Fisz: "Myślałem, że nie damy rady nagrać całego takiego albumu" [WYWIAD]

Rafał Samborski, Interia Muzyka: Za czym tęsknisz z czasów, gdy nie było internetu?

Fisz: To nie jest tak, że tęsknię za tamtymi czasami, chociaż one mnie ukształtowały. Wracam do nich, żeby przypomnieć sobie, skąd się wywodzę, co mnie inspirowało i dlaczego tak, a nie inaczej patrzę na świat.

Mam dzieciaki, więc mniej więcej wiem, jak ten świat dzisiaj wygląda: jak słucha się muzyki, jak spędza się czas przed komórkami i komputerami, na ile młodzi są w stanie stworzyć emocjonalne więzi. To nie jest więc sentymentalna tęsknota, lecz raczej obserwacja tego, jak zmienia się świat. Te zmiany są dosyć drastyczne, rewolucyjne, a nasze mózgi zwyczajnie nie nadążają za tymi bodźcami.

Myślę zresztą, że taka myśl przewija się przez płytę: nie chodzi o same technologie, bo za nimi zawsze stoi człowiek. A człowieka ciągnie do sytuacji plemiennych, ale też do tego, co ponadczasowe, czyli do tworzenia różnych związków. Obserwując świat i zapoznając się z różnymi statystykami, cały czas dostrzegam pewien dysonans. Z jednej strony jesteśmy na wyciągnięcie ręki, możemy - tak jak w tej chwili - rozmawiać ze sobą na odległość. Z drugiej strony dane pokazują, że człowiek staje się bardzo, bardzo samotny.

Zdecydowanie.

Być może przed internetem tworzyły nas właśnie takie doświadczenia: raz dostaliśmy w czapę, bo zabłądziliśmy na innym podwórku, raz się zakochaliśmy, a innym razem pokłóciliśmy się z najlepszym kumplem. To były interakcje, dzięki którym po prostu dojrzewaliśmy. Widzę, jak to wszystko się przesuwa i jak duży problem mają młodzi ludzie z nawiązywaniem dłuższych, głębszych relacji.

Wbrew pozorom ta płyta jest więc bardzo o tym, co tu i teraz. Spoglądam wstecz, choćby przy okazji "14. piętra", ponieważ ciągłość tych zmian ma rewolucyjny charakter. Sam nie potrafię odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie za rok czy dwa lata: czy tak zwana sztuczna inteligencja rzeczywiście się uwolni i stworzy jakiś własny gatunek. Wydaje mi się, że pojawia się bardzo dużo chaotycznych opinii, także w polityce, ale nikt z nas do końca nie wie, co te rewolucje przyniosą.

Prowadzę też taki dialog z dzieciakami, z których dwoje jest już dorosłych, więc pojawiają się pytania o to, czy znajdą pracę i czy charakter pracy zmieni się w stu procentach. A te lęki uważam za uzasadnione. Z rewolucjami technologicznymi bywa tak, że one się dzieją, a później cały świat się do nich dopasowuje. Dlatego nie dziwię się, że młode pokolenie może być trochę pogubione.

Wiesz, od razu przypomina mi się to badanie, które mówiło o tym, że 20% nastolatków w Wielkiej Brytanii zna osobę, która jest w związku romantycznym z AI.

Tak, mówi się o AI Girlfriends i AI Boyfriends. Ostatnio trochę się o tym naczytałem. Cały utwór "Impuls", który nagrałem z Taco Hemingwayem, jest oparty na takich lekturach, które trwały pół roku, bo tyle też czekaliśmy na gościnną zwrotkę.

Właśnie ta zwrotka powstała chyba jakoś niedawno, bo nawiązuje do waszych plastikowych stylizacji, które zadebiutowały przy okazji wypuszczenia "Sześciu minut mądrości".

Tak, bo wiedzieliśmy, że będziemy długo czekać. Z Taco wielokrotnie się mijaliśmy. Zresztą on przyszedł do Asfalt Records, kiedy my opuściliśmy tę wytwórnię.

