Holy Fawn: To nadal nierealne, że kogokolwiek obchodzą nasze płyty [WYWIAD]

Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: W czwartek 11.11 zagraliście swój pierwszy koncert w Polsce. Jak było?

Ryan Osterman, Holy Fawn: Niesamowicie. Zawsze chciałem przyjechać do Polski. Jest tu pięknie, a wczorajszy koncert sprawił nam mnóstwo radości. To niezwykłe, że tak daleko od domu są ludzie, którym zależy na naszej muzyce i którzy odnajdują w niej coś dla siebie.

Evan Phelps, Holy Fawn: To naprawdę uczy pokory. Wspaniale było to zobaczyć. Inspiruje nas też samo otoczenie - inne krajobrazy, budynki, architektura.

Zdążyliście pospacerować po Wrocławiu?

RO: Odrobinę, naprawdę niewiele.

EP: Przeszedłem się kilka przecznic od miejsca, w którym graliśmy. Widzieliśmy sporo starych budynków, odwiedziliśmy przyjemną kawiarnię i poznaliśmy mnóstwo fajnych ludzi. Naprawdę dobrze się tam czuliśmy.

Po pierwszym koncercie odczuliście, że jest już coś, co chcielibyście w trakcie drugiego zrobić inaczej?

EP: Chyba nie. Wczoraj naprawdę świetnie nam się grało. To był dla nas wyjątkowy koncert, dzisiaj chcielibyśmy nawiązać z publicznością podobną więź. Zobaczymy, jak będzie.

Trafiłem kiedyś w sieci na dość specyficzną opinię, że wasza muzyka wydaje się znacznie bardziej optymistyczna niż twórczość zespołów blackgaze'owych, jak chociażby MØL. Zgadzacie się z tym?

RO: Nie wiem. Uwielbiam black metal i blackgaze, ale nie jestem nawet pewien, czy sami nazwalibyśmy siebie zespołem blackgaze'owym. Oczywiście w naszej muzyce są takie elementy, natomiast moje teksty bardzo często są przygnębiające. Może chodzi o kontrast pomiędzy tymi dwiema warstwami. Nie powiedziałbym jednak, że świadomie do tego dążymy. Czasem po prostu tak to wychodzi.

EP: Myślę, że od strony muzycznej niektóre fragmenty mogą brzmieć optymistycznie, choć my odbieramy je raczej jako melancholijne. Coś może być utrzymane w tonacji durowej, ale mieć smutny wydźwięk albo przechodzić w kolejny fragment w sposób, który zmienia jego charakter. To może dość abstrakcyjne wyjaśnienie, ale nie wiem, czy "optymizm" jest właściwym określeniem tego, jak sami postrzegamy nasze brzmienie.

Z każdym wydawnictwem brzmicie nieco inaczej. W najnowszym singlu "Beneath a Lightless Star" pokazujecie swoje najbardziej hałaśliwe oblicze. To kierunek, w którym zamierzacie teraz podążać?

EP: Niekoniecznie. Pracujemy nad dużą ilością nowej muzyki i część tych utworów zagramy dzisiaj. Zdecydowanie są wśród nich hałaśliwe i ciężkie fragmenty, być może nawet najcięższe, jakie dotąd stworzyliśmy. Są jednak również rzeczy bardzo od tego odległe, zupełnie pozbawione przesterów czy krzyku. Nie powiedziałbym, że wszystko, co będziemy teraz robić, utrzyma się w klimacie "Beneath a Lightless Star". Pewne elementy tego brzmienia na pewno jednak pozostaną.

Co możecie na tę chwilę powiedzieć o nadchodzącym albumie?

EP: Nie możemy jeszcze zdradzić, kiedy się ukaże, ale płyta jest już gotowa. Pracowaliśmy nad nią długo i jesteśmy nią naprawdę podekscytowani. Bardzo ją lubię. Na tej trasie gramy cztery utwory z tego albumu. Nie chodzi nawet o to, żeby je zaprezentować, ale raczej sprawdzić, jak działają na żywo. Poza tym po prostu nie możemy się doczekać, żeby je grać.

RO: Przez kilka lat nie było nas w Europie, więc chcieliśmy też przygotować coś wyjątkowego dla ludzi, którzy przychodzą tutaj na koncerty. Zależało nam, żebyście to właśnie wy jako pierwsi usłyszeli te utwory.

