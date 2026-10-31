Płyta "Aperitif" to kolejne solowe wydawnictwo Grzegorza Kupczyka. Byłemu wokaliście Turbo towarzyszy zespół NZB, który razem z nim tworzą Paweł Oziabło (gitara), Grzegorz "Ornette" Stępień (bas) i Łukasz Marek (perkusja). Oziabło i Ornette pojawiają się też w składzie Oddziału Zamkniętego, wspierali też Kupczyka w supergrupie Orkiestrze Dorosłych Dzieci, która przypomina polskie hity z naciskiem na lata 80. i 90.

Muzyczna kariera Kupczyka liczy już dobrze ponad 40 lat. Największą sławę zyskał jako wokalista grupy Turbo , z którą nagrał tak przełomowe płyty dla polskiego metalu, jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana". Od 1989 r. stoi na czele własnego zespołu CETI (obecnie w stanie zawieszenia), z którym wydał 12 płyt studyjnych. Współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron, a ostatnio dołączył do grupy Blues Fighters.

Kim jest Grzegorz Kupczyk?

Jego solowy debiut zatytułowany po prostu "Grzegorz Kupczyk" ukazał się w maju 2024 r. Jesienią 2025 r. pojawiła się "Zupełnie inna płyta", zawierająca utwory leżące u Kupczyka w szufladzie, przede wszystkim akustyczne wersje z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Iron Maiden, The Beatles, Deep Purple, Elton John czy Turbo i Skaldowie.

Wydany na początku października "Aperitif" rozpoczyna kolejny rozdział w karierze wokalisty, obdarzonego jednym z najmocniejszych głosów na rodzimej scenie hard'n'heavy. Dodajmy, że to jego debiut w wytwórni Mystic Production.

Michał Boroń, Interia: Co jest najważniejsze w życiu?

Grzegorz Kupczyk: - Teoretycznie wszyscy mówią, że zdrowie. Ale ja ostatnio włożyłem kij w mrowisko i gdzieś powiedziałem, że owszem, zdrowie jest bardzo ważne, ale chyba w naszej rzeczywistości jednak pieniądze. Zadano mi pytanie, dlaczego? Odpowiedziałem, że przy obecnym stanie służby zdrowia bez pieniędzy nie uratuję zdrowia.

Pytam dlatego, bo myślałem, że mi odpowiesz, że miłość, jak na "demona miłości" przystało, jak cię nazywają koledzy z Orkiestry Dorosłych Dzieci. Moim zdaniem "Aperitif" jest mocno oparty na tym uczuciu.

- Wiem, o co ci chodzi. Tak, jeżeli to pytanie miało tego dotyczyć, to dla mnie najważniejsze rzeczywiście jest towarzystwo, to co mnie otacza, to czym się mogę zachwycać, co sprawia, że jestem wesoły, swobodny, zadowolony. Przyjaźń, zaufanie, lojalność to są takie sprawy, które powodują, że możesz czuć się nie wiem czy pewniej, ale na pewno spokojniej.

Podczas naszej ostatniej rozmowy rok temu, przed Festiwalem w Jarocinie, mówiłeś, że macie 20 gotowych utworów. Na "Aperitif" trafiło ostatecznie 10, więc pytanie, co z tą pozostałą dziesiątką? Gdzieś trafiły na półkę, do szuflady? Coś będziecie później z tym robić?

- No tak, już wiadomo, że te utwory pójdą na nową płytę. Latem rozpoczniemy już pracę nad nowym albumem. I jeżeli będzie więcej kompozycji, no to zrobimy ich więcej, zobaczymy. Ja nie chcę robić płyt takich nadętych, czyli takich po 70-80 minut. Uważam, że czterdziesto-, góra czterdziestopięciominutowe płyty są idealne. Tak robiono kiedyś, najsłynniejsze albumy świata nie miały nigdy więcej jak 40 minut.

Grzegorz Kupczyk: Nie chcę robić nadętych płyt INTERIA.PL

Czyli ten tytuł można również do tego odnieść? "Aperitif" to przecież takie otwarcie przed daniem głównym, czyli co, gotowanie cały czas trwa?

- Oj, tak. Pawełek Oziabło jest bardzo kreatywny i bardzo twórczy. On te kompozycje cały czas tworzy. Po prostu uwielbia komponować, bawić się tym. Grześ Stępień też obiecał, że dostarczy swoich kompozycji, bo przy poprzedniej płycie przecież również były jego utwory. Teraz było tego troszkę mniej, bo on miał bardzo dużo pracy, ale tu już żeśmy zapowiedzieli, że robimy wszyscy razem. Jak znam życie, to pewnie głównie będzie to Paweł, ale będziemy robić razem. Prawdę powiedziawszy, jesteśmy sami ciekawi co z tego wyjdzie, bo wszyscy mamy apetyty teraz na trochę mocniejsze granie, więc zobaczymy, co się wydarzy.

