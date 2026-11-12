Weronika Figiel, Interia Muzyka: Spotykamy się przy okazji premiery waszej debiutanckiej płyty "Nie ma lepszego świata niż ten". Co was skłoniło do tak odważnej deklaracji? Dlaczego tak uważacie?

Błażej Król (Ewa Koc): "Docenienie teraźniejszości" - tak mam w notatniku zapisane. To jest hasło, które trochę opisuje i wyjaśnia ten tytuł. Na samym początku może się wydawać, że czuć pewien pesymizm, jest on przytłaczający. Ale w końcu - w tych naszych łezkach i innych zwątpieniach - potrafimy znaleźć ziarenko nadziei.

Wawrzyniec Topa (Ewa Koc): To prawda. Ale też patrząc na to z drugiej strony - bardzo polubiliśmy nasz pięcioosobowy świat, który powstał w miejscu, gdzie tworzyliśmy cały album. Jest to nasz wewnętrzny świat, który sobie skonstruowaliśmy sami.

Spotykaliście się na wspólne sesje nagraniowe w Kocewce - wiem, że to miejsce miało ogromny wpływ na ostatnią solową twórczość Dawida. A dla was, Błażeju i Wawrzyńcu, czym ono się okazało?

WT: Ja rzeczywiście byłem tam po raz pierwszy przy spotkaniu z Ewą Koc, gdy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie Ewa Koc. To miejsce stało się dla mnie powrotem do muzycznych inspiracji i korzeni z młodości. W sumie nie jestem jeszcze bardzo stary, ale przez ostatnich kilka lat nie tworzyłem muzyki, bo nie było takich okoliczności czy możliwości. Tutaj rzeczywiście spotkaliśmy się, graliśmy muzykę, gadaliśmy o wszystkim, o czym tylko mogliśmy i chcieliśmy rozmawiać... A chcieliśmy o wszystkim, bo byliśmy wobec siebie bardzo otwarci. Też dzięki temu zespół mógł poskładać się w taką całość.

BK: Dla mnie Kocewka była miejscem odrealnienia, odcięcia - dosłownie i w przenośni, bo miałem tam szalony problem z zasięgiem. Jak byłem połączony z Wi-Fi, to tylko wtedy miałem kontakt. Dlatego było fajnie, bo komórka szła w odstawkę.

Ja też dawno nie miałem takich kolegów... Nie no, mam kolegów, może nawet przyjaciół czasami (śmiech). Ale głównie spędzam czas ze swoją żoną. Tutaj miałem okazję tych kilkadziesiąt dni, koncertów, prób pobyć z chłopakami. To jest fajne - że możemy pobyć sobie w luźnym gronie, w stanach, w których akurat chcemy być. Ktoś chce milczeć - milczy. Ktoś chce cały czas gadać - to pewnie ja, więc gadam. To jest miejsce, w którym każdy z nas może być sobą.

"Album powstał z potrzeby wspólnego grania" - takie zdanie można wyczytać w informacjach prasowych dotyczących płyty. Jak myślicie - jak to się stało, że tak dobrze się połączyliście i ta potrzeba się w was narodziła?

BK: To jest pytanie nie do odpowiedzenia... Ale myślę, że ludzie mają takie sytuacje, jak my, tylko nie wykorzystują tego. A my wykorzystaliśmy.

Dawid Tyszkowski (Ewa Koc): To było bardzo wyjątkowe, że od razu wszystko zadziałało - w momencie, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się w takim gronie. Ja z Błażejem nigdy wcześniej nic muzycznie nie tworzyłem. Wawrzek w zasadzie też dołączył do naszej ekipy z Kubą i Kamilem po raz pierwszy. Nie wiadomo było, co z tego wyjdzie i myślę, że nie ma recepty na to. Tak się gwiazdy akurat poukładały i tyle.

BK: Musiało tak być i tak jest.

Ile w całym tym albumie jest improwizacji?

BK: To wszystko wyszło z improwizacji, z takiego wspólnego muzykowania.

