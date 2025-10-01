Majka Jeżowska: Jestem wolnym człowiekiem [WYWIAD] Oliwia Kopcik INTERIA.PL

Oliwia Kopcik, Interia Muzyka: Spotykamy się przy okazji 45-lecia bycia na scenie. Można powiedzieć, że minęło jak jeden dzień?

Majka Jeżowska: - Tak, minęło jak jeden dzień. Mam wrażenie, że to całkiem niedawno się wszystko zaczęło. Może dlatego, że moje muzyczne życie dzieli się na, można powiedzieć, trzy etapy. Pierwszy etap, czyli wtedy, kiedy się wszystko zaczęło - festiwale w Opolu, pierwszy kontrakt na płytę zatytułowaną "Jadę w świat" i... pojechałam w świat. Drugie życie to jest twórczość familijna, która zaczęła się od przeboju "A ja wolę moją mamę", zdominowała w sumie większość tego życia muzycznego i wsadziła mnie do takiej szufladki, z której długo nie mogłam się wydostać. I trzecie życie, najfajniejsze moim zdaniem, czyli to najpóźniejsze, które zaczęło się od występu na Pol'and'Rock Festivalu. Ono było takim zmartwychwstaniem muzycznym. Nagle odkryto mnie w inny sposób - to znaczy pokolenie trzydziestoparo-, czterdziestoparolatków odkryło tę panią ze swojego dzieciństwa jako kogoś zupełnie nowego, który ma do zaproponowania fajne wartości, piosenki w nowych aranżacjach, nowe piosenki i nową energię. I dlatego wydaje mi się, że całkiem niedawno zaczęłam. Cieszę się z tego trzeciego etapu bardzo, ponieważ to odmieniło nie tylko moje postrzeganie przez was, dziennikarzy i publiczność, ale ja też siebie samą taką najbardziej lubię. Nareszcie mam super zespół, z którym koncertuję z powodzeniem, nawet gram na juwenaliach, na festiwalach rockowych czy na festiwalach telewizyjnych, czego wcześniej mi bardzo brakowało.

Do Pol'and'Rocka jeszcze wrócę, ale jeszcze trochę o początkach. Właśnie - jak pani w ogóle wspomina te początki, bo to był zupełnie inny muzyczny świat. Ja na przykład bardzo lubię oglądać Opola 80' albo późniejsze w stylu Zauchy i Rynkowskiego śpiewających "Ach, te baby".

- Tak, festiwal w Opolu był najważniejszą sceną, każdy marzył, żeby tam debiutować. To mi się przytrafiło. Ja debiutowałam w Opolu piosenką napisaną przez siebie - "Nutka w nutkę" - taką funky-swingującą, która była absolutnie czymś nowym. W tamtych czasach wszyscy śpiewali albo marsze, albo ballady poetyckie. A ja miałam taką amerykańską nutę w sobie, co bardzo docenił Czesław Niemen, który siedział wtedy w jury. On zwrócił na tę nastoletnią dziewczynę uwagę i powiedział: "Ona powinna dostać nagrodę". Dostałam wtedy wyróżnienie. W tym samym czasie zdawałam na studia muzyczne i dostałam się. Były tylko trzy miejsca, a startowało kilkaset osób z całej Polski! Dostałam się, wylądowałam w klasie Krystyny Prońko, która potem zapraszała mnie jako swojego gościa na koncerty, na recitale, więc też już zaczęłam poznawać, jak to jest być w trasie koncertowej. Podpisałam kontrakt na płytę i tak to się zaczęło. Pojechałam też na Festiwal Krajów Nadbałtyckich do Karlshamn i zdobyłam Grand Prix!

Zatrzymam się jeszcze przy tej piosence "Nutka w nutkę", bo ja tam słyszę trochę reggae...

- Reggae było w "Reggae o pierwszych wynalazcach"! W "Nutce" też słyszysz reggae?

Trochę tak.

