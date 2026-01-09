Kozyrska x Sieczak: "W tym roku skupiamy się w stu procentach na koncertach" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel: Za wami premiera już drugiego krążka - "Prosto w Serce". Spodziewaliście się tak pozytywnego odbioru?

Asia Kozyrska: - Nie chcieliśmy się jakoś mocno nastawiać na nie wiadomo jaki odbiór, chociaż nieskromnie powiem, że wiedzieliśmy, że te piosenki są dobre i jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego. Sam odbiór faktycznie bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Ten proces nadal trwa, bo jako niezależni artyści mamy wydłużoną promocję albumu.

Maciej Sieczak: - Kiedy nagrywaliśmy w studiu i tworzyliśmy album, mieliśmy już feedback od muzyków czy realizatorów - i był on przeważnie pozytywny. Cieszymy się więc, że całościowo płyta została dobrze przyjęta i pojawia się tak dużo przychylnych opinii.

Jest on dla was kontynuacją motywów z "Nowego Nieba", czy jednak widzicie ewolucję swojego brzmienia po tych czterech latach?

MS: - Na pewno ewoluowało, bo podczas komponowania dużo rozmawialiśmy o zmianie kilku rzeczy i odświeżeniu naszego brzmienia oraz wokalu. Gitary zostały niezmienne, bo to nasz znak charakterystyczny, ale dodaliśmy więcej brzmień elektronicznych i inspiracji francuską sceną.

AK: - Tekstowo też widzę swój rozwój. Obrałam teraz zupełnie inną ścieżkę niż na "Nowym Niebie". Porzuciłam liczne metafory, za którymi trochę się chowałam - postawiłam na szczere pisanie o sobie.

Kiedy rozpoczęliście pracę nad "Prosto w Serce"?

MS: - Na przełomie 2022 i 2023 roku pojawiały się pierwsze szkice utworów i podejścia do pisania tekstów. Początkowo komponowaliśmy w różnych miejscach, na przykład w Domu Pracy Twórczej ZAiKS-u w Zakopanem. Spokojnie dłubaliśmy sobie w tych demówkach i szukaliśmy nowego kierunku.

AK: - Piosenką, od której wszystko się zaczęło, było "Do Mnie Mów". Gdyby nie ona, nie byłoby pracy nad drugim albumem. To był przełom - poczuliśmy, że chcemy iść właśnie w tym kierunku, że to odpowiednia ścieżka dla naszego brzmienia i wyrazu. Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby nie "Do Mnie Mów", ten krążek nigdy by nie powstał.

Zazwyczaj po debiucie jest już znacznie łatwiej z regularnym wydawaniem kolejnych krążków…

AK: - Nie traktujemy tego okresu jako przerwy wydawniczej. Cały czas cyklicznie wydawaliśmy piosenki, ale bardzo luźno. Eksperymentowaliśmy, szukaliśmy naszego brzmienia. Dopiero "Do Mnie Mów" było impulsem, żeby zacząć krystalizować album.

MS: - Przy pierwszej płycie nagrywaliśmy wszystko bardzo szybko. Nie przebieraliśmy w materiale - wszystko, co powstało, trafiło na album. Przy drugim było inaczej: nie spieszyliśmy się, dawaliśmy sobie czas. Finalnie mieliśmy ponad dwadzieścia demówek, z których wybraliśmy dziesięć najlepszych, takich, co do których byliśmy w stu procentach pewni.

Wspominaliście o inspiracjach muzyką francuską. Dużo ich było przy pracy nad "Prosto w Serce"?

MS: - Dużo słuchałem ostatnio zespołu Phoenix, który w fajny sposób miesza gitary z elektroniką. Do tego Justice - to już bardziej typowo elektroniczne. No i oczywiście Daft Punk, czyli klasyczny french house.

AK: - Plus Black Pumas i Michael Kiwanuka, bo trochę soulu też na płycie się pojawiło.

Czujecie, że na stałe osiedliliście się w tej estetyce nostalgicznego popu z domieszką soulu?

AK: - Na razie dobrze się w tym czujemy. Jesteśmy po pierwszych koncertach i zachwyciło nas, jak te numery brzmią na żywo. Delektujemy się tym i celebrujemy ten czas. Czy trzecia płyta będzie równie nostalgiczna? Nie wiemy, ale kusi nas, aby jeszcze bardziej poeksperymentować - i pewnie tak będzie.

MS: - Ostatnio, gdy robiłem kawę, naszła mnie myśl o trzeciej płycie - jak mogłaby zabrzmieć. I ta wizja pójścia jeszcze bardziej w stronę alternatywy jest kusząca (śmiech).

Jak wspominacie pierwsze koncerty z nowym materiałem - w Gdańsku i w Warszawie?

AK: - Wspaniale - moglibyśmy to robić codziennie, gdyby była taka możliwość (śmiech). W Warszawie zagraliśmy krótszy koncert, więc przedstawiliśmy płytę w półgodzinnej pigułce. W Gdańsku natomiast pełnowymiarowy, ponad godzinny set. To niesamowite emocje - materiał nabiera nowych kolorów dzięki śpiewającej z nami publiczności.

MS: - Mam podobnie - świetnie gra mi się te utwory. Muszę się jeszcze trochę w nie "wgryźć", ale super, że mogą wybrzmieć na żywo i że mamy przestrzeń, by je rozbudowywać. Myślę, że z kolejnymi koncertami będą dalej ewoluować.

Co czeka was w 2026 roku?

MS: - Za nami bardzo intensywny czas, dużo pracy promocyjnej nad albumem. W tym roku skupiamy się w stu procentach na koncertach. Chcemy zaprezentować tę płytę na żywo zarówno nowym słuchaczom, jak i tym, którzy są z nami od dawna.