WT: Taki był nasz system pracy, że spotykaliśmy się w trzydniowych cyklach na Kocewce i pierwszego dnia zawsze po prostu improwizowaliśmy. Przez kilka godzin graliśmy wspólnie muzykę, którą kolejnego dnia z pewnego dystansu przesłuchiwaliśmy. Łączyliśmy ze sobą klocki i rozwijaliśmy te rzeczy. Finalnie nagrana płyta oczywiście nie jest improwizacją, bo wcześniej zostało to zebrane w demówki i konkretne kompozycje, ale na początku zdecydowanie była improwizacja - tylko i wyłącznie.

BK: A później była Ewa Koc...

Podobno mieliście nagrać razem jedną piosenkę - od tego wszystko się zaczęło. Czy ten pierworodny twór ostatecznie znalazł się na albumie?

DT: Nie znalazł się, bo on ostatecznie nie istniał. Spotkaliśmy się, żeby napisać razem tę jedną piosenkę albo ewentualnie, żeby Błażej dograł się do czegoś, co już było stworzone na moim albumie. Jak zaczęliśmy razem grać, to szybko okazało się, że mamy na tyle dużo nowych inspiracji, że chcemy szukać głębiej niż to, co było już stworzone.

Co wspominacie najlepiej z tych spotkań w Kocewce? Zdarzyły się jakieś historie, które najbardziej zapadły wam w pamięć?

WT: Ja być może będę trochę to romantyzować. Zapadły mi w pamięć takie momenty, jak to, że paliliśmy sobie ogniska i przy nich siedzieliśmy... Jak powiem, że przy zachodzącym słońcu, to już w ogóle będzie romantycznie brzmiało - ale tak faktycznie było.

BK: Też śniadania okraszone jajecznicą!

WT: Takie ogólne przebywanie wokół codziennych czynności, które wykonuje się żyjąc razem w jednym domu. Bo my po prostu żyliśmy w tym domu.

BK: Trzeba napalić w piecu, bo jest czasem zimno. Trzeba dać jeść, bo czasami kompanowi głodno, a wstydzi się poprosić.

WT: A sam proces twórczy był dla mnie ultraprzyjemną zabawą.

BK: Bo każdy z nas jest trochę innym ogniwem tej układanki. Jest dwójka konstruktorów. Jest też duch impro i szukania dziwności, marzycielstwa. Jest moja prostota. I jest Kuba, który to wszystko rytmizuje.

Czego się od siebie nawzajem nauczyliście tworząc wspólnie album?

BK: Tego, że jesteśmy superkolesiami i nie możemy o tym zapominać. Też tego, że kierujemy się intuicją, a ona nas dobrze prowadzi. I że odpuszczanie czy danie większego wyboru komuś innemu to nic strasznego ani ujmującego.

Miejmy za sobą również pytanie o budzącą wiele pytań nazwę. Nie baliście się konsternacji wśród ludzi, że niby Ewa, a na scenę wychodzi pięciu facetów?

BK: Na szczęście już chyba w takich czasach nie żyjemy... Chociaż oczywiście może pojawić się taka sytuacja, że ktoś źle zinterpretuje naszą nazwę, poczuje się urażony. Ale pamiętam takie wydarzenie, jak grał jazzowy zespół Pink Freud, a ludzie przychodzili i pytali się, czy gra Pink Floyd. Ale to jest fajne prowokowanie słuchacza - do myślenia, do głębszego zanurzenia się w piosence, do sprawdzenia... A nie tylko podana nazwa.

WT: Może to zabrzmi dość egoistycznie, ale nasz zespół oraz muzyka powstały raczej po to, żeby spełniać nasze potrzeby, a nie słuchaczy - przynajmniej na początku. Mam nadzieję, że finalnie słuchaczom sprawi przyjemność ta twórczość. Ale u źródła leżała nasza przyjemność.

BK: Jak nam będzie przyjemnie, to wam też będzie przyjemnie. Ale czy nazwa miała jakoś prowokować? Chyba nadawać temu większą oniryczność i tajemnicę. Jeżeli już prowokować, to tylko do myślenia. A poza tym - kobiety są naszymi muzami. Stwierdziliśmy więc, że na czele naszego zespołu musi stać jakaś femme fatale. I to jest właśnie Ewa, nasza patronka.

