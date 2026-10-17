Keyon Harrold: Współpraca z Jayem-Z i Rihanną pokazała mi, jak ważna jest umiejętność przetrwania próby czasu [WYWIAD]

Jarosław Kowal, Interia Muzyka: Zacząłeś grać na trąbce w wieku sześciu lat - to wcześnie jak na tak trudny instrument. W odróżnieniu od fortepianu czy perkusji, z których nowicjusz z łatwością może wydobyć pierwsze dźwięki, trąbka wymaga ogromnej kontroli nad sobą, by cokolwiek zagrać. Dlaczego akurat ona?

Keyon Harrold: Zacząłem tak wcześnie, bo cała moja rodzina była blisko związana z muzyką. Dziadek wprowadził mnie do zespołu marszowego typu drum and bugle corps, a moją główną motywacją było dorównanie starszym braciom, którzy potrafili już nieźle grać. Dzieciaki tak mają, że jak widzą kogoś robiącego coś interesującego, nie chcą zostawać w tyle. Tak wyszło, że w pewnym momencie trafił w moje ręce instrument dęty i rzeczywiście trochę to trwało, zanim nauczyłem się na nim grać. Jak już jednak złapałem bakcyla, to zrezygnowałem z pierwotnego planu grania na perkusji. Im dłużej ćwiczyłem, tym coraz bardziej pragnąłem być jak Miles Davis, Clifford Brown, Lee Morgan, Freddie Hubbard albo Woody Shaw.

Od początku chciałeś grać jazz, ale zawodowym trębaczem zostałeś w zespole Commona. To niespodziewane wejście w świat hip-hopu zmieniło twoje priorytety i wpłynęło na przebieg twojej kariery?

- Bez wątpienia tak. Zawsze myślałem, że pójdę w kierunku jazzu i absolutnie nie planowałem, że moje pierwsze występy będą graniem u artysty hip-hopowego, choć od zawsze słuchałem również tej muzyki. Tak po prostu wyszło. Dzięki środowisku, w jakim się wtedy obracałem, w pewnym momencie niespodziewanie nadarzyła się taka okazja. Studiowałem w West Village w Nowym Jorku w tym samym czasie, co Robert Glasper, bracia Strickland (saksofonista Marcusa i perkusista E.J. - przyp. red.) czy Bilal Oliver. Nieustannie wymienialiśmy się pomysłami i chociaż graliśmy straight-ahead jazz i zgłębialiśmy muzykę współczesną, byliśmy otwarci na wszystko. Kiedy więc dostałem telefon w sprawie przesłuchania do zespołu Commona, po prostu poszedłem zrobić to, co robiłem już wiele razy wcześniej.

Dla muzyka jazzowego najważniejsze jest zachowanie indywidualnego brzmienia niezależnie od tego, w jakim porusza się gatunku. Nie chcemy, żeby to jakaś określona stylistyka dyktowała, co będziemy grali. Kiedy występuję albo nagrywam z Commonem, jestem po prostu sobą, ale druga strona medalu jest taka, że to doświadczenie pozwoliło mi poszerzyć horyzonty. Nie myślę dzisiaj, że gram jazz. Gram po prostu muzykę, za pomocą której chcę dotrzeć do ludzkich serc.

Jazz i hip-hop są w gruncie rzeczy dość do siebie podobne. W obydwu jest wyraźny rytm, na tle którego ktoś albo improwizuje, albo freestyle'uje, obydwa są ściśle związane ze społecznościami, z których się wywodzą i mają korzenie sięgające bluesa oraz muzyki spirituals.

