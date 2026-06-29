Rafał Samborski, Interia Muzyka: Oglądałeś wczorajszy mecz Portugalia - Uzbekistan? [rozmowę odbyliśmy 24 czerwca, dzień po meczu - przyp. red.]

Fernando Ribeiro (Moonspell): Mówisz o Mistrzostwach Świata? Bardzo trudno jest być Portugalczykiem, kiedy gramy na mundialu, bo uważam, że piłka nożna to tylko gra. To nie jest kwestia życia i śmierci. A tutaj, w Portugalii, myśli się inaczej. Nikt nie spodziewał się remisu z Kongiem, a ja uważam, że zespoły z Afryki są bardzo mocne. Więc kiedy Portugalia nie zagrała na swoim poziomie ani zgodnie z oczekiwaniami oczywiście ruszyła fala nienawiści wobec Cristiano Ronaldo, bo to najważniejszy piłkarz, jakiego mamy. A wczoraj po prostu wygraliśmy z Uzbekistanem, co było łatwym zwycięstwem, bo to też prostsza drużyna. Więc oglądam to, ale trochę nie oczekuję niczego poza tym, żeby miło spędzić 90 minut. Myślę, że piłka nożna w Portugalii opium dla ludu i jest to po prostu zbyt skrajne. To tylko gra. Oczywiście kibicuję Portugalii i reprezentacji, ale jeśli nie przywiozą pucharu do domu albo jeśli przegrają, moje życie następnego dnia toczy się dalej: może trochę smutniej, ale toczy się dalej. Problemem nie jest więc Portugalia, tylko Portugalczycy.

Ciekawe, co mówisz, bo robiłem research przed naszym wywiadem i bardzo łatwo trafić na informacje, że jesteś wielkim fanem piłki nożnej.

Dawniej byłem w to bardziej zaangażowany. Nawet komentowałem piłkę nożną w kanale Sport TV - największej prywatnej stacji sportowej w Portugalii - ale kilka lat temu z tego zrezygnowałem. Nie chodzę już często na stadion. W FC Porto, czyli klubie, któremu kibicuję, ludzie traktowali mnie naprawdę bardzo dobrze, mimo że pochodzę z Lizbony. Śpiewałem nawet podczas ich gali wręczenia nagród. Zrozumiałem jednak, że piłka nożna bywa czasem bardzo niezdrowa: ludzie chcą się o futbol bić, chcą się o niego kłócić. A ja uważam, że albo przegrywasz, albo wygrywasz, albo remisujesz - potem zawsze jest kolejny wieczór, kolejny mecz. Nie może być dziesięciu mistrzów świata ani dziesięciu mistrzów Portugalii. Ludzie tutaj traktują to bardzo poważnie, nawet do granicy przemocy, dlatego przez lata mój stosunek wobec futbolu nieco ochłonął. Nadal lubię obejrzeć mecz FC Porto albo reprezentacji, ale odmawiam wchodzenia w te wszystkie komentarze i dyskusje. Nawet moi bliscy znajomi mówią: "Messi i Ronaldo…".

A ja odpowiadam: "Nie obchodzi mnie Messi. On nawet nie jest z Portugalii. Dlaczego miałbym mu kibicować?". "Bo jeśli nie lubisz Messiego, to nie lubisz futbolu". No to w takim razie nie lubię futbolu. Lubię innych piłkarzy. Lubię Cantonę, lubię Chrisa Waddle'a, tych zawodników z lat 90, lubię Ibrahimovicia, chociaż on tak naprawdę nigdy niczego wielkiego nie wygrał.

Masz rację. Ludzie skupiają się głównie na największych nazwiskach.

Tak, są przecież inni. Jestem muzykiem i lubię oglądać mecze, ale koniec końców znam tylko historię do pewnego momentu. Przed mundialem obejrzałem film "Meksyk 1986", który skupia się na tym, jak doszło do tego mundialu. Chociaż jest zabawny, to pokazuje, jak dużo jest tam korupcji, skupienia na pieniądzach i dziewczynach. Oglądam też serial o Brazylii z czasów, kiedy zdobyli trzeci tytuł mistrzów świata w latach 70. I to jest naprawdę dobre, bo widać ludzką stronę futbolu, a nie tylko liczby. A tutaj, w Portugalii, wszyscy dosłownie wariują. Ludzie są bardzo sfrustrowani polityką, społeczeństwem, gospodarką. Nie jesteśmy na właściwej drodze, więc próbują niszczyć wszystko, co mogą. Nie lubię na przykład, kiedy ludzie nazywają Cristiano Ronaldo dziadkiem i twierdzą, że on sprawił, iż Portugalia liczy się w świecie piłki. Nie był pierwszy: był Eusébio, był Figo, był Futre, byli też inni zawodnicy, mniej znani głównie dlatego, że nie załapali się na erę internetu.

