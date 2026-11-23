Choć Radzimir Dębski zyskał globalną rozpoznawalność po swoich symfonicznych aranżacjach amerykańskich klasyków, Fu przyznał, że osobiście poznali się dopiero przy okazji przygotowań do pierwszej edycji projektu w 2022 roku. Współpraca od pierwszych chwil ułożyła się znakomicie.

"Znałem go z internetu po tym całym koncercie w Stanach Zjednoczonych, gdzie na żywo wykonywał te wszystkie amerykańskie hity. Nie znałem go jednak osobiście. Poznaliśmy się dopiero na pierwszej próbie i powiem ci szczerze, że od razu była między nami chemia - tak, jakbyśmy się długo znali. Jest to bardzo pozytywny, fajny człowiek. Nie jest zamknięty, jeśli chodzi o współpracę, tylko idzie na kompromisy. Można dzielić się z nim pomysłami, także to bardzo otwarta relacja" - wyznał raper.

Dla artysty, który zaczynał swoją muzyczną drogę w połowie lat 90., występ przed wielotysięczną publicznością w akompaniamencie orkiestry symfonicznej jest dowodem na to, jak daleką drogę przeszedł polski hip-hop.

"Będąc nastolatkiem nie wierzyłem kompletnie nawet w to, że wejdę do studia i nagram rapowy kawałek albo że ktoś wyprodukuje bit tak, jak w tamtym czasie DJ 600 Volt. Kompletnie w to nie wierzyłem, to było moim marzeniem. Ale marzenia się spełniają, tylko trzeba w nie wierzyć. Dzisiaj dowodem na to jest to, że tutaj siedzimy. Kiedy dowiedziałem się, że zostałem zaproszony z ZIP Składem na pierwszą edycję JIMKA, to był konkretny szał" - wspominał Fu.

Połączenie hip-hopu z muzyką poważną nie było dla Fu pojęciem zupełnie obcym. Raper od lat czerpie inspiracje z różnorodnych gatunków muzycznych, co przemycał już na swoich wczesnych solowych wydawnictwach.

"Do dzisiaj uwielbiam muzykę każdego rodzaju - od bluesa po muzykę klasyczną i symfoniczną. Już na mojej pierwszej solowej płycie używałem dużo sampli z muzyki klasycznej, łącząc ją z rapem" - zdradził.

Zapytany o to, co najbardziej zaskakuje go w pracy nad tak gigantycznym przedsięwzięciem, bez wahania wskazał na umiejętności organizacyjne i charyzmę JIMKA: "Zaskoczyło mnie to, jak można okiełznać sześćdziesięcioosobową ekipę muzyków, mieć nad tym władzę i tego wszystkiego pilnować. To jest ogromna robota do zrobienia, trzeba powtarzać mnóstwo prób. Ja osobiście chyba bym nie dał rady, a do tego jest jeszcze dwudziestu raperów do dopilnowania! Ja mam w sobie taki luz - za każdym razem wchodząc na scenę, robię swoje. Wiem, że każdy pracujący tu człowiek to profesjonalista, więc się nie stresuję i podchodzę do tego na spokojnie" - podsumował artysta.