Na okładce waszego albumu też pojawia się kobieta - wyjątkowa, bo jest to kobieta-cyklop. Jak wpadliście na ten pomysł i co za nim stoi?

BK: Dawid był zafascynowany "Odyseją", wrócił z kina i powiedział: "Genialny film! Tam były cyklopy..." (śmiech). Nie no, żart. To jedno oko na okładce może być przymknięte, może być w cieniu. Ta kobieta może patrzeć też przez zmrużone oczy. Ale ten cyklop mi się podoba - ta interpretacja jest świetna.

DT: Ta okładka powstała w procesie, który przeszedłem razem z Forinem - naszym grafikiem. Próbowałem mu trochę opowiedzieć o zespole, o tym, co jest dla nas ważne, co jest charakterystyczne dla naszego procesu. Wysłałem mu jakieś prezentacje, opisowe inspiracje i z moich słów Forin stworzył właśnie tę postać.

Przed wami trasa koncertowa z albumem. Czego można się spodziewać?

BK: Zagramy wszystko w oryginalnym stylu, może trochę się wydłużą kompozycje. Zagramy też na pewno - co jest bardzo ciekawe i moim zdaniem niespotykane - nowe utwory, które powstały specjalnie w ostatnim czasie i nie są na płycie. Będą też pewnie jakieś covery, będzie trochę naszych solowych utworów.

WT: Z racji tego, że płyta powstała z naszej improwizacji i organicznego grania, została też nagrana na żywo na taśmę, to udało nam się uchwycić energię wspólnego grania. Jest ona w zasadzie najważniejsza na koncertach. Więc tego można się spodziewać. Formy będą rozwinięte, będziemy sobie trochę swobodniej grać niż na płycie. Będzie można usłyszeć improwizacje i gitarowe solówki naszego wspaniałego gitarzysty Kamila, który jest gitarowym wizjonerem.

Wspomnieliście, że pojawiły się nowe utwory, już po nagraniu albumu. Nie zamykacie się w jednej płycie i planujecie rozwinięcie projektu Ewa Koc?

BK: Nie spieszymy się, ale na pewno jesteśmy niezwykle otwarci na nowe rzeczy. Nie ukrywajmy też, że mamy swoje projekty, które równolegle prowadzimy... Ale na razie chcemy, żeby to trwało, nie ustawało, cieszymy się chwilą, codziennością. Cieszymy się na te spotkania, na granie.

WT: Na pewno planujemy się spotykać, a ze spotkań pewnie wyjdzie coś nowego.

Macie jakieś ulubione piosenki, których nie możecie doczekać się na żywo, na trasie?

BK: Traktujemy to jako cały spektakl. Ja mam zawsze tak, że kończy się koncert i mówię: "Kurcze, już się to skończyło?". Chcemy więc iść w tę stronę, żeby to trwało - cały nasz teatr czy też cyrk. Nie mam ulubionych momentów na razie, ale jeszcze po pierwszym koncercie może stwierdzę, że coś mi się podobało najbardziej.

DT: Ja lubię grać utwór "Chmaragoni", bo niewiele tam śpiewam i mogę się wtedy bardziej skupić na graniu na gitarze. To zdejmuje ze mnie trochę stresu i często w tym momencie koncertu mogę się nacieszyć tym, co dzieje się dookoła. Tym, że jesteśmy razem na scenie, że ludzie nas słuchają. Wtedy staję się bardziej uważny, więc na ten moment czekam.

WT: Ja, jak sobie myślę o naszym koncercie, to najbardziej czekam na moment początkowy utworu "Niebezpiecznie blisko". Jest tam taki basowy riff, z którego jestem bardzo dumny. Jak gram go na koncertach, to czuję się jak superhero.

Jak jedną sentencją podsumowalibyście projekt Ewa Koc?

BK: Nie ma lepszego zespołu i nie ma lepszego albumu niż ten.