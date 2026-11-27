Występ na Bemowie miał dla członków Fenomenu podwójnie sentymentalny charakter. To nie tylko domknięcie monumentalnego projektu JIMKA, ale przede wszystkim koncert na własnym terenie.

"Emocje są super, to mega fajne wydarzenie. Cieszymy się, że tu jesteśmy i możemy wystąpić przed naszą publicznością, bo gramy na Bemowie, więc właściwie gramy u siebie. Jesteśmy tu w pełnym składzie - trzech MC's. Czekamy na nasz set i nie możemy się doczekać" - przyznali raperzy.

Mimo wieloletniego doświadczenia, chwilę przed wejściem przed wielotysięczny tłum pojawiają się u nich charakterystyczne skoki ciśnienia. "Zawsze im bliżej wejścia na scenę, tym jest troszkę jak kroki przed walką. Chwilę przed wyjściem - jakieś pięć, dziesięć minut - pojawia się spięcie, ale kiedy tylko wchodzę, rzucam pierwsze wersy i stres zupełnie znika. Dodatkowo to wielka przyjemność spotkać na jednej scenie ludzi, których słuchało się za małolata. W dorosłym życiu nie zawsze jest czas, żeby chociażby do siebie zadzwonić, a tu możemy usiąść i porozmawiać" - dodał Żółf.

Przearanżowanie klasycznych bitów na język potężnej orkiestry dało numerowi Fenomenu drugie życie. Zdaniem muzyków, legendarne kompozycje idealnie odnalazły się w tym unikalnym anturażu.

"Słyszeć te numery w symfonicznej aranżacji to fantastyczne uczucie! Przeżywamy to po raz kolejny, a magia żywych instrumentów jest niesamowita. Zwłaszcza że nasz numer jest wręcz skrojony pod tego typu wydarzenie - trzeba po prostu przekonać się o tym na własnej skórze" - podkreślają raperzy.

Zapytani o to, czy polskiej scenie brakuje inicjatyw promujących rap na szerszą skalę, członkowie formacji jednogłośnie zaprzeczyli, zwracając uwagę na niepodległą historię tego gatunku w Polsce.

"Polski hip-hop ma się doskonale. Ten rynek nie potrzebuje jakiejś super pomocy, szczególnie że na wsparcie mediów właściwie nigdy nie mógł liczyć. Rynek hip-hopowy w Polsce jest absolutnie samowystarczalny i niezależny. To ogromna praca artystów, którzy wydarli tę pozycję. Jesteśmy jednym z największych rynków w Europie" - zaznaczył Ekonom.

"Tu nie ma nawet co promować, bo polski rap nigdy nie był na tak wysokim poziomie i tak rozwinięty medialnie, jak teraz. Kiedyś zagranie na większym festiwalu graniczyło z cudem, a dziś tych imprez jest mnóstwo. To kolejny dowód na to, jak bardzo to wszystko się rozrosło" - uzupełnił Żółf.

W rozmowie nie mogło zabraknąć słów uznania dla samego pomysłodawcy całego zamieszania. Raperzy z Fenomenu nie szczędzili komplementów pod adresem JIMKA, doceniając zarówno jego warsztat, jak i niezwykłą otwartość.

"To jest muzyk z krwi i kości. Dla niego nie ma rzeczy, nad którymi musiałby się za długo zastanawiać. Z luźnej rozmowy nagle rzuca pomysły, wszystko z niego płynie, jest mega elastyczny. To absolutnie topowy artysta i fachowiec - to, o czym rozmawiamy, on od razu zamienia na takty i nuty. JIMEK zrobił tu wielką rzecz, o której będziemy mówili jeszcze przez lata" - chwalą dyrygenta.

"On po prostu tą muzyką żyje i czuje ją tak samo jak my. Łatka dyrygenta czy muzyki poważnej nie ma znaczenia, bo widać, że w jego serduchu centralnie płynie 92 BPM. Do tego jest po prostu bardzo ciepłym, otwartym człowiekiem" - podsumował zespół.

Już w sobotę, 28 listopada, Polsat wyemituje wyjątkowy koncert "JIMEK / ORKIESTRA / GOŚCIE - Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni", za sprawą którego widzowie usłyszą największe przeboje polskiego rapu w symfonicznych aranżacjach.



