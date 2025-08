Działo się na jesiennej ramówce Polsatu! Plejada gwiazd zaprezentowała formaty, które już po sezonie letnim będą codziennością Polaków. Prezentacja ramówki przebiegła w rytmie "Milionerów", bo to właśnie Hubert Urbański w Polsacie stał się główną sensacją wydarzenia. Krzysztof Ibisz odpowiedział na wszystkie pytania, dotyczące jesieni w Polsacie, a ramówkę zwieńczyła prezentacja gwiazd nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Wśród nich znalazła się Lanberry, którą nieco wypytaliśmy. Sprawdźcie naszą rozmowę wideo!

Lanberry i przygoda z "Tańcem z gwiazdami". "Życie to jedno wielkie wyzwanie"

Lanberry ma na swoim koncie kilka złotych, platynowych oraz diamentowych płyt, wygraną na opolskich Premierach, a także nominacje do Fryderyków. Warto przypomnieć, że oprócz bycia znaną wokalistką i byłą trenerką show "The Voice of Poland", jest także autorką tekstów i kompozytorką. Na rynku pod koniec 2024 roku ukazał się piąty studyjny album Lanberry "Heca", na którym znalazł się między innymi nagrany wspólnie z Tribbsem hit "Dzięki, że jesteś". Piosenka wybrzmiała również podczas jesiennej ramówki Polsatu, która w tym sezonie jest dla Lanberry szczególnie ważna.

"Jestem podekscytowana, bo gdy tylko zostało ogłoszone, że wystąpię w 'Tańcu z gwiazdami', zadziało się. Pojawiło się wiele pytań. Ja nigdy nie tańczyłam tańca towarzyskiego, to będzie ogromne wyzwanie, a przede wszystkim zabawa. To super okazja, żeby poznać fantastycznych ludzi. Fajnie jest wyjść z tej wygodnej, cieplutkiej strefy komfortu, gdzie jest fajnie i przytulnie. Życie to dla mnie przede wszystkim jedno wielkie wyzwanie, przygoda i zdobywanie nowych doświadczeń" - opowiedziała Lanberry, tłumacząc tym samym, dlaczego to właśnie teraz postanowiła przyjąć propozycję wzięcia udziału w programie.

Lanberry zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami" w Polsacie. "Ja teraz chcę w to iść"

"To się czuje w sobie, poczułam, że ja teraz chcę w to iść. To jest ten moment, żeby zmierzyć się z rzeczami, które są nieodkryte, żeby poszerzyć wiedzę o swoim ciele. Widzę, jak oni się wszyscy ruszają, to jest jakiś kosmos. Moje ruchy są spontaniczne, chaotyczne i nigdy nie wiem, co się wydarzy. Taka też jestem na scenie - nigdy nie wiem, gdzie mnie poniesie. Jestem głodna tej wiedzy. Będzie się działo!" - wyznała wokalistka.

Lanberry wspomniała również o Tribbsie, który już niedługo zasiądzie w fotelu jurora "The Voice Kids". "Bardzo mu gratuluję. Uważam, że to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Ma doświadczenie, ma wiedzę sceniczną, on wie, co będzie za moment - czuje trendy i ma feeling. Nie mam rad, on sam sobie to ułoży po swojemu. Mam nadzieję, że stworzy swoją drużynę marzeń" - odparła Lanberry.