Rafał Samborski, Interia Muzyka: Najnowszy album Nangi "Duchy" ukaże się 23 października. Całkiem niedawno premierę miał nowy album Fisza i Emade "Człowiek bez końca", który promowany był piosenką o dokładnie takiej nazwie, jak wasza płyta. Aż mnie kusi, by spytać, jak zareagowałaś na tę koincydencję?

Magda Dubrowska: Przyznam, że w pierwszej chwili zmroziła mi się krew w żyłach. Kiedy wyszedł singiel Fisza i Emade, my mieliśmy gotową prawie całą płytę i okładkę, a tytuł i koncept były wymyślone dużo wcześniej. Więc nie było opcji, żeby coś zmieniać. Trochę się wystraszyłam, że może zostaniemy posądzeni o plagiat, ale potem pomyślałam sobie, że przecież duchy są mega popularnym motywem przewodnim w kulturze czy popkulturze. A że teraz jest taki czas, że te spirytystyczne inklinacje są znowu obfite, to tylko świadczy o tym, że coś jest na rzeczy.

Mam wrażenie, że kiedy pojawiają się w społeczeństwie jakieś tendencje czy zjawiska, artyści je szybko wyłapują. A temat duchów - zarówno jako widm historii, jak i w kontekście osobistym, nostalgicznym - jest bardzo nośny. Duchologia wciąż jest na topie.

Powiedziałaś "duchologia" i aż kusi, by spytać, dlaczego na albumie w żaden sposób nie pojawiła się Olga Drenda [antropolożka kultury, autorka wielu książek m.in. "Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w czasach transformacji" - przyp. red.].

Nie wszystko się da zmieścić w ramach jednej skromnej płyty. Rzecz jasna Olga Drenda to pierwsze skojarzenie z tematem duchologii polskiej, które się tu nasuwa, ale nie jedyne. Udało nam się zaprosić do współpracy Wiktora Striboga równie wybitnego duchologa, twórcę kultowej Krainy Grzybów czy ostatnio książki "Gęgaloma w naszych domach". Wiktor zaprojektował nam piękną okładkę i zrobił ultraduchologiczny klip do utworu "Ghosting".

W informacji prasowej jest napisane, że nie jesteś fanką sentymentów. Co ostatecznie sprawiło, że postanowiłaś poświęcić im tyle miejsca? Ktoś, kto nie przeczyta tej informacji prasowej, mógłby po samej płycie stwierdzić, że jesteś bardzo sentymentalną osobą.

Z jednej strony próbuję uciekać od przeszłości, ale ostatecznie zawsze tam wracam. Nie lubię sentymentalności czy sentymentalizmu rozumianych jako gloryfikowanie i romantyzowanie przeszłości: że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Mamy tendencję do wypierania złych rzeczy i tworzenia sobie pewnej idylli. To zawsze budzi moje podejrzenia. Bo przecież w każdych czasach znajdziemy dobre rozwiązania i kryzysy, piękne wspomnienia i patologie systemowe, miłosne przygody i konflikty zbrojne.

Nie lubię sentymentów w tym kontekście, bo zaciemniają obraz i tworzą nam w głowie fikcję, a to chyba nie jest dobre. Z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że sama nie odczuwam nostalgii. Uważam, że człowiek jest zwierzęciem nostalgicznym. Co ciekawe, Simon Reynolds, o którym też śpiewam…

Mam nawet jego "Retromanię" na swoim czytniku.

Ja też. No i właśnie w "Retromanii" Reynolds pisze, że kiedyś nostalgia była tęsknotą za miejscem, a nie za czasem. Odczuwali ją ludzie, którzy musieli udać się na emigrację, żołnierze przebywający z dala od domu itd. Tęsknili za ojczyzną. My natomiast odczuwamy w ten sposób tęsknotę za przeszłością. Świat zmienił się tak szybko, że nasza młodość lokuje się w jakimś zupełnie innym świecie. Staje się naszą utraconą ojczyzną.

A który mit dotyczący pięknej przeszłości w Polsce jest dla ciebie najbardziej bolesny?

