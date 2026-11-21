Damian Westfal, Interia Muzyka: Minął równo rok od premiery pierwszego singla z płyty. W piosence "Wracam" śpiewasz: "Lubię schować się na jakiś czas, po prostu tak". W 2021 roku zdecydowałeś się zawiesić karierę solową i skupić na tworzeniu muzyki dla innych. Co takiego się wydarzyło, że zdecydował się wrócić?

Jeremi Sikorski: - W momencie, w którym przestałem tworzyć dla siebie, a zacząłem tworzyć dla innych, wiedziałem, że moment mojego powrotu kiedyś nadejdzie. Nigdy nie miałem na siebie planu B. Zawsze czułem w serduchu, że będę śpiewał. W momencie, kiedy została wydana płyta "Światłocienie" Julii Wieniawy - przy której pracowałem bardzo intensywnie - czułem, że oddałem właśnie duży projekt, który mocno mnie absorbował. Miałem też kilka demówek i kiedy jechałem do jednej z rozgłośni radiowych, żeby pokazać piosenki innych artystów, coś mnie tknęło, żeby puścić również swoje utwory. Odtworzyłem jeden, drugi... Kiedy puściłem między innymi "Wracam", dyrektor muzyczny zwrócił na nią uwagę i powiedział: "Jeremi, to jest to. Jeżeli tylko będziesz gotowy, wydawaj to, bo uważamy, że to bardzo dobre". Przez cały ten czas moi znajomi, przyjaciele i ludzie, z którymi współpracowałem, powtarzali, że pora już wydać coś swojego. Czy zaistniał jakiś konkretny czynnik, żebym wrócił? Nie. Myślę, że złożyło się na to wiele sytuacji, kiedy poczułem, że chcę to zrobić. Bardzo się cieszę, że "Wracam", jako pierwszy singiel, został tak dobrze przyjęty przez ludzi. Jak wiemy, nie jest to oczywiste, bo wydawanie piosenek przypomina trochę ruletkę: nigdy nie wiadomo, czy pójdzie wszystko po naszej myśli.

Zwłaszcza, kiedy wraca się po dłuższej przerwie…

- Dokładnie. Jestem bardzo wdzięczny fanom, którzy są ze mną właściwie od samego początku. Jest grupa osób, które zawsze mnie wspierają, i cudownie jest widzieć te same twarze na koncertach. Zdarza się też, że dziewczyny wpadają pod rozgłośnię radiową, kiedy mam jakiś press tour, i możemy się spotkać, porozmawiać. Jednocześnie wiem, że "Wracam" pozwoliło mi dotrzeć do szerszej publiczności i trafić do nowego odbiorcy. To również jest wspaniałe.

Jesteś jednocześnie producentem muzycznym, songwriterem i wokalistą. Czy podczas pracy producenckiej zdarzały ci się momenty, kiedy pomyślałeś, że daną piosenkę chciałbyś zaśpiewać osobiście?

- Właśnie nie. (śmiech) Nie miałem takich momentów, ponieważ wiem, dlaczego zdecydowałem się pójść w songwriting, a później również w produkcję wykonawczą i prowadzenie własnej firmy, która zajmuje się tworzeniem utworów dla innych artystów od A do Z. Mówimy o całym procesie: od kompozycji i napisania tekstu, przez produkcję muzyczną, nagrania w studiu, rejestrację wokali i instrumentów, aż po miks i mastering, czyli finalne zamknięcie piosenki. Podjąłem tę decyzję dlatego, że sam jako artysta miałem duży problem z tym, że lubię wiele różnych gatunków muzycznych i w różnych stylistykach dobrze się odnajduję. Praca w studiu z innymi artystami pozwoliła mi tworzyć znacznie więcej piosenek, których sam jako wykonawca być może nigdy bym nie wydał. Inni artyści lubią określone style, odnajdują się w swoich muzycznych przestrzeniach i opowiadają własne historie. Tworzenie dla nich było więc czymś świetnym. Oczywiście teraz zajmuję się tym trochę mniej intensywnie, ale nadal to robię.

Widzę, jaki masz "zaciesz", gdy mi to opowiadasz…

- Kocham to, uwielbiam i uważam, że jest to niezwykle rozwijające. Możliwość poznania tylu wspaniałych osób, wysłuchania ich historii i obserwowania, jak różnie pracują, była dla mnie ogromną lekcją. Przez te lata zrobiłem naprawdę duży progres, co widzę chociażby po tekstach i świadomości tego, jak można tworzyć. Przez te doświadczenia mogłem zajrzeć w głąb siebie, poszukać różnych odpowiedzi i zadać sobie wiele nowych pytań. Na niektóre znalazłem odpowiedź, na inne nie - oby tak zostało do końca życia, bo nie chciałbym być człowiekiem, który uważa, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania.

