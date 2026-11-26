Wiktor Fejkiel: Nie możemy zacząć inaczej naszej rozmowy, niż od twojego niedawnego udziału w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak wspominasz swój występ w programie jako najmłodszy uczestnik tej edycji?

Marcin Maciejczak: - To był dla mnie bardzo ekscytujący czas. W sumie byłem ciekawy, jak ten program wygląda od kulis - interesowało mnie, jak uczestnicy przygotowują się do konkretnych wcieleń. Gdybym miał opisać tę przygodę jednym słowem, powiedziałbym, że kierowała mną ogromna ciekawość. Artystycznie naprawdę się przy tym programie "napoiłem", więc miałem z tego totalny fun i świetną zabawę. Same nagrania, przygotowania do postaci i wcielanie się w różne role dawały mi mnóstwo frajdy. Oczywiście zdarzały się momenty, w których pojawiał się stres - choćby przy Korze, która jest dla mnie świętością i legendą, czy przy Céline Dion ze względu na piekielnie trudny utwór, wręcz niewykonalny dla mężczyzny. W większości jednak dominowała dobra zabawa i to właśnie tak wspominam ten okres.

W jednej z rozmów po programie wspomniałeś, że finałowy występ i wcielenie się w Annę German nie były przypadkowe. Jesteś w pełni zadowolony z tego, jak finalnie ten występ wyglądał?

- Jestem bardzo dumny z tego wykonania. Śpiewając Annę German, lubię interpretować ją po swojemu - wydaje mi się, że jest to bardziej naturalne i piękniejsze niż sytuacja, w której mężczyzna na siłę próbuje udawać kobietę w jej repertuarze. To niezwykle trudna kompozycja, a ja śpiewałem ten utwór nawet pół tonu wyżej niż oryginał. Anna German słynie z anielskiego głosu i sopranu, więc było to dla mnie ogromne wyzwanie. Kiedy dostałem się do finału, od razu wiedziałem, że wybiorę właśnie ją, bo lubię przekraczać własne granice i stawiać sobie poprzeczkę wysoko. Cieszę się, że mogłem spełnić to marzenie, zmierzyć się z tak wielkim utworem i po prostu dobrze się przy tym czułem.

Zająłeś czwarte miejsce - dla sportowców bywa ono najbardziej niewdzięczne (śmiech). Po ogłoszeniu wyników czułeś niedosyt czy samo znalezienie się w wielkim finale było dla ciebie ogromnym wyróżnieniem?

- Nie no, bez dwóch zdań samo to, że znalazłem się w finale było dla mnie fajnym wyróżnieniem - w ogóle nie traktowałem tego programu jak sportowej rywalizacji czy konkursu, nie po to tam poszedłem. Zależało mi na stworzeniu świetnych występów i pokazaniu własnych możliwości. Ogromnie cieszy mnie, ilu nowych słuchaczy przyszło do mnie po programie i jak bardzo widzowie wspierali mnie na każdym etapie, trzymając kciuki za kolejne wcielenia. W finale wszyscy gramy do jednej bramki - jesteśmy już artystami z własną drogą, a nagroda trafia na cel charytatywny. Kiedy wyczytywano czwarte miejsce, podskórnie czułem, że to będzie właśnie to - i było to dla mnie zupełnie okej (śmiech). Cztery finałowe występy były znakomite, każdy inny i wyrazisty. Spełniłem marzenie z dzieciństwa, zaliczyłem świetne metamorfozy, a niektóre moje wykonania stały się prawdziwymi viralami. Tak że finalnie patrzę na to z ogromną satysfakcją.

Co szczególnie wyciągnąłeś dla siebie z udziału w tym programie?

- Jestem zaskoczony tym, że odkryłem w sobie pokłady aktorskie, których wcześniej nie rozwijałem. Interpretowanie piosenki to jedno, ale wejście w pełną rolę było dla mnie fascynującym doświadczeniem. Chciałem "zjeść" każdą postać od podszewki - przygotowywałem się w domu, czytałem, oglądałem wywiady, podpatrywałem gestykulację i sposób bycia artystów. To dawało mi mnóstwo frajdy. Z kolei pod kątem warsztatowym: pięć miesięcy tak intensywnego śpiewania i modyfikowania głosu to potężny trening. Struny głosowe i krtań to mięśnie, więc przez ten czas solidnie wyćwiczyłem wokal i jestem w świetnej formie na trasę koncertową.

Miałeś jakieś momenty szczególnych trudności, z którymi musiałeś się zmierzyć?

- Jedyne, o czym mogę mówić w kategorii trudności, to narastające zmęczenie. Wchodziłem w każdą rolę na sto procent, więc nie czułem frustracji z powodu postaci, nawet gdy dostawałem jedne z najtrudniejszych wyzwań w edycji. Natomiast w okolicach siódmego, ósmego czy dziewiątego odcinka naturalnie pojawiało się zmęczenie fizyczne i psychiczne. Siedzenie na charakteryzacji po siedem-osiem godzin - i to dwukrotnie, bo dzień wcześniej odbywają się próby w pełnych maskach - potrafi być wykańczające. Poza tą intensywnością nie miałem żadnych większych problemów.