Wiesz co, chyba mit transformacji ustrojowej 1989 roku, Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów. Z różnych powodów, ale głównie dlatego, że choć byłam wtedy dzieckiem, to jednak pamiętam lata 90. i to, że transformacja odbyła się ogromnym kosztem ludzi, którzy zyskali złudzenie lepszego świata, ale stracili poczucie bezpieczeństwa. Nastało ogromne bezrobocie, inflacja, rządy mafii. Super, że można było kupić sobie magnetowid i pojechać zagranicę, ale pamiętam też mrok tamtych czasów.

Dodatkowo wraz z wolną Polską przyszły też takie zjawiska jak umocnienie władzy i pozycji Kościoła, a co za tym idzie, wprowadzenie zakazu aborcji. Nastąpiło całkowite wyrugowanie kobiet z rozmów o tym, jaka ma być przyszła Polska. Jak wiadomo, przy Okrągłym Stole nie było żadnej kobiety reprezentującej opozycję. Działaczki "Solidarności" tak samo walczyły i działały w konspiracji jak mężczyźni, a na koniec to mężczyźni przejęli sytuację kosztem praw kobiet.

Pracuję teraz nad spektaklem Teatru Telewizji pt. "1993. Aborcja i demokracja" na podstawie książki Marcina Kościelniaka. To opowieść o tym, jak prawo do aborcji przehandlowano w ramach układu z Kościołem. Jak wiadomo, Kościół od początku chciał wprowadzić całkowity zakaz aborcji. Ostatecznie doprowadzono do tak zwanego kompromisu aborcyjnego.

Który wiele wspólnego z kompromisem nie ma.

To był kompromit, nie kompromis. I to się ciągnie do dziś, i pewnie będzie się ciągnąć jeszcze długo. Oczywiście doceniam też te wszystkie rzeczy, których by nie było, gdyby nie transformacja: wolne wybory czy otwarcie granic. Koszt tego był jednak bardzo duży.

Może przejdźmy na drugą stronę skali. Za czym tęsknisz najbardziej z tamtych czasów?

Tęsknię za poczuciem wolności. Brakiem wszechobecnej kontroli.

Od razu mi się przypomina, że Mark Zuckerberg wieszczył ostatnio wizję przyszłości, w której każdy będzie miał swojego osobistego asystenta AI, wiedzącego o właścicielu wszystko, który będzie pomagał mu w życiu, organizował i wspierał decyzje. A ja sobie z automatu myślę, jaki to jest ogromny koszt dla mojej prywatności.

Dziś w ogóle trudno zniknąć z radaru - kamer czy monitoringu. Trudno gdzieś przemknąć niezauważonym, niezarejestrowanym w systemie. Tęsknię za poczuciem, że istnieje gdzieś przestrzeń, w której nikt cię nie widzi i nie ma do ciebie dostępu. Dziś na placach zabaw nie widzisz dzieci bawiących się z innymi dziećmi, tylko dzieci z helikopterowymi rodzicami, którzy ciągle nad nimi krążą. Te dzieci kompletnie nie mają wolności, samodzielności, własnego świata, bo zawsze jest przy nich rodzic. Dotyczy to też dorosłych: jesteśmy jak te dzieci w piaskownicy.

Każdy ma w kieszeni telefon, który wie o nim najwięcej.

No więc właśnie. Już nawet nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego strażnika, bo tak świetnie wytresowaliśmy się w kontroli i inwigilacji samych siebie.

W ogóle bardzo otwierasz się na tej płycie.

Na poprzednich się nie otwierałam?

Wydaje mi się, że na tej jednak najbardziej.

Nie wiem, może dlatego, że zaczęłam chodzić na terapię i nauczyłam się mówić o emocjach. Wcześniej bardzo się chowałam. Nie chciałam jednak robić z tego płyty terapeutycznej. Chodziło raczej o poruszenie tematu lęków, zarówno tych indywidualnych, z którymi się zmagam, jak i tych uniwersalnych, systemowych, z którymi mierzy się chyba większość z nas.

Rozumiem, bo akurat jestem przypadkiem, któremu co dwa dni śni się, że wojna wybuchła w Polsce.

Właśnie. Chroniczny stres, chroniczny lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Niby jesteśmy krajem o jednym z największych wzrostów gospodarczych, ale ja raczej tego nie odczuwam na co dzień.

Trudno odczuwać wzrost gospodarczy w kraju, w którym każdy musi wynajmować mieszkanie.

