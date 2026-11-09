Majtis i Alien BSC: "Pasja przerodziła się w codzienną pracę" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Niedawno ukazał się wasz wspólny krążek zatytułowany "Pomiędzy". Jakie uczucia towarzyszą wam wokół tej premiery?

Majtis: Myślę, że to przede wszystkim szczęście, ale też lekki niepokój oraz ogromna ulga, że udało się dopiąć ten projekt do końca.

Niepokój? Z czego on wynikał?

Majtis: Przy wydawaniu nowych rzeczy zawsze pojawia się ta obawa, czy materiał spodoba się słuchaczom i jak zostanie przyjęty przez krytykę. Na szczęście to uczucie miesza się ze szczęściem, które skutecznie gasi niepokój.

Jakie mieliście oczekiwania wobec tej płyty? W końcu wasze wcześniejsze single, jak i poprzedni krążek, zostały bardzo dobrze przyjęte.

Alien BSC: Poprzedni album rzeczywiście przyjął się świetnie, więc naturalnie pojawiła się presja. Chcieliśmy jednak zbić ją z tropu i skupić się wyłącznie na muzyce, zamiast zastanawiać się na zapas, czy ludzie będą chcieli tego słuchać. Po pierwszych reakcjach na single widzieliśmy, że odzew jest bardzo dobry, z czego ogromnie się cieszymy.

Słowo "pomiędzy" rozszerzacie często jako stan trwania pomiędzy ciszą a hałasem. Co to hasło oznacza dla was prywatnie?

Majtis: Chcieliśmy uchwycić moment, w którym obecnie się znaleźliśmy. Zaledwie dwa lata temu graliśmy na ulicy, walcząc o każdego pojedynczego słuchacza jako chłopaki, którzy po prostu zaczynali żyć swoją pasją. Nagle znaleźliśmy się w miejscu, w którym ta pasja przerodziła się w codzienną pracę, a my poznaliśmy branżę muzyczną od środka. Czas wydania tej płyty to właśnie ten moment "pomiędzy".

Czyli jesteście świadomi tego, że to, co najlepsze w waszej karierze, dopiero przed wami…

Majtis: Mocno w to wierzymy i robimy wszystko, żeby tak się stało.

Jak wyglądały wasze główne założenia na etapie kompozycyjnym i produkcyjnym? Chcieliście, by ten album był spontanicznym wyrzutem emocji, czy każda sesja była precyzyjnie zaplanowana?

Alien BSC: Po prostu w pewnym momencie padła myśl: "robimy drugą płytę". Chcieliśmy, żeby była zróżnicowana, a jednocześnie spójna, ale to, w jaką stronę nas ostatecznie poniesie, często wynikało ze spontanicznego łapania chwili.

Majtis: Wyłapywaliśmy punkty, które każdy z nas wrzucał do wspólnego worka, i staraliśmy się ich trzymać. Zamykaliśmy się w studiu i podczas każdej sesji powstawało coś, co później zlepiliśmy w jedną całość pod tytułem "Pomiędzy".

Alien BSC: Kiedy czuliśmy, że wchodzimy w zbyt dużą nostalgię, pojawiało się hasło, żeby zrobić coś z większym przytupem, bardziej pozytywnego, aby płyta nie była utrzymana wyłącznie w smutnym tonie.

Jak wyglądała praca w duecie przy tym wydawnictwie? Nie mieliście problemów, by muzycznie dogadywać się między sobą?

Majtis: Praca w duecie nieodłącznie wiąże się z kompromisami, co czasem prowadzi do nieporozumień. Najważniejsze jest jednak to, że na koniec dnia potrafimy się dogadać. Nawet jeśli ktoś musi z czegoś zrezygnować, ostatecznie mamy krążek, z którego obaj jesteśmy w pełni zadowoleni. W tym projekcie jest cząstka każdego z nas.

Alien BSC: Każdy z nas krąży czasem po własnej planecie, ale sztuką jest znaleźć wspólny złoty środek. Na szczęście nie potrzebujemy adwokatów ani osób z zewnątrz - wszystkie sprawy załatwiamy między sobą. Może właśnie dlatego ta płyta nie powstawała przez sześć lat, tylko stworzyliśmy ją w rok i jest git.

Zależało wam na tym, by brzmieniowo ten album był trudny do zaszufladkowania? To krążek, który wymyka się prostym schematom.

Alien BSC: Jeśli tak to odbierasz, to bardzo nas to cieszy!

Majtis: Od początku nie chcieliśmy kalkulować ani pisać typowych radiowych hitów. Chcieliśmy skupić się na emocjach, które przekazaliśmy już na pierwszej płycie, ale też pokazać się z nowej strony i udowodnić ludziom, że potrafimy tworzyć muzykę na różne sposoby. Nie jesteśmy antysystemowi i nie krzyczymy naokoło, jacy to jesteśmy inni. Chcemy po prostu pokazywać siebie i nikogo nie udawać. Gdy ktoś słucha naszej muzyki, przychodzi na koncert, a potem spotyka nas w sklepie, widzi tych samych zwykłych gości, którzy mieli i nadal mają marzenia.

Na ile towarzyszyła wam przy pracach mityczna "klątwa drugiego krążka", a na ile sukces poprzedniego krążka był dla was motywacją i wiarą w to, że stać was na wielkie rzeczy?

Majtis: Dla mnie ta presja była bardziej ciążąca niż pomagająca. Muzyka jest najpiękniejsza wtedy, gdy się jej nie kalkuluje, tylko robi prosto z serca. Przy tym albumie pojawił się element kalkulowania - myśli o tym, co się wybije, a co nie. Staraliśmy się jednak te myśli odrzucać. Nie chcieliśmy robić komercyjnego krążka, lecz skupić się na misji przekazywania emocji.

Alien BSC: Po czasie zawsze dostrzega się rzeczy, które można było zrobić inaczej, ale ten materiał to zamknięcie pewnej pięknej historii.

Majtis: Staramy się też wyzwalać z przesadnego perfekcjonizmu - wydawać rzeczy i obserwować swój postęp.

Jesteście w trakcie trasy koncertowej promującej nowy materiał. Jak świeże numery sprawdzają się na żywo?

Alien BSC: Mamy już za sobą pierwszy koncert w Poznaniu, który był próbą ognia dla nowego materiału. Przed wejściem na scenę towarzyszył nam ogromny stres, ale nowe utwory gra się świetnie. Część numerów była dla publiki nowością, bo płyta dopiero co wyszła, a i tak było super. Z każdym kolejnym miastem będzie tylko lepiej.

Zależało wam na znalezieniu balansu między nowościami a waszymi największymi hitami?

Majtis: Wydaje mi się, że trasa została tak zróżnicowana, że każdy, kto przyjdzie na nasz koncert, znajdzie coś dla siebie.

Alien BSC: A i tak, kiedy cała publika śpiewa z nami utwór "VIP", słyszysz go po raz trylionowy, a serce się cieszy, że ludzie po tylu latach wciąż chcą tego słuchać i czują ten vibe.

Możecie na koniec obiecać, że wasz kolejny krążek również ukaże się w duecie?

Alien BSC: Na razie jesteśmy pomiędzy (śmiech).