To w sumie spora niespodzianka, bo mam wrażenie, że "Aperitif" jest nawet momentami mniej hardrockowy, a bardziej wręcz rockandrollowy.

- No tak, no wiesz, ja mam wokół siebie rock'n'rollowców. Znasz przecież Ornette'a, sam wiesz, jakim jest człowiekiem. Pawełek też jest bardzo wesoły, to bardzo kochany człowiek, no i jest słynny ze swojego upodobania do rock'n'rolla Łukasz Marek. Kiedy się wszyscy razem zetknęliśmy, to się okazało, że ci faceci sprawili, że ja zacząłem być też taki bardziej na luzie, wesoły. To wszystko zaowocowało właśnie taką muzyką, jak i totalnie żartobliwą, odjechaną okładką, która taka właśnie miała być.

Niewielu ludzi rozumie, że nie wszystko musi być poważne, nie wszystko musi być ekstra wyszlifowane, wyglancowane - ma być właśnie na luzie. Zresztą jak byśmy sobie przypomnieli parę innych okładek z przeszłości, jak chociażby "Kawaleria szatana" Turbo czy "Astro: Creep 2000" White Zombie, na pewno było ich więcej - no to przecież wiemy, że te okładki były, delikatnie mówiąc, zabawne, a jednak nikt wtedy nie miał o to pretensji. Z prostych przyczyn - nie było internetu i nie można było tak bardzo bezkarnie się wyżywać.

Myślę, że jakbyśmy nawet chcieli trochę przyłożyć mocniej, to i tak będzie w nas jednak ta duża, solidna nuta rock'n'rolla i swobody, zadowolenia i radości.

Mówisz o tych żartobliwych klimatach. Wydaje mi się, że chyba tylko zamykający całość "Naznaczony" jest takim numerem, w którym jest to trochę bardziej serio.

- Tak, tak, to jest numer, który tak naprawdę powstał chyba też na końcu. Kiedy ustawialiśmy kolejność materiału, stwierdziłem, że będzie znakomicie, jeżeli właśnie ten utwór zakończy płytę. On ma dwa zadania - po pierwsze, żeby sobie fani nie myśleli, że Kupczyk odpuścił. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu ta płyta jest taka, jaką chciałem, żeby była. Dlatego często powtarzam, że być może będzie to płyta moich marzeń, ale to nie znaczy, że odcinam się od tego, co do tej pory robiłem - czyli hard'n'heavy.

Do tego tekst - napisał go Tomek Staszczyk i zrobił kawał dobrej roboty. No i tutaj od razu zaznaczę, że z kolei teledysk do tego utworu markował i majstrował Paweł Oziabło, kompozytor nagrania.

Moim zdaniem zrobił to znakomicie, oczywiście, że posłużył się AI, ale to wszystko ma swój wydźwięk. Chodziło nam o uderzenie, o zakpienie, zażartowanie z otaczającej nas powoli zagęstniałej cywilizacji, tego wszystkiego, co się wokół dzieje - tych pomocy AI w pisaniu, w tworzeniu, w komponowaniu, żeby troszkę się z tego nabić, a troszeczkę też zwrócić uwagę na te sprawy.

A twoim zdaniem dla was - jako twórców - jest to bardziej zagrożenie, czy bardziej narzędzie, które może w czymś pomóc?

- Myślę, że i jedno i drugie, w zależności od tego, jak się będzie z tego korzystać. To jest tak jak z jedzeniem cukierków - możesz jeść najwspanialsze cukierki, a w końcu stwierdzisz, że już ci bokiem wychodzą, bo już masz ich dość. Ja mam nadzieję, że ludzie zorientują się, gdzie jest ta granica - lub inaczej, postawią tę granicę między tą prawdziwą rzeczywistością, a tą rzeczywistością wirtualną. Bo jeżeli to się odpowiednio w jakiś sposób nie zamknie lub nie ograniczy, nie wyhamuje, to za chwileczkę nie będziemy mogli wierzyć w nic - ani w wiadomości, ani w filmy, ani w piosenki, ani w obrazki, w zdjęcia, bo będziemy zakładać, że wszystko jest zrobione w AI.

