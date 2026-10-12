Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Na początku września tego roku wydaliście wasz drugi krążek "Poison Time". Z jakim odbiorem spotykacie się po tym miesiącu?

Virgile Arndt: - Odbiór jest świetny. Dla nas to również był przełomowy moment jako dla artystów - czujemy, że weszliśmy na zupełnie nowy poziom pod względem kunsztu i szczerości w naszej twórczości. Odnoszę wrażenie, że słuchacze, którzy do tej pory śledzili nasz projekt, dzięki tej muzyce znacznie lepiej nas zrozumieli i pojęli szersze intencje stojące za tą płytą.

Ten album jest często opisywany jako znacznie bardziej surowy, dojrzały i bezpośredni w porównaniu z waszym debiutanckim materiałem "Faux Ever". Z czego to wynika?

VA: - Na nowym krążku poruszamy znacznie bardziej osobiste tematy. Nasz debiut służył jako swego rodzaju manifest - miał jasno zdefiniować, czym jest Faux Real, czym jest nasze brzmienie i jaki ton nadajemy całemu projektowi. Kiedy już zbudowaliśmy ten fundament, mogliśmy poszukać głębiej. Staliśmy się bardziej ambitni w tym, co chcemy osiągnąć, a zarazem bardziej otwarci i podatni na emocje.

Elliott Arndt: - To trochę jak z budową domu - w pierwszym kroku musisz postawić solidne ściany, fasadę oraz dach i upewnić się, że cała konstrukcja stabilnie stoi. Dopiero gdy to masz, możesz wejść do środka, udekorować wnętrze i urządzić je dokładnie tak, jak czujesz. Myślę, że z tą płytą było bardzo podobnie.

W otwierającym krążek utworze "One & Done" odwołujecie się do "Nieznośnej lekkości bytu" Kundery. Często sięgacie do tego typu literackich i filozoficznych inspiracji w swojej twórczości?

VA: - Myślę, że tak. Robiliśmy to już wcześniej, ale na tym albumie jesteśmy pod tym względem znacznie bardziej otwarci.

EA: - Obydwaj dużo czytamy i oglądamy sporo filmów. Tym razem podzieliliśmy się tymi fascynacjami wyraźniej niż przy debiucie. Szczerze mówiąc, po pierwszym wydawnictwie byliśmy bezustannie w trasie, a teraz pozwoliliśmy sobie zanurkować głębiej w rzeczy, które uwielbiamy - w literaturę i kino. Filozofia jest zresztą stałym elementem naszych dyskusji w studiu, głównie dlatego, że Virgile ją studiował. Wyciągamy z niej bardzo dużo, kochamy różnego rodzaju paradoksy. Książka Kundery była jedną z pozycji, po które sięgnęliśmy podczas pisania albumu i odnaleźliśmy w niej wątki, które idealnie rezonowały z tym, co sami próbowaliśmy przekazać.

Cały materiał nagraliście w swoim domowym studiu w Los Angeles. Czujecie, że wasza muzyka w jakiś sposób nasiąkła charakterystyczną atmosferą tego miasta?

VA: - Nasza pierwsza EP-ka ukazała się w momencie, gdy już tu mieszkaliśmy, więc w naszej świadomości tamto wydawnictwo też było mocno związane z Los Angeles. Prawda jest jednak taka, że cały materiał na nowy album napisaliśmy i nagraliśmy w całości tutaj, w jednym miejscu. Proces był znacznie mniej pofragmentowany pod względem czasu i przestrzeni niż kiedykolwiek wcześniej. Czuć było w tym większą jedność i płynność. Los Angeles bez wątpienia wpłynęło na nas zarówno jako na twórców, jak i po prostu ludzi. To niezwykle specyficzne, stosunkowo młode miasto, które wybudowano wokół przemysłu rozrywkowego. Jest jednocześnie piękne i absolutnie okropne.

EA: - Kryje się w nim mnóstwo sprzeczności, a to coś, co bez wątpienia przenika do naszej praktyki muzycznej.