- Cieszę się, że o tym wspomniałeś i że dostrzegasz te powiązania. Jazz, rock'n'roll, blues, muzyka zydeco, tradycyjne brzmienia Nowego Orleanu, dixieland, ragtime - wszystkie wywodzą się z podobnego źródła. Są nim uciśnieni ludzi, którzy mimo tragicznej sytuacji, w jakiej się znaleźli, mieli coś do powiedzenia. Wielka muzyka i wielka sztuka zawsze stanowią odpowiedź na to, co ludzie czują i przez co przechodzą w danym czasie. Moja muzyka też jest kontekstualna. To nie jest po prostu granie jakichś dźwięków, tylko opowiadanie o życiu czarnego mężczyzny w miejscu, które nie zawsze było w pełni wolne. Które potrafiło być opresyjne i rasistowskie. Muszę odnosić się do tego fragmentu rzeczywistości, który wyjaśnia moje przeżycia i codzienną walkę. To pozwala wyjść poza pokusę popisywania się wirtuozerią czy dowodzenia, że potrafi się zagrać wszystko. Co z tego, że potrafię grać, co tylko zechcę? Jako artysta muszę raczej tworzyć połączenia, które pozwolą innym zrozumieć pewne sprawy, a to zrozumienie bierze się właśnie z kontekstu, z którego się wywodzimy.

Mnogość kierunków, w jakich się ta muzyka rozgałęziła jest też jednym z jej największych atutów. Miles Davis czy Ornette Coleman stale się przeobrażali i na pewno nie chcieliby, żeby ktoś próbował grać identycznie jak oni.

- Niedawno natknąłem się akurat na wywiad z Milesem, w którym stwierdził, że jeżeli ktoś gra tak samo, jak on grał w przeszłości, to najprawdopodobniej jest bardzo leniwy. Taka osoba nie poświęciła czasu, by zgłębić jakieś zagadnienie i stworzyć coś unikalnego w oparciu o własne doświadczenia.

Gdyby podsumować twoje doświadczenia, to znalazłoby się w nim mnóstwo nazwisk gwiazd największego formatu. Beyoncé, Rihanna, Eminem, Snoop Dogg, Mac Miller - długo można wymieniać. Które z tych doświadczeń najbardziej zapadły ci w pamięć?

- Rzeczywiście miałem szczęście pracować z wieloma niezwykłymi osobami. Każda z nich czegoś mnie nauczyła, ale współpraca z D'Angelo była czymś szczególnie wyjątkowym. To jeden z najwybitniejszych muzyków w historii. Jestem ogromnie wdzięczny za możliwość podziwiania jego kunsztu z bliska. Możliwość podpatrywania jego sposobu pracy na próbach, stylu występów i metod tworzenia muzyki. Wiele się wtedy nauczyłem i stosuję tę wiedzę i umiejętności we własnej muzyce.

Podobnie było z Maxwellem czy Erykah Badu. To od niej nauczyłem się, że trzeba po prostu robić swoje i pozostawać szczerym oraz bezkompromisowym w opowiadaniu własnej historii. Podobną lekcję dał mi Common. Zwłaszcza w kwestii dbania o własną karierę na długim dystansie, ciągłego wymyślania siebie na nowo i prezentowania czegoś świeżego. Współpraca z Jayem-Z i Rihanną również pokazała mi, jak ważna jest umiejętność przetrwania próby czasu. Żeby to osiągnąć, konieczna jest autentyczność. Nie można wstydzić się historii, którą naprawdę chcemy przekazać światu. Wszyscy ci artyści to wyjątkowe osobowości i nigdy nie przepraszają za to, kim są, ani za to, co robią. Obserwowanie ich, wspólna praca i tworzenie dają mi energię do dalszego rozwoju.

Istnieje romantyzowane wyobrażenie o tym, jakoby praca z wielkimi gwiazdami oznaczała spędzanie z nimi wolnego czasu, imprezowanie i tworzenie osobistych relacji, ale często ta znajomość jest czysto zawodowa. Tobie udało się z którąś z tych osób nawiązać bliższą więź?

- Tak, z D'Angelem czy Maxwellem łączą mnie bardzo osobiste relacje. Robert Glasper to jeden z moich najlepszych kumpli, podobnie Terrace Martin, Bilal, Big K.R.I.T. czy Pharoahe Monch. Kiedy robimy coś razem, to nie tylko wchodzimy do studia, ale też po prostu spędzamy ze sobą czas i dobrze się bawimy. Z wieloma innymi artystami nie miałem zbyt wielu okazji, by spotkać się prywatnie, ale kiedy przy jakiejś okazji do tego dochodzi, zawsze są to bardzo osobiste i piękne doświadczenia.