Cristiano Ronaldo nie był nawet pierwszym Ronaldo.

Trzeba zaznaczyć, że on pochodzi z bardzo biednej dzielnicy. Ludzie widzą tylko pierścionki z brylantami czy kolczyki. Ale Cristiano dużo pieniędzy przekazuje na cele charytatywne - myślę, że ma dobre serce. I uważam, że jak na swój wiek jest naprawdę świetny: może nie tak, jak kiedy był młodszy, ale pomyśl, że on ma 41 lat.

Więc "nie wiń gracza, wiń grę"?

To tylko gra. Życie jest bardziej skomplikowane. Chciałbym, by życie było tak proste jak piłka nożna.

Nie to samo jest z religią? Mówiłeś sam, że piłka nożna to opium dla ludu.

Religia interesuje mnie bardziej niż piłka nożna. Tutaj, w Portugalii, nie jest to tak silne, jak prawdopodobnie w Polsce, ale my nigdy nie mieliśmy papieża. Religia przede wszystkim to historia ludzkości i konfliktu. Nie mam na myśli konfliktu zbrojnego, bo to jest złe, tylko konflikt wewnętrzny, bo nigdy nie dowiesz się czy Bóg istnieje, nie możesz mieć tej pewności. Dyskutowali o tym ludzie znacznie mądrzejsi od ciebie i ode mnie. Nie wiemy, czy miało to dobry pierwotny zamysł, który potem został po prostu wypaczony przez człowieka. Nie wiemy, czy musi to być tak skrajne, jak teraz choćby w przypadku mieszania religii z polityką.

Studiowałem filozofię w Lizbonie. W pewnym omencie wszedłem w okultyzm i satanizm - LaVeya, Aleistera Crowleya, Eliphasa Léviego, Kirchnera, wszystkie te wielkie nazwiska - i kiedy zacząłem poznawać filozofię Feuerbacha, Kanta, Voltaire'a, Hegla, Nietzsche'ego natychmiast odłożyłem tamte książki na półkę. Sposób, w jaki filozofowie mówią o religii i ją rozważają, są dużo ciekawsze niż ludzie, którzy mieli interesy finansowe albo po prostu wymyślali rzeczy nastawione na szokowanie i bunt. A ja chciałem to wejść głębiej. Zadawałem pytania, czym jest ta relacja między ludźmi a bogami? Myślę, że to jest historia naszego życia jako cywilizacji. Nie da się oddzielić jednej rzeczy od drugiej.

Wiesz prawdopodobnie, dlaczego o to zapytałem. Twój najnowszy album nazywa się "Far From God". Słuchałem tego albumu dzień przed naszą rozmową i odnoszę wrażenie, że pod wieloma względami to krążek bardzo bliski "Irreligious".

Tak, niektórzy nazywają go nawet "Irreligious" XXI wieku. W 1996 roku wszystko wyglądało inaczej, ale myślę, że porównanie tych dwóch płyt pokazuje, jak przez 30 lat rozwinęliśmy się muzycznie, warsztatowo i brzmieniowo. Da się odnaleźć połączenia: w obu przypadkach to chwytliwe utwory, których się słucha, nawet jeżeli mogą wydawać się proste. Szczególnie że gothic metal poszedł w stronę większego skomplikowania.

Oczywiście, mamy albumy, na których eksperymentujemy bardziej. Najlepszym przykładem jest "Wolfheart", gdzie byliśmy sześcioma głowami myślącymi jak Hydra. Jeden chciał folku, ja chciałem gothic metalu, ktoś inny chciał black metalu. Trudno było zrobić album, który zaspokoiłby ego wszystkich. Jedną z rzeczy, które wciąż pamiętam z przejścia od "Wolfheart" do "Irreligious", było to, że nie chciałem znowu robić muzyki, która rozchodzi się we wszystkie strony. Chciałem tworzyć muzykę prowadzoną prostą linią, jednorodną. I myślę, że to jest dobra cecha, którą udało się przenieść na "Far From God". Nawet jeśli piosenki się od siebie różnią, mają wspólne wątki przewodnie, a to jest dla nas, jako muzyków w 2026 roku, bardzo ważne.