Poza tym, jeżeli chodzi o gości na tej płycie, to było miłe, że i Taco, i Szczyl wychowali się na naszej muzyce, chodzili na nasze koncerty, więc współpraca z nimi była bardzo naturalna.

Ale chciałem powiedzieć, że moja zwrotka powstała na podstawie półrocznych obserwacji Google Trends prowadzonych w oczekiwaniu na nagranie tego utworu. Czytałem też kilka ciekawych rzeczy, między innymi książkę "Wszyscy kłamią" Setha Stephensa-Davidowitza o tym, jaką prawdę o człowieku mówią hasła w wyszukiwarkach. W mediach społecznościowych człowiek się kreuje, a tam szuka rzeczy, na które naprawdę chce znać odpowiedź. Większość tych wyszukiwań internetowych dotyczyła pytań o to, dlaczego Braun ma zakryte oko, albo postaci z seriali…

…dlaczego w małżeństwie nie ma seksu, jak rozpoznać, że jest się gejem.

Albo o powiększaniu penisa. To są rzeczy, które zebrałem przez te pół roku. Stoją one trochę w kontrze do uśmiechniętych twarzy w mediach społecznościowych. To jest gdzieś wpisane w człowieka. Wydaje mi się jednak, że świat, w którym przychodzi żyć naszym dzieciakom, jest trudny, bo wokół jest tak dużo informacji i dezinformacji, że sam czasem się w tym gubię. A teraz dojdzie jeszcze AI, zapewne wykorzystywana także w polityce, więc połapać się w tym wszystkim będzie coraz trudniej.

Ludzie przede wszystkim nie weryfikują informacji, które podsuwa im AI, chociaż wszędzie jest nawet to zaznaczone, że mogą być nieprawdziwe. To jest największy problem.

Bo trzeba temu poświęcić nieco czasu, prawda?

A wiadomo, jak ludzie podchodzą do rzeczy, którym trzeba poświęcić czas i energię.

Kiedyś miało się takie zaufanie do zawodu dziennikarza. Dziennikarze być może nie byli aż tak uwikłani w politykę ani wykorzystywani przez polityków. Człowiek miał poczucie, że dzięki nim poznaje jakąś część prawdy o świecie. Myślę, że dzisiaj jest to bardzo utrudnione.

Dziś dodatkowo liczy się chłopski rozum, o czym swoją drogą mówisz też na płycie. Zaczęliśmy naszą rozmowę od zmian w społeczeństwie, a kolejną zmianą jest to, że dawno nie rapowałeś tyle, co na "Człowieku nie do końca".

Bo to jest bardzo rapowa płyta. Nie nagraliśmy takiej od czasów "Heavi Metal".

Jeszcze "Zwierzę bez nogi" było później.

Faktycznie. "Zwierzę bez nogi" było dla mnie takim rodzynkiem. Żegnaliśmy się z Asfalt Records i złożyliśmy hołd hip-hopowi. Później trochę igrałem z rapem. Przy okazji "F3" wiedzieliśmy już, że będziemy bardzo dużo kombinować, ale na kolejnych płytach miejscami oddaliliśmy się w stronę mocnych eksperymentów.

Później wróciliśmy z takim wielkim - nazwijmy go - przebojem na płycie "Mamut", a następnie wydaliśmy "Drony", na których rap w ogóle się już nie pojawił.

Im dalej w las, tym bardziej wydawało mi się, że rap zmierza w stronę, która coraz mniej mnie interesuje. Bardziej wciągnęła mnie forma piosenki i tworzenie określonego klimatu na koncertach. Od wielu lat mamy stały skład i granie z nim pochłonęło mnie całkowicie. Przy okazji płyty "25" sami byliśmy zaskoczeni, że minęło już dwadzieścia pięć lat od "Polepionych dźwięków". Singiel "Niemoc", promujący tę płytę był zresztą dosyć rapowy.

Nawet recenzowałem tę płytę. Pamiętam, że tam było bardzo dużo nawiązań do tego, co tworzyliście w przeszłości i faktycznie stanowiła podsumowanie tego 25-lecia działalności.

