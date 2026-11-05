Kasia Klich o swoim nowym krążku: "Śpiewam o tym, co leży mi na wątrobie" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Po naprawdę wielu latach przerwy wracasz z nowym krążkiem. Tęskniłaś za tym uczuciem?

Kasia Klich: Tak, bardzo tęskniłam. Choć trzeba przyznać, że cały czas robiłam muzykę, tylko te procesy były bardzo rozciągnięte w czasie. Po mojej ostatniej solowej płycie zrobiliśmy z mężem projekt "Stubbornly Absent" z wierszami Wisławy Szymborskiej po angielsku, później przyszedł czas na "Szymborska Prospekt" pod szyldem Klich/Płocica, w międzyczasie ukazywały się też niezobowiązujące single. Tworzyliśmy spokojnie, bez żadnej presji i napinki.

Nie da się jednak ukryć, że to dopiero "Cytrynowy Stół" jest twoim pierwszym solowym wydawnictwem od 2008 roku. Nazwałabyś ten okres czasem poszukiwania własnego brzmienia?

- W zasadzie nie. Ja w ogóle tego tak nie nazywam - po prostu siadam i robię piosenki, które z czasem układają się w spójną całość. Zawsze pracujemy w zespole z moim mężem. W międzyczasie podszkoliłam się w produkcji muzycznej, więc bardzo dużo elementów - zarówno przy projekcie z Szymborską, jak i przy tej płycie - wychodzi ode mnie. Mam swoje stanowisko z komputerem i programami, a ostateczny szlif aranżacyjny, brzmieniowy i miks nadaje mąż. Robimy to bez żadnych kalkulacji, czy się to komuś spodoba, czy nie. Ciężko mi to zamknąć w ramach jakiegoś konkretnego okresu. Mogę co najwyżej podzielić go na czas przed menopauzą i w jej trakcie (śmiech).

Co sprawiło, że poczułaś, iż nadszedł odpowiedni moment na powrót z albumem pod własnym nazwiskiem?

- To przyszło w zasadzie bardzo naturalnie. Fakt, że nasze wcześniejsze projekty nie przebiły się do szerszej świadomości, nie wynikał z naszej winy, lecz z odwiecznego problemu wielu artystów z brakiem dostępu do mediów głównego nurtu. Dziś jestem już na takim etapie, że nie muszę robić niczego na siłę, nie chodzę po prośbie. Po drodze była też pandemia i poszukiwania przeze mnie wydawcy, a kiedy w końcu znalazłam wytwórnię, włączył mi się mój ulubiony syndrom dopinania wszystkiego na ostatni guzik. Gdyby nie sztywne deadline'y, produkcja płyty trwałaby wiecznie! Nawet chwilę po uploadzie "Cykuty" na platformy streamingowe mąż jeszcze podmieniał plik, bo poprawiał jakąś częstotliwość w basie.

Zniknęłam na chwilę ze świadomości ludzi, a wielu pewnie myślało, że już "wącham kwiatki od spodu" (śmiech). Większość wciąż kojarzy mnie z jednym przebojem, co bywa męczące. Oczywiście nie wstydzę się tej piosenki - od lat daje mi co jeść - ale fajnie, że przy okazji nowych rzeczy ludzie odkrywają też moją twórczość z ostatnich lat. Zdążyłam się trochę zestarzeć, przytyć, ale mąż wciąż ten sam, więc nudy (śmiech)!

Nie da się ukryć, że branża muzyczna zmieniła się przez te lata nie do poznania. Gdzie odczuwasz największe różnice względem tego, jak wydawanie muzyki wyglądało na początku lat dwutysięcznych?

- W tej chwili na rynku jesteś wart tyle, ile masz followersów i zasięgów. Pojawia się mnóstwo świetnej muzyki, która niestety nie ma szansy przebić się do mainstreamu, ustępując miejsca ogromnej miałkości. Powiedzmy sobie szczerze - jest wielu wykonawców, którzy po prostu nie potrafią śpiewać. Kiedyś warsztat wykonawczy stał na wysokim poziomie, a dziś mam wrażenie, że dominują utwory robione metodą "copy-paste". Ludzie spotykają się na tzw. songwriting campach i piszą piosenki, które idealnie pasują jako tło do reklamy parówek albo maści na ból istnienia. Ostatnio jechałam taksówką, w radiu leciały cztery czy pięć polskich utworów pod rząd i brzmiały dokładnie tak samo - wokalnie i aranżacyjnie. Wszyscy próbują robić kolejne kopie hymnów Męskiego Grania.

W odniesieniu do tytułu twojego krążka, w rozmowie z Polskim Radiem wspominałaś, że kupiłaś już stół i żółtą farbę. Możemy oficjalnie potwierdzić, że cytrynowy stół zmaterializował się nie tylko w postaci płyty?

- Jeszcze nie zdążyłam go złożyć (śmiech)! Pojechałam specjalnie do salonu meblowego szukać stołu, który da się łatwo złożyć, rozłożyć i przewieźć, bo mam w planach wyjść z nim do ludzi. Znalezienie odpowiedniego modelu, a do tego w żółtym kolorze, graniczyło z cudem. Farba i stół więc czekają, wszystko jest gotowe, tylko jeszcze muszę się upewnić, czy odcień farby jest wystarczająco żółty.

