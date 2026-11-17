"Doszłam do takiego sedna, że w swojej sztuce płaczę i tańczę. Lubię taneczny bit, taki, który cię wznosi, ale za nim zawsze podąża warstwa liryczna. Muzyka nieraz występuje w kontrze do tekstu - i to specjalnie. Jestem laską, co tańczy i płacze w deszczu" - opowiada Interii Muzyce Margaret, której najnowsza płyta "TRIPOLAR" jest już dostępna w sklepach i we wszystkich serwisach streamingowych.

"TRIPOLAR": Margaret odwróciła zarzuty na swoją korzyść. "Trzeba mówić niewygodne rzeczy"

"Zaczynam pracę nad albumem już z jakąś pulą piosenek i tak samo było w tej sytuacji. Jestem w ciągłym stanie tworzenia. Piosenkę 'let you talk about it' napisałam jeszcze przed wydaniem 'Siniaków i Cekinów'. Wiele utworów już miałam napisanych, więc gdy spotkaliśmy się tutaj w 'artist roomie', w Sony, tu gdzie jesteśmy dzisiaj, to odbijając się od zarzutów, jakoby nie można było mnie muzycznie zdefiniować jednym słowem, pomyślałam sobie, że odwrócę to na swoją korzyść. Te trzy różne części mnie, trzy EP-ki, które złożyły się w 'TRIPOLAR', pozwoliły mi na odebranie tych zarzutów w kontekście komplementów kierowanych w moją stronę" - wyznała Maggie.

"Przyznam, że moment wydania nowej muzyki to dla mnie raczej smutny dzień. To jest tak, że masz w życiu cel, do którego dążysz, a on się nagle kończy. To z jednej strony oczywiście miłe, bo mam feedback z drugiej strony, ale jednak nie mam już celu w życiu. To żałoba po celu, a radzę sobie z nią tak, że mam już coś na kolejną płytę" - zapowiedziała.

Margaret opowiedziała również o swoim najnowszym singlu, zatytułowanym "List do starych". "Wielu ludzi usłyszało o tym numerze i wielu o nim mówi. List został wysłany i list został odebrany. Dużo miałam lęków, związanych z tą piosenką, bo to duże odkrycie się, bardzo pokazuje w niej swój mięciutki brzuszek. Mam takie doświadczenie medialne, że często wtedy, gdy się za pomocą muzyki odsłaniałam, nie zawsze kończyło się na wsparciu mentalnym, na którym mi zależało. Przy tej piosence nie miałam już oczekiwań. Chciałam ten list wysłać, bo wiem, że różne się rzeczy w życiu dzieją, ale najważniejsza jest komunikacja i uznawanie rzeczy, które się zadziały. U mnie też 'List do starych' coś wyleczył" - wyznała.

Tak szczera Margaret jeszcze nie była. Co zdradziła w "Liście do starych"? INTERIA.PL

"Trzeba mówić niewygodne rzeczy i nie oczekiwać przeprosin. Najważniejsze jest uznanie, tego co było i wypowiedzenie na głos. Wtedy pewna historia przestaje ciążyć, ale wiem, że przerwanie błędnego koła jest na maksa trudne. Jak całe życie się nie gadało, a nagle ktoś zaczyna gadać, to nie jest najłatwiejsze. To jedyny sposób" - dodała Margaret, przechodząc do temu tworzenia w różnych językach.

"Lubię moje anglojęzyczne numery, jednak jak zaczęłam śpiewać po polsku, to poczułam połączenie z językiem. Język polski ma tak dużo niuansów, że nie da się tego podrobić. Przykładowo - nie umiałam wyjaśnić mojemu producentowi z UK, że 'List do starych' to nie tylko 'a letter for your parents', jak pierwotnie myślał. To jest związane z tożsamością - jestem Polką i przeżywam tutaj różne rzeczy. Po angielsku piszę bardziej lekko. I też to lubię! Lubię też tę funkcję muzyki" - opowiedziała.

"Mam taką misję - chciałabym, żeby moja muzyka, która leci w radiu, była jakaś, żeby za nią stał kawałek sztuki, a nie tylko piosenka 'ble ble ble', która przelatuje obok" - przyznała Maggie.

Margaret szczerze o branży muzycznej. "Dlatego musieliśmy się rozstać"

"Z trudnych miejsc wychodzą genialne albumy" - wyznała Margaret, nawiązując do albumu "thank u, next" Ariany Grande, której wokalistka jest wielką fanką. Maggie przyznała również, że to właśnie najnowszy album gwiazdy ("petal") lubi najbardziej.

Piosenkarka opowiedziała o momencie, w którym zdecydowała się na postawienie ostatecznego kroku w kontekście dalszej kariery i odejścia z dużej wytwórni.

"To był ogromny akt odwagi z mojej strony - taki pod włos, pod wiatr, bo przecież byłam w świetnym komercyjnym miejscu. Pamiętam, że miałam wtedy dwie duże piosenki w radiu - 'Byle jak' i 'In My Cabana', a ja nagle zwrot akcji, 'Serce Baila' i bardziej alternatywne, urban-popowe rzeczy, ale było mi to na maksa potrzebne. Czułam po prostu, że tak się duszę, że w ogóle mi to nie sprawia przyjemności. Czułam, że musiałam to zrobić, żeby być fair ze swoim słuchaczem" - powiedziała.

"Rynek fonograficzny bardzo się zmienił. Liczba artystów, którzy przychodzą ze swoim pomysłem na siebie, jest tak duża, że wytwórnie mają wręcz problem z obrobieniem tego wszystkiego. Kiedyś było po prostu inaczej Teraz umowy są inaczej podpisywane. Jest większa wiedza na ten temat. Dziś widzę czasem takie case'y. Gdy ja zaczynałam, mając 19, 20 lat, podejmowałam całkiem dobre decyzje. Ale z drugiej strony, co taka dziewiętnastolatka ma wiedzieć o branży muzycznej? Oprócz tego, że kocham śpiewać i kocham tworzyć piosenki, to nie wiedziałam nic. Wtedy zaufałam ludziom, którzy się znali. Później problem polegał na tym, że oni w którymś momencie mojej kariery nie chcieli uwierzyć, że ja też już się znam. I dlatego musieliśmy się rozstać. (...) Nie ma takiej szkoły, która cię przygotowuje na to wszystko. To jest proces. Ja też miałam taki moment, w którym byłam bardzo zła i miałam w sobie dużo niezgody, co wyraziłam na 'Maggie Vision'. Po czasie rozumiem tę drogę i jestem za nią wdzięczna, bo już wiem, czego nie chcę" - wyznała.