- Może, może. Ale to też było takie niepolskie. To jest naprawdę piosenka bardzo wymagająca i jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to podziwiam tę dziewiętnastolatkę, tę Marysię Jeżowską. Bo ona przecież mieszkała w Nowym Sączu, nie miała dostępu do internetu, nie miała płyt winylowych z nie wiadomo jakimi nagraniami. Ale wiem, co ją ukształtowało. Otóż, ja, jako dziewczyna jeszcze z podstawówki, grałam w zespole złożonym z maturzystów, czyli ludzi, którzy byli dużo starsi, słuchali już radiowej Trójki i wiedzieli, co to jest Pink Floyd. Oni mi pokazywali inną muzykę, której nie widziałam w telewizji ani radiu. Kupowałam też gazetę "Jazz Forum", która była dostępna normalnie w kiosku Ruchu - chodziłam do szkoły muzycznej, to od starszych kolegów dowiedziałam się, że jest coś takiego jak jazz, że są gazety troszkę inne niż te kobiece, niż "Kobieta i Życie" i "Przyjaciółka". Czytając "Jazz Forum" dowiedziałam się, że można płacić miesięcznie chyba 100zł i zapisać się do Klubu Biały Kruk Czarnego Krążka. To były unikatowe płyty, które wydawało Stowarzyszenie Jazzowe, z festiwali Jazz Jamboree, które odbywały się co roku w Sali Kongresowej w Warszawie. Dostawałam co miesiąc winyle i raz to był winyl grupy SBB. Zakochałam się w tej muzyce jako 15-, 16-latka, poszłam na ich koncert do Domu Kultury w Nowym Sączu, no po prostu słuchałam takiej muzy, innej troszkę niż moi rówieśnicy. "Nutka w nutkę" była rezultatem osłuchania z inną muzyką.

Dlatego zwróciłam na to uwagę, bo zespół, który jest datowany na najstarszy polski zespół reggae'owy, powstał trzy lata później.

- No tak, czyli ja byłam pierwsza. Hura, nie wiedziałam o tym! (śmiech)

Skoro już o byciu pierwszym, to była też pani pierwszą polską wokalistką, która była grana w MTV. I tu też jest następny gatunek muzyczny, bo ta piosenka była mocno rock'n'rollowa.

- Tak! Taki pomysł miał kolega mojego ówczesnego męża amerykańskiego, Toma Logana, który napisał tę piosenkę dla Ricka, który dowiedział się, że MTV organizuje konkurs na teledyski, na klipy amatorskie. To była młoda stacja muzyczna, dwa lata miała i wtedy była jeszcze muzyczna. Miał pomysł na taki teledysk-pastisz, żart z fast foodów, których było wtedy mnóstwo w Stanach Zjednoczonych. Teraz jest ich wszędzie mnóstwo. Pomysł był taki, że ja jestem kelnerką, szefową kuchni w restauracji, które serwuje ratburgery. Dzisiaj ten teledysk można zobaczyć oczywiście w internecie, ja tam wyglądam trochę jak Cyndi Lauper. No i tańczę na samochodzie policyjnym w miniówie, biorę szczura do ręki, który w trakcie tych ujęć nie wytrzymał, rozbolał go brzuszek i zrobił po prostu dwójkę na moją białą rękawicę, która musiała być pudrowana, bo drugiej pary nie było akurat na planie (śmiech).

Ten teledysk z plastikowymi hamburgerami ze szczurzymi łapkami, z ogonkami, został wysłany na konkurs MTV. Doszliśmy do finału. W jury siedział Nile Rodgers, wtedy gitarzysta numer jeden, producent, on odpowiada za tę funkową gitarę w utworze Davida Bowiego "Let's Dance". Siedzi w jury tego konkursu i mówi, że najbardziej podoba mu się "Rats On A Budget" i wokalistka "Meczka Jessowska". I to było o mnie. Ten teledysk potem wysłaliśmy do Nowego Jorku na festiwal, tam też zdobył jakąś trzecią nagrodę, w Japonii był pokazywany i Wielkiej Brytanii, bo to była ciekawostka. Natomiast przywiozłam ten teledysk do Polski, jak wróciłam ze Stanów, i myślę sobie: "Może nie zrobiłam kariery w Stanach, ale mogę się czymś pochwalić, bo jestem pierwszą Polką, którą w ogóle ktoś wymienił z imienia i nazwiska w MTV". Przychodzę z tą gorącą taśmą i okazuje się, że pani dyrektor, która musiała dać zgodę na odtworzenie tego klipu na antenie Telewizji Polskiej, powiedziała, że się powinnam wstydzić, bo w Polsce są kartki na mięso i nie wypada, żeby Polka proponowała ludziom jedzenie szczurów. A ja mówię: "Ale, proszę pani, to jest żart, to nie są prawdziwe...". No nie, nie zrobiłam kariery dzięki tym szczurom, ale mam co opowiadać.

