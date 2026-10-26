Lotta o swoim nowym krążku: "Muszę przyznać szczerze, że trochę bałam się go wydać" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: "poKOIk" to twój drugi pełnowymiarowy krążek. Przy tej premierze towarzyszą ci te same emocje, co dwa lata temu przy wydawaniu debiutu?

Lotta: Sytuacja jest podobna, ale emocje jednak nieco się różnią. Dziś wiem już znacznie więcej i potrafiłam sobie wyobrazić, z czym wiąże się premiera albumu. Wciąż jest we mnie ogromna ekscytacja i ciekawi mnie, jak moi odbiorcy przyjmą ten materiał, ale nie brakowało też stresu i nawet niepokoju. Muszę przyznać całkiem szczerze, że trochę bałam się wydać tę płytę.

Na nowym materiale kontynuujesz swoje charakterystyczne brzmienie, balansujące gdzieś na pograniczu hyperpopu i futurystycznego popu. Jak czujesz, jak ten gatunek przyjmuje się w polskich realiach?

- Album "poKOIk" jest mimo wszystko chyba nieco mniej hyperpopowy niż debiut. Pojawiło się na nim znacznie więcej brzmień gitarowych oraz wyraźnych odniesień do muzyki z lat dwutysięcznych - zwłaszcza od 2006 roku w górę, czyli z czasów, gdy byłam dzieckiem i nastolatką. Kocham hyperpop właśnie za tę otwartość, pozwalającą na tworzenie brzmieniowych piruetów i nieskrępowaną zabawę konwencją. Moi fani z pewnością zauważą, że to mniej hyperpopowa płyta, ale mam ogromną nadzieję, że nikt nie uzna jej za gorszą. Z pierwszych opinii wnioskuję, że dowiozłam materiał, z czego niezmiernie się cieszę. Tym razem jest tu po prostu znacznie więcej przestrzeni na tradycyjny pop - i to w duchu brzmień z lat mojego dojrzewania.

To prawda, że ta współczesna hybrydyzacja gatunków daje ogromną swobodę w zabawie z tymi brzmieniami. W kwietniu natomiast zagrałaś urodzinowy koncert w Warszawie, który odbył się już wtedy pod szyldem nadchodzącego krążka, potem przyszła intensywna letnia trasa festiwalowa… Już wtedy testowałaś te numery na żywo?

- Tak, koncert w Voodoo był pierwszym momentem, w którym zagrałam te piosenki przed publicznością - zaprezentowałam wówczas aż sześć nowych utworów. Trzeba jednak zaznaczyć, że były to wersje demo, na nieco innych bitach i z odmiennymi tekstami. Rzadko widzę na moich koncertach uniesione w górę telefony, bo moi odbiorcy po prostu świetnie bawią się w danej chwili bez nagrywania, ale gdyby ktoś to zarejestrował, zauważyłby mnóstwo zmian. Prawda natomiast jest taka, że uwielbiam testować piosenki na żywo i obserwować reakcje publiczności. Pamiętam, gdy pierwszy raz zagrałam utwór "jagodowe papierosy", opowiadający o niespełnionym groomingu. Widziałam w oczach słuchaczy napięcie i zadawanie sobie pytania "co będzie dalej?", a potem głęboki oddech ulgi, gdy okazywało się, że do niczego nie doszło (śmiech). Granie unreleased numerów na żywo to wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że zawsze będę tak robić.

Te pierwsze koncerty pomogły ci spojrzeć na nowy materiał z innej perspektywy i dokonać poprawek w studio, czy po prostu chciałaś zagrać te numery, mimo że nie były jeszcze ostatecznie skończone?

- Kwiecień i ten koncert pozwoliły mi koncepcyjnie zamknąć wizję całego krążka. W maju wiedzieliśmy już dokładnie, które utwory znajdą się na płycie i że nie będziemy dopisywać niczego więcej. Ostatnim ogniwem stała się "czarodziejka" - poczułam, że to właśnie ten brakujący element układanki. Napisaliśmy ją między majowymi występami na Juwenaliach w Krakowie i Katowicach. Wyjechaliśmy wtedy do klimatycznego drewnianego hoteliku w Lanckoronie. Karmiono nas tam pysznie, wokół biegały psy, a my czuliśmy się jak pączki w maśle na szkolnych kolonach (śmiech). To tam, w głębokim spokoju, dokańczaliśmy "poKOIk". Jestem przekonana, że bez tych wyjazdów koncertowych i bez opuszczenia na chwilę Warszawy ta płyta brzmiałaby zupełnie inaczej.

Wspomniałaś, że na płycie słychać inspiracje wczesnymi latami dwutysięcznymi. To był w pełni celowy zabieg, czy te brzmienia wyniknęły z ciebie zupełnie naturalnie?

