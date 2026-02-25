Bartłomiej Warowny, Interia Muzyka: Hej Livka! Jak się masz? Jak wygląda dzisiaj twoja codzienność?

Livka: - Ostatnio więcej rzeczy zaczyna mieć sens, to jest ekstra. Ciężko mi określić moją codzienność, bo nie jestem osobą, która ma nawyki. Jeżeli ktoś myślał, że ja jestem poukładana i mam nawyki, to przepraszam! Jestem absolutnym przeciwieństwem. Cały czas dociera do mnie to, jak wygląda moje życie i gdzie jestem. Chwilowo mnie wtedy zawiesza, muszę się uszczypnąć.

Fajnie jest się szczypać ze szczęścia! Słyszałem, że nowa muza się gotuje...

- Muza się gotuje! Próbuję gotować. Był chwilowy zastój, ale daję sobie czas, żeby wrócić do siebie i być bardziej "w sobie", patrząc na ten cały proces.

Jaki zastój? Niedawno dropnęłaś album z Taco... Wyobrażenie kontra rzeczywistość: poproszę o trzy fakty o panu wąsaczu, o których nie wiemy.

- Myślałam, że jak jest tak bardzo szanowany i znany, to że może po prostu być zarozumiały. Sądziłam, że ma świadomość tego, że jest duży, i że właśnie tak się zachowuje, he owns it! Ale totalnie nie! Zupełnie nie. Filip to tak otwarty człowiek, normalny, ludzki. W jakimś wywiadzie podawałam już przykład jego zachowania i ktoś skomentował: "Wielkie mi halo, normalni ludzie tak się zachowują". Tak! Ale mam wrażenie, że niestety nie jest to tak częste. Uważanie się za nadczłowieka, w momencie kiedy robi się coś kreatywnie i osiąga nawet małe sukcesy, jest częste. My artyści mamy jakieś tam ego, ale ważne jest, żeby nie zapominać o tym, że dookoła nas też jest świat i prawdziwi ludzie. Każdy, niezależnie od tego, co robi, jest tyle samo warty. Nasze życia są warte dokładnie tyle samo.

- Filip jest otwarty, szczery, bardzo zabawny, a twórczo bardzo mi imponuje. Imponuje mi to, jak bardzo on był w tym swoim świecie, który stworzył i jak bardzo był skupiony na detalach, żeby przypadkiem ta treść nie była nieklarowna. Bez przerwy sprawdzał, próbował, szukał, nie przywiązywał się do formy tekstu, bo ciągle ją dopracowywał, zmieniał, sprawdzał inne rozwiązania. Z taką formą pracy jeszcze się nie spotkałam.

Dostałaś telefon i co pomyślałaś?

- Dostałam wiadomość od Rasa! Zadzwonił do mnie i powiedział: "No słuchaj, jest taka sytuacja, robimy reedycję 'Trójkąta warszawskiego', co ty na to?"... Padały słowa, o których nie mogę powiedzieć. Miałam świadomość tego, że to jest duży projekt, ale w momencie, gdy to wszystko się działo, to było crazy. Zawsze starałam się pielęgnować w sobie takie przekonania w stylu prawa przyciągania, manifestacji. Zawsze uparcie sobie wmawiałam, że będę robić duże rzeczy, że to, co sobie wmawiam, się uda, że będę się utrzymywać z muzy. W każdym momencie, w którym te marzenia stawały się bardziej namacalne, za każdym razem pytałam się: "Ale czemu?". To mnie nadal szokuje, a to dopiero początek. Ja dopiero od dwóch lat wydaję muzę. I myślę, że to dowód na to, że jestem tu, gdzie powinnam być. Jestem na odpowiedniej drodze - czasem mam wrażenie, że idę, i że po prostu płyty chodnikowe się pode mną same układają. Nie umiem tego opisać.

