespół miał taką renomę i osadzenie w publiczności, popularności jak grupa Raz, Dwa, Trzy. Udało się, kontynuujemy tę drogę i bardzo dobrze się z tym czujemy.

Swoją drogą wyobrażam sobie twoją reakcję podczas oglądania tamtego filmu sprzed dekady.

- (śmiech) Mówię sobie: "Natalia, udało się, zrobiliśmy to, wszystko się spełniło". To jest niesamowite. Gdybym tylko mogła tej dziewczynie sprzed 10 lat powiedzieć: "Udało się!".

Mikromusic to świetny przykład zespołu, który musiał powalczyć o popularność i w końcu ją osiągnął, ale zrobił to trochę poza mainstreamem. Nie mogliście liczyć na przykład na to, że wasze piosenki pojawią się w wielkich stacjach radiowych, bo pewnie często słyszeliście, że to "za trudna muzyka", prawda?

- Tak, do tego te nasze sytuacje określa wiele czynników, na przykład to, że mieszkamy we Wrocławiu. Niewiele jest jednak zespołów, które nie mieszkają w Warszawie. Nawet kiedy umawiam się na wywiady w stolicy, to muszę sobie wziąć dwa dni wolnego, poustawiać logistykę z dziećmi, z całym domem. Zupełnie jak na koncerty. Wyjeżdżam więc na dwa dni i od rana do wieczora łażę po Warszawie na kolejne rozmowy. Czasem ktoś dzwoni: "Hej, Natalia, mamy o 17:00 wolne miejsce, może chcesz przyjść na wywiad?". Wtedy mówię, że bardzo bym chciała, ale nie mogę, fizycznie jest to po prostu niemożliwe. Niektórzy dziennikarze chyba do tej pory nie wiedzą, że jestem z Wrocławia i dzwonią przekonani, że mieszkam w Warszawie i mogę po prostu dojechać. To jest pierwszy czynnik. Drugi jest taki, że mieliśmy krótkie romanse z wytwórniami, które wydały nasze cztery płyty. Resztę albumów Mikromusic wydałam sama. Od płyty "Tak mi się nie chce" prowadzę już konsekwentnie nasze wydawnictwo i management, razem z Maćkiem Polińskim, naszym menedżerem. Jesteśmy więc niezależni, ale niezależność ma też swoją cenę. Nie mamy takiej siły przebicia jak duże firmy. Myślę sobie jednak, że przez 20 lat uzbieraliśmy wierną publiczność, która nas nie zawodzi, która jest z nami. W naszym zawodzie wszystko wygląda sinusoidalnie. Jest lepsza płyta, lepiej się sprzedaje, jest więcej koncertów. Album jest trudniejszy - wtedy jest trochę gorzej, ale - mimo wszystko - nasza publiczność zawsze z nami jest.

Wideo Mikromusic - Takiego Chlopaka

Myślę, że te doświadczenia sukcesów, ale też cięższych czasów - to wasza siła. Artyści, którzy bardzo szybko trafiają na szczyt, potrafią załamać się przy pierwszej porażce. A wy? Otrzepujecie kurz i idziecie dalej?

- Myślę, że jesteśmy zahartowani, bo przez 10 lat rzeczywiście było trudno. I to mimo młodzieńczej pasji, zapału, wytrwałości, bo przecież się nie poddaliśmy. Zobacz, przetrwaliśmy tę dekadę, to był ogrom pracy i determinacji, więc wiemy, jak to jest. Wiemy, że są płyty lepiej i gorzej przyjmowane. Teraz bardzo świadomie zdecydowaliśmy się nie wydawać nowego albumu studyjnego po "Kraksie". Wiedzieliśmy oczywiście, z czym to się wiąże, że na przykład nie będziemy grać na festiwalach. Ale mamy spokój, świadomość tego, co się dzieje i takie dobre podejście, że w tym momencie odpuszczamy. Wyobrażam sobie, że artysta, zwłaszcza młody, który osiąga bardzo szybki sukces, ma bardzo duże natężenie emocji. Nawet te pozytywne są ciężkie do uniesienia w dużej dawce, tak samo jak te, które nas ciągną w dół. Ale kiedy po tych emocjach przyjdzie jakieś zawieszenie, nawet nie musi to być spadek popularności, "wystarczy" taka pandemia, wtedy bardzo trudno sobie z tym poradzić.