Pod koniec października wydałeś EP-kę "Piosenki o miłości: nieopowiedziane historie", która kontynuuje motyw z wydanego rok temu albumu "8 piosenek o miłości". Dlaczego czułeś, że ten temat wymaga kontynuacji?

- Wynika to głównie z tego, że "8 piosenek o miłości" to materiał bardzo pozytywny i słoneczny, powstały w świetnym momencie mojego życia. Na tamtym albumie pokazywałem różne odcienie miłości, ale EP-ka to jej ciemniejsza, bardziej nieoczywista strona - druga strona tej samej monety. Słuchacz, który zna album, dostaje tu dodatkowe historie, żeby nie było wyłącznie cukierkowo. Podoba mi się ten kontrast: prywatnie opowiadam o rzeczach trudnych, ciężkich i bardzo dla mnie ważnych, a ubrane są one w lekką, popową, przyjemną muzykę.

Przy tworzeniu tej EP-ki zależało ci na tym, by o trudnych emocjach śpiewać w sposób lekki, wręcz taneczny?

- Zdecydowanie tak. Pisząc te utwory, dużo myślałem o koncertach i energii, którą dostałem od publiczności podczas wiosennej trasy. Widziałem, jak ludzie świetnie się bawią, śpiewają i tańczą. Nie jestem kojarzony z tanecznym popem, a teraz pokazuję też tę stronę - utwory takie jak "To nie koniec" czy "Komary i motyle" to świetne, popowe numery, do których można po prostu potupać nogą.

Jak po roku patrzysz na album "8 piosenek o miłości" z perspektywy czasu?

- Przeżyłem z nim już sporo, zagrałem wiosenną trasę i mam do niego ogromny sentyment. To bardzo przyjemny, beztroski materiał, nagrywany w znakomitym czasie - między innymi podczas wspaniałych podróży. Świetnie się go śpiewa na żywo, bo jest zwiewny, melodyjny i po prostu fajny. Fantastyczną przygodą było też kreowanie wizualnego świata tej płyty na wyspach na Sycylii i częściowo też na Sardynii.

Gdzie widzisz swój największy progres od debiutanckiego "Tamte Dni" przez ubiegłoroczny album aż po tę EP-kę?

- Na tej EP-ce pokazuję więcej swojej plastyczności. "8 piosenek o miłości" było bardziej konceptualne, a tutaj dostajemy cztery utwory, które niby są sobie bliskie, ale każdy idzie w inną stronę - od sentymentalnego "Komary i motyle" po bardziej klubowy, mocny numer "Kapibary". Mój największy progres to właśnie ta plastyczność i odwaga w pokazywaniu różnych odcieni siebie.

Od początku listopada jesteś w trakcie solowej trasy koncertowej. Jakie emocje towarzyszą ci przed graniem tych piosenek na żywo?

- Podczas prób z moim instrumentalistą złapałem się na myśli, jak wspaniale jest po prostu śpiewać jak ja (śmiech). Po zakończeniu programu, w którym trzeba było ciągle zmieniać głos i wcielać się w inne osoby, fajnie wraca się do bycia w stu procentach sobą. Jesienią wróciłem na scenę, stęskniony za słuchaczami i głodny koncertowych emocji!

W setliście skupiasz się wyłącznie na najnowszym materiale czy pojawiają się też starsze utwory?

- Łączymy wszystko - piosenki z nowej EP-ki, numery z "8 piosenek o miłości", sentymentalne utwory, do których wracam z przyjemnością, a także starszy materiał z początków mojej drogi. Nagrywałem go jako nastolatek, ale ewoluował przez te lata i świetnie sprawdza się na koncertach.

Na koniec zapytam o twoje plany na kolejne miesiące. Nieśmiało zapowiedziałeś projekt poświęcony twórczości Anny German w twojej interpretacji. Możesz zdradzić coś więcej?

- To dla mnie bardzo ważny projekt. Nie chcę jeszcze zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale jestem już po pierwszych nagraniach instrumentalnych - kiedy śpiewam te utwory z muzyką na żywo, mam ciarki na plecach. Od kilku lat marzyłem o tym, by wziąć na warsztat twórczość Anny German. Znam również jej mniej oczywiste kompozycje, które są absolutnie zachwycające. Budzi się we mnie pewna misja, żeby przypomnieć, pokazać je publiczności. Czuję, że słuchacze i widzowie poznają mnie dzięki temu z zupełnie nowej strony.

Marcin Maciejczak tuż przed finałem "TTBZ". "Mogłem poznać na nowo siebie" INTERIA.PL



