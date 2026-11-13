Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Od premiery twojego debiutanckiego albumu "Halo Ziemia" minęło aż osiem lat. Z jakim nastawieniem oddawałeś w ręce słuchaczy nowy materiał po tak długim czasie?

Filip Lato: - Rzeczywiście, sporo czasu minęło. Z jednej strony czuję bardzo dużą radość, że w końcu udało się ten etap zamknąć, bo trochę to trwało. Z drugiej strony zawsze towarzyszy temu obawa i niepewność, jak materiał zostanie przyjęty przez słuchaczy. Rozmawiamy chwilę po premierze, więc pierwsze i drugie opinie już spłynęły, wiem, że wszystko jest w porządku, a te obawy zostały w dużej mierze rozwiane. Do tego dochodzi po prostu ekscytacja. Premiera albumu to zawsze mnóstwo energii i aktywności, które bardzo lubię.

Wiadomo, że materiału, który powstaje w trakcie pracy nad płytą, jest zawsze znacznie więcej. Sporo gotowych piosenek wylądowało ostatecznie w koszu w ciągu tych ośmiu lat?

- Zawsze tak jest i tym razem nie było inaczej. Choć z drugiej strony, na nowym krążku znalazło się aż siedemnaście utworów, więc to bardzo pokaźny album. Sporo piosenek udało nam się doprowadzić do stanu, w którym uznaliśmy je za gotowe i warte wydania. Na ten moment szuflady są jednak przetrzebione - jak wejdziemy teraz do studia z zespołem, będziemy musieli zacząć wymyślać wszystko zupełnie od zera.

We współczesnych realiach rynkowych tak obszerna tracklista jest rzadkością. Czym jest dla ciebie ten krążek - podsumowaniem minionego dziesięciolecia czy bardziej zamknięciem pewnego etapu?

- W pewnym sensie to na pewno podsumowanie. Od mojego debiutu zmieniło się absolutnie wszystko - rynek muzyczny, na który wkroczyłem jako świeżak, oraz ja sam jako artysta. Rozwinąłem się wokalnie, dojrzałem jako autor tekstów i kompozytor. Na pierwszej płycie oddałem tę robotę specjalistom, bo byłem debiutantem i trochę obawiałem się wziąć sprawy we własne ręce. Teraz jest zupełnie inaczej, współtworzę te piosenki. To płyta będąca zapisem tych zmian, ale zdecydowanie nie stawiam nią kropki. Wolałbym powiedzieć, że to taki spory przecinek. Album kończy się piosenką "Do zobaczenia", która jest mrugnięciem okiem do fanów - dajemy znać, że nie spoczywamy na laurach, tylko bierzemy się za dalszą pracę, bogatsi o nowe doświadczenia.

Nie da się ukryć, że przez ten cały czas byłeś obecny na scenie, grałeś setki koncertów i brałeś udział w programach telewizyjnych…

- Dokładnie tak, to nie był czas zmarnowany. Co prawda longplay'a nie było, ale cały czas działaliśmy singlowo. Wystąpiłem w programach, z których wyniosłem mnóstwo wiedzy i doświadczeń. Wszystko to sprawiło, że nie musiałem budować swojej pozycji od zera.

Często podkreślasz, że ta płyta pokazuje twoje nowe, dojrzalsze oblicze. Gdzie - poza podejściem do tekstu i kompozycji - widzisz największą ewolucję względem debiutu?

- Obie te płyty są zupełnie inne i obie były w stu procentach prawdziwe na moment, w którym powstawały. Kiedy wydawałem debiut, miałem 25 lat i byłem dzieciakiem świeżo po talent show, który rzucił się w wir realizacji marzeń. Dziś kończę trzydzieści pięć lat. Zmieniłem się jako człowiek i jako facet - można powiedzieć, że po prostu zestarzałem się. Wybraliśmy na tytuł płyty "Obrazek z czarnym tłem", co jest też utworem otwierającym album. Zależało nam, żeby te pierwsze sekundy były dla słuchacza zaskoczeniem i szokiem w stylu: 'kurczę, spodziewałem się zupełnie innego Filipa, inaczej go zapamiętałem".

