Wielkimi krokami zbliża się nowa, 19. edycja uwielbianego przez widzów Polsatu "Tańca z Gwiazdami". Czołowe polskie gwiazdy znów spędzą setki godzin na salach treningowych u boku swoich tanecznych partnerów i pokażą się publiczności w zupełnie nowej odsłonie. Stacja ogłosiła już wszystkie nazwiska artystów oraz osobistości, które zdecydowały się podjąć tanecznego wyzwania i spróbować swoich sił na parkiecie. Jesienią w rywalizacji wystartują: Helena Englert, Izabela Kuna, Mandaryna, Matteo Brunetti, Jasper Sołtysiewicz, Dominik Rupiński, Piotr "Guma" Gumulec, Monika Borzym, Joanna Jędrzejczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Karolina "Kaeyra" Baran oraz Dominik Smaruj.

Mandaryna wystąpi w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Dlaczego dopiero teraz zdecydowała się na udział?

Jedną z uczestniczek będzie Mandaryna, która udzieliła wywiadu Interii Muzyce przy okazji prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. W rozmowie wyznała, dlaczego po tylu latach pasji do tańca, zdecydowała się na wzięcie udziału w show dopiero teraz. "Zdecydowałam się na to, bo teraz jest dla mnie dobry moment. Po prostu tak wyszło. Nie mam na to jakiejś wielkiej odpowiedzi, że czekałam z decyzją 10 lat... Cieszę się, że to jest teraz i tutaj" - podkreśliła wokalistka.

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Mandaryna będzie jedną z uczestniczek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Zdradziła, czy ma przewagę nad innymi INTERIA.PL

Mandaryna ma doświadczenie w tańcu. To daje jej przewagę nad innymi uczestnikami?

Damian Westfal zapytał Mandarynę także o to, czy w związku ze swoim doświadczeniem w hip-hopie, może liczyć na lekką przewagę nad innymi uczestnikami. "No mam nadzieję!" - stwierdziła wprost gwiazda, po czym dodała: "Żartuję, nie wiem tego". 48-latka zaznaczyła, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" i to, jak będzie jej szło, to wciąż wielka niewiadoma również dla niej. "Tak naprawdę sala zdecyduje i taniec towarzyski zdecyduje, jakie mam papiery na taniec i czy będę musiała schylić pokornie głowę. Nie wiem, na ile hip-hop przeszkodzi mi, a na ile mi pomoże" - wyznała Mandaryna w rozmowie z Interią Muzyką.

Artystka podkreśliła w rozmowie, że świetnie czuje się w "polsatowej rodzince", nad którą pieczę sprawuje słońce, będące w logo stacji od lat. "Kocham słońce, kocham jak jest ciepło. Więc to jest dobre miejsce" - powiedziała gwiazda.

Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" opowiedziała także o swoich najbliższych planach koncertowych. Niedługo wystąpi bowiem na warszawskim wydarzeniu Vogule Fest, gdzie będzie jednym z największych nazwisk. "Fajnie, bo to będzie fajny koncert, fajna energia. Będę miała swoją ekipę taneczną, więc mam nadzieję, że będziecie się również dobrze bawić, bo ja na pewno" - wyznała Wiśniewska, dodając, że na scenie z pewnością nie zabraknie wówczas hitu "Ev'ry Night".