Czy praca z różnymi ludźmi, poznawanie ich charakterów i historii wpłynęły na to, jak dziś piszesz czy jak finalnie brzmi ten album?

- Na pewno. W stu procentach. Uważam, że z każdym napisanym tekstem staję się coraz lepszy, bo zdobywam doświadczenie. Ostatnio sprawdzałem nawet, ile piosenek, które zostały wydane napisałem w ciągu ostatnich lat. Zrobiłem sobie na Spotify playlistę, żeby to jakoś podsumować - wyszło mi, że to ponad 160 utworów. Uważam, że to naprawdę dużo piosenek i z każdym tekstem stawałem się lepszy pod względem warsztatu. Praca z innymi artystami pokazała mi i nauczyła mnie bardzo wielu rzeczy. Jestem za to wdzięczny.

Czy ten album jest zapisem twoich ostatnich przemyśleń i tego, co obecnie dzieje się w twoim życiu?

- Tak, chociaż na albumie są też piosenki, które napisałem nawet pięć lat temu. Np. "Ona" - to utwór stworzony przeze mnie wspólnie z Bartkiem Dziedzicem, wybitnym producentem muzycznym, oraz Aleksandrem Krzyżanowskim, z którym napisałem też "Wracam". Bartek Dziedzic to producent, który pracował między innymi przy całej płycie "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadły, "Dziewczynie pop" Darii Zawiałow i albumie "Granda" Brodki. Genialny producent i wspaniały człowiek. Przychodziłem do Bartka z propozycjami tekstów, a on mówił: "Nie, to jeszcze nie jest to". Bartek był dla mnie postacią niemal kultową, takim trochę muzycznym guru. Myślałem więc: "Dobra, muszę napisać to tak, żeby naprawdę zadziałało". Pamiętam, jak wracałem samochodem po jednej z sesji. Przejeżdżałem akurat obok jakiejś pary i pomyślałem: "Kurczę, to może zabrzmieć trochę głupio, ale cofnę się i zapytam, o czym rozmawiają. Może mnie to zainspiruje". Zawróciłem, otworzyłem okno i powiedziałem: "Słuchajcie, wiem, że to dość nietypowe pytanie, ale piszę właśnie utwór. O czym rozmawiacie? Potrzebuję inspiracji". Spojrzeli na mnie, a chłopak, chyba trochę odważniejszy od swojej towarzyszki, odpowiedział: "Właśnie pokazuję dziewczynie, jaki tatuaż chciałbym sobie zrobić". Pokazał mi wzór oka, gdzie przez źrenicę jest postać kobiety, która jakby chciała z niej wyjść. Nagle przyszedł do mnie tekst: "Ona wpadła w oko, to trochę niedobrze, bo akurat od tego mam wolne" - i tak dalej… Tekst po prostu ze mnie wypłynął. Pamiętam, jak wysłałem go Bartkowi, a on odpowiedział: "O, mamy to!". Wcześniej powstało bardzo wiele propozycji tekstów. Cieszę się, że Bartek tak mnie wtedy docisnął, i jestem wdzięczny samemu sobie, że za tym poszedłem. Nie uniosłem się honorem ani dumą, nie stwierdziłem, że wiem najlepiej. Pokornie chciałem się uczyć i korzystać z możliwości pracy z takim człowiekiem. "Ona" została zresztą głównym utworem promującym album.

Na albumie kontynuujesz swój muzyczny styl, natomiast pojawiły się nowe brzmienia. Zdradź, co nowego usłyszą słuchacze.

- To na pewno nie jest już ten sam Jeremi Sikorski. Uważam, że bardzo się rozwinąłem od czasów Young Stars. Na albumie są utwory, które pisałem już inaczej i w których pokazuję swój naturalny głos - taki, jaki dostałem od Boga, ale też wachlarz możliwości, które wypracowałem przez ćwiczenia i pracę nad warsztatem. Np. w "Niedogaszeni" jest dużo falsetów i delikatnych wokali. Z kolei "Morze" nagrałem w całości za jednym podejściem. Stąd dopisek "live" - to po prostu nagranie na żywo, "one take" - nie było edycji i wybierania najlepszych fragmentów z różnych podejść. Wszedłem, zaśpiewałem utwór od początku do końca i właśnie tak trafił na płytę.

Album "Wracam" zaczyna się od powrotu do "Młodości" i twojej relacji z bratem Arturem. Później pojawia się również twoja żona. W utworze "Jak w 2016" znajdujemy wiele odniesień do przeszłości. Czy takie smaczki są ukłonem w stronę fanów, którzy pamiętają twoje początki?

