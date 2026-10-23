Michał Kisielewski po premierze debiutu: "Na koncepcyjne płyty będzie jeszcze czas" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Po wydaniu wielu singli na przestrzeni ostatnich dwóch lat w końcu wyszedł "Zew nie zen!" - wyczekiwany, debiutancki album. Czujesz ulgę, że to już? Że czekałeś na to od tak dawna, a to już?

Michał Kisielewski: Czuję się, jakbym urodził 12-kilowe dziecko po 18 miesiącach turbulentnej ciąży (śmiech). Za to jakie urodziwe! No ale serio, jak robisz album sam, DIY, to są to miesiące pracy. Komponujesz te numery, piszesz teksty, całe tygodnie spędzasz poza domem, w studio. Promujesz single, robisz do nich foty, klipy, coś próbujesz z social mediami… I nie stoi za tym wielki zespół - a często jesteś tylko ty, twoje marzenie, no i zwykła praca, która za to wszystko płaci i którą musisz z tym jakoś łączyć. No idzie się zmachać. Z drugiej strony całe poprzedzające premierę lato starałem się trochę wyluzować, pić z przyjaciółmi wino, futrować delicje w nasłonecznionych knajpach i, z różnym skutkiem, uganiać się za dziewuchami. Więc jakoś się to wszystko zbalansowało…

Brzmi to jak całkiem udane wakacje…

- Tak, tylko przez to za wiele tematów wokół wydania płyty zabrałem się we wrześniu, co z kolei generowało we mnie sporo stresu (śmiech). Ale nie narzekam. Doskonale było znowu grać próby z zespołem, z moją przyjaciółką Zuzką Krajewską zrobiliśmy szałową sesję okładkową i promocyjne foty. Przede wszystkim jednak, kiedy w końcu usiadłem, żeby ułożyć tracklistę, przesłuchałem ten materiał od deski do deski, to poczułem… no, nieśmiałą dumę. Pomyślałem, że zrobiłem album, którego sam chciałbym słuchać. Że to dopieszczony aranżacyjnie, instrumentalnie i tekstowo materiał. Więc, a propos tego całego wysiłku, nie czuję, żeby góra urodziła mysz - to raczej, trzymając się górskiej metafory, wybuchający wulkan.

Stworzenie krążka, którego samemu chce się słuchać, to sam w sobie sukces. Czułeś presję, że jako debiutant musisz od razu zdefiniować się artystycznie w stu procentach, czy dałeś sobie wolność na stylistyczne eksperymenty?

- Ha! Powiedzieć, że ta płyta jest eklektyczna, to jak nic nie powiedzieć. Zgodnie z motywem pewnej łapczywości, "Zew nie zen!" dość bezceremonialnie przeskakuje między gatunkami. Słychać tu i wczesne, i późne Arctic Monkeys, a może i całą indie-scenę lat dwutysięcznych. Podszyte elektroniką, dobre do ruszenia nóżką refreny, w których dla mnie pobrzmiewają Phoenix czy Pendentif. Powolne ballady, stoner-rockowe eposy, ale też shoegaze, dream pop, synth pop, w końcu pop przez duże p. A w tytułowym numerze, w połowie drugiej zwrotki, jest nagły harmoniczny odjazd w… jazz. Po prostu w muzyce interesuje mnie wszystko naraz. Na płycie nie ma co prawda Pittsburgh rapu ani elektroniki - choć do nich też mnie ciągnie - bo chciałem, żeby cokolwiek ten album spajało. I są to teksty i gitary (śmiech). Choć też chyba nie miałem ambicji na jakoś bardzo zamknięty, określony materiał. Może na koncepcyjne płyty będzie jeszcze czas…

I z jakim odbiorem tych swoich eksperymentów się spotykasz?

- No cóż, różnym, to na pewno nie jest muzyka dla każdego. Śmiesznie to też wygląda w liczbach, jakie te numery wykręcają. Jeden z moich ulubionych utworów, "Święte", jest najgorzej performującym singlem w tym roku. Z kolei kawałek "Już nie będzie takiego lata", który pierwotnie miał wyjść pod tytułem "Chamski letniak" okazał się największym hitem. O losie…

Ale nadal możesz powiedzieć, że to debiut twoich marzeń?

- Wchodziłem w robienie muzyki trochę powtarzając sobie, że oczekiwania są źródłem rozczarowań, więc wszystko co wydarzyło się od premiery pierwszego singla to jakieś nieustannie wysyłane przez kosmos czułe pocałunki (śmiech). Gdyby ktoś mi dwa lata temu powiedział, że jeszcze przed wydaniem albumu same single polecą w radiach tysiąc pięćset razy, że pierwszy z nich pochwali Piotr Stelmach, to bym nie uwierzył. Myślę, że to jest sukces. I może ta taktyka, żeby nie przesadzać z wyobrażeniem sobie tego gdzie chce się być, pozwala mi dalej mieć z tego frajdę. Wiesz, jeżeli twoim celem jest samo doświadczenie, zawsze wygrywasz. A płynięcie z prądem jest znacznie lżejsze dla duszy.