Tak, tej naszej drogi. Każda płyta jest właściwie też pretekstem do tego, żeby później grać z nią koncerty. Przy okazji "25" powiedziałem szybko w jakimś programie - i fani złapali mnie za słowo - że powstanie coś w rodzaju dodatku do tej płyty. Miałem na myśli rapową EP-kę, być może ponownie nagraną z DJ-em Epromem. Zabraliśmy się więc do pracy i początkowo zakładaliśmy, że będzie to krótka pozycja. Ponieważ czekaliśmy również na gości, materiał stopniowo się rozrastał, aż ostatecznie powstał pełny album.

Podpisujemy się jako Fisz Emade, ponieważ pracowaliśmy nad nim tak, jak nad naszymi pierwszymi płytami. Oczywiście pojawiają się na nim goście i nasi muzycy, ale trochę w innym charakterze. Album nie ma formy piosenkowej, dlatego chcemy nieco oddzielić go od tego, co robimy z Tworzywem. Do piosenek pewnie jeszcze wrócimy.

Kolejnym ważnym momentem było zaproszenie od Dawida Podsiadły do jego projektu Zorza. Spotkaliśmy tam Sokoła, z którym również długo się nie widzieliśmy. Kiedyś nagrał utwór na producencką płytę Emade.

"Dam ci przeżyć", pamiętam.

To spotkanie obudziło wspomnienia i zaowocowało utworem, który znalazł się na naszej płycie. Było więc kilka zdarzeń, które w naturalny sposób naprowadziły nas na to, żeby rzeczywiście nagrać cały album rapowy. Później zagraliśmy krótkie koncerty na Męskim Graniu, występując wyłącznie jako duet. Nowe koncerty również planujemy podzielić na dwie części - w drugiej będzie dołączał do nas zespół.

W każdym razie dla mnie rap to przede wszystkim siła opowieści i siła języka polskiego. Należymy do pokolenia, które współtworzyło całą historię polskiego rapu. Mogliśmy wtedy właściwie posłuchać jedynie płyty "Spalam się" Kazika i przekonać się, w jaki sposób on opowiadał, ale wielkiego wybuchu polskiego rapu jeszcze nie było. Siedzieliśmy więc godzinami, poznając urządzenia takie jak sampler i komputer, a jednocześnie uczyliśmy się ujmować język polski w określone ramy.

Zawsze interesowało mnie opowiadanie - ironiczne, dowcipne, smutne albo bardzo emocjonalne - i w ten sposób stworzyliśmy własne brzmienie. Po drodze zawsze pojawia się jednak pytanie, czy mając 48 lat i trójkę dzieci, nadal jest się w stanie coś w rapie opowiedzieć. Jeszcze pięć lat temu musiałeś przecież skupiać się na przewijaniu pieluch i wstawaniu w nocy.

"Człowiek nie do końca" trochę zidentyfikował problem, jaki mam z wieloma polskimi albumami rapowymi, które teraz wychodzą. W przeciwieństwie do tamtych płyt słyszę na niej dojrzałego człowieka, który mówi o problemach dotyczących mnie: osoby bliżej czterdziestki niż dwudziestego roku życia.

Miłe, że to mówisz. Mnie też tego brakuje, bo rap nie jest dla mnie wyłącznie muzyką młodzieżową, chociaż rzeczywiście jego główny nurt jest u nas bardzo młodzieżowy. Ostatnio podwoziłem córkę na koncert. Raper wychodzi na scenę, wszystko leci z playbacku, są jakieś wybuchy, a później sprzedaje merch za ogromne pieniądze, podobnie jak zdjęcia z autografem. Sam koncert trwa chyba czterdzieści minut, a on wraca do domu zarobiony. I mnie jednak w środku boli, że rap staje się takim produktem.

Tymczasem bardzo ciekawa muzyka zawsze powstawała gdzieś na obrzeżach różnych gatunków i poza głównym nurtem. Mamy oczywiście na płycie niekwestionowaną gwiazdę, Taco Hemingwaya, czyli człowieka, który potrafi stworzyć przebój, a jednocześnie przez całą płytę prowadzić bardzo szczegółową, konkretną narrację. Tego słucha się trochę jak książki. Jest też Jakub Jan Bryndal, świetny freestyle'owiec, który na co dzień współpracuje z Łoną, również przecież dużo młodszy ode mnie i Piotrka.

