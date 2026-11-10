Maria Sadowska: Kobiety po pięćdziesiątce bywają niewidzialne [WYWIAD]

Damian Westfal, Interia Muzyka: Gratuluję wygranej! Zdążyłaś się już nacieszyć zwycięstwem?

Maria Sadowska: Cały czas się cieszę, chociaż największą radość przynoszą mi teraz moje własne koncerty. Wspólnie z publicznością świętujemy i to jest naprawdę wspaniałe.

Zrobiłaś coś specjalnego dla siebie po tych wszystkich wymagających treningach, nagraniach i finale? Sprawiłaś sobie jakąś nagrodę?

- Przede wszystkim wyjechaliśmy z mężem, żeby przez chwilę pobyć sami. Przez kilka dni ładowaliśmy baterie w Grecji, a dla siebie samej, to przede wszystkim nagrałam płytę, na którą nie miałam czasu przez wiele lat. W końcu zebrałam się, żeby zrealizować projekt akustyczny w formule live session - wszystko gramy na żywo. W dobie sztucznej inteligencji, kiedy czasami trudno rozpoznać, co jest prawdziwe, co zostało ustawione, co leci z playbacku i kto rzeczywiście śpiewa, zależało mi na tym, żeby absolutnie wszystko było nagrane na żywo.

Od dawna marzyła mi się taka płyta, pełna emocji. Udało mi się zebrać świetnych muzyków i wspaniałą ekipę, która mnie w tym wsparła. Teraz będziemy publikować kolejne utwory na moim kanale na YouTubie - jeden co tydzień - w ramach projektu "Live Sessions". Przez ostatnie pięć lat nie miałam możliwości wrócić do muzyki w takim stopniu, w jakim chciałam. Zajmowałam się przede wszystkim filmem i trochę oddaliłam od projektów muzycznych, a muzyka jest przecież potężnym źródłem energetycznym.

Płyta to już dość nietypowy prezent.

- Próbuję sobie przypomnieć, czy sobie coś kupiłam! Wypiłam kieliszek prosecco, a dzisiaj mąż zabrał mnie na cudowną kolację. (śmiech) Tak naprawdę cały czas tyle się działo, że jeszcze nie zdążyłam spokojnie usiąść i wszystkiego przetrawić. Dużo radości przynoszą mi na pewno podróże. Byliśmy w Grecji, w Hiszpanii, wcześniej podróżowaliśmy kamperem po Chorwacji i Węgrzech. Lubimy tak spędzać czas. Jestem trochę dziwną laską, która prędzej pojedzie gdzieś w podróż albo kupi sobie nową grę komputerową, niż zainwestuje w drogie ubrania czy markowe buty. Moi przyjaciele zorganizowali mi też niesamowitą pięćdziesiątkę. To była naprawdę wiekopomna impreza, która odbyła się tuż po finale.

Czy to właśnie podróże są źródłem inspiracji do pisania nowych piosenek?

- Staramy się podczas każdej podróży napisać piosenkę z miejsca, w którym akurat jesteśmy. Mam np. też taki utwór, który nazywa się "Big Dream". Gram go w różnych, czasami bardzo dziwnych miejscach na świecie i publikuję na swoich mediach społecznościowych. Do tej pory nie został oficjalnie nagrany ani wydany. To bardzo pozytywna piosenka z ukulele, bez wielkiego zadęcia. Ma w sobie coś wyjątkowego, bo za każdym razem brzmi trochę inaczej, w zależności od miejsca, w którym ją wykonujemy. Znajdzie się na nowej płycie live i po raz pierwszy zostanie oficjalnie nagrana. Nasze życie nieustannie przeplata się ze sztuką. Cały czas coś tworzymy, wymyślamy i szukamy nowych rzeczy. Nagrałam nie tylko tę płytę. Mam jeszcze dwie kolejne, które czekają na swoją premierę.

Dwie kolejne?

- Tak! Jedna jest płytą elektroniczną, a druga powstała z producentem hiphopowym HWR-em. Ona również może być dla słuchaczy zaskoczeniem. Mam więc naprawdę dużo materiału. Najpierw ukaże się płyta live, a później elektroniczna. Ta druga jest właściwie opowieścią o tym, jak wychodzi się z dołka i na nowo odnajduje siebie. Chciałam jednak opowiedzieć o tym w taki sposób, żeby można było po prostu pójść na parkiet i przez godzinę tańczyć.

Skoro wspomniałaś o wychodzeniu z dołka, chciałbym zapytać o reakcje po finale "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nie brakowało komentarzy dotyczących twojej wygranej. Zaskoczyła cię ta fala dyskusji?