Zgodzisz się ze stwierdzeniem, że twój materiał to płyta o tym, że skoro i tak zmierzamy do nieuchronnego końca, to zamiast szukać oświecenia i harmonii lepiej rzucić się w wir nienasyconego hedonizmu?

- Ta płyta z pewnością ma ten "leitmotif", co nie znaczy, że to jest jednowymiarowo moja opinia o życiu. Ale jasne, temat głodu doświadczeń - od tych najbardziej zmysłowych, karnalnych, po te które ocierają się o jakąś duchowość, często splątaną z bliskością, miłością - jest tu mocno obecny. I to wszystko właśnie w kontekście uciekającego czasu, coraz mocniej uświadomionej śmierci. I piszę o tym w sposób niespójny, bo tak się też często czuję - raz jest to o pazernym pochłanianiu przeżyć, innym razem o ukojeniu znajdowanym w intymności. Może nawet ta część albumu miała dla mnie jakiś taki terapeutyczny charakter, to jak przyznanie się przed sobą, że też pragnie się czegoś zdrowego, bezpiecznego, nie tylko rock'n'rolla. Co nie zmienia faktu, że przynajmniej teraz sens życia widzę głównie w "la dolce vita" (śmiech). Wiesz, w słońcu, rozkoszach, obecności ukochanych ludzi. Cała reszta to szum, wyścig donikąd. A w takie dni cały lęk paruje, jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być.

Wielokrotnie w różnych rozmowach o tej płycie wspominasz, że aranże są zagrane, a nie klejone z sampli. Chciałeś powrócić tym krążkiem do tradycyjnego rzemiosła produkcji w erze wszechobecnego samplowania?

- Ja w ogóle nie mam problemu z samplami, sam też przecież słucham masę muzyki, która opiera się na samplowaniu. Elektroniki, neo-soulu, a w końcu rapsów: od ukochanego Maca Millera, przez starego Kanye, po objawienie Doechii. Tam samplowanie po prostu ma sens. Ale robiąc ten album z moim producentem, wybitnym multiinstrumentalistą Jonaszkiem Stępniem, postawiliśmy na w 99% żywe brzmienia. Po prostu czułem, że ten konkretny krążek musi taki być. I to przekłada się też na scenę - na żywo to, no właśnie, żyje, oddycha.

Tego, że się broni na żywo, mogłeś również doświadczyć na dzień przed premierą. Zagrałeś przedpremierowy koncert w warszawskim SPATiFie…

- Novika powiedziała mi, że sprawiam wrażenie bardziej artysty scenicznego, niż studyjnego, i chyba tak jest. Naprawdę lubię grać to na żywo, być na scenie, po prostu dobrze się tam bawię. I mam wrażenie, że ludzie pod sceną też, więc to chyba dobry znak. Szczególnie, że na razie to gram tych koncertów mało, ale może razem z wydaniem tej płyty zacznie się to zmieniać. Czy czytają to jacyś bookerzy?

A sam SPATiF - miejsce obrośnięte legendą - miało dla ciebie jakieś szczególne, symboliczne znaczenie?

- No słuchaj, jako ludzie kochamy symbolikę - nasza kultura opiera się na opowiadaniu historii, a historie potrzebują wyrazistych symboli. SPATiF ma cały swój bogaty "lore" i ten wybór nie był przypadkowy. Szukałem przestrzeni, która dopełni ten lekko dandysowaty vibe, nicponiowatą elegancję, w której osadzona jest oprawa krążka. Ale też po prostu zależało mi na kameralnym klubie z dobrym nagłośnieniem, bo nie chciałem grać do sali, po której hula wiatr. Jak wszystko dobrze pójdzie, to następne miejscówki będą większe.

Teraz, po premierze debiutanckiego krążka, zamierzasz dać sobie czas na odpoczynek i cieszenie się debiutem, czy w twojej głowie kiełkuje już materiał na drugi album?

- Na pewno do końca listopada będę żył tym, co dzieje się tu i teraz, ale no, głową jestem już trochę przy drugim albumie. Chciałbym dać dojść do głosu wszystkim tym rzeczom, na które tym razem zabrakło miejsca. Poeksperymentować więcej z elektroniką, jak CA7RIEL & Paco Amoroso, sprawdzić, jak to się łączy z gitarami śladem ostatniego albumu Charli XCX. Docisnąć jeszcze poetykę, napisać tekst nieustępujący Karolinie Prasał z Mleczy, albo najmilszej mi Mimi Wydrzyńskiej, od znajomości z którą cała ta muzyczna jazda się zaczęła i której zawdzięczam niezliczone pokłady wsparcia. Zrobić jakiś ukłon w stronę Taco Hemingway'a. A końcem końców, już po wchłonięciu tego oceanu impulsów, dalej szukać swojego głosu. Więc na wiosnę słyszymy się już z nowym materiałem. Chyba, że wcześniej wypuszczę remiksy "Zew nie zen!".

Czyli jednak cały czas dominuje zew…

- Nie no, może w którymś momencie trzeba będzie złapać oddech. To już wtedy by było zdecydowanie bardziej "zen" (śmiech).