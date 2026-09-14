Za nami trzeci, finałowy koncert pod szyldem "Historia Polskiego Hip-Hopu". Na Lotnisku Bemowo w Warszawie pojawiło się tysiące fanów, aby wysłuchać symfoniczno-hip-hopowych aranżacji największych rapowych hitów, stworzonych przez Radzimira "JIMKA" Dębskiego. Jak powtarzał sam dyrektor artystyczny przedsięwzięcia - takie wydarzenie więcej się nie powtórzy. "Nazywam ten trzeci koncert z serii historii polskiego hip-hopu ostatnim, dlatego, że to jest okno na przyszłość, co można robić dalej" - mówił w rozmowie z Interią Muzyką.

Podczas trzygodzinnego, widowiskowego koncertu na scenie pojawiło się wielu gości - zarówno pionierzy polskiego rapu, jak i młode pokolenie wprowadzające rewolucję w gatunku. Wystąpili m.in. Molesta Ewenement, O.S.T.R., Jakub Jan Bryndal, Oskar83, Pezet, Rahim, Fokus, Sokół, Eldo, Abradab, Łona, Bedoes 2115, Kosma Król, Fenomen, Grammatik, Mor W.A oraz Fu. JIMKOWI udało się zebrać w sumie ponad 40 artystów, których wspierała 70-osobowa orkiestra symfoniczna.

Jak raperom współpracowało się z JIMKIEM? "Dogadaliśmy się"

Przy okazji koncertu Fokus i Rahim, znani z legendarnej Paktofoniki, udzielili wywiadu Interii Muzyce, w którym wyznali, jak ich zdaniem niektóre z kultowych rapowych utworów brzmią w odświeżonych aranżacjach na orkiestrę. "Dzięki temu, że zajął się tym człowiek, który hip-hop ma zakorzeniony w sobie, to ten eksperyment się musiał udać. Gorzej, jakby jakiś człowiek niezwiązany z hip-hopem się za to wziął - podejrzewam, że byłby cringe wtedy" - powiedział wprost Rahim.

Zapytani o to, czy mieli jakiekolwiek wątpliwości przed podjęciem się wyzwania i współpracą z JIMKIEM, zgodnie przyznali, że nie. "Samej ostatecznej wartości artystycznej byliśmy pewni. Natomiast Jimek jest dość ekscentryczny i czasem trudno się z nim porozumieć w małych detalach. Ale dogadaliśmy się" - wyznał Fokus.

Paktofonika: Przekazaliśmy tę energię ludziom INTERIA.PL

Fokus i Rahim zaprezentowali hit "Jestem Bogiem" w symfonicznej aranżacji

Raperzy wspomnieli także o swoim najpopularniejszym kawałku, czyli "Jestem Bogiem", który wyłącznie w tym roku mieli okazję zagrać kilkadziesiąt razy na wielkich imprezach, scenach i festiwalach. Czy ta symfoniczna wersja była dla nich historyczną odmianą i wydarzeniem, które zapamiętają na długo?

"Gramy te stare utwory tak, żeby je oddać ludziom. Staramy się być pewnego rodzaju przekaźnikami tej energii. Dlatego bardzo nam się podoba to, że mogliśmy zagrać w tak wspaniałych okolicznościach i po prostu przekazaliśmy energię tego utworu ludziom. Oni go wzięli, oni go kochają, dlatego też go zagraliśmy - dla nich" - powiedział Fokus.

Jak legendarnym raperom współpracowało się z przedstawicielami młodego pokolenia? "Łączy nas muzyka"

W związku z wielopokoleniowym składem występującym w koncercie "Historia Polskiego Hip-Hopu" raperzy z Paktofoniki ujawnili także, jak współpracowało im się z artystami młodego pokolenia, którzy wciąż stawiają pierwsze kroki na hip-hopowej scenie. "Łączy nas muzyka, łączy nas człowiek, który jest wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich różnych styli i pokoleń. Także poszło bez problemu" - podsumował Rahim.