- Bardzo mi zależało, żeby np. w "Jak w 2016" zawrzeć takie smaczki i cofnąć się do tego, co działo się w tamtym roku. Właśnie wtedy ukazał się utwór "Odetchnij", który nagrałem z bratem. Stąd motyw muzyczny pojawiający się przed drugim refrenem, kiedy wspominam właśnie fragment z "Odetchnij". Nawiązuję też do koncertów, które wtedy wspólnie graliśmy. W refrenie pojawia się również kontekst popkulturowy. W 2016 roku wyszedł "La La Land" - bardzo głośny film, do którego również nawiązuję. Zależało mi, żeby "Jak w 2016" było podróżą do tamtego okresu i przypomnieniem tego, co działo się w moim życiu. Niektóre wydarzenia mogą pamiętać tylko osoby, które towarzyszyły mi od początku - i puszczam w tej piosence do nich oko.

Jeremi Sikorski Marta Machej materiały prasowe

Rozumiem, że brat wspiera cię na maksa?

- Tak, oczywiście. Jestem z niego bardzo dumny. Jest młodym ojcem i mierzy się z kolejnymi obowiązkami. Ma świetną relację z Oliwią. Są naprawdę zgraną parą, co widać nie tylko w internecie, ale również w ich codziennym życiu, za zamkniętymi drzwiami. Pięknie się na to patrzy. Cieszę się, że nasze relacje nie zatarły się w dorosłym życiu. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie zawsze stoimy za sobą murem i możemy na siebie liczyć.

Czyli zostałeś teraz cool wujkiem…

- Jestem cool wujkiem, zgadza się! (śmiech) Powiem ci szczerze, że ja też jestem już gotowy na dziecko. Rozmawiam o tym z moją Adą. Ona również zawsze chciała być młodą mamą. W momencie, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, po prostu pojawi się dziecko. Trochę zostawiamy to w rękach Pana Boga.

Czy zdarza ci się tęsknić za czasami, kiedy muzyka była przede wszystkim zabawą, a nie wiązała się z tak dużą odpowiedzialnością i biznesem?

- Tak naprawdę zawsze wiedziałem, że moja praca będzie związana z muzyką. Na twoje pytanie trochę odpowiada piosenka "Młodość". Bardzo chciałem, żeby piosenka otwierająca album była takim dobrym, pełnym szacunku powrotem do przeszłości i do młodości. Pojawia się tam również myśl, że nigdy nie wiemy, kiedy coś wydarzy się po raz ostatni - kiedy ostatni raz spotkamy się z kimś, powiemy sobie "kocham cię" albo się przytulimy. Dlatego tak ważne jest dla mnie, żeby żyć tu i teraz - trochę tak, jakby każda kawa miała być ostatnią, a każde spotkanie z kimś miało wyjątkowe znaczenie. Nie chodzi o to, żeby żyć w strachu, tylko żeby naprawdę być obecnym w danej chwili.

"Wracam on tour" - póki co koncertujesz z nowym materiałem do końca roku. Czego możemy spodziewać się na trasie?

- Przede wszystkim jest to moja pierwsza trasa od bardzo wielu lat. W tym roku zagraliśmy już kilka koncertów, ale były to pojedyncze występy. Nie miałem też jeszcze całego materiału, a teraz, kiedy album jest już gotowy, będę mógł zagrać wszystkie utwory z płyty. Pojawi się również kilka smaczków dla słuchaczy, którzy znają mnie jeszcze z pierwszych piosenek i czasów Young Stars. Bardzo zależy mi na tym, żeby od początku do końca przeprowadzić publiczność przez pewną historię i różne emocje. Chciałbym, żeby był czas na taniec i głośne śpiewanie, ale również na chwilę refleksji i wzruszenia. Na pewno nie zabraknie emocji, które będę chciał przekazać ze sceny. Jeżeli będą rezonowały z ludźmi, którzy przyjdą na koncerty, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Będzie też jeszcze kilka niespodzianek, o których na razie nie chcę mówić.

Dlaczego podjąłeś decyzję o usunięciu wcześniejszych utworów ze swojej dyskografii? Czy po czasie patrzysz na to inaczej?

- Opowiem o tym, jak przyjdzie na to moment. To jest taki temat, o którym chcę powiedzieć, bo czuję się w obowiązku wobec fanów. To rzeczywiście wydarzyło się z dnia na dzień i przyjedzie na to jeszcze czas, żeby ten temat wybrzmiał.

Mimo to, słuchając cię czy obserwując twoją aktywność w sieci i to, co robisz, mam wrażenie, że jesteś w bardzo dobrym momencie życia.

