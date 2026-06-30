Weronika Figiel, Interia Muzyka: Spotykamy się przy okazji koncertu "Wrocław Przyszłości". Masz jakieś wspomnienia związane z Wrocławiem?

Jakub Józef Orliński: - Właśnie mam! Słuchajcie, zawsze jak tutaj przyjeżdżam... Po pierwsze uwielbiam Narodowe Forum Muzyki. Uwielbiam tu śpiewać i bardzo lubię całą administrację. Oni są tacy mili zawsze! Ale mam tu też swoją ulubioną restaurację. Zawsze chodzę do Campo i ci sami właściciele zrobili teraz nową restaurację - Odré - którą właśnie przetestowałem, wczoraj. Jestem zachwycony. Jest miło. Są krasnale. Ja trochę afirmuję, że też bym chciał krasnala kiedyś. Może zasłużę, afirmuję. Razem z moim przyjacielem Aleksandrem Dębiczem, który jest z Wrocławia. Spaceruje się tu fajnie, fajne kawki są, jest rewelacja.

À propos tej przyszłości, która dzisiaj króluje w haśle koncertu. Jak widziałbyś przyszłość polskiej muzyki?

- Mi się bardzo podoba jak się to wszystko rozwija. Bardzo mi się podoba, że jest dużo festiwali. Jesteśmy naprawdę na takim etapie, że ich jest mnóstwo i jest z czego wybierać. I to nie są wszystko te same rzeczy, tylko każdy ma swój koncept na festiwal, na swoją serię koncertową. To jest naprawdę rewelacyjne. I jeszcze te koncerty solowych artystów - jest to imponujące na skalę europejską. Nie dość, że mamy artystów przyjezdnych, takich jak Bad Bunny czy Justin Timberlake, to ostatnio byłem też na Dawidzie Podsiadło - na koncercie, gdzie scena jest na środku. Genialne show, jakie to było dobre. Czy tu, czy tam jakieś rzeczy się dzieją. Bardzo mi się podobają takie inicjatywy, jak dzisiaj na "Wrocławiu Przyszłości", że jest całkiem sporo artystów muzyki klasycznej, którzy łączą się z artystami muzyki rozrywkowej i to jest smaczne. To jest fajne, to jest przyjemne. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli taki muzyk klasyczny wyjdzie ze swojej strefy komfortu, czyli wystąpi na wydarzeniu outdoorowym, na scenie zbudowanej z nagłośnieniem, to jest to wyciągnięcie ręki do przyszłościowego widza. Może on jeszcze nie wie, że będzie lubił muzykę klasyczną, a właśnie taki koncert, z pełną orkiestrą, go tak zachwyci, że stwierdzi: "Kurczę, ale czemu nie? Ja pójdę! Przecież tutaj jest NFM, tam jest Opera Wrocławska, tutaj są fajne koncerty na przykład w kościołach". Po prostu dzieje się mnóstwo fajnych rzeczy, więc warto tych ludzi zachęcać.

Słynny śpiewak Jakub Józef Orliński wystąpi na koncercie Polsatu. "Lubię wychodzić poza swoją strefę komfortu" INTERIA.PL

Wspominasz o połączeniu muzyki klasycznej i rozrywkowej. Gdzie się czujesz lepiej - w operze czy na scenie koncertu telewizyjnego?

- Nie lubię takich stwierdzeń, że "lepiej", bo ja lubię wszystko. Lubię wychodzić poza swoją strefę komfortu, lubię wyzwania i lubię sprawdzić, że mi coś nie wychodzi.

Oby nie dzisiaj!