Stół jest dla ciebie oczywiście metaforą bezpiecznej przestrzeni, w której można być w stu procentach sobą. Z czego bierze się u ciebie ta odwaga do mówienia wprost tego, co leży ci na sercu?

- Przy tej płycie w całości pisałam teksty sama - piosenki z wierszami Szymborskiej to była szlachetna, poważna materia, do której serdecznie odsyłam, ale tutaj musiałam być absolutnie szczera. Śpiewam o tym, co leży mi na wątrobie. To nie zawsze są dosłowne historie z mojego życia - nie mówię mężowi, że mnie uwiera i go nie chcę (śmiech)! To raczej kobiecy punkt widzenia i obserwacje. Kobiety mają bogatą sinusoidę emocji: jednego dnia chcemy partnera zacałować na śmierć, a drugiego najchętniej byśmy go zaciukały. Utwór "Dens-dąs" opowiada na przykład o ludziach-pijawkach, którzy pojawiają się wokół artysty w momencie komercyjnego sukcesu, żeby ogrzać się w jego blasku. Na szczęście mieszkałam wtedy w Koszalinie, z dala od nieszczerych, nadmuchanych relacji warszawskich salonów. Nie interesuje mnie bywanie czy drogie torebki - chodzę po domu w dresie, czuję się trochę jak emeryt i uwielbiam święty spokój. Z moim Jarkiem jesteśmy razem już 26 lat, prowadzimy do bólu nudne, poukładane życie w wąskim gronie najbliższych przyjaciół i jest nam z tym świetnie.

Wspomniane teksty mocno skupiają się na wewnętrznym świecie współczesnych kobiet. Zgodzisz się, że to spoiwo łączące wszystkie numery na krążku?

- Zdecydowanie motywem przewodnim jest pozwolenie sobie na głośne mówienie o tym, co nas uwiera. Tytułowy cytrynowy stół to synonim przestrzeni, w której siadasz, zrzucasz maski i mówisz prawdę bez oglądania się na konsekwencje.

Brzmieniowo płyta jest równie bogata. Co wskazałabyś jako główną inspirację kompozycyjną?

- Tworząc z Jarkiem, jesteśmy mocno przesiąknięci muzyką lat 80. Oboje uwielbiamy The Cure, Depeche Mode, a Jarek dodatkowo klimaty synthwave oraz nowofalowe brzmienia. Nasza muzyczna szuflada jest ogromna, to czysty miszmasz fascynacji. Brzmieniowo Jarek zrobił z tym kapitalną robotę - na płycie jest mnóstwo ciekawych zabaw wokalnych, efektów i delayów. Co ważne, słuchacze zwracają uwagę na to, że mój głos jest klarowny i idealnie słychać każde słowo, bo dbam o dykcję. Na co dzień jednak prawie niczego nie słucham, żeby niechcący nie powielić cudzych melodii. Od lat moim ulubionym źródłem dźwięku jest ambientowy kanał "Drone Zone" ze stacji SomaFM - muzyka bez bitów i wokali, która mnie nie drażni.

Na płycie w utworze "Cykuta" gościnnie pojawia się Katarzyna Nosowska. To była jedna z tych współprac, o których marzyłaś od lat?

- My się po prostu prywatnie od lat przyjaźnimy, więc zaproszenie Kaśki było dla mnie czymś całkowicie naturalnym. To nie była kalkulacja dwóch wytwórni szukających modnego featuringu. Spędzamy razem święta, sylwestry, znamy się na wskroś. Czekałam chwilę, aż Kaśka znajdzie wolną chwilę w swoim napiętym grafiku. Co ciekawe, reprezentujemy nieco inne bajki muzyczne - sposób, w jaki frazuję i rytmizuję tekst, był dla niej czymś nowym. Wyszło to organicznie i pięknie: śpiewamy tę samą melodię w oktawie przez cały utwór i nikt tu z nikim nie rywalizuje.

Wraz z premierą krążka planujesz ruszyć w trasę koncertową?

- Szukam menadżera! Naprawdę, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to proszę się zgłaszać (śmiech). Bardzo bym chciała grać te utwory na żywo, choć z premierą pełnego materiału ruszymy zapewne dopiero w przyszłym roku, bo końcówka roku to tradycyjnie czas kolęd. Muszę też przemyśleć skład koncertowy - na płycie jest mnóstwo syntezatorów i partii elektronicznych, więc część dźwięków poleci z komputera, ale baza będzie grana na żywo. Ja oczywiście śpiewam w stu procentach na żywo, bo nie wyobrażam sobie playbacku - chyba że w telewizyjnej śniadaniówce, gdzie czasem bezpieczniej udawać, niż wbić się na minę. Mam ogromną ochotę wrócić na scenę, póki jeszcze mam w sobie siłę i mogę na nią swobodnie wleźć!