- Dziękuję. Tak też się czuję. Naprawdę mam wrażenie, że chyba nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak teraz. Prywatnie i zawodowo - jestem w momencie, w którym mogę spełniać kolejne marzenia. Jestem też zdrowy, a jak wiemy, bez zdrowia trudno realizować wiele rzeczy. Mam też wrażenie, że w wieku 27 lat człowiek ma już więcej doświadczenia. Kiedyś łatwiej wierzyłem, że każdy ma równie dobre serce i że jeśli dasz komuś z siebie wszystko, ta osoba również będzie chciała dla ciebie dobrze. Dzisiaj wiem, że nie zawsze tak jest. Oczywiście trafiają się ludzie, którzy oddadzą ci dobro z nawiązką, ale też tacy, którzy wbiją ci nóż w plecy. To bardzo boli. Mimo wszystko jestem wdzięczny za te doświadczenia, bo bez nich nie byłbym w miejscu, w którym jestem teraz. Jeśli ktoś czyta ten wywiad i przeżywa właśnie bardzo trudny moment, bo ktoś go zawiódł, ma ochotę płakać, krzyczeć albo kopać w ścianę, chciałbym powiedzieć jedno: jeśli wyciągniesz z tej sytuacji mądre wnioski, nie pójdziesz w nienawiść i zemstę, ale spróbujesz ją zrozumieć i potraktować jako lekcję dla siebie, być może kiedyś będziesz za nią wdzięczny. Wiem, że powiedzenie "co cię nie zabije, to cię wzmocni" może brzmieć banalnie, ale naprawdę uważam, że jest w nim dużo prawdy. Kiedy patrzę na trudne sytuacje w swoim życiu, również te emocjonalne, widzę, że bardzo mnie wzmocniły.

Jak udało ci się przez nie przejść?

- Oczywiście musiałem nad tym pracować. Był też moment w moim życiu, kiedy korzystałem z terapii. Życzę wszystkim, którzy mierzą się z problemami, żeby nie bali się rozmawiać z mądrymi ludźmi i szukać profesjonalnej pomocy. Jeśli potrzebujecie terapii, nie bójcie się na nią pójść. Terapeutę porównałbym trochę do koszulki - jeśli dobrze na tobie leży, noś ją; jeśli nie pasuje, wybierz inną. To musi być osoba, z którą czujesz się dobrze, której możesz zaufać i przed którą potrafisz się otworzyć. Warto dać sobie szansę i pamiętać, że kiedyś możemy być wdzięczni sobie z przeszłości za to, że podjęliśmy odpowiednie kroki i wyciągnęliśmy z trudnych doświadczeń dobre lekcje.

A Eurowizja? Wiem, że to też jedno z twoich marzeń…

- Nie ukrywam, że doświadczenie związane z Eurowizją w ubiegłym roku było dla mnie bardzo intensywne. W tym roku na pewno mówię "nie". Czy spróbuję w przyszłości? Bardzo bym chciał, ale wydaje mi się, że musiałoby się dużo zmienić. Nie będę wchodził w szczegóły, ale w kontekście tego, jak to obecnie działa i wygląda, mam swoje przemyślenia. Chciałbym jednak podkreślić, że Eurowizja jest dla mnie ważna. Śledziłem ten konkurs od dziecka. To ogromna scena i wielka szansa dla artysty, który jedzie reprezentować swój kraj. Jest w tym coś bardzo dumnego - pokazujemy, że my, Polacy, potrafimy. Teraz nie będę próbował, ale nie mówię, że nigdy więcej tego nie zrobię.

Osoby, które dotrą do końca naszego wywiadu, to zapewne również twoi fani, pamiętający cię z czasów Young Stars. Czy jest coś, co chciałbyś im dziś powiedzieć?

- Słuchajcie, to naprawdę piękne, że realnie ja dorastałem razem z wami, a wy dorastaliście razem ze mną. Nie każdy artysta może powiedzieć coś takiego, a ilość historii i wspomnień, które mamy za sobą przez te dwanaście lat, jest czymś wspaniałym. Kiedy z wami rozmawiam i słucham waszych opowieści, widzę, ile przyjaźni zawiązało się wtedy, podczas koncertów, obozów i wspólnych wyjazdów. Wiele z tych relacji trwa do dzisiaj. Niektórzy z was mają już rodziny i dzieci, a teraz przyjeżdżacie na moje występy razem z nimi. To naprawdę piękne. Dziękuję wam za to, że jesteście, że kiedyś uwierzyliście w tego młodego Jeremiego i że nadal poświęcacie swój czas, żeby towarzyszyć mi w tej drodze. To dla mnie ogromne szczęście i naprawdę bardzo mnie wzrusza. Dziękuję wam za to.