Ale potem się pojawił wielki hit "A ja wolę moją mamę".

- No tak, tak, to w sumie było w tym samym roku, tylko nagranie wyszło trochę później.

I to faktycznie wynikało z tego, że chciała pani po prostu nagrać jakąś muzykę dla swojego syna?

- Tak, dlatego, że miałam wyrzuty sumienia, że byłam w Stanach i usłyszałam, że on słucha czeskich piosenek... Naprawdę. Moi rodzice nagrywali programy telewizyjne na kasetę, a to był boom na czeskich wykonawców w Polsce - Jiří Korn, Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Karel Gott. Czesi po prostu opanowali nasz rynek, w każdym programie telewizyjnym występowali Czesi. Ja przyjeżdżam ze Stanów z kasetami Prince'a, Janet Jackson, Michaela Jacksona, a mój syn chodzi po domu i śpiewa po czesku.

Przyjechałam bardzo fit, bo odkryłam, że można chodzić na siłownię, schudłam 15 kilo i przyjechałam taka umięśniona - moja siostra z mamą patrzyły na mnie z obrzydzeniem. "Kobieta ma mięśnie, to jest coś obrzydliwego" (śmiech). No więc puszczałam te swoje taśmy Prince'a, Janet Jackson i robiłam aerobik w domu. I mój synek, malutki wtedy, tak patrzył na mnie i mówi: "Mamusiu, czemu ty takiej dziwnej muzyki słuchasz?", ja mówię: "Synku, to nie jest dziwna muzyka, to jest cudowna muzyka". I pomyślałam sobie: "Kurcze, muszę nagrać coś dla niego". No i dostałam od Agnieszki Osieckiej tekst "A ja wolę moją mamę", zadzwoniłam - uwaga, bo nie wszyscy o tym wiedzą - do Janka Borysewicza, który zrobił aranż i nagrał solo na gitarze w tej piosence.

Też zawsze się zastanawiam, rozmawiając z artystami, którzy mają jakiś określony wizerunek lub ten jeden wielki hit, czy takie właśnie przeboje typu "A ja wolę moją mamę" albo "Wszystkie dzieci nasze są" to jest bardziej błogosławieństwo, czy bardziej czasem przekleństwo, bo trudno jest odkleić ten hit od swojego wizerunku.

- Ale po co odklejać? To jest finał mojego koncertu! Wszyscy ludzie czekają na ten numer. I ja wtedy odpalam, i mówię: "Jesteście gotowi na pogo? 1, 2, 3, 4!" i wszyscy wariują! Żebyś nie wiem, ile miała lat, to rusza każdego. Patrzę przed siebie i widzę bardzo dużo dorosłych ludzi z siwizną, tatusiów, którzy trzymają na barana dzieciaki, młodzież, nastolatki - oni wszyscy piszczą i śpiewają to z zamkniętymi oczami. To jest najcudowniejsze, co może mieć artysta, nawet jeden taki przebój. Ja mam kilka, ale ten jeden otwiera serca ludziom w każdym wieku, bo każdy natychmiast widzi swoją mamę. I to jest jakaś magia, mimo iż to nie jest do końca wesoła piosenka. Bo uważam, że ten tekst Agnieszki Osieckiej, jak się jest dorosłym, to się go odczytuje zupełnie inaczej. Jest nawet trochę w tym nostalgii, poezji. A jednak dla mojej wnuczki, która ma trzy lata, pierwszą piosenką, którą zapamiętała z mojego repertuaru, było właśnie "A ja wolę moją mamę". I to na pewno z nią zostanie do końca. Kiedy występowałam w "Tańcu z gwiazdami" i nadeszła pora na odcinek rodzinny, i okazało się, że będę tańczyć z moim synem czterdziestoparoletnim, to było wiadomo, że zatańczymy do "A ja wolę moją mamę", która była zaaranżowana na latino. Tańczyliśmy salsę, ja nawet śpiewałam przez chwilę ten utwór, no i to był szał.

Ta piosenka jest takim łącznikiem międzypokoleniowym, generalnie w każdym domu. Ja tylko ubolewam nad tym, że teraz w przedszkolach się puszcza zagraniczne utwory albo coś, co jest teraz na playlistach. Niedawno słyszałam, że jakieś dziecko powiedziało, że nie zna piosenki "A ja wolę moją mamę" i mówię: "O, niedobrze się dzieje w naszym kraju" (śmiech).