- Nie wiem, czy w ogóle warto to komentować. Mam poczucie, że trochę mnie to nie dotyczy. Wiem po prostu, ile pracy kosztował mnie cały program. I nie tylko ja to wiem, ale również wszyscy, którzy byli tam ze mną. Żyjemy w takiej rzeczywistości, w której internetowe burze często służą temu, żeby ktoś mógł się przy okazji wylansować. Dwadzieścia lat temu po prostu byłaby wygrana i kropka. Dzisiaj - w świecie mediów społecznościowych - wygląda to inaczej. Nie chcę już brać udziału w takim nakręcaniu dyskusji ani w żaden sposób go podsycać. Nie ma o czym mówić.

Warto przypomnieć, że do finału przechodzą uczestnicy z największą liczbą punktów z wszystkich odcinków, a w finale wszystko jest zerowane…

- Można zajrzeć do tabeli i zobaczyć, jak wyglądała ta prosta matematyka. Chciałabym jednak przede wszystkim powiedzieć, że wszyscy uczestnicy byli fantastyczni. Mam ogromny szacunek dla Rafała Brzozowskiego i Uli Milewskiej. Ich występy, takie jak Rafała w roli Zbigniewa Wodeckiego czy Ulki jako Kate Bush, zostaną ze mną do końca życia. Cieszę się, że mogłam tam być, siedzieć na tej kanapie i oglądać to wszystko z bliska. To był zaszczyt występować i rywalizować z tak świetnymi artystami, którzy dali z siebie naprawdę bardzo dużo.

Z kimś z uczestników tej edycji utrzymujesz dziś kontakt? Stworzyliście na planie fajną rodzinkę.

- Wszyscy uczestnicy bardzo mnie wspierali, również po finale. Najbardziej chyba zaprzyjaźniłam się z Gabrysiem Fleszarem i z Brysią, ale bardzo się cieszę, że poznałam tych wszystkich cudownych ludzi. Przez cały program naprawdę się wspieraliśmy, nie było między nami konfliktów. Wielokrotnie powtarzałam, że dopiero osoby, które siedzą na tej kanapie, wiedzą, co tak naprawdę przeżywa każdy uczestnik.

Spodziewałaś się wygranej?

- Moja historia w tym programie była trochę historią underdoga i długodystansowca. Dwa najlepsze wykonania miałam właściwie dopiero pod koniec. Tak się też złożyło, że wtedy kołowrotek wyjątkowo mi sprzyjał. To jednak trochę ruletka - czasami masz szczęście, a czasami nie. W pewnym momencie przestałam się już przejmować punktacją i nastawiać na cokolwiek. Chciałam po prostu jak najlepiej wykonać swoją pracę, dać dobre show i zrobić wszystko, na co było mnie stać. Wkładałam w to mnóstwo wysiłku, ale przestałam emocjonalnie podchodzić do wyników.

Przez pierwszych pięć odcinków bardzo się wszystkim przejmowałam. Nerwy były ogromne. Zaskoczyło mnie, że mimo dwudziestu lat na scenie wciąż potrafię mieć taką tremę. Kiedy stoisz w windzie i za chwilę masz tylko dwie i pół minuty na wykonanie utworu, naprawdę wszystko może się wydarzyć. Masz tylko jedną szansę. Poza tym nigdy wcześniej nie brałam udziału w takiej rywalizacji. To właściwie rodzaj olimpiady, a jednocześnie ogromne wyzwanie psychiczne. Były momenty, w których naprawdę nie było mi łatwo. Musiałam wiele rzeczy poukładać sobie w głowie na nowo. Byłam bardzo zaskoczona, kiedy okazało się, że weszłam do finału. Nie liczyłam dokładnie punktów. Kiedy wyniki zaczęły się sumować, nagle okazało się, że jestem pierwsza. Pamiętam, że wtedy naprawdę spadły mi kapcie!

A w samym finale uwierzyłaś już, że możesz wygrać?

- Tak i wtedy zaczęłam afirmować. Naprawdę przekonałam się, jak wielką siłę ma afirmacja i nasz umysł. Na początku odcinka myślałam, że zajmę czwarte miejsce, potem że trzecie, a jak już staliśmy tam tylko Rafał i ja, to postanowiłam afirmować, że usłyszę swoje nazwisko. To zresztą widać na nagraniu. Stoję z zamkniętymi oczami i uśmiecham się, bo w mojej głowie już wydarzyło się to, co miało za chwilę nastąpić. Ten program pokazał mi coś niesamowitego. Wiem, że dużo mówi się dzisiaj o sile pozytywnego myślenia, czasami wręcz do przesady, ale sama przekonałam się, jak ważne jest odpowiednie nastawienie. Teraz rozumiem, dlaczego sportowcy tak dużo pracują również nad swoją psychiką.

Mówisz o sobie jako o długodystansowcu. Czy ten program nie był trochę odbiciem tego, jak przez lata funkcjonowałaś na polskim rynku muzycznym?