Mówisz o pierwszych latach działalności Mikromusic bez wielkich sukcesów. Pewnie byliście rozczarowani, sfrustrowani. Czy był taki moment, kiedy pomyślałaś sobie: "Spróbowaliśmy, nie do końca wyszło, pora kończyć"?

- Ja podchodziłam do tego trochę inaczej. Zawsze mówiłam sobie: "Jeszcze rok", a po roku znowu mówiłam: "Jeszcze rok i muszę sobie znaleźć jakąś 'prawdziwą pracę'" (śmiech). Co roku odraczałam to o rok i widzisz, opłacało się.

I tak dotarliście do 20 lat działalności. Ten jubileusz oficjalnie przypadł w ubiegłym roku i właśnie wtedy zagraliście wyjątkowy koncert, który teraz ukazał się na płycie. Czy występ z orkiestrą był dla was spełnieniem marzeń?

- Tak, ta sala była naszym marzeniem. O orkiestrze marzył nasz trębacz, Adam Lepka, który napisał prawie wszystkie aranże. W ubiegłym roku napisała do nas Natalia Kingbajl, ówczesna kierowniczka orkiestry, która zaproponowała nam wspólny koncert. Nagle marzenie samo do nas przyszło - i sala, i orkiestra. Przyznam ci się, że zagranie tego koncertu kosztowało nad dużo emocji i nie tylko. Było to trudne, wyczerpujące zajęcie, więc kiedy teraz nareszcie wydaliśmy tę płytę, zeszło ze mnie całoroczne napięcie i bardzo się cieszę, że to wszystko się udało.

Dużo emocji, sporo przygotowań, wasz zespół, do tego prawie 50-osobowa orkiestra - ostatecznie poszło jak z płatka, czy były jakieś trudności?

- Poszło różnie (śmiech). Koncert rozpoczął się od wstępu Piotra Bartysia z Radia RAM. Sama wiedziałam, że będę dużo mówić podczas tego występu, więc przygotowałam sobie jakieś początki, które później chciałam rozwijać. A Piotr tak się rozgadał, że powiedział prawie wszystko to, co sobie przygotowałam. Zapowiadał nas chyba kwadrans. W końcu zaczęliśmy grać, byłam bardzo zestresowana. I w piątej piosence wysiadł prąd. Mówię do publiczności, już bez mikrofonu, że nie wiem, co się stało, idę sprawdzić. Zeszliśmy ze sceny, orkiestra została, wchodzę za kulisy, a tam panika. Panowie technicy "rozbebeszają" wszystkie skrzynki elektryczne, nikt nic nie wie, mój menedżer biały jak ściana, stan przedzawałowy, popłoch i tak dalej. Zaczynam ogarniać to wszystko w sobie, ale wtedy przychodzi Kuba Badach, który był naszym gościem i pyta: "Grosiak, umiesz opowiadać kawały?" (śmiech). Ja na to: "Nie, ale mam fajną anegdotę, idziemy". No i zaczęło się. Wyszliśmy na scenę, zaczęliśmy rozmawiać z publicznością, opowiadać te wszystkie swoje śmieszne historie. Publiczność była zachwycona. Ta przerwa trwała 43 minuty. W tym czasie opowiedziałam różne swoje historie, Kuba swoje, później Piotr Bartyś wkroczył na scenę, zespół Mikromusic przyszedł z ukulele, gitarami akustycznymi i spontanicznie, z całą salą, zaśpiewaliśmy "Takiego chłopaka". Mieliśmy jeszcze niespodziankę dla grupy, więc wykorzystałam ten wolny czas i rozdałam muzykom złote płyty za album "Tak mi się nie chce". Byli wstrząśnięci i wzruszeni. Trzeba było wręcz przerwać ten nasz stand-up, bo wrócił prąd, a my wróciliśmy do grania. W sumie ten występ trwał trzy godziny, ale wiem, że publiczność kocha takie rzeczy. To są niezapomniane chwile, bardzo stresujące dla artystów, ale ze mnie zeszły wszystkie nerwy, bo wiedziałam, że to nie jest ważne. Ważny jest kontakt z publicznością, a on był i to było wspaniałe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stworzyli piosenkę dla Disneya. Ola Kwaśniewska o współpracy z Kubą Badachem w "Zdanowicz pomiędzy wersami" INTERIA.PL

Obstawiam, że ludzie będą pamiętać taki koncert do końca życia.