Występowałeś na stadionach u boku Eminema i Rihanny, dałeś kameralny koncert w ramach cyklu NPR Tiny Desk w Białym Domu za czasów administracji Obamy, grałeś w przeróżnych miejscach i okolicznościach, o jakich inni artyści mogą tylko pomarzyć. Odejście od nich na rzecz przytulnego klubu jazzowego to szok czy może ulga i wejście do bezpiecznej przestrzeni?

- W klubach czuję się doskonale. Granie w nich jest jak wskoczenie pod ciepłą kołderkę (śmiech). To wspaniałe uczucie, bo można patrzeć na twarze publiczności z bardzo bliska. Co nie znaczy jednak, że w tych wszystkich innych sytuacjach nie czułem się dobrze. Z jednej strony cudownie jest obserwować, jak muzyka porusza tłum, a z drugiej, jak oddziałuje na pojedynczego człowieka. W tej pierwszej sytuacji czujesz jej potęgę, w drugiej możesz dostrzec szczegóły mowy ciała i wyraz twarzy słuchaczy. Czasem widać nawet łzy. Uważam, że oba te doświadczenia są istotne i niezbędne w karierze artysty. Trzeba sprawdzić, czy potrafi się poruszyć masy, ale także, czy jest się w stanie dotrzeć do jednostki.

Dawniej uczono się jazzu głównie na scenie, a nie w salach lekcyjnych. Ty łączysz obecnie rolę osoby wciąż zgłębiającej tajniki muzyki z rolą mentora kolejnego pokolenia muzyków. Pamiętasz moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś młodszego muzyka obserwującego twoje dłonie, próbującego zrozumieć, co właściwie robisz?

- O, wow, to świetne pytanie. Myślę, że zaczęło się to mniej więcej wtedy, gdy dobiegałem trzydziestki. Miałem już za sobą współpracę z Jayem-Z, Maxwellem, Cirque du Soleil, pracowałem nad filmem o Milesie Davisie i robiłem mnóstwo fajnych, inspirujących rzeczy, które inni dostrzegali i z czasem zaczęli zgłaszać się z prośbami o porady. Chcieli wiedzieć, jak dotarłem do tego momentu w moim życiu, jak udaje mi się trzymać obranej drogi i wciąż rozwijać się. Wszystko to było efektem wielu wyrzeczeń, a także zgadzania się na różnego rodzaju działania, którymi inni nie do końca byli zainteresowani. Dzisiaj rolę mentora pełnię już każdego dnia. Codziennie odzywa się do mnie ktoś z młodszego pokolenia i chce wiedzieć, jak to wygląda, jak zaoszczędzić czas i jak wejść na wyższy poziom bez roztrwaniania energii. Staram się pomagać na tyle, na ile tylko mogę i dawać z siebie tyle, ile sam otrzymałem.

Bezpośredni kontakt z nauczycielem to najlepszy sposób na naukę, ale myślę, że można też wyciągać pewne uniwersalne wnioski z twórczości artystów, których nie ma już wśród nas. Na przykład muzyka, ewolucja artystyczna i filozofia Milesa Davisa są nieśmiertelne i zawsze będą wyznacznikiem wysokiego standardu. Niedawno uczciłeś zresztą setną rocznicę jego urodzin specjalnym koncertem w Carnegie Hall. Co dla ciebie oznacza jego sztuka?

- Miles jest moim numerem jeden niemal od zawsze. Dorastaliśmy w zasadzie w tej samej okolicy - ja w St. Louis, on w Alton, tuż po drugiej stronie rzeki. To niesamowite, że ktoś potrafił zmienić oblicze muzyki z siedem czy osiem razy. Jego wpływ na wszystko, co dzisiaj znamy był ogromny. Jako trębacza, twórcy, wizjonera, lidera, kompozytora, a także człowieka, który potrafił wziąć cudze nuty i zamienić je w coś magicznego pozostaje niedościgłym wzorem. Najbardziej niezwykła była jednak jego zdolność przewidywania przyszłości i wyczuwania tego, co miało nadejść. Dzięki temu potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji. Dążę do tego samego. Czy będę grał w małym klubie, czy na stadionie, chcę poruszać ludzi i docierać do nich w każdych warunkach. Miles był w tym mistrzem. Pozostaje punktem odniesienia, w stosunku do którego wszyscy jesteśmy dzisiaj oceniani.