- To nie jest fajne, jak nie wychodzi - oczywiście! Ale wtedy wiesz, że to jest limit. Więc lubię siebie sprawdzać. Oczywiście jestem muzykiem klasycznym, kocham to i nie zamierzam tego zmieniać. 90 proc. mojej kariery polega na tym, że jednak jeżdżę po całym świecie po filharmoniach, operach czy tego typu zbudowanych scenach, które mają bardzo klasyczny profil i program. Natomiast jestem też twórcą festiwalu Break In Classic, który ma za zadanie przybliżyć słuchacza do "luźniejszej formy podania" muzyki klasycznej. Chodzi o to, żeby podać ją w najlepszym światowym poziomie, ale mamy zbudowaną scenę przed pałacem barokowym w Otwocku Wielkim, gdzie ludzie przychodzą, jest piknikowa atmosfera. Muzyka klasyczna jest na najwyższym poziomie, ale można po prostu spędzić miło czas z rodziną, z przyjaciółmi, na randce czy z dziećmi. Jest wtedy bardzo fajnie i pomagamy łamać te stereotypy, że ludzie, jak słuchają muzyki klasycznej, to muszą siedzieć sztywno, nie ruszać się. Oczywiście, fajnie jest się czasami ładnie ubrać i zauważam, że ludzie niekiedy jako wymówkę ku temu traktują wyjście do teatru, do filharmonii. To jest dla nich święto i to jest też piękne. Ale nie trzeba! Można tak jak ja założyć taki niezwiązany szal i pójść - i też jest pięknie.

Gdy przedstawia się w skrócie twoją sylwetkę jako artysty, to mówi się, że jesteś pierwszym Polakiem, który wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich...

- I to nie jest prawda! Dementuję te plotki. Byli już Polacy - i w tych kwestiach tanecznych, i tych śpiewaczych też. Więc nie jestem pierwszym. Natomiast bardzo jestem szczęśliwy, że miałem taką okazję i że to tak fajnie wybrzmiało.

Uważasz, że to był największy przełom w twojej karierze, czy jednak są rzeczy, które były dla ciebie ważniejsze?

- Bardzo dużo rzeczy składa się na mój sukces i uważam, że to jest dużo stopni. Natomiast muszę przyznać, że tego lata, gdy byłem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich wydawało mi się, że pokonałem tyle marzeń nie do osiągnięcia dla mnie. Śpiewałem w amfiteatrze w Atenach pod Akropolem - 4 tysiące ludzi pod pełnym, pięknym księżycem, a ja tam śpiewam swój show "Beyond" z ulubioną orkiestrą Il Pomo d'Oro. To mnie tak zniszczyło, że nie mogłem w to uwierzyć. Po czym dwa dni później graliśmy w Royal Albert Hall, która mieści 5 tysięcy ludzi! Graliśmy na BBC Proms, czyli legendarnej serii, która przedstawia muzykę klasyczną, ale nie tylko. Po czym jeszcze było to otwarcie Igrzysk Olimpijskich i już myślałem, że dalej nie pójdę, że już się nie da dalej. Po czym nagle dostaję zaproszenie, żeby zostać pierwszym Polakiem w rodzinie Rolexa. No bo pierwszą Polką jest Iga Świątek, ale ja jestem pierwszym Polakiem. Bardzo mnie to cieszy i to kolejna rzecz, po której wydawało mi się, że już grubiej nie może być.

Teraz wróćmy na nasze polskie podwórko, bo jesteś też świeżo po koncercie z Miuoshem i zespołem "Śląsk". Jak wrażenia?

- Genialnie! My to nazywamy koloniami u Miuosha, bo tam jest tylu artystów fenomenalnych, dobrych, ciepłych. Ja też jestem troszeczkę z innego świata, więc nie siedzę w naszej popkulturze na tyle często, żeby wszystkich znać i się obracać w tym. Natomiast koncerty "Pieśni Współczesnych" to jest coś niesamowitego na skalę całej Polski, jak nie w ogóle Europy - bo nie widziałem nigdy takiego projektu, który by zrzeszał całą orkiestrę, cały zespół Miuosha, cały chór, czyli oczywiście Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", i tylu artystów, solistów, z których każdy ma genialną karierę i świetnie sobie radzi. A jednak wszyscy z wielką ochotą zawsze przyjeżdżają na te koncerty Miuosha. Tym razem to już był hattrick - nas było tam ze 30, albo i więcej solowych artystów, w koncercie z dwóch tomów. Cudowna atmosfera, po prostu rewelacyjna! To będzie transmitowane i zachęcam do oglądania, bo jest w tym tyle emocji, że ja tego nie wytrzymuję. Ja cały koncert siedziałem na trybunach i tylko wychodziłem na swoją piosenkę, a tak to siedziałem zapłakany na widowni.

Jesteśmy w sezonie letnim. Planujesz jakiś odpoczynek czy jednak same koncerty?

- Ja już skończyłem - to jest moje ostatnie show. Za chwilę wchodzimy na scenę, a później ja od razu pakuję się w samochód i wakacje. Już mnie nie złapiecie!