Mimo waszych poprzednich płyt, sam jestem zaskoczony, jak mocno postawiliście tym razem na melodię, atmosferę czy zmysłowość. W takich utworach jak "For the Love of Mortals" czy "Biblical" słyszę nawet wpływy The Cure czy Fields of The Nephilim.

The Cure i Fields of the Nephilim to bardzo ważne inspiracje dla Moonspell. Ja wolę Fields od The Cure, ale Pedro, nasz klawiszowiec, kiedy dołączył do Moonspell, przyszedł z zupełnie innego miejsca. Słuchał metalu, ale kiedy my słuchaliśmy Bathory, Celtic Frost, My Dying Bride, Tiamat czy Root z Czech, on słuchał The Cure czy Echo and the Bunnymen. I w pewnym sensie spotkaliśmy się w latach 90. Poza tym zanim poszedłem na uniwersytet, słuchałem dużo ekstremalnego undergroundowego metalu. Ale miałem też grupę znajomych, którzy słuchali płyt z 4AD i Beggars Banquet: Fields of the Nephilim, Sisters of Mercy, Bauhaus, Dead Can Dance. Ta muzyka była elegancka, ale jednocześnie mroczna, dlatego myślałem, że warto było wprowadzić ich patenty do muzyki metalowej. Ale byli ludzie, którzy zrobili to przed nami.

Pierwszym zespołem, który to zrozumiał, było Paradise Lost z albumem "Gothic", który moim zdaniem stanowi narodziny gothic metalu. A czymś, co bardzo mocno połączyło te wpływy w Moonspell, był Type O Negative ze Stanów. Nie spodziewałem się tak romantycznego zespołu z USA, bo tam metal kojarzył się bardziej z agresją, z Panterą czy Slayerem. Nie było wielkiego gotyckiego zespołu ze Stanów - może Skinny Puppy, ale to był jednak industrial. Więc kiedy Type O Negative pojawili się na scenie, byliśmy tym absolutnie zachwyceni. To naprawdę wpłynęło na naszą muzykę.

Natomiast kawałki kończące płytę takie jak "Our Freedom to Fall" czy szczególnie "Reconquista" są zdecydowanie najbardziej agresywne.

Tak, "Reconquista" była ostatnim utworem, jaki powstał i wpisuje się w tradycję ostatnich piosenek Moonspell, które mają być epickie. Myślę, że muzyka istnieje po to, żeby dobierać ją pod swoje emocje i uczucia, a ja nie jestem codziennie tą samą osobą. The Cure mają nawet album "Wild Mood Swings" i myślę, że to trochę tłumaczy ton tego albumu, a właściwie to, czym jest muzyka. Słucham dużo punka czy post-punka, a wśród odmian metalu to death metalu słucham najwięcej. Kiedy chcę posłuchać czegoś bardziej bolesnego, mogę włączyć Leonarda Cohena albo Bonniego "Prince'a" Billy'ego. Muzyka to narzędzie do regulacji emocji, dlatego Moonspell jest bardzo różnorodny.

Ludzie bardzo się przejmowali, kiedy wypuściliśmy dwa single, podczas gdy nie piszemy singli, tylko albumy. Chcemy, żeby ludzie słuchali całej płyty, gdyż wszystkie utwory dostały tyle samo uwagi i chcemy, żeby każdy z nich został doceniony, szczególnie że prowadzimy tam konkretną narrację. Dlatego "Biblical" pojawia się jako trzeci utwór, potem "The Great Wolf in the Sky" i tak dalej. Jest tam prowadzona konkretna narracja.

Ludzie mówili: "To Fernando, czy Moonspell w takim razie stał się teraz popowy?". Ale ludzie są zbyt skłonni do oceniania i za szybko wyciągają wnioski. Dlatego zawsze zachęcam wszystkich, żeby nie przesądzali od razu na podstawie dwóch singli, czy album im się podoba, czy nie. Nie mam na to żadnego wpływu, ale zdecydowanie zachęcam, żeby posłuchali całości i dopiero wtedy wyrobili sobie zdanie. Bo na "Far From God" jest mnóstwo muzyki. Jest dużo atmosferycznych pejzaży, z których nie wypłukujemy się tylko w dwóch albo trzech utworach, ale w ośmiu piosenkach z albumu. To jest całość.