- Nie było tak, że siadałam z moim producentem Phamem i planowaliśmy nagrać piosenki w stylu konkretnego artysty. Gdy określiliśmy już ogólny kierunek krążka, te skojarzenia i klimaty po prostu same zaczęły nam przychodzić do głowy. Weźmy chociażby utwór "po nic" - wielu słuchaczy doszukuje się w nim inspiracji z piosenek w klimacie t.A.T.u.. Zaskoczyło mnie to porównanie, bo sama początkowo aż tak tego nie słyszałam, ale gdy puściłam sobie te numery obok siebie, rzeczywiście poczułam tę nić porozumienia. Mnie samej "po nic" kojarzyło się z kolei z klimatem Evanescence i ich numerem "Bring Me To Life", gdzie wokalistka spaceruje po dachu budynku. Te inspiracje nie były jednak wykalkulowane - pojawiały się organicznie w trakcie pracy, składając się w spójną całość dzięki współpracy z Phamem, który w pełni odpowiada za produkcję wykonawczą już mojego drugiego albumu. Nasz duet kreatywny niezmiennie świetnie funkcjonuje.

Wydaje mi się, że dobrym źródłem twoich inspiracji, z których czerpałaś na tym krążku, może też być twoja playlista na Spotify "BŁysZcz" (śmiech).

- To bardzo dobry trop! To playlista, która mocno towarzyszyła mi na wczesnym etapie powstawania "poKOIku". Uwielbiam tworzyć takie zestawienia, żyć z tą muzyką, a potem wrzucać na tę samą playlistę moje własne numery, żeby sprawdzić, jak brzmią na tle inspiracji. Nie da się ukryć, że najbardziej czerpałam z zagranicznej sceny. W Polsce coraz częściej pojawiają się tak eklektyczne brzmienia, ale podczas pracy nad albumem nie miałam żadnych bezpośrednich rodzimych punktów odniesienia.

Wspominałaś o tym, że Pham (po raz kolejny!) w pełni uczestniczy w produkcji twojego krążka. Jak tym razem wyglądała wasza dynamika w studio, mając za sobą już wspólną pracę nad debiutem?

- Wydając nasz debiutancki krążek "KOI-4427.01", zarzekaliśmy się, że przy "poKOIku" zrobimy absolutnie wszystko inaczej. Jak się domyślasz, nie do końca się udało (śmiech). Choć wspomniany wyjazdowy proces twórczy był czymś zupełnie nowym i dał nam mnóstwo energii, to praca wciąż bywa potwornie intensywna. Kluczem jest gigantyczne zaufanie - musimy ufać sobie nawzajem w kwestii brzmienia i dobrze znać nasz wspólny cel. Nasze płyty rzadko powstają tak, że siadamy, mając gotowych szesnaście numerów, z których selekcjonujemy te najlepsze. Wszystko dzieje się na bieżąco, w ogromnym pędzie i - nie ukrywajmy - często na ostatnią chwilę. Jest w tym jednak jakaś magia, bo ostatecznie zawsze pojawiają się wokół nas odpowiedni ludzie, którzy pomagają to dopiąć. Kosmos chyba nad nami czuwa, dyktując rytm pracy dwóm szalenie różnym, a jednocześnie tak bardzo podobnym do siebie jednostkom.

Na przestrzeni tych dwóch albumów pojawił się chociaż jeden moment twórczego zgrzytu, w którym wy z Phamem ciągnęliście w zupełnie inne strony?

- Jeśli między nami dochodzi do jakichś spięć, to rzadko dotyczą one nas bezpośrednio. Czasami pojawiają się sugestie z zewnątrz - na przykład od kogoś zaproszonego do gościnnego udziału w projekcie, kto ma zupełnie inne obiekcje. Wtedy rzeczywiście zatrzymuję się, by przemyśleć, czy ta osoba ma rację. Jeśli chodzi o naszą wspólną wizję z Phamem, zazwyczaj patrzymy w dokładnie tym samym kierunku. Oczywiście, że nie jesteśmy idealni i drobne tarcia się zdarzają, ale każda płyta uczy nas czegoś nowego. Dziś dokładnie wiem, na jakich warunkach chciałabym pracować przy kolejnym albumie. Warto zresztą podkreślić, jak gigantyczną odpowiedzialnością obarczony jest Pham - odpowiada nie tylko za produkcję kreatywną i pracę ze mną, ale też w ogromnej mierze za miks i mastering. W przyszłości marzy mi się jednak, aby nasz zespół nieco się poszerzył, co ułatwiłoby proces twórczy i dodało mu jeszcze więcej świeżości dzięki wymianie energii z większą liczbą artystów.

