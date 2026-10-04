Igor Herbut: To jestem ja i tego nie da się udawać [WYWIAD]

Damian Westfal, Interia Muzyka: Najnowszym singlem z nowego albumu są "Wagoniki", ale zapytam Cię jeszcze o poprzedni singiel "Jak Ci jest?". Powiedz w takim razie, jak ci jest?

Igor Herbut: Jest mi dobrze. Jest mi wspaniale, bo bardzo się cieszę, że wciąż mogę pisać utwory i że wychodzi album, który jest mi bardzo, bardzo bliski. Jestem z niego dumny.

Ciekawie została też uchwycona miłość w teledysku Kasi Grabek i Macieja Dydyńskiego…

- Jest tu duże pole do interpretacji. Mam zamkniętą grupę ludzi, z którymi się komunikuję, i ktoś właśnie napisał mi o tym utworze, zwracając uwagę na zdanie: "Może lżej oddychasz też". Kocham te utwory i kocham je pisać właśnie dlatego, że interpretacje bywają niesamowicie trafne. Ta osoba jest po zmaganiach chorobowych i dla niej to zdanie bardzo mocno rezonuje, zupełnie inaczej niż może rezonować z kimś innym. Mam wrażenie, że każde zdanie na tej płycie jest bardzo otwarte. Kasia Grabek i Maciek Dudyński również zinterpretowali ten utwór obrazem zupełnie inaczej. To są trochę pytania do samego siebie - chodzi właśnie o to, żeby zapytać siebie: "Jak ci jest?". Jeżeli coś jest nie tak, może warto to zmienić. Czasami oczywiście na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale trzeba próbować. W tym wszystkim chodzi tak naprawdę o intencje - jeżeli masz dobre intencje, to wszystko będzie dobrze.

Od twojego debiutu solowego minęło sześć lat. Z jakich emocji i doświadczeń wyrósł ten album?

- Zaczyna się od dość trudnych przemyśleń i spraw, a kończy się na jasnych momentach. Dąży do tego żółwia, który wychyla się z kamienia - niepewnie, ale z ogromną nadzieją i miłością. To jest też forma terapii i być może ktoś odnajdzie w tym samego siebie. Jestem trochę "Zosią Samosią" - piszę te rzeczy sam, aranżuję, a potem siedzimy z chłopakami z Lemona, rozmawiamy i nagrywamy. Robiliśmy to w przepięknym miejscu - Monochrom Studio, z widokiem na drzewa. Nagrywaliśmy chyba przez wszystkie pory roku, więc krajobraz zmieniał się niesamowicie. Na tej płycie jest zatem wiele kolorów.

Po odsłuchu albumu mam wrażenie, że motywem przewodnim jest po prostu szczerość. Zgadzasz się?

- Masz rację, choć ja wolę zostać przy swoim tytule. (śmiech) "Żeremie" są idealnie trafne. Sama konstrukcja żeremia już dużo mówi. To niewiarygodna rzecz - zbudowana z chrustu, więc jest to poniekąd nawiązanie do mojego pierwszego solowego albumu; zbudowane z mułu, z pozornie nietrwałych elementów, a jednak będące czymś, co jest niewiarygodną inżynierią. To trochę taki lichy dom, a może pozornie lichy, który trzeba podtrzymywać każdego dnia. Żeby do niego wejść, trzeba zanurzyć się w wodzie. Jest trochę zależny od czegoś, na co nie masz wpływu - od poziomu wody. To jest fantastyczne i bardzo trafnie oddaje to, o czym chyba piszę. Idealnie obrazuje historie, odczucia, emocje, chęci i nadzieje, zmagania z budowaniem, z chęcią stworzenia bezpiecznego miejsca.

Piszesz o tej płycie jako o metaforze procesu tworzenia, budowania własnej przestrzeni i poszukiwania schronienia. Czy było ci potrzebne swoje własne schronienie? Przed czym?

