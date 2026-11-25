Zwieńczenie trylogii "Historia Polskiego Hip-Hopu" na warszawskim Lotnisku Bemowo obfitowało w wyjątkowe kooperacje oraz potężną dawkę improwizacji. Jedną z postaci, które wywarły szczególnie ogromne wrażenie na zgromadzonej publiczności, był Jakub Jan Bryndal, znany ze współpracy z Łoną czy projektu Bryndal/Eklektik/Klawo. Podczas wydarzenia stanął na scenie u boku Łony, a także wziął udział w historycznym pokazie freestyle'owym razem z O.S.T.R.-em oraz Kosmą Królem. Tuż przed wejściem na scenę artysta opowiedział o przełamywaniu sceptycyzmu, unikalnym warsztacie Radzimira "JIMKA" Dębskiego oraz łączeniu międzypokoleniowych światów.

Bryndal szczerze przyznał, że do pomysłów łączenia hip-hopu z orkiestrą podchodzi zazwyczaj ze sporym dystansem. Szybko jednak zorientował się, że wizja Radzimira Dębskiego odbiega od utartych, schematycznych wzorców.

"Do takich projektów podchodzę raczej sceptycznie, bo kojarzą mi się z trącącym myszką kompozytorem, który teraz pokaże hip-hopowcom, jaka to jest prawdziwa muzyka i będzie łączył rap z Chopinem - co zawsze kończy się nieszczególnie. W twórczości JIMKA fascynuje mnie to, że on jest prawdziwym pasjonatem rapu. Zna klasyczne zwrotki i zespoły na pamięć, a skrzynkę z narzędziami kompozytorskimi ma urządzoną tak, że wie, jak stworzyć muzykę stricte hip-hopową. To nie jest mariaż muzyki poważnej z hip-hopem. To jest kompozytor, który wie, jak zrobić dobry rap i zamiast komputera używa do tego orkiestry" - wyjaśnił Bryndal.

Udział w tak potężnej produkcji wymagał od muzyka nie tylko ogromnego skupienia, ale i pełnego zaangażowania warsztatowego - zwłaszcza przy wspólnym wykonaniu utworu z Łoną.

"Mega się jaram, że idziemy na to z Łoną trochę jak na misję specjalną. Łona napisał tak wspaniały tekst, że jako jego hype man musiałem się go nauczyć na pamięć i przeanalizować wzdłuż i wszerz. Wyrosło mi od tego parę świeżych neuronów w mózgu. Oczywiście to wielkie przedsięwzięcie, zakrętów przy produkcji było niemało, ale emocji jest ogrom" - mówił z entuzjazmem.

Raper zwrócił także uwagę na świeże podejście JIMKA do materiału studyjnego i autorskich etiud, w których producent odważnie dekonstruuje ścieżki wokalne zaproszonych gości, np. O.S.T.R.-a czy Eldo. "To nowatorski proces, który pokazuje, że to nie jest wyłącznie przyklejenie rapera do sekcji smyczkowej" - zauważył.

Wydarzenie na Bemowie w naturalny sposób połączyło na jednej scenie reprezentantów tradycyjnego brzmienia z nową falą - obok siebie znaleźli się m.in. Molesta Ewenement i Bedoes2115. Dla Bryndala to dowód na niezwykłą ewolucję gatunku.

"To jest fantastyczne, bo to dwa różne światy. Usłyszeć najpierw kogoś ze starej szkoły, a za chwilę rapera nawijającego z przyspieszeniami i ornamentami rytmicznymi sprawia, że zastanawiasz się, czy to wciąż ten sam koncert. Wspaniałe jest to, że Jimek dorzucił do tego kotła magię, dzięki której nic się ze sobą nie gryzie. Hip-hop jest dziś zjawiskiem tak bogatym jak powieściopisarstwo - każdy może robić to na swój sposób. Mam nadzieję, że przy okazji tego wieczoru nawiąże się wiele nici porozumienia między młodą a starą szkołą" - podsumował Jakub Jan Bryndal.

Koncert "Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni" będzie można zobaczyć na antenie Polsatu już 28 listopada o godz. 22:00.

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