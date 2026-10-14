Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Ponad tydzień temu wydałaś swój drugi tegoroczny singiel. "Swoje miejsce" to początek czegoś większego?

Magda Paradziej: Bardzo bym chciała! W moich planach jest wydanie pełnowymiarowego albumu. Myślę, że to marzenie każdego artysty, a na pewno małej Magdy, która zawsze o tym śniła - dlatego krok po kroku buduję swój autorski materiał. "Swoje miejsce" to już mój piąty singiel z rzędu i mam ogromną nadzieję, że ta piątka okaże się szczęśliwa. To niekwestionowana zapowiedź płyty, o której marzę. Nie rzucam jednak jeszcze konkretnymi datami, bo mam do wykonania ważne zadanie: przypomnieć się słuchaczom i widzom. Chcę, aby wszyscy wiedzieli, że Magda Paradziej to wokalistka, która robi dobrą muzykę, do której warto przyjść na koncert i po której płytę warto sięgnąć.

Na jakim etapie prac w takim razie jest obecnie twój debiutancki krążek?

- Patrząc na materiał, brakuje mi jeszcze około pięciu lub sześciu utworów. Można więc powiedzieć, że jesteśmy dokładnie w połowie drogi.

Wielokrotnie podkreślałaś, że jedną z głównych inspiracji do napisania "Swoje miejsce" była twoja wieloletnia relacja z mężem. Czułaś poniekąd, że jesteś mu winna taką piosenkę?

- Czuję przede wszystkim ogromną wdzięczność za naszą relację. Jesteśmy razem od czasów maturalnych, czyli już 16 lat. Przeszliśmy razem przez zupełnie różne etapy życia, chwile i doświadczenia. Dedykacja nie wynikała więc z jakiegoś długu, ale z potrzeby serca i wdzięczności za to, że wciąż idziemy przez życie razem. Kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym utworem i padło pytanie, o czym chciałabym zaśpiewać, zajrzałam w głąb siebie i zdałam sobie sprawę, że... nie mam jeszcze ani jednej piosenki stricte o miłości. Wcześniejsze utwory były zaproszeniem do mojego świata, opowiadały o otwieraniu nowych rozdziałów, zamykaniu przeszłości czy sięganiu po marzenia. Tym razem pomyślałam, że skoro mam taką piękną relację, to pora napisać o miłości.

Chciałabyś na nadchodzącej płycie częściej szukać inspiracji w tych codziennych, bliskich ci sprawach?

- Od zawsze główną inspiracją do tworzenia jest dla mnie po prostu życie. Może brzmi to nieco górnolotnie, ale chodzi o to, co dzieje się na co dzień - co mnie dotyka, przejmuje, cieszy. Wszystkie te emocje przelewam na papier, a potem na dźwięki i dzielę się nimi ze słuchaczami. Czasem rodzi się z tego utwór o miłości, a innym razem piosenka "Prosto w punkt" o marzeniach i o tym, że jestem we właściwym miejscu w swoim życiu.

Przy "Swoim miejscu" współpracowałaś z Hotelem Torino. Jak pracowało ci się z tak doświadczonym zespołem?

- To dla mnie ogromne wyróżnienie. Hotel Torino współpracuje z czołowymi artystami w Polsce, podczas gdy ja dopiero buduję swoją pozycję na rynku. Co więcej, to nie była jednorazowa przygoda - w planach mamy kolejne wspólne projekty. Cały proces przebiegał niesamowicie intuicyjnie. Pisałam tekst razem z Patrykiem, Carlą i Marissą. W pewnym momencie, gdy napisaliśmy fragment o tym, że od tylu lat mamy swoje miejsce, poczułam głębokie wzruszenie. Wtedy wiedziałam już, że to właściwy kierunek. W studio panowała wspaniała, profesjonalna atmosfera - siedzenie na kanapie, na której tworzyli najwięksi polscy artyści, wiąże się oczywiście z pewną presją, jak każdy, chcę sprostać wyzwaniu. Jednak przede wszystkim była to ogromna frajda i przyjemność. Czuję w głębi serca, że to piosenka w stu procentach moja.

Co wskazałabyś jako najważniejszą, najcenniejszą lekcję, jaką wyniosłaś ze współpracy z nimi?

- Jeśli chodzi o samą pracę nad tekstami, niesamowicie zaimponowało mi ich tempo. Słowa i kompozycje układały się niezwykle sprawnie. Sama wciąż się tego uczę, bo na polu kompozytorskim stawiam dopiero pierwsze kroki - dotychczas byłam współautorką trzech utworów. Druga rzecz, równie ważna, to sama atmosfera. Mimo tak ogromnych sukcesów, niezliczonych nagród, statuetek i platynowych płyt, ci ludzie są niezwykle otwarci, serdeczni i pozbawieni jakiejkolwiek wyższości. Od pierwszego momentu czułam, że jestem dla nich ważna i że naprawdę tworzymy ten projekt razem. To było dla mnie wyjątkowo piękne doświadczenie.