Ale na pewno jeszcze pozna. Myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie zna tej piosenki.

- Wiesz co, no wypadałoby, żeby znało. Bo nawet jeśli się popatrzy na wszystkie piosenki, jakie powstawały o mamie przez całe wieki, to ta piosenka powoduje uśmiech, wszystkie inne wzruszają, bo są na ogół takie rzewne, "Mamo, tęsknię z tobą". A to jest "A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament" i od razu jest zabawa. Nawet jeśli do końca nie rozumiemy tych słów.

Pytałam o wizerunek i wiem, że miało być o muzyce, ale jedno pytanie może mi pani wybaczy - czuje się pani taką ambasadorką kobiet, na zasadzie, że patrzą na panią i widzą, że można biegać w tiulowych spódniczkach i co tam sobie ktoś pomyśli, to jego problem?

- Absolutnie tak. Myślę, że już przez wiele lat to udowodniłam. Ale wrócę też do "Tańca z gwiazdami", bo wtedy, kiedy rok temu występowałam w "Tańcu...", po pierwsze nie sądziłam, że dojdę tak daleko, że zatańczę we wszystkich odcinkach. Myślałam, że odpadnę w drugim, może trzecim odcinku i to wystarczy, żeby pokazać, że najstarsza uczestniczka tego programu umie się bawić, podejmuje wyzwania, że ma w sobie na tyle siły, żeby podjąć to wyzwanie. Że dobrze się trzyma, dobrze wygląda, jest uśmiechnięta i jest seksi babcią. O to mi chodziło. Potem się okazało, że to było bardzo ważne dla kobiet, które czują się przeźroczyste w pewnym wieku. Ja jestem po sześćdziesiątce i nie czuję się przeźroczysta, bo nie pozwalam na to - ubieram się kolorowo, bo taką siebie lubię i w takich kolorach najlepiej się czuję. Jestem prawdziwa, jestem sobą, ale też pokazuję, że nie ma jakiejś granicy wieku, w którym ktoś nam może powiedzieć - opinia publiczna czy dziennikarze, czy inne kobiety, bo to najczęściej najwięksi krytycy drugich kobiet - że nam coś wypada lub nie wypada. Ja czułam tę granicę, bo byłam w szufladzie "pani, która śpiewała dla dzieci", która jest patronką przedszkoli. Nikt mnie nie pytał o trudne kobiece tematy, ponieważ ja byłam "od dzieci". Mnie pytano, jaka jest dzisiaj publiczność, czego dzieci potrzebują, przy jakich rytmach najlepiej się bawią. Nikt mnie nie pytał o seks, na przykład, a przecież byłam dorosłą kobietą.

Teraz, kiedy nie jestem już w tej szufladzie, w ogóle nie czuję, że mi coś wypada lub nie wypada, ponieważ jestem wolnym człowiekiem, a wolność to również wolność słowa. To wolność wyrażania swoich poglądów, bez obrażania kogoś, oczywiście. To jest bardzo ważna rzecz. Jeśli mówię o sobie, co mnie się podoba, to chyba nikogo nie obrażam. Kiedy podjęłam wyzwanie ubierania się w te frędzle, cekiny, pokazywania nóg, to oczywiście komentarze były różne - że właśnie nie wypada, że jestem na coś za stara, że pierwsza odpadnę, że będę miała zadyszkę i tak dalej, więc to też motywowało, żeby udowodnić światu, że właśnie nie! Przy ostatniej edycji "Tańca" Grażyna Szapołowska powiedziała: "Majka, ja się zgodziłam tylko przez ciebie, bo tobie tak dobrze szło i pokazałaś, że kobiety mogą dawać radę w każdym wieku, stawać do rywalizacji. To jest moja sprawa, jak ja to przeżyję, ale chcę spróbować". Więc myślę, że jestem jakąś ambasadorką i inspiracją dla wielu kobiet, również młodych.

To o byciu wolnym człowiekiem, to są ważne słowa do zapamiętania. Tymczasem wrócę do muzyki - jako człowiek, który ma głęboko w serduszku Pol'and'Rock Festival. Wiem, że mówiła o tym pani już na pewno milion razy, ale chciałabym usłyszeć relację z pierwszej ręki.

