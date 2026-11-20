Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: We wrześniu wydałeś swój kolejny singiel, "ZRYW". Jest on zapowiedzią czegoś większego?

Kuba Deka: - Tak, to rzeczywiście zapowiedź czegoś większego. To mój trzeci solowy singel po "Stanie lekkim" i "Łagodnie" - chociaż pod koniec ubiegłego roku pojawił się jeszcze duet z Klaudią Sobotką. Intensywnie pracuję nad debiutancką EP-ką, gdzie pozwalam sobie na eksperymenty z brzmieniem. Te single to dopiero przedsmak całości.

Masz już w głowie konkretny plan na to, jak ma wyglądać twój debiutancki krążek pod kątem muzycznym?

- Jestem dzieckiem przełomu tysiącleci, stąd w mojej muzyce słychać popowe melodie i żywe instrumenty. Nie lubię gatunkowych etykiet, ale jeśli miałbym jakoś nazwać ten kierunek, to najbliżej mu do indie popu. Proces ten jest długotrwały, bo nie jestem najmłodszym debiutantem na polskiej scenie (śmiech). W szufladzie mam sporo projektów, które nie doczekały się finalizacji. Czasem warto do niej zajrzeć, żeby sprawdzić, czy coś jest ponadczasowe, jednak w większości przypadków okazuje się, że na niektóre sprawy patrzę nieco inaczej. Cały proces twórczy niesamowicie mnie jara. Cieszę się, że świetnie dogaduję się ze swoim producentem, Kubą Dąbrowskim, którego poznałem siedem lat temu jako uczestnik "The Voice of Poland". Pojawiła się jednak spora bariera - Kuba wyprowadził się do Azji. Żyjemy obecnie w zupełnie innych strefach czasowych i pracujemy nad projektem zdalnie. Mam jednak w planach polecieć do niego na początku przyszłego roku, by domknąć materiał, bo chciałbym podzielić się debiutancką EP-ką już na przełomie kwietnia i maja.

Czyli te trzy dotychczasowe single to nieustannie etap poszukiwań swojego miejsca…

- Dwa ostatnie utwory - "Łagodnie" i "ZRYW" - są zdecydowanie najbliższe temu, czego można się spodziewać po nadchodzącej EP-ce, głównie ze względu na to, że ich producentem jest właśnie Kuba Dąbrowski. Przy tworzeniu nigdy jednak nie kalkuluję i nie wciskam się na siłę w gatunkowe szufladki. To naturalna wypadkowa tego, co noszę w sobie jako artysta, na jakiej muzyce się wychowałem i przez jaki filtr patrzę na świat. Co ciekawe, w trakcie pracy nad utworem zupełnie traci się perspektywę "pierwszego odsłuchu". Zamiast tego słyszysz każdą produkcyjną decyzję i każde słowo, które kiedyś zapisałeś na kartce.

Przerwa między twoimi wcześniejszymi singlami a "ZRYWEM" trwała około roku, co w przypadku debiutantów jest sporym odstępem czasu. Najnowszy numer to dla ciebie kontynuacja dawnego etapu czy zupełnie nowe otwarcie?

- Zdecydowanie kontynuacja - zdaję sobie sprawę, że rok to w realiach debiutu bardzo dużo, ale ten czas wcale nie był stracony. Przez cały ten okres pracowaliśmy z Kubą nad piosenkami zdalnie, co wymagało po prostu więcej cierpliwości. Ten etap wciąż trwa i mam zamiar zwieńczyć go EP-ką już wiosną przyszłego roku.

Z jakim nastawieniem oddawałeś "ZRYW" w ręce słuchaczy?

- Z podekscytowaniem! To najbardziej dynamiczny utwór ze wszystkich, które dotychczas wydałem. Dla mnie to była nowość, bo wcześniej skłaniałem się ku melancholijnym klimatom. Bardzo mnie cieszy, że słuchacze doceniają melodię, warstwę liryczną i warsztat wokalny. Mam nadzieję, że jeszcze długo będzie im dodawać energii w coraz chłodniejsze dni!

Wspomniałeś o swojej współpracy z Klaudią Sobotką przy singlu "500 chwil niemiłości". Co wyniosłeś z tej kolaboracji dla siebie?

- To był dla mnie fantastyczny czas. Klaudię podziwiam nie tylko za talent, ale też za to, że jest artystką kompletną - sama pisze, komponuje i miksuje swoją muzykę. Utwór był inspirowany filmem, a my wcieliliśmy się w role bohaterów i stworzyliśmy historię, która nigdy się nie wydarzyła. Ciekawym doświadczeniem było obserwować, jak Klaudia pisze. Uświadomiłem sobie, że moje pomysły - nawet wtedy, gdy wydają mi się niedoskonałe - są doceniane przez artystkę, którą podziwiam. To mi dało ważną lekcję: nie warto czekać na "odpowiedni moment", bo on nigdy sam nie nadejdzie. Dzisiaj i teraz jest najlepszy moment, by działać. A duet daje coś, czego nie da się osiągnąć solowo - współbrzmienie dwóch uzupełniających się głosów, którego nie podrobisz żadną wtyczką w procesie postprodukcji.

Wróćmy teraz na moment do 2019 roku, kiedy to wziąłeś udział w dziesiątej edycji programu "The Voice of Poland". Sporo czerpiesz do dziś z doświadczenia udziału w programie, mimo że nie udało ci się dojść w nim do samego finału?

- Każdy etap - od precastingów po pracę z reżyserem, stylistami i całą machiną telewizyjną - robi ogromne wrażenie. Nauczyło mnie to pokory, dyscypliny i elastyczności w środowisku, w którym nie zawsze masz 100-procentowy wpływ na okoliczności. Miałem też możliwość poznać pracę z kamerą od kulis i oswajać tremę przed milionową widownią. Telewizja rządzi się swoimi prawami - cała przygoda trwała kilka tygodni, a mój epizod na antenie to zaledwie kilka minut.

Nie kusiło cię, by wydawać solowe numery nieco szybciej po programie?

- Bezpośrednio po programie musiałem uporządkować w głowie kwestie związane z życiem zawodowym i artystycznym. Cały czas wykonuję też pracę zawodową poza muzyką i nigdy nie mogłem rzucić etatu, by poświęcić się jej w stu procentach. Dziś wygląda to tak, że zarywam noce. Nie szukam jednak usprawiedliwień i nie czuję, że to stracony czas. Dzisiejszy rynek pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak "za późno na debiut". "Stan lekki" musiał ujrzeć światło dzienne dokładnie wtedy, kiedy to się stało. Próby podejmowałem wcześniej, miałem gotowe utwory w szufladzie i... chyba dobrze, że ich wtedy nie wydałem (śmiech).

Myślałeś już o koncertach na żywo czy na razie skupiasz się na wydaniu debiutanckiej EP-ki?

- Występowałem gościnnie na trasie Klaudii Sobotki, co dało mi przedsmak sceny. Nie mogę się doczekać, aż będę gotowy z materiałem z EP-ki, by ruszyć w trasę. Chcę śpiewać własny repertuar, bo to zupełnie inny wymiar spotkań z publicznością.



