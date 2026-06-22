Jeremy Bolm (Touché Amoré): Czuję po prostu pustkę [WYWIAD]

Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: To nie jest wasz pierwszy koncert w Polsce, macie jakieś szczególne wspomnienia związane z występami u nas?

Jeremy Bolm (Touche Amore): Bardzo uwielbiamy tu przyjeżdżać. Nasz kierowca i tour manager pochodzi z Polski. Przebywanie z nim przez te wszystkie lata sprawia, że za każdym razem, gdy tu wracamy, bawimy się doskonale. Zawsze jest dla nas najlepszym przewodnikiem. Naprawdę uwielbiamy Warszawę. Za każdym razem uderza nas, jak życzliwa i pełna energii jest tutejsza publiczność. Naprawdę kocham tu być.

Na obecnej trasie, podczas niektórych koncertów, gracie w całości album "Stage Four". Jak gra się wam ten materiał po latach?

- To album, z którego jesteśmy bardzo dumni. Jeśli widziałeś nas gdzieś w ciągu ostatnich dziesięciu lat, pewnie zauważyłeś, że i tak co wieczór gramy z niego zazwyczaj po 3-4 utwory. Ale bardzo miło było wrócić do tych piosenek z tej płyty, których nie graliśmy tak często, i móc znów się w nich zakochać. To bardzo odświeżające i ekscytujące - mieć w secie utwory, których tak dawno nie wykonywaliśmy na żywo.

Czy granie go w całości jest dla ciebie emocjonalnie wymagające, czy działa to bardziej oczyszczająco, na zasadzie katharsis?

- To zależy od dnia, ale w zdecydowanej większości działa to katartycznie.

Mieliście w ogóle jakieś wątpliwości przed powrotem do tego albumu w takiej formule?

- Raczej nie. W dzisiejszych czasach tak wiele zespołów jeździ w trasy z okazji rocznic wydania płyt. My zrobiliśmy to w 2019 roku z naszym debiutem. Jedynym drobnym dylematem było to, że w tym roku wypada również 15-lecie naszego drugiego albumu, "Parting the Sea Between Brightness and Me", który jest chyba największym ulubieńcem fanów. Zdecydowaliśmy się jednak na "Stage Four", bo to po prostu dłuższa płyta. Gdybyśmy pojechali w trasę z *Parting the Sea...*, gralibyśmy sety trwające ledwie 20 minut.

Czy któreś utwory ze "Stage Four" nabrały dla ciebie z czasem nowego znaczenia?

- Dobre pytanie. Nie wiem, czy nowego znaczenia, ale na pewno uświadomiłem sobie, które z nich uderzają we mnie najmocniej. I są to te kawałki, które rzadko graliśmy na żywo. Pierwszy z nich to "Softer Spoken", a drugi to "Water Damage". Granie tych dwóch utworów każdego wieczoru daje mi chyba największą satysfakcję.

A jak teraz wygląda u ciebie kwestia pisania nowych tekstów? Odczuwasz większą presję, biorąc pod uwagę, że twoje teksty są bardzo bezpośrednie, emocjonalne i niosą ze sobą spory ciężar?

- Pisanie nigdy nie było łatwe, a z czasem stało się chyba tylko trudniejsze. Prawdę mówiąc, nie napisałem niczego od 2024 roku. Trochę mi to ciąży. Mam poczucie, że na ten moment po prostu nie mam nic do powiedzenia. Może to i dobrze, ale... sam nie wiem. Czuję w związku z tym lekkie poczucie winy. Ale wiem też, że kiedy to ma przyjść, to przyjdzie.

Skąd to poczucie winy?

- Po prostu czuję, że jest to część mojej kreatywnej natury, do której obecnie nie mam żadnego dostępu. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale mam nadzieję, że uda mi się do tego wrócić.

Powiedziałbyś, że wpadłeś w swego rodzaju spiralę, z której nie potrafisz wyjść?

- Nie, nie nazwałbym tego wpadaniem w spiralę. Czuję po prostu pustkę.

W jednym z wywiadów sprzed kilku lat powiedziałeś - zacytuję: "Mam nadzieję, że hardcore nie będzie traktowany jak turystyka". Jak oceniasz ten swego rodzaju renesans wczesnych lat 2010. w gatunku? Zespoły takie jak Title Fight przebijają się teraz do coraz bardziej komercyjnych przestrzeni.

- Myślę, że hardcore stał się teraz w dużej mierze po prostu ważnym elementem kultury młodzieżowej. Pracuję w popularnym sklepie płytowym w Los Angeles, Amoeba Records. Często widzę, jak ci sami ludzie, którzy trzymają w rękach płyty Title Fight, Turnstile czy Knocked Loose, kupują też albumy Olivii Rodrigo czy Hayley Williams. I to jest super. To udowadnia, że dzisiejsi młodzi słuchacze mają znacznie szersze horyzonty i to jest fantastyczne. Mój komentarz o "turystyce" odnosił się do ludzi, którzy zanurzają się w hardcore, ale brakuje im do niego szacunku, na wypadek gdyby pewnego dnia stwierdzili, że to już nie dla nich i zechcieli przerzucić się chociażby na EDM. Po prostu mam nadzieję, że ludzie będą traktować tę scenę z odpowiednim szacunkiem i nie zaczną jej umniejszać, jeśli po czasie uznają, że im się znudziła.

Ale czy nie uważasz, że to docieranie do szerszej publiczności i fakt, że ci fani słuchają tak różnych gatunków muzycznych, w jakiś sposób rozwadnia całą scenę?

- Nie, nie sądzę. Muzyka pozostaje taka sama. To słuchacz ostatecznie decyduje, co z nią zrobi.

Jeremy Bolm (Touché Amoré): Czuję po prostu pustkę [WYWIAD] INTERIA.PL