Autor świetnej płyty dla JuNouMi.

Bardzo niedocenionej. To też sceniczny zwierzak, który ma bardzo abstrakcyjne, artystyczne podejście do rapu. Takich gości mógłbym pewnie zapraszać bez końca. Trzeba jednak trochę pogrzebać, żeby przekonać się, że młodzi ludzie również mają coś do powiedzenia. Żyjemy niestety w czasach zdominowanych przez algorytmy. Mam wrażenie przez to, że młodzi ludzie częściej marzą po prostu o popularności, niż zadają sobie pytanie, czy muzyka może zmienić ich życie.

Albo co chcą przekazać światu.

Albo o czym chcą opowiadać. Nie chcę jednak narzekać. Pamiętaj, że kiedy zaczynaliśmy, scena była jeszcze malutka. Stopniowo się rozrastała, aż nagle stała się ogromna i do dziś taka pozostaje. Ten nurt tworzą naprawdę młodzi ludzie, ale można w nim też znaleźć coś dla siebie.

Patrzę teraz na swoją kolekcję płyt i widzę, że często nie są to albumy, które odniosły komercyjny sukces, a mimo to zawarta na nich muzyka pozostaje ponadczasowa i bardzo ważna. Trzeba jednak pamiętać, że żyjemy w bardzo komercyjnych czasach. To łączy się z tym, co wcześniej mówiliśmy o internecie. Pamiętam jeszcze pierwsze łączenie się przez modem…

Ten charakterystyczny dźwięk.

Tak. Udzielałem się na forum miłośników rowerów, bo bardzo chciałem kupić sobie jakiś holenderski rower. Kiedy ktoś się logował, przedstawiał się: "Dzień dobry, jestem Janusz, mieszkam tu i tu, polecam…".

A pamiętasz o takim sformułowaniu jak netykieta?

Rzeczywiście było coś takiego… Na początku internet stanowił trochę odrębny świat. Sukces YouTube'a opierał się na nagraniach wideo, które mogliśmy sami tworzyć, a dzisiaj jest to już wielka machina napędzana przez algorytmy. Te zmiany wpływają również na to, czego słuchamy i co interesuje nas w muzyce. Ruchy oddolne stają się coraz mniejsze, bo chociażby streaming sprawia, że artyści, którzy nie przekroczą określonego progu popularności, mają znacznie trudniej.

Te limity odtworzeń, ponad które musisz wejść, by zarabiać…

Jeśli jesteś debiutantem i grasz muzykę mocno alternatywną czy eksperymentalną, to zginiesz w tym wszystkim. A jednak trzeba przyznać, że wszystko jedno, czy chodzi o jazzmanów, czy o muzykę bardziej rozrywkową - pamiętam czasy, kiedy z jednej strony koncertowaliśmy, a z drugiej sprzedawaliśmy płyty. To pozwalało nam utrzymać rodziny. Dzisiaj pod tym względem bywa ciężej.

Ale "Człowiek nie do końca" to też pierwsza płyta, którą wydaliśmy zupełnie sami. Dystrybuujemy ją przez stronę internetową. Sprzedaliśmy prawie cały pierwszy nakład naszego winyla. Są więc również dobre rzeczy wynikające z internetu: można działać na własną rękę.

Mam w ogóle po przesłuchaniu "Człowieka nie do końca" dwie tezy. Pierwsza: to płyta dla tych, którzy tęsknią za tą częścią osobowości Fisza z "Polepionych dźwięków" i chcą zobaczyć, jak dojrzała.

Tak?

A druga: Fisz to Wiesław Myśliwski polskiego rapu.

O wow. To bardzo uprzejme. Wiesław Myśliwski to był mój sąsiad.

Jak się na to zapatrujesz?

Boję się takich stwierdzeń, bo to absolutnie genialny pisarz.

Jednak gawędziarstwo was łączy.