- Tak! Teraz spotkaliśmy się na drugim koncercie, Kuba Badach podchodzi do mnie i mówi: "Grosiak, a kiedy planujesz wyłączenie prądu?". Mówię mu: "Na koniec koncertu, po ostatniej piosence" (śmiech).

Jak już wspominałaś, mieliście na jubileuszowym koncercie gości. Skąd pomysł na Dorotę Miśkiewicz, Melę Koteluk i Kubę Badacha?

- Bardzo chciałam zaprosić Dorotę Miśkiewicz, żeby zaśpiewała "Burzową", bo to trudna piosenka i ma sznyt jazzowy. Wiedziałam, że Dorota sobie z tym poradzi. Mela Koteluk jest bliską mi osobą, z którą spotykamy się prywatnie bardzo często i ona "Takiego chłopaka" już wcześniej śpiewała, wiedziałam, że sobie super poradzi, więc chciałam ją mieć na tym koncercie. A Kuba Bach jest takim spełnieniem mojego marzenia. Wcześniej nigdy nie udawało nam się zgrać z terminami i takie podchody, żeby on z nami wystąpił trwały, wyobraź sobie, już od kilku lat. Przy okazji tego koncertu już sam Kuba powiedział, że w końcu musi ze mną zaśpiewać, skoro tyle razy nam się nie udawało. Przyjechał i zaśpiewał, zrobił to tak wspaniale, że ukradł mi tę piosenkę, ona już nie jest moja.

Wideo MIKROMUSIC i KUBA BADACH Tak mi się nie chce (Official Live Video)

À propos współpracy z ludźmi: jak bardzo ważna jest atmosfera w zespole, to, żeby dobrze się czuć razem na scenie?

- Bardzo dobre pytanie. To jest bardzo ważna sprawa! Moim zdaniem kluczem do sukcesu zespołu, bo to nie jest wokalistka i muzycy sesyjni, tylko zespół, są dwie rzeczy: profesjonalizm i to, żebyśmy się wzajemnie lubili, szanowali. Mieliśmy zmiany składu, ale do płyty "SOVA", od tego albumu mamy stały zestaw muzyków do dzisiaj. Oczywiście są trudniejsze momenty w życiu grupy, są konflikty, są jakieś napięcia, ale przez tyle lat nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać, rozwiązywać problemy. Jesteśmy ze sobą bardzo blisko i uważam, że Mikromusic jest dla mnie taką drugą rodziną, którą wybrałam, z którą spędzam bardzo dużo czasu. To jest bardzo ważne.

Sama mówiłaś, że ty i Dawid Korbaczyński na początku nawet się nie polubiliście, a teraz świętujecie tyle lat wspólnej pracy.

- Stare dobre małżeństwo. Wiesz, bywały takie momenty, że nasz kierowca w trasie musiał się zatrzymać, bo my na siebie tak krzyczeliśmy, że musieliśmy wyjść z busa (śmiech). Wykrzyczeliśmy sobie wtedy wszystko w twarz, po dwóch minutach się wyprzytulaliśmy, przeprosiliśmy i jechaliśmy dalej. Dawid i ja mamy dodatkowo silne charaktery, reszta zespołu jest mniej konfliktowa, aczkolwiek w ciągu tych wszystkich lat Dawid złagodniał, natomiast ja nauczyłam się rozmawiać, a nie krzyczeć (śmiech). Musieliśmy to wszystko po prostu przejść. Tak jak w rodzinie, wszystko jest do załatwienia. Znam przypadki takich zespołów, w których ludzie się nie lubią, jadą razem busem i się do siebie nie odzywają, po koncercie każdy idzie do swojego pokoju, nie ma tej relacji. Takie zespoły albo w końcu się rozpadają, albo co chwilę zmieniają skład. Uważam, że to bardzo ważne, żeby Mikromusic oznaczało: Roberta, drugiego Roberta, Łukasza, Adama, Dawida, no i Natalię. Ten skład nigdy nie powinien się zmienić. Kiedy stoję na scenie i mam za plecami tych swoich chłopaków, to czuję się pewnie, bezpiecznie, bardzo dobrze i czuję się szczęśliwa. To jest ogromna wartość, coś niesamowitego. Niewiele osób może to poczuć.