Na pewno wiadomo, że w AI nie są zrobione dwa kobiece głosy na płycie, bo zaprosiłeś Anię Rusowicz i Kasię Bieńkowską.

- Z obiema paniami bardzo się przyjaźnię. Z Aneczką Rusowicz to już dziesiątki lat, jakby tak można szumnie powiedzieć. Kiedy powstał utwór "Dach", to od razu padło na Anię. Uzupełniałem tekst napisany przez Ornette'a i doszedłem do wniosku, że byłoby znakomicie, gdyby powstał taki quasi erotyczny dialog między facetem a kobietą. Pomyślałem, że to może zrobić tak naprawdę tylko Ania i jak widać na załączonym obrazku, wyszło to kapitalnie.

Potrzebowaliśmy porządnych, silnych chórków, głosów do podbicia góry w refrenach i padło natychmiast na Kasię. Ma potężny, bardzo wysoki, mocny głos, no i to też był bardzo dobry wybór. Obie panie zgodziły się na udział w tej płycie z przyjemnością, z radością, co mnie też bardzo ucieszyło.

W ostatnim czasie u was w całej ekipie nastąpiło można powiedzieć takie dosyć spore przyspieszenie, bo w sumie trzy twoje solowe płyty, poza tym Blues Fighters, koncertowe Dorosłe Dzieci, projekt Rock Symfonicznie; chłopaki też mają różne swoje projekty. Z czego to wynika: wena, świadomość upływającego czasu, mam wrażenie, że coraz bardziej przyspieszającego, oczekiwań rynkowych, wszystkiego razem czy jeszcze chodzi o coś zupełnie innego?

- Przyspieszający czas? Nie. Wena - jak najbardziej. My lubimy tworzyć, lubimy się bawić, lubimy tę muzykę kreować, a szczególnie wychodzi nam to bardzo dobrze, jak się spotykamy w takim składzie: Ornette, Oziabło, Marek i ja, no to już w ogóle jest koniec. Natomiast te wszystkie rzeczy typu na przykład Blues Fighters, to jest zupełny przypadek, bo oni stracili wokalistę. Poprosili mnie, żebym im tę płytę nagrał, nagrałem, wyszło kapitalnie, bo jest to jedna z najlepszych tego typu płyt w moim życiu.

Orkiestra Dorosłych Dzieci to jest kilkunastu facetów, którzy doskonale bawią się tą muzyką. Nie jest to wbrew pozorom coverowanie, no bo trudno coverować samego siebie, co niektórzy tam próbowali nam zarzucać, ale na szczęście też im minęło.

Kolejnym zbiegiem okoliczności, którego zupełnie się nie spodziewałem, jest sztuka teatralna "Vincent van Gogh: Curriculum Vitae", do której zaśpiewałem muzykę. Wyszło to też bardzo dobrze i kiedy przyszło do takiego powiedzmy rozliczenia, to okazało się, że w jednym roku ukazało się pięć płyt z moim udziałem.

Możesz śmiało powiedzieć, że dawno takiego zainteresowania nie było.

- To prawda. Mam ten zwyczaj, że nie udaję nikogo - przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować oficjalnie firmie Mystic Production: za zaufanie, za opiekę, jaką mnie otoczono i nasz zespół, bo to nam dało niesamowitego kopa, żeśmy poszli tak do przodu i twórczo, i muzycznie, i w ogóle.

Oczywiście jest tam czasem jakiś rodzaj zmęczenia, ale to jest takie twórcze zmęczenie. Do tego jeszcze doszła wspaniała postawa moich wieloletnich przyjaciół, jak Krzysiek Sokołowski czy Marek Piekarczyk i zaproszenie nas na wspólne trasy. To zupełnie niespodziewanie spowodowało, że tydzień po ukazaniu się płyty "Aperitif" wyruszyliśmy na kilkunastokoncertową trasę, którą kończymy 20 grudnia.

A pamiętasz w ogóle, kiedy ostatni raz grałeś w ogóle takie regularne trasy? Naliczyłem, że w ciągu niecałych miesięcy odwiedzicie teraz kilkanaście miast.

- Nie, długo tego nie było. Ostatnio główny nacisk kładłem na takie koncerty, nazwijmy to eventowe właśnie, jak Legendy Rocka Symfonicznie, Orkiestra Dorosłych Dzieci, które mają jakiś swój wymiar. Jednak to, co teraz się wydarzyło przy płycie "Aperitif", to już jest naprawdę odjazd.