Ktoś, kto pamięta mnie z liceum, wie, że w ogóle nie byłem gawędziarzem. Otwierałem się natomiast dzięki muzyce. Tak było też trochę w tym przypadku, bo nie potrafię opowiadać na przykład o cięższym dla mnie temacie, czyli śmierci mamy, a muzyka sprawiła, że napisałem utwór "Duchy". Zawsze byłem więc rozgadany na płytach, a na starość coś mi się zrobiło i rzeczywiście więcej rozmawiam na co dzień. Mój brat z kolei trochę ucichł, choć kiedyś było inaczej, dlatego napisałem utwór "Ogień i woda".

Okej?

Ale coś w tym jest. Z tą pierwszą tezą zdecydowanie się zgadzam: to jest ten Fisz z "Polepionych dźwięków", który ma dzisiaj 48 lat. Wydaje mi się, że zachowaliśmy też pasję do tego, co robimy, a także własną drogę i pomysł na siebie.

Nie ukrywam, że póki co bardzo lubię tę płytę. Nie wiem, co będzie za jakiś czas. Teraz będziemy się uczyć tego wszystkiego, żeby później przetworzyć materiał na koncertach, i mamy w sobie jakiś spokój.

Czyli Fisz za mikrofonem, Emade za gramofonami?

Kiedyś mówiło się o gramofonach, dzisiaj odtwarza się już pliki WAV. Te systemy są o tyle wygodniejsze, że winyl nie przeskakuje. Ale tak, będzie tego dużo na koncercie. Oczywiście pojawi się też część bardziej piosenkowa, bo to nasza druga noga, którą również bardzo kochamy.

To ciekawe, że mamy publiczność, która woli, kiedy nie rapujemy, i taką, która częściej przychodzi właśnie po to, żebyśmy rapowali. Najprzyjemniej jest jednak chyba wtedy, gdy ludzie przynoszą płyty od "Polepionych dźwięków", przez "Drony", aż po "25". Myślę więc, że mamy swoją publiczność, która wie, że nie lubimy się nudzić i ona też się z nami nie nudzi.

Przypomniało mi się w ogóle, jak w papierowym "Ślizgu" 20 lat temu czytałem wywiad z Chuckiem D z Public Enemy. Miał wtedy 46 lat i wydawał mi się strasznie starym raperem. Wielokrotnie dwudziestoletni wówczas raperzy mówili też, że nie wyobrażają sobie, iż będą rapować po czterdziestce. Prawdę mówiąc, zastanawiałem się, czy nie miałeś takiej myśli, że "Człowiek nie do końca" to ostatni moment, aby nagrać taki album.

Pamiętam taki wywiad z trzema różnymi raperami: Vieniem, Sokołem i mną. Byłem wtedy chyba na etapie płyty "Radar" i powiedziałem, że trochę pożegnałem się z rapem, bo rap żyje, język żyje, a młodzi ludzie go czują tak, jak ja już go nie czułem. Zresztą bardziej intrygowała mnie forma piosenki.

Natomiast czy to będzie ostatni taki album? W ogóle o tym nie myślałem w ten sposób. Sam byłem zaskoczony, że wszystko tak naturalnie nam się złożyło, bo nie wyobrażam sobie nagrywania płyty na siłę. Zapowiadając EP-kę, myślałem, że nie damy rady nagrać całego takiego albumu. Tym bardziej że z jednej strony jest to być może trochę jak z pływaniem - chociaż ja akurat źle pływam - że gdzieś sobie to przypominasz.

Zresztą na płycie jest utwór "Karykaturalność", w którym pożegnałem się ze swoimi włosami.

Jako zakolak się utożsamiam.

Byłem kiedyś w garderobie z takimi teatralnymi lustrami. Patrzysz w nie, otaczają cię i z każdej strony widzisz łysiejącego kolesia. Ruszasz się, a on rusza się razem z tobą. Po chwili uświadamiasz sobie: "Hej, to ja".

W każdym razie niedawno kupiłem sobie płytę Mike'a D. Sprawdziłem, jak gra ze swoimi dzieciakami koncerty w bardzo małych miejscach i zobaczyłem, że sprawia mu to ogromną radość. Pomyślałem więc, że jeżeli nie oszukujesz i wciąż to czujesz, to możesz naprawdę długo w tym być i nie stać się pośmiewiskiem dla samego siebie.