Udało wam się spełnić wszystkie założenia, jakie mieliście na ten krążek? Finalne brzmienie odpowiada pierwotnym wizjom z samego początku pracy?

- Nie odpowiedziałabym szczerze, gdybym stwierdziła, że wszystko poszło w stu procentach zgodnie z planem. W procesie twórczym mnóstwo rzeczy może się wywrócić. Największą niewiadomą są zawsze gościnne udziały - czy zaproszeni artyści zgodzą się, czy znajdą czas, by się dograć, i czy w ogóle poczują klimat twojego projektu. Koordynowanie feature'ów i dogadywanie szczegółów tak, aby każdy był zadowolony, bywa najbardziej stresujące. Pod tym kątem miałam nieco inne plany. Druga kwestia to czas - gdybyśmy mieli dodatkowe kilka miesięcy i nie musieli sztywno trzymać się wydawniczego kalendarza. Wiadomo, że w grudniu się nie wydaje, bo dominują piosenki świąteczne, latem wypuszcza się tylko "letniaki"... Szczerze mówiąc, ten materiał moglibyśmy dopracowywać jeszcze dłużej, ale nie chciałam zwlekać do przyszłego roku. Nie oznacza to jednak, że album jest niedokończony - jest pełny i dokładnie taki, jaki ma być. To też jest ciekawe, bo uwielbiam "poKOIk" dokładnie za te niedoskonałości - za te nieatrakcyjnie niedomalowane, lekko krzywe ściany czy oberwane plakaty.

Dość integralną częścią całego projektu okazała się okładka, która wykonana była w naprawdę coraz rzadziej spotykany współcześnie sposób. Jak zrodził się pomysł na tę sesję zdjęciową i skąd wzięła się współpraca z Karoliną i Karolem Paciorkami?

- Karolina Paciorek odpowiadała już w pełni za graficzną okładkę mojego debiutu "KOI-4427.01". Właściwie od samego początku wspiera mnie w kreowaniu wizualnej strony Lotty. Ogromnie cenię jej estetykę - mam wrażenie, że nasze wrażliwości idealnie się uzupełniają. Sam udział Karola w roli fotografa był z kolei dziełem przypadku. Karol napisał do mnie, że chciałby wrócić do robienia zdjęć i szuka pomysłu na ciekawą sesję. Niewiele myśląc, odpowiedziałam, że świetnie się składa, bo właśnie potrzebuję okładki na nową płytę i zapraszam go do współpracy razem z małżonką (śmiech). Spędziliśmy cudowny dzień w jego studiu i tak powstał ten obraz.

Nie da się jednak ukryć, że najważniejsza była makieta tego twojego pokoiku…

- Od zera odpowiada za nią Karolina, choć algorytmy na Facebooku uporczywie próbowały sugerować, że to grafika wygenerowana przez AI. Nie ma tam ani grama generatywnej sztucznej inteligencji (śmiech)! Całość składa się z miniaturowych mebelków w skali 1:12 i oryginalnych akcesoriów od lalek Barbie. To pokój wymarzony, a zarazem mocno osadzony w moich wspomnieniach z czasów, gdy jako 13-latka doczekałam się swojego pierwszego własnego pokoju. Niezwykłym momentem było pierwsze włożenie głowy do tej makiety podczas sesji - perspektywa była kosmiczna (śmiech). Chciałabym zresztą zapraszać do mojego "poKOIku" coraz więcej ludzi i stworzyć wokół tego nostalgiczną serię wywiadów o dzieciństwie, niedługo ruszamy z taką serią na moich kanałach w mediach społecznościowych. Jestem ciekawa, kogo moi fani chcieliby zobaczyć w "poKOIku"!

Wraz z premierą płyty szykujesz trasę koncertową po Polsce?

- Oczywiście, że tak! Wybraliśmy już miasta i dopinamy konkretne daty. Nie ukrywam jednak, że jesteśmy w trakcie poszukiwania sponsorów. W dzisiejszych realiach organizowanie trasy przez młodych, niezależnych artystów jest ogromnym wyzwaniem - ceny wynajmu klubów, sprzętu i logistyki bardzo poszły w górę, co odbija się też na cenach biletów. Chcemy jednak stworzyć wokół tej trasy wyjątkowy projekt, który zaangażuje młodych ludzi do bezpośredniej współpracy z nami przy produkcji wydarzeń. Tutaj znowu nie mogę jeszcze zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale zapraszam do śledzenia moich mediów społecznościowych, bo już wkrótce ogłosimy trasę "poKOIk 2.0", zaplanowaną na wiosnę!