- Ale to było tak ważne wydarzenie i tak piękny koncert, chyba najpiękniejszy w moim życiu, że ja mogę o nim mówić bez końca. Martwię się tylko, że ludzie już słyszeli to wielokrotnie. Chcę polecić - bo to jest zupełnie inna osłona Pol'and'Rocka - dokument, który zrobił mój syn. Jak się dowiedział, że jadę na Pol'and'Rock, powiedział, że zrobi o tym reportaż. Wziął swoją ekipę filmową, ponieważ na co dzień tym się zajmuje, i towarzyszył mi na próbach, na spotkaniach, w busie i przed sceną. Nie ma tam koncertu, są tylko moje spostrzeżenia, moje obawy, że jadę do jaskini lwa, rockowców, heavymetalowców, że oni mnie tam zjedzą, będą rzucać pomidorami... A z drugiej strony wiedziałam, że jadę na Najpiękniejszy Festiwal. Trzeba sobie przypomnieć - to był 2019 rok, kiedy pobito jakiegoś chłopaka na paradzie równości, kiedy odmawiano kobietom praw do decydowania o swoim ciele, i tak dalej. Było dużo niepokoju na ulicach i w głowach ludzi. Ja ubrałam tęczową tuilową spódnicę i postanowiłam mówić o tym, co jest ważne, ponieważ te wszystkie moje piosenki jednak uczyły czegoś, one miały zawsze edukacyjny rys. Czy to Agnieszka Osiecka, czy Jacek Cygan, czy Jacek Skubikowski - to były teksty pisane dla dorosłej osoby, nie dla dziecka, więc ja nie mogłam śpiewać infantylnych, głupkowatych tekstów. One były fajne, ubrane w melodie wpadające w ucho.

Kiedy po tylu latach stanęłam na tej scenie i zaczęłam mówić o szacunku dla drugiego człowieka, o różnorodności, i zobaczyłam ten tłum - tu stały zakonnice, tu powiewała tęczowa flaga LGBTQ+, tu księża w koloratkach, tu punkowcy, tu Hare Kryszna z bębenkami - to pomyślałam sobie: "To jest Polska, ale też dziwna planeta, bo widzę, że wszyscy się lubią, nikt sobie nie wytyka, że się różni, że jest inny". Na tej inności wtedy opierała się cała polityka rządu - żeby poróżnić ludzi. Byliśmy już wrogami dla samych siebie. A ja patrzyłam na kochającą się publiczność. Pomyślałam sobie wtedy, że tak powinno być. I dlatego ten koncert przyszedł też do historii, bo on był lekcją miłości i tolerancji. To nie są moje słowa, tylko dziennikarze tak to opisywali.

Ale wrócę do tego dokumentu, który zrobił mój syn. Zobaczcie go sobie, bo on pokazuje to, co się działo przed koncertem. Ten dokument nazywa się "Majka i pokojowy Wall of Death". Czyli "ściana śmierci". Jak mi o niej opowiedział Nergal, to byłam przerażona, mówię: "Słuchaj, no jak ściana śmierci na moich piosenkach?!". Fani na moich mediach społecznościowych pisali, że "chcemy ścianę śmierci na 'Wszystkie dzieci nasze są'". Ja odpisałam, że to nie pasuje, a oni: "Ale pani Majko, my będziemy się rzucać pluszowymi misiakami" (śmiech). To było tak piękne! Oni mi zrobili niespodziankę, przygotowali jakieś dmuchane jeże, napisy... To było takie słodkie. A poza tym oni wszyscy, okazało się, znają te piosenki. To nie to, że sobie je powtórzyli, tylko odblokowała się jakaś pamięć - i to tłumu, bo tam było ponad 80 tysięcy ludzi. Oni wszyscy śpiewali. Widziałam z góry, że nie było człowieka, który by nie ruszał ustami i który by nie był wzruszony tym, że przypominają mu się czasy dzieciństwa, może beztroski, może przypominają im się dziadkowie, mama... Potem dostawałam filmiki - bo musicie sobie wyobrazić, że ja byłam na górze i widziałam ten tłum śpiewający, falujący, tańczący, te wiry, ściany śmierci - ale przysyłali mi filmiki z tego kłębowiska z dołu. Jak zobaczyłam, jak im te telefony drżały, jak oni się trącali dla zabawy... Tam była orgia, szaleństwo, ekstaza. Tam nie było ani jednego normalnego ujęcia, wszystko wirowało. Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłam. Dlatego noszę ten koncert w swoim sercu i jak o nim opowiadam, to przeżywam to po raz kolejny.