VA: - Wynika to również z faktu, że byliśmy bardziej otwarci na pisanie bezpośrednio o tym, co nas spotyka. Pewne wydarzenia z nagłówków gazet czy z naszego prywatnego życia trafiały wprost do tekstów. W tym sensie w nowym albumie jest zdecydowanie więcej tkanki i ducha samego miasta niż na poprzednich wydawnictwach.

Nie sposób w tych intertekstualnych wątkach pominąć waszej okładki. Wprost mówicie o niej, że była zainspirowana performansem "Rest Energy" Mariny Abramović. Co was tak zaintrygowało, że postanowiliście się nim tak otwarcie zainspirować?

VA: - Od samego początku Faux Real ten performans stanowił dla nas jeden z punktów odniesienia. Znaliśmy tę pracę od dawna, ale gdy zaczęliśmy razem tworzyć muzykę, występować na scenie i definiować nasz cały świat wizualny, "Rest Energy" stało się dziełem, do którego ciągle wracaliśmy. Tkwi w nim niezwykła dwoistość i równowaga - jest tam bliskość, przeczucie zagrożenia, surowy minimalizm, ale też pewien wysoki camp i szalony element napięcia. Do tego dochodzi sama estetyka performance artu, która ogromnie nas inspiruje. Zrobiliśmy już kilka rzeczy inspirowanych tą pracą, ale ta okładka jest prawdopodobnie najbardziej bezpośrednim nawiązaniem, nawet jeśli wizualnie nie wygląda identycznie. Jeśli znasz ten performans, natychmiast wyłapiesz ten motyw.

Śmiało można więc stwierdzić, że to wykraczanie poza same wzorce muzyczne jest dla was kluczowe podczas budowania opowieści wokół albumu.

VA: - Piękno tego, co robimy, polega na tym, że muzyka i wizualia są ze sobą ściśle powiązane. Wszystko, co inspiruje nas w codziennym życiu jako ludzi, ostatecznie w jakiś sposób ląduje w naszej twórczości. Dlatego zawsze trudno nam odpowiedzieć na pytanie, co nas inspiruje - łatwiej zapytać, co nas nie inspiruje (śmiech). Jeśli masz odpowiednio otwarty umysł, chłoniesz wszystko. Jak Elliot mówił wcześniej, literatura i kino zajmują niezwykle ważne miejsce w naszym krajobrazie myślowym. Oczywiście muzyka też - słuchamy jej mnóstwo i mamy bardzo eklektyczny gust, ale film jest dla nas ogromnie ważnym czynnikiem. Elliot jest przecież reżyserem, studiował filmoznawstwo.

EA: - Kiedy tworzysz pełnowymiarowy album, zyskujesz przestrzeń, by sięgać po inspiracje z zewnątrz. To nie jest po prostu sytuacja, w której mówisz: "podoba mi się ten bit, zrobię coś podobnego". Możesz pozwolić sobie na sięgnięcie po coś znacznie bardziej złożonego. Na tym albumie szczególnie przestaliśmy się tego obawiać. W przeciwieństwie do pojedynczej piosenki, budujesz całościowy świat, brzmienie i język wizualny - w takim kontekście naturalnie zaglądasz daleko poza samą muzykę.

Często określacie siebie jako "muzyków metodycznych". W jaki sposób ta filozofia przekłada się na waszą pracę i sam proces twórczy?

VA: - Często używaliśmy tego pojęcia, zwłaszcza na samym początku trwania projektu. Uwielbiam do niego wracać, bo bawi mnie przenoszenie pojęć ze świata aktorstwa i kina na grunt muzyczny. Dla nas bycie muzykami metodycznymi działa dokładnie tak samo jak w filmie - aktor przygotowuje się do roli i w pełni staje się odgrywaną postacią. Nie próbuje kogoś udawać - po prostu staje się tą osobą w stu procentach. Kiedy startowaliśmy z Faux Real, mieliśmy niezwykle wyrazistą wizję tego, kim ma być wykreowana przez nas postać…

EA: - ...nawet bardziej niż to, jaka dokładnie ma być sama muzyka (śmiech).