Po waszym styczniowym wpisie pomyślałem, że na nowej płycie może pojawić się więcej politycznych treści. Słusznie to odczytałem?

RO: Do pewnego stopnia tak. Nie sądzę, żeby te treści były bardzo dosłowne czy podane wprost, ale mamy zdecydowane, wyraźne poglądy polityczne. Związane z nimi emocje zawsze będą przenikały do naszej muzyki.

EP: Myślę, że na tej płycie wyrażamy nie tylko frustracje polityczne, lecz także te związane ogólnie z tym, co dzieje się na świecie. To wszystko jest w nią wpisane. Polityka oczywiście wpływa na nasze życie. Nie jest to jednak punkowy wyraz, nie śpiewamy po prostu: "walić rząd". Nie mówimy o tym aż tak wprost. Chociaż oczywiście walić rząd (śmiech). Zdecydowanie sądzę, że słychać nasze nastawienie na tej płycie.

Co poza rządem frustruje was dzisiaj najbardziej i co chcielibyście, żeby ludzie odnajdywali teraz w waszej muzyce?

RO: Świat jest teraz bardzo frustrującym miejscem. Myślę jednak, że to doświadczenie może nas wszystkich łączyć. W różnych miejscach mierzymy się z różnymi problemami, ale sam fakt, że wszyscy z czymś walczymy, ma ogromną siłę. Jedną z najważniejszych rzeczy jest dla mnie to, żeby ludzie odnajdywali więź z naszą muzyką, a za jej pośrednictwem również z innymi ludźmi.

Zostaliście ogłoszeni już w składzie ArcTanGent Festival, więc w przyszłym roku znów wrócicie do Europy. Jak po tylu latach odbieracie rosnące zainteresowanie zespołem po tej stronie oceanu?

EP: To naprawdę niesamowite. Pochodzimy z zachodniej części Stanów Zjednoczonych, Europa jest dla nas bardzo daleko. Sam lot trwa długo, a zorganizowanie przyjazdu to duże przedsięwzięcie logistyczne. Obecna trasa jest jednak wspaniała. Widzimy, ile osób przychodzi, wspiera nas i pokazuje, że zależy im na tym, co robimy. To naprawdę daje nam mnóstwo energii. Ogłosiliśmy już przyszłoroczny występ na ArcTanGent i francuskim Motocultorze. Planujemy kolejne koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie. Oczywiście mieszkamy po drugiej stronie świata, dlatego nie możemy bywać tutaj tak często, jak byśmy chcieli. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, żeby wracać.

RO: Naprawdę wspaniale jest tu być. Jak powiedział Evan, ze względu na odległość czasami wydaje się to czymś nieosiągalnym. A potem przyjeżdżamy, rozmawiamy z ludźmi, którzy przychodzą na koncerty, i czujemy, że to, co robimy, ma sens. Możliwość nawiązania takiej więzi jest niesamowita.

Mam poczucie, że przez lata byliście w Europie bardzo niedoceniani. Ograniczone zainteresowanie tutaj was martwiło czy raczej pomagało zachować pokorę i motywowało do pracy?

RO: To nadal nierealne, że kogokolwiek obchodzą nasze płyty. Szczególnie tutaj, tak daleko od naszego domu. Kiedy skończyliśmy pierwszy album, nie mieliśmy pojęcia, czy komukolwiek się spodoba. Poświęciliśmy mu mnóstwo czasu i myśleliśmy, że być może zrobiliśmy to wszystko wyłącznie dla siebie. Gdyby tak się stało, też byłoby w porządku. Dlatego każde zainteresowanie naszą muzyką, zwłaszcza tutaj, wciąż wydaje nam się czymś niesamowitym.

Gdybyście mieli przekazać jedną wiadomość osobom, które przyjdą na wasz koncert sięgną po waszą muzykę, czy przeczytają ten wywiad, co byście im powiedzieli?

RO: Kochamy was. To wszystko jest dla nas niezwykłe. Jesteśmy ogromnie wdzięczni każdemu, kto przychodzi na koncerty i nas słucha. Nawet jeśli nie podejdziesz się przywitać, sam fakt, że jesteś i słuchasz, znaczy dla nas ogromnie dużo. Naprawdę jesteśmy za to wdzięczni.