I to za hajs, który zżera trzy czwarte pensji, przez co ma się wrażenie, że pracuje się tylko po to, by wynajmować mieszkanie. Do tego dochodzi praca na umowach śmieciowych w kulturze czy na freelance'ie. Ja na przykład mam teraz ubezpieczenie, bo wykładam na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, ale tylko przez jeden semestr. Jestem więc ubezpieczona przez jeden semestr, a przez drugi już nie. Nie mogę zarejestrować się jako bezrobotna, bo co chwilę mam umowę o dzieło w związku z moją pracą i co chwilę musiałabym wyrejestrowywać się z urzędu.

Ludzie mówią "płać sobie sama ZUS albo ubezpieczenie", ale to nie jest takie proste przy stawkach obowiązujących w kulturze. Sztuka to nie jest działanie komercyjne, to nie jest biznes, nie można się tu kierować merkantylizmem.

Czekam na obiecaną ustawę o artystach, ale myślę, że się nie doczekam. Ostatnio był jakiś projekt, który nawet nie trafił jeszcze do czytania, a już ludzie zdążyli się o niego pozarzynać w mediach społecznościowych. Oczywiście w ogóle nie przeszedł ten projekt w Sejmie.

Może więc płyta jest też osobista, bo w końcu chciałam przemówić własnym głosem i nie chować się za bohaterami popkultury. Chociaż oczywiście trochę nadal się za nimi chowam.

Za takim ironicznym spojrzeniem na rzeczywistość.

Np. piosenka "Rocky" to nie jest utwór o Sylvestrze Stallone tylko o starzeniu się i o wszystkim, co się z tym wiąże, zwłaszcza w przypadku bycia kobietą.

Więc jest trochę fasady, metafory, ale chciałam też powiedzieć coś wprost, żeby zachować balans. Żeby nie było tylko bardzo metaforycznie i eseistycznie, jak zazwyczaj u mnie, kiedy dużo zapożyczam z kultury, a trudno mi mówić o sobie samej i o swoich emocjach. Podobnie mam w ogóle w życiu, ale teraz trochę się to zmienia i może dlatego ta płyta jest właśnie taka.

Ale gratuluję, bo bardzo w wielu miejscach mnie rusza. Niedawno znajoma raperka, Susk, wrzuciła na Instagrama singiel "Soprano" właśnie, określając ciebie jako czołową polską tekściarkę, której warto słuchać.

Uwielbiam Susk, jestem jej fanką!

Muszę wobec tego zadać pytanie, na ile utożsamiasz się w ogóle ze sceną hip-hopową? Te wpływy rapowe były według mnie bardzo słyszalne, a kiedy słucham "Post mortem", wydaje mi się, że słuchałaś Memphis rapu.

Cenię hip-hop, ale nie jestem aż taką koneserką, żeby odróżniać wszystkie podgatunki czy biegle posługiwać się fachową nomenklaturą. Uważam, że piękna jest sztuka rapowania i bardzo mnie inspiruje. Ta mnogość wewnętrznych, złożonych rymów, magia flow. Nie potrafię przeanalizować tego formalnie, ale mam słuch literacki i muzyczny, więc jestem w stanie to poczuć.

Uwielbiam barokowość rapu: obfitość słów i rymów, nawijkę, gęstość. To mnie jara. Choć z drugiej strony kocham też minimalizm i lapidarność, np. w haiku. Kiedy ktoś jest w stanie zamknąć wiele znaczeń w trzech wersach.

A co mnie, ja nigdy nie czułam się dobrze w określonej kategorii. Nie potrafiłabym powiedzieć, że robię rap albo poezję śpiewaną. Być może wynika to z mojego osobliwego głosu, który trochę wymusza na mnie indywidualne podejście. Nie jestem w stanie związać się z jednym konkretnym gatunkiem, co jest jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem.

To może na koniec pytanie o zbliżające się koncerty. W ramach Nangi rozpoczynacie "Straszną trasę" - co na nią szykujecie?

Przede wszystkim materiał z nowej płyty na żywo. W jesiennej części trasy zagramy we Wrocławiu (23.10) w Klubie Szalonych, w Jaworze (24.10) na Zamku, w Warszawie (5.11) w klubie Mechanik i w Krakowie (6.11) w klubie Gwarek. Będzie też odsłona wiosenna. Serdecznie zapraszamy!