- Ja w ogóle myślałem, że jestem schroniony, że już się schowałem pod kamieniem i to jest najlepsze miejsce do życia. Okazało się jednak, że chyba nie jest. Faktycznie jest tak, że jest mi znacznie lepiej, kiedy to światełko świata przyszło i zacząłem go szukać. Dwa lata temu pisałem, że "gaśnie we mnie pewna iskra" i nie rozumiałem tego. Zapytałem więc siebie, co można zmienić, jak to naprawić. Cieszę się, że to się wydarzyło. Myślę, że słuchacz, który poświęci czas tej płycie - co nie będzie łatwe, bo utwory są długie - może odkryć coś z tego, o czym mówię i może poczuć, że warto było czasami zaryzykować. Bardzo lubię grać te utwory. Mogę sobie na to pozwolić w swoim solowym projekcie, bo Lemon jest po prostu inny. Tam jest więcej szukania w innych rejonach, w innym kolorze. Cieszę się, że mogę sobie pozwolić na granie koncertów, podczas których jestem z fortepianem i gram dwie godziny solowego koncertu. To nie są łatwe numery, nie są to numery do tańca, a jednak wydaje mi się, że można kogoś tym zainteresować, czasami nawet złapać za serducho. To jest piękne. To jestem ja i tego nie da się udawać. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś będzie mógł wrócić do tej płyty i powiedzieć sobie: "O, to było ładne".

Skoro opowiadasz o wychodzeniu spod kamienia do światła, to czy ten album jest dla ciebie bardziej miejscem, do którego uciekasz, czy miejscem, z którego wreszcie możesz wyjść?

- To ciekawe. Myślę, że wiele rzeczy wyszło, ponieważ ten album był robiony przez jakiś czas, a różne sytuacje i wydarzenia miały miejsce na przestrzeni tego czasu. Jestem ciekawy, co będę czuł, kiedy zacznę przekazywać tę muzykę na koncertach. Kiedy wyjadę w trasę, będę się temu przyglądał. Myślę, że ani nie uciekam, ani się nie boję, bo właśnie robię to, żeby się nie bać i żeby nie uciekać. To jest chyba forma terapii - wypowiedzenie tego, wyrzucenie z siebie albo po prostu zderzenie się z tym. Bardzo bliska mi osoba zawsze mówi: jeżeli się czegoś boisz, przede wszystkim nazwij ten strach. Wtedy jest o wiele lepiej. Okazuje się, że to wcale nie jest tak straszne, jak wydawało się w naszej głowie.

Lubisz albo umiesz przebywać czy tworzyć sam ze sobą? Jest jednak różnica między tworzeniem solo a pracą w zespole.

- Jeżeli chodzi o sytuację zawodową, to przy solowych albumach jestem "Zosią Samosią". Jeżeli chodzi o życie, to lubię sam ze sobą przebywać. Okazuje się jednak, że od niedawna, a właściwie już od jakiegoś czasu, najbardziej uwielbiam być sobą przy osobie najbliższej. To jest najlepsze. Nie wiedziałem, że to jest możliwe - żeby wygrać właśnie w ten sposób. To jest piękne. Bycie przy kimś sobą, przy osobie najbliższej, to mistrzostwo świata. Wiadomo, że z samym sobą jest często najlepiej, ale to jest bardzo trudne. Myślimy: "Będę z kimś, coś będzie mi przeszkadzało, będzie stres, będę oceniany". A tu właśnie chodzi o coś odwrotnego. Jeżeli chcesz kogoś dobrze poznać i dobrze mu życzyć, możesz być sobą i niczego się nie bać. Muzycznie natomiast to są dwie wyspy. LemON jest chimerą - to skład muzyków, którzy wspólnie tworzą. Solo staram się trzymać osobno zbiór moich pomysłów, odczuć i historii. Kiedy nazbieram ten worek, pokazuję go chłopakom z Lemonu i mówię: "Panowie, jedziemy do studia".

Jak członkowie zespołu komentują twój nowy album?

- Bardzo mi ufają i wydaje mi się, że oni też odkrywają nowe kolory, bo zdarzają się rzeczy nieoczywiste. Tomek, który jest genialnym pianistą, czasami mówi: "Igor, ty musisz to zagrać, bo jak ja to zagram, będzie inaczej". Mimo że jest w tym lepszy ode mnie, to jest to jeden instrument, te same dźwięki, ale inny człowiek i inne brzmienie. Inaczej to po prostu brzmi. To jest piękne szukanie i wspólne odkrywanie. Mam od nich ogromne zaufanie. Są wspaniałymi muzykami i wspaniałymi ludźmi. Zarówno LemON, jak i ja sam jesteśmy bardzo plastyczni. Potrafimy grać trzy akordy i drzeć mordę, rockandrollowe festiwale, ale też koncerty jazzowe, akustyczne, solowe sytuacje. Mam więc różne kolory i cały czas odkrywam je w sobie i kształtuję swój warsztat.

Co jeszcze, oprócz odkrywania własnych kolorów, daje ci solowa płyta, czego nie daje ci granie w zespole?