VA: - Pozwoliliśmy tym alter ego poprowadzić nas i wskazać kierunek dla całej sztuki i brzmienia. Mieliśmy jasną wizję estetyki oraz emocji, które chcieliśmy wywołać, i to one podyktowały ostateczny kształt muzyki, a nie na odwrót.

EA: - Myśląc o tym z dzisiejszej perspektywy, przypomina mi to mój ulubiony typ kina - filmy skoncentrowane czysto na postaciach jak chociażby u Jima Jarmuscha. Tam często nie ma rozbudowanej akcji, cała intryga opiera się na wgłębianiu się w portret bohatera. Wydaje mi się, że zwłaszcza na początku próbowaliśmy tworzyć właśnie taką "muzykę postaci".

W czerwcu tego roku mieliście okazję zagrać niezwykle ciekawy koncert w Rzeszowie, gdzie u boku Ralpha Kaminskiego stworzyliście razem sceniczny kolektyw. Jak wspominacie tamten wieczór?

VA: - To było niesamowite doświadczenie! Ralph to absolutny wulkan energii. Odkąd kilka lat temu, z polecenia znajomego, po raz pierwszy zobaczył nasz występ w Warszawie, stał się wielkim entuzjastą tego, co robimy. Myślę, że nasza wizja artystyczna natychmiast w nim zarezonowała. Przyjechał nawet na nasz koncert do Paryża, żeby się spotkać i porozmawiać. Od tamtego momentu powtarzał, że musimy w przyszłości zrobić coś razem na scenie. Rzeszów okazał się do tego idealną okazją. Obserwowanie jego procesu twórczego i pomysłów było fascynujące. To niezwykle entuzjastyczny człowiek, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, a do tego wspaniały wokalista. Wspólna praca była po prostu czystą frajdą.

Wasza muzyka, choć ma naprawdę wiele wspólnego, jednak wywodzi się z dwóch różnych światów. Nie mieliście obaw, że to trio może nie wypalić?

EA: - Wbrew pozorom mamy ze sobą wiele wspólnego i myślę, że Ralph dostrzegł to od samego początku. Występ w Rzeszowie był dla niego idealnym pretekstem, by urzeczywistnić te plany. Wyciągnął do nas rękę, choć pewnie miał małe wątpliwości, czy to się uda - w końcu na co dzień mieszkamy w Los Angeles, więc to kawał drogi. Fortunnie złożyło się, że pasowało to do naszych planów, byliśmy zachwyceni możliwością spędzenia trochę czasu w Polsce. To było genialne doświadczenie również dlatego, że pozwoliło nam podejść do naszej muzyki z zupełnie nowej strony - zresztą Ralphowi do swojej też. Zaśpiewaliśmy po polsku, wystąpiliśmy w polskiej telewizji... To był naprawdę dla nas wielki moment!

Po występie w roli supportu przed Los Bitchos w 2022 roku wracacie do Warszawy na swój własny koncert. Jak zapamiętaliście polską publiczność?

VA: - To był dla nas naprawdę wyjątkowy wieczór. Dzień wcześniej graliśmy w Berlinie i czekała nas długa trasa - dotarliśmy na miejsce mocno zmęczeni. Pamiętam też, że na zewnątrz było potwornie zimno! Ale reakcja publiczności okazała się niezwykle ciepła i entuzjastyczna. Tak jak wspomniałem, po koncercie spotkaliśmy Ralpha Kaminskiego i ucięliśmy sobie świetną rozmowę. Sam klub nie był wypełniony po brzegi, dzięki czemu po występach mieliśmy przestrzeń, by osobiście porozmawiać z wieloma osobami z widowni. Pamiętam też, że zjedliśmy genialną kolację w klimatycznej restauracji niedaleko klubu (śmiech).

EA: - Było świetnie i niesamowicie cieszymy się na samą myśl o powrocie do Polski.

VA: - Szczególnie teraz, kiedy mamy już za sobą show w Rzeszowie i poprzedni występ w Warszawie. Czuć, że powoli budujemy tu swoją społeczność. Zrobienie własnego koncertu w momencie, gdy coraz więcej ludzi kojarzy naszą muzykę, będzie czymś wspaniałym.