Pisanie tak osobistych tekstów, jak te, które możemy znaleźć na tym krążku, to dla ciebie forma autoterapii, czy raczej twórcze wyzwanie?

- Zdecydowanie twórcze wyzwanie. Przez ten czas odkryłem, że teksty mają gigantyczne znaczenie - wcześniej mocniej skupiałem się na samej muzyce. Zrozumiałem też, że najlepsze utwory powstają wtedy, gdy są o czymś konkretnym. Daleko mi jednak do nazywania tego terapią - to raczej czerpanie z przeżytych doświadczeń i emocji, które stanowią punkt wyjścia do opowiedzenia uniwersalnej historii.

Nowe single - jak "Tyle mogłem Ci dać", "Obrazek z czarnym tłem" czy "A Gdybyś Tak" - trochę różnią się od dawnych przebojów pokroju "100" czy "Krawiec". Jak czujesz, ta zmiana brzmienia przyjęła się u słuchaczy?

- Czuję, że jest bardzo w porządku. Od premiery minęło już trochę czasu i dostałem mnóstwo świetnych wiadomości oraz komentarzy. Pamiętajmy też, że moi słuchacze zmieniali się razem ze mną - oni również są w innych momentach swojego życia. Istnieje spora szansa, że to, o czym śpiewam teraz, trafia do nich równie celnie, tylko na innym poziomie.

Płyta jest niezwykle różnorodna - melancholijne, nostalgiczne numery przeplatają się z kompozycjami o radiowym charakterze. Ten balans między świeżą jakością a przystępnością był dla ciebie kluczowy?

- Tak, bardzo mi na tym zależało. Nie chciałem uciekać w całkowitą niszę czy skrajną alternatywę. Chciałem pokazać nową jakość, ale zachować taką formę, żeby nikogo nie odstraszyć i nie stworzyć materiału trudnego w odbiorze. Zależało mi na dobrych, radiowych piosenkach, które są miłe dla ucha, a jednocześnie niosą ze sobą ważne dla mnie treści.

Masz na koncie spektakularne zwycięstwo w "Twoja twarz brzmi znajomo". Doświadczenie z tego formatu przełożyło się bezpośrednio na twoją twórczość?

- Na pewno rozwinęło mnie to wokalnie i scenicznie. "Twoja twarz brzmi znajomo" to poligon doświadczalny, gdzie pod maską masz okazję dokładnie przeanalizować kultowych wykonawców - od Freddiego Mercury'ego po Czesława Niemena, Led Zeppelin czy AC/DC. Musisz znaleźć klucz do każdego z nich. Kiedy kończysz ten program, twój wachlarz możliwości technicznych i scenicznych jest znacznie bogatszy. Słuchając tej płyty, sam słyszę w głosie, jak wielki krok naprzód zrobiłem od czasów debiutu.

Masz już plany na nadchodzącą trasę koncertową promującą nowy album?

- Oczywiście! Będziemy chcieli zjechać Polskę wzdłuż i wszerz. Na żywo te piosenki zabrzmią nieco inaczej niż na płycie - aranżujemy je tak, żeby "paliły" na koncertach. Po intensywnym lecie w Polsce jesienią robimy mniejszą przerwę, ale zimą wracamy do koncertowania, a przyszłoroczne plenery są nasze!

Z jakim nastawieniem wchodzisz w kolejne miesiące? Zbierasz plony po premierze, czy już myślisz o nowym materiale?

- Zdecydowanie nie zwalniamy tempa. Mam za sobą już pierwszą sesję studyjną i nagrywanie pierwszych demówek do nowych rzeczy. Nie wiem jeszcze, czy to materiał na trzecią płytę, czy kolejne singlowe strzały, ale na pewno pracujemy dalej. Teraz, kiedy szuflady są puste, tworzymy zupełnie od zera, co sprawi, że kolejna odsłona będzie czymś zupełnie świeżym.

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