Wiemy już, co ci dały te lata działalności Mikromusic. A czego cię ten czas nauczył?

- Wydaje mi się, że jestem dobra w zarządzaniu ludźmi, w logistyce. Co prawda nie chciałabym zajmować się tym w jakiejś korporacji, ale dałabym radę, bo jestem osobą ogarniętą, decyzyjną i sprawczą (śmiech). Na szczęście nie muszę tego teraz robić zawodowo. Nawet gdybym zeszła ze sceny i nie nagrywała piosenek z Mikromusic, co pewnie się stanie za ileś lat, to mam pomysły na siebie w innej wersji. Teraz zarządzam domem, dziećmi, psami, mam masę obowiązków. Kiedy nie wyjeżdżam na koncerty, mam na muzykę 4-5 godzin dziennie, żeby posiedzieć w pracowni. Jeśli wypadnie jakiś lekarz dla dziecka albo sprawy urzędowe, to w ogóle nie ma czasu na twórczość. Mam bardzo dużo pomysłów, więc może czasami nawet dobrze, że tak się dzieje, bo jeśli ktoś jest głodny tworzenia, to robi to z ogromną przyjemnością, kiedy już ma okazję.

Masz tak jak Nick Cave, który wyznacza sobie godziny pracy, zakłada eleganckie ubrania, idzie do drugiego pokoju i tworzy?

- Ja na szczęście mam pracownię nie w domu, lecz nad domem, nad garażem. Jest tam osobne wejście, więc rzeczywiście trzeba wyjść z domu, założyć buty, czasami kurtkę i przenieść się 20 metrów dalej. Uważam, że to jest bardzo zdrowe. Mam na sobie wygodne ciuchy, siadam w pracowni, patrzę przez okno, piję kawę albo herbatę i bardzo często przez pół godziny po prostu rozmyślam. Później włączam komputer, program do nagrywania, wyciągam ukulele, gitary i gram sobie. Z boku to wygląda, jakbym marnowała czas, ale właśnie w tym procesie powstają najlepsze piosenki. Bez planu, że coś konkretnego muszę stworzyć. Czasami przez dwa dni coś nagrywam, nic z tego nie wychodzi, ale nadal to jest dla mnie bardzo wartościowe.

W takim razie jak i gdzie widzisz Mikromusic za 10 lat?

- Wiesz co? Nie widzę (śmiech). Tym razem nie widzę. Za 10 lat będę miała 55 lat i nie chciałabym już tak jeździć po Polsce, tłuc się busem i spać w hotelach. Chciałabym za tę dekadę doświadczyć trochę innego życia. Może z większą rutyną, może wyjechać na rok albo zamieszkać na wsi i prowadzić własne gospodarstwo? Chciałabym wtedy zacząć spełniać inne marzenia. Życie oczywiście idzie w swoją stronę, my ze swoimi marzeniami w inną, dlatego czasem mówi się: "Uważaj, czego sobie życzysz". Chciałam popularności koncertów i co? Właśnie wtedy urodziłam pierwsze dziecko. Pojechałam w trasę z kilkumiesięczną córką. Następna płyta już z drugą córką, która miała dwa i pół miesiąca i to był hardkorowy czas. W sumie wszystko się spełniło, ale dlaczego akurat wtedy, a nie wcześniej, prawda (śmiech)? Zobaczymy, co się wydarzy. Mam jakieś swoje pomysły i będę dążyła do ich realizacji. Na pewno nie zamykamy jeszcze Mikromusic, nagrywamy nową płytę studyjną, będzie piękna.

W razie czego fani będą krzyczeć "Natalia, jeszcze rok".

- (śmiech)

Wideo MIKROMUSIC Operacja na otwartym sercu (Official Live Video)