To zdanie o budowaniu narracji tłumaczy, dlaczego właściwie te najbardziej agresywne momenty przesunęliście na sam koniec.

Tak, to rodzaj budowania sztuki zaczerpnięty ze teatru albo greckiej tragedii. Przedstawiasz się, następnie przechodzisz do crescendo, a potem kończysz z takim "Reconquista", będącym katharsis.

Ostatnio czytam książki fantasy Brandona Sandersona i stosuje w nich regularnie zabieg nazywany w gronie jego fanów Sanderlanche, czyli "lawina Sandersona". Spokojnie, konsekwentnie buduje świat, po czym ostatnie kilkadziesiąt stron staje się bardzo intensywne. Mam wrażenie, że na "Far From God" trochę to następuje.

Uważam, że czytanie daje trochę więcej wolności wyobraźni: kiedy piszę o portugalskim drzewie, to przecież nie mamy takich samych drzew, więc czytasz to ze swoją wyobraźnią, która wyrosła w twoim kraju i z twoich doświadczeń.

Z muzyką jest trochę bardziej jak z kolorowanką, bo jest w niej więcej znaczeń, więcej kierunku, trochę mniej wolności, ale za to bardziej przemawia też do zmysłów. Kiedy pojawia się szybka część albo melodyjny fragment, który ściska cię w żołądku albo wywołuje gęsią skórkę, literatura nie może zrobić tego w taki sam sposób.

W ciągu dnia dzieje się bardzo wiele i myślę, że muzyka powinna być ilustracją tego dnia. Wyobraź sobie, że mieliśmy taki dzień jak w "Ulissesie" Jamesa Joyce'a i napisaliśmy "Far From God". To jest nasz dzień: tak go zaczęliśmy i jak go zakończyliśmy.

Porozmawiajmy o innej dziedzinie sztuki w takim razie. "Far From God" ma piękną okładkę namalowaną przez Elirana Kantora. Dlaczego wybraliście właśnie jego?

Chciałem, żeby tę okładkę zrobił prawdziwy artysta, bo dla mnie "Far From God" to najważniejszy album Moonspell. Kiedy miałem tylko kilka demówek i szkice tekstów, skontaktowałem się z Eliranem Kantorem. Spytałem go, czy mogę zarezerwować jego czas, bo naprawdę chciałem z nim pracować - znałem masę okładek płyt, przy których pracował. Czasem nawet nie przepadam tak za muzyką, ale i tak kupuję płyty, żeby mieć sztukę Elirana.

To był długi proces, bo pierwszy raz skontaktowałem się z nim chyba dwa albo trzy lata temu. Potem album bardzo się zmieniał: tytuł, piosenki, choć nie obrany kierunek. Podsyłałem mu demówki, ale też rzeźby, moje ulubione obrazy, sztukę. A Eliran przez cały ten czas nie za bardzo się odzywał. Nie wiem, czy mu się to podobało, czy nie, ale czekał na muzykę - i dobrze zrobił.

Jedną z rzeczy, których chciałem od Elirana, było coś więcej niż okładka płyty: coś, co można powiesić w muzeum i przy czym ludzie się zatrzymają, coś, co opowiada historię. Zbliżaliśmy się już do terminu oddania wszystkich materiałów do albumu i musiałem powiedzieć Eliranowi: "Słuchaj, naprawdę jesteśmy blisko deadline'u, a ja nadal nie mam okładki". Byłem nie tylko ciekawy, ale też trochę spięty, bo zajmuję się produkcją wykonawczą. Zbieram wszystkie elementy od producenta, projektanta, od ludzi od teledysku i wysyłam je do wytwórni, więc muszę pilnować bardzo napiętego harmonogramu. I pewnego wieczoru wysłał mi czarno-biały szkic tego, co miało stać się kolorową okładką "Far From God", razem z wyjaśnieniem. Spojrzałem na to i to było zupełnie nie to, czego się spodziewałem. Byłem bardzo zaskoczony. To było bardzo nietypowe jak na okładkę Moonspell, a nawet jak na Elirana. Pokochałem ten obraz. Pomyślałem, że to jest nasza okładka. A potem przeczytałem jego bardzo dobre wyjaśnienie.