Miałem przyjemność pracować razem z Donem Cheadle'em i Robertem Glasperem przy nagrodzonym Grammy filmie biograficznym "Miles Davis i ja". To był zaszczyt. Obecnie pracuję z kolei nad "Miles & Juliette", który jest właśnie kręcony w Paryżu. Od roku trenuję aktora wcielającego się w Milesa - Damsona Idrisa. Do tego jestem też trębaczem w zespole Miles Davis Electric Band, z którym grałem podczas wspomnianego koncertu w Carnegie Hall. To było niesamowite przeżycie. Piękny sposób oddania hołdu, a zarazem okazja do realizacji własnych pomysłów. To wszystko dowodzi, jak silna pozostaje moja więź z tym wyjątkowym trębaczem. To niezwykle ważne, by artysta miał przed oczami taki wzorzec.

Nagranie wszystkich partii trąbki do filmu "Miles Davis i ja" wydaje się niezwykle trudnym zadaniem. Musiałeś odtworzyć to unikalne brzmienie, całkowicie wyciszając przy tym własny styl. Od początku byłeś pewien, że udźwigniesz to zadanie?

- Porównałbym to do dorastania w rodzinie, w której od wychowujących cię osób słyszysz: "Zdejmij buty po wejściu do domu", "posprzątaj po sobie", "oszczędzaj pieniądze" i tak dalej. Z Milesem było podobnie - to, kim był jako artysta niejako nakazywało mi pewne działania. Opanowanie vibrato, precyzyjne trafianie w dźwięki, zgłębienie skal modalnych, doskonalenie warsztatu i tak dalej. Słuchanie jego muzyki przypominało rozmowę z rodzicami i - jak to często bywa - po jakimś czasie zacząłem powtarzać to samo, kiedy miałem już swoje "dzieci". Cała ta filozofia okazała się tak głęboko we mnie zakorzeniona, że nie wiadomo kiedy stała się moją własną.

Kiedy więc dostałem propozycję pracy przy tym filmie, nie miałem żadnych obaw. Po prostu powtórzyłem to, czego nauczył mnie mój "rodzic". Słuchałem jego muzyki tak uważnie i dogłębnie, że nie musiałem się uczyć stylu Milesa z lat 40., 50., 60., 70. czy 80. Zgłębiłem go latami, stało się dla mnie czymś naturalnym i nie wiązał się z żadnymi ograniczeniami. Po prostu wyrażałem to, czego się nauczyłem, co już wiedziałem i co uważałem za wartościowe.

Czy ogrom pracy, jaki włożyłeś w muzykę innych artystów spowolnił początek twojej własnej kariery? Mam wrażenie, że chociaż wydałeś dwa albumy już wcześniej, dopiero "Foreverland" z 2024 roku był przełomowym momentem, kiedy zaczęto cię postrzegać jako lidera. To wydawnictwo okazało się swoistym twórczym odrodzeniem?

- Jak najbardziej i doceniam, że o to pytasz. Brałem udział w nagraniu naprawdę mnóstwa albumów. Myślę, że innym artystom świetnie się ze mną współpracuje, ale jeżeli chodzi o moją własną muzykę, to zawsze dogłębnie zastanawiam się nad właściwym sposobem przedstawienia jej. Mógłbym coś po prostu skomponować, wejść do studia, nagrać ścieżki i uznać sprawę za zamkniętą, ale mam obsesję na punkcie jakości. Zwracam uwagę na każdy szczegół, ale nie szukam ideału w sensie technicznym. Zależy mi na tym, by uchwycić emocje w najlepszy możliwy sposób i we współpracy z najlepszymi ludźmi. To jak polowanie na uderzenie pioruna - nie trafia wszędzie, ale kiedy już się pojawi, trzeba umieć zamknąć go w butelce.