Z tego koncertu ukazała się płyta "Live Pol'And'Rock 2019 - Majka Jeżowska", za którą byłam nominowana pierwszy raz w życiu do nagrody muzycznej Fryderyki w kategorii Muzyka Rockowa! Jak ja mam nie mówić, że zmartwychwstałam muzyczne? To jest ten etap, w którym jest najfajniej, bo wreszcie jestem doceniona. Bo wiesz, muzycy zawsze mnie szanowali, doceniali, bo wiedzieli, że jestem kompozytorką tych wszystkich zajefajnych melodii, które są bardzo oryginalne i nie są kopią ani plagiatem żadnych innych piosenek, że słyszę dobrze, że szybko nagrywam w studiu, że śpiewam sobie chórki, że po prostu wiem, co oni grają, kiedy się mylą - to budzi u muzyków szacunek. Najgorzej było z mediami, z dziennikarzami, którzy: "A, Majka śpiewa dla dzieci", z radiowcami, którzy mówili "No pani Majko, nie mogę zagrać, bo szef nie pozwala, bo pani przecież śpiewa dla dzieci". Nawet fajne piosenki, takie okołodorosłe, jak "Kolor serca", który był pierwszym hymnem WOŚP-u, nie był grany w radiu. Dzisiaj młodzi ludzie mówią: "Fajna jest ta pani nowa piosenka". Ludzie, ona ma już kilkadziesiąt lat! Dlatego czułam się niedoceniana, bo nie grali mnie w radiu i spychali do tej szuflady, a ja wiedziałam, że mnie stać na więcej. Teraz jest najfajniej, bo zobacz - występuję na juwenaliach, gram dla studentów, na festiwalach rockowych, na dużych festiwalach telewizyjnych, na sylwestrowych galach, powstaje książka na mój temat, jestem trenerem w "The Voice Senior" i wszyscy mówią: "Gdzie ty byłaś wcześniej?!". A ja: "Zawsze byłam taka, to wy tego nie widzieliście!". I to jest moja radość, że dobrze, że mnie wreszcie odkryli dla siebie, dla swoich potrzeb, bo każdy ma inne potrzeby.

Muszę też powiedzieć, że zostałam ostatnio fanką pani vlogów. Spędziłam 12 minut 51 sekund na oglądaniu historii o kaczce Krystynce i uważam, że to jest najlepsza rzecz, jaką ostatnio zobaczyłam w internecie.

- Kaczka Krystynka przylatywała do mnie przez siedem lat, już nie przylatuje, bo pozbyłam się jednej skrzyni z iglakami, która była dla niej chyba kluczowa. Się pogniewała na mnie. Ale będą nowe skrzynie i może wróci do mnie na wiosnę. Robiłam vlogi z każdego wydarzenia, jakąś miałam taką chęć opowiedzenia, przybliżenia swojej osoby. Poza tym dużo się działo w moim życiu. Tylko że vlogi powinny być ośmiominutowe albo sześcio, a moje były półgodzinne, więc nie wiem, ile osób wytrwało do końca. Ale dokumentowałam różne festiwale, wydarzenia, trasy, podróże do Szkocji z zespołem - to aż dwa odcinki były, bo nie mogliśmy niczego wyciąć, tak było fajnie. Tak że bardzo dziękuję, można je cały czas zobaczyć na moim kanale na YouTube. Ci, którzy nie wiedzą, że w ogóle są nowe piosenki, to też odsyłam do mojego YouTube'a albo do Spotify, gdzie chcecie!

To jeszcze tak na koniec filozoficznie spytam - gdyby wiedziała pani, że słuchała pani cały świat, co by pani powiedziała?

- Moim marzeniem jest, drogi świecie, żebyście ograniczyli do minimum jedzenie mięsa i zatrzymali produkcję mięsa w tych okropnych więzieniach dla zwierząt, przestawali skazywać ich na męczarnie, na niepoznanie nawet, czym jest powietrze, czym jest bieganie po trawie, czym jest macierzyństwo. To mnie bardzo, bardzo martwi. Gdybym miała wpływ na losy tego świata i miała taki czarodziejski guziczek, który można wyłączyć, żeby ludziom się odechciało jeść mięso i żeby znaleźli sposób na to, żeby być szczęśliwymi bez jedzenia mięsa, to ja bym o to prosiła, świecie.