- Pierwsza solowa płyta dała mi to, że potrafię. Chyba chciałem sobie coś udowodnić. Chciałem po prostu, żeby nie była gorsza - przede wszystkim technicznie i warsztatowo. Chciałem utrzymać ten poziom i wydaje mi się, że go utrzymałem. Czego się nauczyłem? Chyba tego, że warto nie rezygnować i się nie poddawać. Wiem, że to brzmi, jak brzmi, ale warto próbować i warto szukać. Cieszę się też przede wszystkim, że mam dla kogo. To jest piękne.

No właśnie - masz dla kogo. Żeremie to dom bobrów. Jaki dom ty tworzysz, będąc ojcem?

- Staram się być bardziej uważny, słuchający i nie zepsuć tego czystego piękna i czystej miłości, jaką jest mój syn. Staram się być po prostu przy nim blisko i dla niego. Przede wszystkim być osobą, której ufa, przy której czuje się bezpiecznie. Bardzo mi na tym zależy. Chciałbym, żeby widział szczere emocje i wiedział, czym są szczęście i miłość. Staram się słuchać własnego serca, które - mam nadzieję - kieruje mnie w coraz lepsze odmęty.

Do albumu jest jednak jeszcze dodatkowa płyta - "Darni".

- "Darni" oznacza krótką trawę, takie początki, kiełkowanie - coś, co dopiero zaczyna rosnąć. Na tej płycie umieściłem wersje demo albo takie, które grałem po raz pierwszy na fortepianie dla samego siebie. Nagrywałem je na dyktafon, w bardzo surowej, czasami dziwnie brzmiącej wersji. Płytę można było zdobyć w ramach preorderu winyla i CD - wtedy "Darni" była prezentem. To trochę jak wejście do mojego pokoju. Jest to bardzo osobiste, bardzo intymne. Nie wiem, czy aż nie za bardzo…

Mówisz, że nie wiesz, czy się uspokoiłeś, ale jednak gitarę elektryczną i mocniejsze brzmienia zamieniłeś na przykład na fortepian. Jesteś bardziej delikatny. Pierwszy singiel był chyba najcięższy brzmieniowo?

- Tak mi się wydaje. "Tak ma być" jest chyba najmocniejszy, najbardziej rockowy, ale jest też pewnym złamaniem, pewnym mostem. Wydaje mi się, że to w ogóle najtrudniejszy refren wokalnie, jaki napisałem. Jest tam wszystko: falset, trochę ryku, głos głowowy, piersiowy, szeroka skala. I to wszystko nie jest rozłożone - tylko jest w jednym refrenie. To jest bardzo trudny refren, nawet dla mnie. Jest też trudny intonacyjnie. Dlatego bardzo lubię ten utwór. Jest bardzo trudny wokalnie.

Powiedz mi jeszcze, jak tam minęło twoje lato? Brałeś udział w Męskim Graniu, tym razem z Zalią i Vito Bambino.

- Praca nad tym była cudowna. Uwielbiam Vito, uwielbiam Julię. Są superludźmi i supermuzykami. Zobaczyć, jak Vito pracuje w studiu, to dla mnie wielka nauka. On jest po prostu genialny. Ma fantastyczne pomysły i świetnie pisze. Udało mi się też zagrać część trasy trochę "lemonowo" - część orkiestry była z mojego zespołu, część była związana z Vito, od Zalii był na przykład realizator dźwięku. Taka rodzinka się stworzyła. Bardzo się polubiliśmy. Cieszę się, że powstały dwa utwory. Jeden z nich szczególnie dobrze się przyjął i jest często grany. Dla mojego syna to jest ekstra, że tata śpiewa. Mówi, że jego ulubiony utwór to "Nareszcie", ale "Tańcz" też bardzo lubi. To jest taka duma. Człowiek myśli: "Kurczę, jednak to, że mnie nie ma tyle i że tak dużo pracuję, ma jakiś realny wpływ także na jego szczęście". Oczywiście jest jeszcze całe zaplecze życiowe, ale to takie dodatkowe szczęście, że chodzi i śpiewa ten numer. To jest super.

Lato pracujące i jesień też tak się zapowiada, bo nadchodzi "Żeremie Tour" w największych miastach w Polsce.

- Zostało już niewiele biletów, ale naprawdę serdecznie zapraszam. Nie mogę się tego doczekać. Scena będzie piękna i szczerość będzie piękna. Damy z siebie wszystko. Usłyszymy te rzeczy razem po raz pierwszy.