Kluczowe w pracy nad moimi albumami było wyczucie odpowiedniego momentu. Długo pracowałem nad każdym z utworów, by brzmiały dokładnie tak, jak tego chciałem. Cieszę się, że znowu jestem w tym momencie życia, kiedy muzyka zaczyna sama ze mnie wypływać. Jak już się temu poświęcę na dobre, to dojdzie do prawdziwej lawiny nowych brzmień. Zgromadziłem spory zapas materiału. Mam wrażenie, że mógłbym wydawać album co roku. Może nawet powinienem to robić?

W tym roku wydałeś już jeden znakomity album - "Straight08" razem z Samem Barshem i Markiem Guilianą.

- Świetnie się bawiliśmy przy tym albumie. To w końcu przyjaciele, z którymi zdobywałem pierwsze doświadczenia muzyczne. Z Samem poznałem się, kiedy mieliśmy piętnaście-szesnaście lat i niemal od razu zaczęliśmy razem grać. Mieszkaliśmy daleko od siebie - ja w St. Louis, on w Chicago - ale spotykaliśmy się latem, graliśmy razem, nagrywaliśmy. Później poszliśmy na studia i mniej więcej w tym samym czasie przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku. Marka poznałem właśnie przez Sama. Przez lata każdy z nas podążał własną drogą, ale zawsze żartowaliśmy: "Spotkajmy się w końcu i zróbmy coś razem". Wreszcie się udało. Zagraliśmy kilka koncertów, a później na jeden dzień weszliśmy do studia.

To prawda, że całość nagraliście w cztery godziny, a większość materiału jest improwizowana?

- To prawda, ale każdy z nas miał już wcześniej coś przygotowane. Większość faktycznie była improwizowana, ale w zgodzie z pewnym wstępnym szkicem. W muzyce i w sztuce w ogóle najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy istnieje pewna struktura. Dzięki niej wyznaczasz granice i wiesz, kiedy je przekraczasz, a kiedy się ich trzymasz. To ważne, bo nie tworzymy chaosu, tylko muzykę. Nawet jeżeli jest wyjątkowo szalona i nieobliczalna. Improwizacja jest tylko narzędziem twórczym. Wszystko zaczyna się od zrozumienia akordów i rytmów. Od wiedzy, jak je wykorzystać, jak nimi operować, jak przekształcać melodie czy harmonie. Dzięki temu wiesz, jak sprawić, że dobra melodia będzie jeszcze lepsza. Wiesz, jak zagrać cudzy, znakomity utwór tak, by nadać mu własny charakter. Wszystko zaczyna się od struktury - czegoś skończonego i konkretnego. Dopiero później, za pomocą improwizacji, można nadać muzyce niczym nieograniczony wymiar.

Improwizacja to efekt długotrwałej pracy nad wszystkim, czego się wcześniej nauczyłeś. Motywami melodycznymi, harmonią, rytmem. Jak sprawić, by trzy różne osoby o trzech różnych umysłach stworzyły coś spójnego i pięknego?

- Kluczowy jest wspólny kontekst. Wiemy, czym są poszczególne akordy i jak chcemy nimi manipulować. Musimy też ufać naszym partnerom. Wierzyć, że pójdą za nami, dadzą nam przestrzeń do eksperymentów albo - jeśli trzeba - pozostaną przy oryginalnym układzie. Choć słowo "improwizacja" może sugerować nieład, do jej grania trzeba dysponować odpowiednim zasobem wiedzy.

Lada moment przyjedziesz do Gdańska na Festiwal Jazz Jantar z własnym zespołem. Będziecie grać głównie muzykę z "Foreverland" czy już nowe utwory?

- Będzie trochę i jednego, i drugiego. Na pewno sięgnę po utwory z "Foreverland", ale chcę też pokazywać nowe rzeczy, a może wrócimy nawet do starszych albumów? Wszystko może się wydarzyć, ale pewne jest to, że będziemy się dobrze bawić i po prostu czerpać radość ze wspólnie przeżywanych chwil.