Tegoroczne single stanowią dla ciebie pewnego rodzaju manifestację, że w końcu odnalazłaś w muzyce własny, spójny pomysł na siebie?

- Od początku tego roku zmieniłam w swoim życiu niemal wszystko... poza mężem! Zmieniłam wytwórnię, miejsce zamieszkania, management, producentów i cały zespół, z którym współpracuję. Śmiało mogę powiedzieć, że dopiero po tych wszystkich rewolucjach cały ten puzzel zaczął układać się w spójną i piękną całość. To efekt lat poszukiwań oraz ciężkiej pracy, ale dziś czuję, że w końcu jestem na właściwym miejscu. Oczywiście wiem też, ile nauki jeszcze przede mną. Najnowszy singiel pokazuje mnie z zupełnie nowej, dotąd nieznanej strony. Mam nadzieję, że będzie to spora niespodzianka zarówno dla moich słuchaczy, jak i osób, które pamiętają mnie jeszcze z programów telewizyjnych. Dla mnie samej ta piosenka była czymś w rodzaju scalenia - posklejała mnie z tych wszystkich kawałków porozrzucanych wcześniej po różnych zakątkach Polski i scenicznych doświadczeniach.

Czyli śmiało można założyć, że te numery wyznaczają jasny kierunek muzyczny na twoją debiutancką płytę…

- Na tym etapie kariery i powrotu na scenę - jak najbardziej. Moim fundamentem jest nowoczesny, ambitny pop, w którym świetnie się czuję i który idealnie sprawdza się w rozgłośniach radiowych. Nie wykluczam, że w przyszłości przemycę do swojej muzyki elementy soulu czy funku, ale obecnie stawiamy na pop. I nie mam tu na myśli powierzchownych piosenek, lecz dojrzałe, nowocześnie wyprodukowane brzmienie z dopracowanymi, wartościowymi tekstami.

Wielu słuchaczy kojarzy cię zapewne głównie z telewizyjnych występów - w 2014 roku byłaś finalistką V edycji "The Voice of Poland". Dlaczego wtedy, zaraz po programie, nie poszłaś za ciosem, by od razu wydać autorski materiał?

- Od finału programu minęło już niemal dziesięć lat - to był bardzo długi czas szukania własnej drogi i odpowiedniej przestrzeni w muzyce. Był moment, kiedy mocno obraziłam się na muzykę. Niezliczoną ilość razy słyszałam odmowy: "nie możemy", "nie chcemy", "nie mamy mocy przerobowych", "nie ma tu dla ciebie miejsca, daj sobie spokój". Zaczęłam się nawet zastanawiać, czy jestem we właściwym miejscu, skoro tyle osób dookoła radziło mi odpuścić. Jednak w głębi serca czułam, że po prostu nie mogę tego zrobić. Wiedziałam, że moim powołaniem jest być na scenie, śpiewać i dawać ludziom prawdziwe emocje. Po programie nie miałam jeszcze w sobie pełnej gotowości do bycia dojrzałą artystką - potrzebowałam czasu, aby dojrzeć, zdobyć warsztat i dokładnie wiedzieć, z jakim przekazem przychodzę do słuchaczy. Chciałam, aby moje utwory miały głębszy sens, a nie były jedynie powierzchownym śpiewaniem.

Jakie wyzwania odczuwasz dziś, powracając na muzyczny rynek?

- Kiedy udaje się stworzyć dobry utwór i trafia on do stacji radiowych, pozwala przypomnieć o sobie słuchaczom w całej Polsce. Największym wyzwaniem jest jednak to, co następuje potem: utrzymanie tego poziomu, nagranie kolejnych tak samo dobrych piosenek i stopniowe budowanie lojalnej publiczności, która będzie przychodzić na koncerty. Nie chcę wydać utworu tylko po to, by przemknął przez serwisy streamingowe i szybko odszedł w zapomnienie. Chcę wejść na scenę muzyczną i zostać na niej na bardzo długo. Droga, którą przeszłam, nauczyła mnie cierpliwości, a teraz wiem, że jestem gotowa ruszyć z moim przekazem szeroko w Polskę.

Jakie masz zatem plany na najbliższe miesiące? Skupiasz się na dokończeniu albumu w studiu, czy w pierwszej kolejności zamierzasz dalej wypuszczać kolejne single?

- Najbliższy czas to przede wszystkim intensywna praca nad tym, by zaprezentować się Polsce na nowo i zarysować wyrazisty wizerunek. Chcę, aby ludzie dokładnie wiedzieli, kim jest Magda Paradziej - zarówno muzycznie, jak i wizualnie, bo w planach mam też małą metamorfozę. Poprzez kolejne single zamierzam opowiedzieć słuchaczom swoją historię i stopniowo wprowadzać ich do mojego świata, by w odpowiednim momencie powiedzieć: "Oto mój debiutancki album, posłuchajcie go i przyjdźcie na moje koncerty". Obecnie stawiamy zatem na mocny plan singlowy, obecność w mediach oraz budowanie świadomości marki artystycznej, co stworzy idealny grunt pod premierę płyty i trasę koncertową.