Ja jestem taki stary ramol, który jest 45 lat na rynku i pojęcie "trasa" rozumiem tak, że wyjeżdżamy i wracamy za 1,5 miesiąca, grając po 2-3 koncerty dziennie, niechby było nawet po jednym. Teraz to jednak wygląda inaczej, są inne czasy, ja bym powiedział raczej, że to seria koncertów promocyjnych.

A jakbyś miał porównać właśnie obecną sytuację z taką trasą objazdową ze spaniem po hotelach, różnych dziwnych miejscach, jak to było w latach 80., kiedy objeżdżałeś całą Polskę z Turbo?

- Na pewno jest łatwiej, bo są lepsze warunki - hotelowe, koncertowe, sprzętowe. Nie trzeba, jak to się mówi odwalać szychty, czyli zasuwać tak, że wracasz do domu i nie wiesz, jak się nazywasz. Zawsze masz te dwa, może trzy koncerty, masz tydzień czasu na regenerację, na jakiś odpoczynek, w moim wypadku przebywanie na łonie przyrody, oglądanie, obserwowanie, spacery.

Nie było na przykład telefonów komórkowych - musieliśmy się dowiedzieć, w jakim hotelu będziemy, żeby rodzina wiedziała, gdzie jesteśmy. Jak chcieliśmy zadzwonić do domu, trzeba było zamawiać rozmowę przez recepcję, i tak dalej.

Na początku 2027 r. pojawisz się ponownie na dwóch koncertach pod szyldem Rock Symfonicznie - w Katowicach i Gdańsku. Jednym z gości będzie tam Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden. Będzie okazja do przypomnienia historii spotkania z Poznania z 1984 r.?

- To był odjazd. W ekipie technicznej byli moi bardzo dobrzy koledzy. Jeden z nich zadzwonił, że Iron Maiden będzie w Poznaniu i że załatwi spotkanie z zespołem. Zaproszono nas wówczas do hotelu Mercury w Poznaniu. Ja tam ledwo coś dukałem po angielsku, reszta w ogóle nie umiała się wysłowić. Te rozmowy były trochę w języku migowym, ale było przesympatycznie.

Byliśmy już po nagraniu wersji radiowych utworów "Już nie z tobą" i "Wariacki taniec". Powiedziałem do Bruce'a, że mamy nagranie i czy chce posłuchać. Siedzieliśmy w pokoju Steve'a Harrisa, oni tam gadali, śmiali się. Dickinson aż się wkurzył, ale wyszliśmy na zewnątrz, siedliśmy na podłodze i puściłem z jakiegoś starego magnetofonu kasetowego. Posłuchał, bardzo, bardzo mu się to podobało. Powiedział mi, że z takim głosem to mógłbym śpiewać w Deep Purple. Ja - młodziutki chłopak - prawie zemdlałem z wrażenia.

Tam była ta słynna sytuacja, gdzie Ironi potem szli do restauracji Adria, gdzie grali na weselu "Smoke on the Water". Oni nas tam zaprosili, mieliśmy tam iść, ale czuliśmy się strasznie głupio, bo wszyscy razem mieliśmy tyle pieniędzy, ile kosztował jeden bilet. Wmówiliśmy im i sobie, że mamy coś bardzo ważnego, że następnego dnia musimy wcześnie wstać. Potem bardzo tego żałowaliśmy, bo pewnie razem byśmy ten "Smoke on the Water" zagrali.

Ze dwa czy trzy lata temu ponownie miałem okazję spotkać się z Bruce'em, w Krakowie - dzień po dniu grali tam Deep Purple, a potem dwa koncerty Iron Maiden. Bruce tam przyszedł, bo bardzo kumpluje się z Purplami, z Ianem Gillanem. Podszedłem do niego, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, on jest bardzo przystępny. Zacząłem mu przypominać tamtą sytuację z Poznania, ale zapomniałem o tej sytuacji z Adrią. Teraz mu na pewno o tym przypomnę, nawet wezmę ze sobą tamte nagrania.

To są jednak zupełnie inne relacje, on jednak urodził się w innych warunkach, żyje w innym świecie. Ale bardzo wierzę w to, że ten wspólny występ nasz w Katowicach i w Gdańsku da ten efekt, w którym będziemy jako starsi panowie mogli sobie powiedzieć: "no widzisz, stary, a tak rzeczywiście wtedy było".

Grzegorz Kupczyk - szczegóły płyty "Aperitif":

1. "Aperitif"

2. "Ostatni most"

3. "Dach"

4. "Przez mrok"

5. "Gracz"

6. "Drugi brzeg"

7. "Party Doll"

8. "Znak"

9. "Szczur"

10. "Naznaczony".