Chciał wykorzystać "Far From God" jako opowieść o wyobcowaniu, bo Bóg jest tutaj tylko metaforą. Napisał mi, że jego zdaniem Moonspell nie powinien stawiać na odwrócony krzyż i mówić: "Jestem daleko od Boga". Wybrał więc bardzo ważny centralny symbol w sztuce i kulturze Zachodu: pocałunek.

Pocałunek oznacza dla nas miłość, ale oznacza też zdradę. To bardzo dwuznaczna rzecz. A potem dodał tylko drobny szczegół: gilotynę wiszącą nad głową mężczyzny. Niektórzy jej nie zauważają, ale tam jest ostrze i nigdy nie wiesz - i nigdy się nie dowiesz - czy ona zwabia go pod gilotynę, czy żegna się z nim pocałunkiem z miłości. Powiedziałem: "Eliran, to jest absolutnie genialne". A najwspanialsze jest jeszcze to, że on miał ten rysunek od lat i po prostu czekał na właściwy zespół.

Zmieńmy temat - liczyłeś kiedyś, ile razy występowałeś w Polsce?

Nie, jestem bardzo kiepski w liczeniu i śledzeniu takich rzeczy. Ale pamiętam pierwszy raz, kiedy wystąpiliśmy w Polsce, w Katowicach na Metalmanii. Przyjechaliśmy wtedy z bardzo trudnej trasy z Morbid Angel i Immortal. To był 1995 rok. Graliśmy wtedy na pierwszych metalowych festiwalach. Kiedy dotarliśmy do Katowic, nie mogłem uwierzyć w naszą popularność. Jechaliśmy małym vanem, a ludzie ustawiali się w kolejce, żeby zrobić sobie z nami zdjęcia i dostać autografy. Potem wyszliśmy na scenę i po raz pierwszy w życiu byliśmy tym kompletnie zdumieni i szczęśliwi. Wszyscy krzyczeli "Moonspell", nawet kiedy prawie grał inny zespół - nie mogłem w to uwierzyć. Polska była pierwszym krajem, który okazał Moonspell miłość i nigdy o tym nie zapomnimy. Nie wiem więc, ile razy graliśmy w Polsce, ale zawsze czuliśmy się ugoszczeni. Pamiętam, że ostatni raz graliśmy w Warszawie i mieliśmy niesamowity wieczór razem z Dark Tranquillity.

Jeżeli wierzyć temu, co wypluł mi internet, występowaliście tu łącznie prawie 40 razy.

A w tym roku przyjeżdżamy na Castle Party. Mam nadzieję, że zanim skończymy działalność, zagramy w Polsce ponad 100 razy.

Właśnie - wspomniałeś Castle Party. Ostatni raz występowaliście na tej imprezie w 2014 roku. Jak wspominasz tę imprezę?

Bardzo lubię tam grać, bo panuje tam bardzo gotycka atmosfera. Oczywiście graliśmy już w jaskiniach czy innych nietypowych miejscach. Ale wyobraź sobie, że jesteś zespołem, który ma te wszystkie gotyckie wpływy i możesz zagrać w zamku. To nie zdarza się codziennie. To więc jeden z festiwali, na które najbardziej czekam tego lata, szczególnie że myślę, iż ludzie naprawdę zrozumieją nasz nowy album. Chociaż nie będziemy grać kawałków tylko z niego, bo koncert jest dla wszystkich. W każdym razie myślę więc, że bez dwóch zdań będzie to jeden z najlepszych koncertów tego lata.

Co byś chciał przekazać słuchaczom na koniec tego wywiadu?

Mamy wobec Polski ogromny dług wdzięczności. Zawsze byliście dla nas. Zawsze staramy się uwzględniać Polskę na trasie, bo po prostu czujemy się u was jak w domu. Ludzie rozumieją naszą muzykę, wspierają nas, nie przestali nas kochać. "Far From God" ukaże się 3 lipca, więc wszystkie utwory będą już dostępne. Mam ogromną nadzieję, że polska publiczność pozytywnie zareaguje na tę płytę. Nigdy nie biorę niczego za pewnik. Ten album powstał z serca, więc zobaczymy, jak to pójdzie. I mam nadzieję, że po Castle Party znów odwiedzimy Polskę w marcu 2027 roku, podczas naszej europejskiej trasy. Przesyłam dużo miłości z Portugalii.

Powiedziałbym, że miłość z Polski możecie brać za pewnik.

Och, nigdy nie bierz miłości za pewnik, bo inaczej złamiesz sobie serce. O miłość zawsze trzeba walczyć.





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