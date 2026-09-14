Występ z kilkudziesięcioosobowym składem orkiestrowym to dla artystów wywodzących się z nurtu ulicznego zupełnie inne doświadczenie niż tradycyjny koncert z udziałem DJ-a. Legendy stołecznej sceny nie miały jednak wątpliwości, że biorą udział w czymś absolutnie przełomowym.

"Na pewno jest to coś wyjątkowego, bo jak wiemy, na co dzień obcujemy z gramofonami, z DJ-em i tak dalej. Nasza rzeczywistość hip-hopowa wygląda zupełnie inaczej. Ale za sprawą Radzimira dzisiaj mamy wszyscy takie święto i połączenie hip-hopu z muzyką poważną, co stanowi o wyjątkowości tego wydarzenia" - zauważyli muzycy z Molesty.

"Tworzymy historię bez dwóch zdań. Po raz trzeci i ostatni. Niestety, ale to się dzisiaj dzieje" - dodali z powagą.

Molesta: Za sprawą Radzimira mamy tu święto INTERIA.PL

Raperzy docenili także nowatorskie podejście JIMKA do aranżacji oraz pomysł zaproszenia ich do wspólnego wykonania utworów z jego najnowszej płyty producenckiej. Z humorem i w swoim stylu nie bali się nazwać go wręcz Ojcem Dyrektorem.

"Ma ciekawe pomysły, wiele interesujących rozwiązań. To, co dziś robimy - czyli gramy muzykę z jego autorskiego albumu - to po prostu coś pięknego. Tylko mnie wkurzył, że DJ-a nie zaprosił, skubany! On jest dzisiaj właśnie tym dowodzącym dyrektorem, Ojcem Dyrektorem" - żartowali członkowie Molesty.

Muzycy Molesty Ewenement są warszawskimi legendami rapu. Co mówią o młodszym pokoleniu?

Wydarzenie na Bemowie połączyło w jednym miejscu reprezentantów najróżniejszych generacji polskiego rapu - od pionierów gatunku po artystów młodego pokolenia. Zdaniem muzyków Molesty Ewenement, współczesna scena hip-hopowa i festiwale wreszcie znalazły właściwy balans pomiędzy klasyką a nową falą.

"Jeszcze jakieś pięć lat temu czuć było chłód organizatorów, którzy zachłysnęli się sukcesem młodych raperów i brakowało przestrzeni dla pionierów. Teraz widzę, że na każdym festiwalu jest scena oldschool i newschool, występujemy na wspólnych scenach. Moi równolatkowie też chcą chodzić na koncerty, tak samo jak piętnastolatkowie, którzy mają swoich idoli" - podkreślono w rozmowie.

"Myślę, że my nie jesteśmy jeszcze tacy starzy, a oni już nie są tacy młodzi, więc musimy się gdzieś spotkać. Czas płynie nieubłaganie" - podsumowali z dystansem.

Legendarna Molesta Ewenement wystąpiła z orkiestrą symfoniczną w koncercie JIMKA. "Totalny power"

Zapytani o to, czy hip-hop połączony z żywą orkiestrą zyskuje dodatkową energię, weterani warszawskiego rapu zwrócili uwagę na niewyobrażalną skalę brzmienia, jaką generuje kilkudziesięciu muzyków na jednej scenie.

"Żywe instrumenty i tyle ich na raz to jest power bez dwóch zdań. Jak waltornia wejdzie albo jakieś harfy, to podłoga się trzęsie. Tam przy kotłach jest grubo - to jest prawdziwa ściana dźwięku i potęga. Niech jedna osoba z orkiestry wyśle energię w stronę publiczności... A tutaj nie ma nas pięciu czy ośmiu. Jest nas osiemdziesiąt osób, które dają energię do przodu. Totalny power!" - zakończyli członkowie Molesty Ewenement.