- Myślę, że tak. Nie jestem gwiazdą, która ma na koncie milion popowych przebojów. Od zawsze robię swoje i tworzę muzykę, która czasami wymaga od słuchacza trochę więcej. Nawet w okresach największej popularności nagrywałam płyty jazzowe, a nie popowe. Cenię sobie tę integralność, ale po latach grania skomplikowanych jazzowych rzeczy okazało się, że dzisiaj bardzo lubię śpiewać proste piosenki, takie jak np. "Kocham Cię". Człowiek się zmienia i to jest fajne. Co więcej, nie jestem osobą, której wszystko zawsze się udawało. To właściwie druga tak ważna wygrana w moim życiu. Wcześniej mój film "Dzień kobiet" otrzymał międzynarodową nagrodę na dużym festiwalu filmowym. Mam więc ogromny szacunek dla wszystkich uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ale też dla ludzi, którzy stoją za tym programem.

To jest bardzo rzemieślnicza praca: trzeba wszystko wykonać od podstaw, przygotować się, przepracować każdy szczegół. Tym bardziej cieszę się, że udało mi się zwyciężyć, dlatego bardzo chciałabym zadedykować tę wygraną kobietom. Mam poczucie, że kobiety po pięćdziesiątce bywają trochę niewidzialne. Czasami czują się pomijane, mają problem ze znalezieniem pracy, a ich dotychczasowe osiągnięcia zaczynają być deprecjonowane. Wiem, że będą czytać ten wywiad też kobiety w moim wieku, dlatego chciałabym im powiedzieć, żeby się nie poddawały, wierzyły w siebie i nie rezygnowały ze swoich marzeń. Mam nadzieję, że moja wygrana dała im trochę inspiracji i pozytywnego myślenia.

Czy są jeszcze marzenia, które przez lata odkładałaś na później, a teraz wreszcie zaczynasz realizować?

- Mam swoją listę marzeń, ale wiem, że może zabrzmię nudno, bo znowu wrócę do muzyki. (śmiech) Moimi odkładanymi od lat marzeniami były właśnie te dwie płyty: akustyczna i elektroniczna. Od dawna grałam muzykę klubową, ale nigdy nie wydałam takiego albumu, a to przecież jeden z moich ukochanych gatunków i muzyka mojej młodości. Cieszę się, że wreszcie nagrałam taką płytę. Uwolniłam się też od pewnych schematów. Często myślimy, że jeśli raz zaczęliśmy śpiewać jazz, to musimy robić to przez całe życie. Jeśli rocka, to już tylko rocka. Tymczasem człowiek się zmienia, a te zmiany mogą być naprawdę piękne.

To powróćmy jeszcze na chwilę do twojej ostatniej "zmiany": Barbry Streisand. To była postać, która od początku wydawała ci się poza zasięgiem?

- Zdecydowanie! W ostatnim odcinku możemy już sami wybrać postać, w którą chcemy się wcielić. Miałam ogromny dylemat. W życiu nie pomyślałabym, że jestem w stanie zaśpiewać Barbrę. Wydawała mi się kimś, do kogo nawet nie powinno się podchodzić. Ma przecież niesamowitą skalę głosu i bardzo charakterystyczne wibrato. Nie wiem, czy widzowie to zauważyli, ale podczas finałowego występu cała się trzęsłam. Z jednej strony byłam bardzo przejęta i rozemocjonowana, a z drugiej próbowałam osiągnąć to charakterystyczne wibrato Barbary. W pewnym momencie jednak pomyślałam: dlaczego właściwie sama sobie mówię, że nie dam rady? Przecież założyłam sobie, że nie będę stawiać sobie granic. Myślę, że ogromny wpływ miało na mnie wcześniejsze wcielenie się w Sam Brown. Po tym występie poczułam, że mogę wszystko. Pomyślałam więc, że skoro jestem już w finale, powinnam sięgnąć po najwyższą możliwą półkę i zmierzyć się z takim wyzwaniem.

Czy podczas przygotowań do tej roli odkryłaś coś, co jeszcze bardziej zbliżyło cię do tej artystki?

- Zaczęłam poznawać jej historię i odkryłam, że Barbra była również reżyserką! Nie tylko była aktorką, ale sama wyreżyserowała film "Yentl", w którym również zagrała. Opowiada między innymi o tym, jak kobiety są deprecjonowane, jak utrudnia im się rozwój i nie pozwala realizować ambicji. To szczególnie ciekawe, że Barbara zrobiła taki film już w latach 80., kiedy kobiety w Hollywood miały znacznie trudniejszą pozycję jako reżyserki. Kiedy zaczęłam czytać o jej historii, wszystko zaczęło mi się układać w jedną całość. Do tego dochodzi przepiękna piosenka. Za każdym razem, kiedy ją ćwiczyłam, wzruszałam się. Śpiewam w niej o tym, że może kiedyś znajdziemy miejsce, w którym będziemy potrafili się akceptować, nie oceniać i życzyć sobie nawzajem jak najlepiej. W którym będziemy cieszyć się z sukcesów innych, nie będziemy stosować przemocy i nie będzie nami rządził strach.