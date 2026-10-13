Der Weg Einer Freiheit: "To, że wyglądamy jak zwyczajni ludzie, nie wszystkim się podoba" [WYWIAD]

Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: Od premiery "Innern" minął ponad rok. Co z tej płyty rozumiesz dziś inaczej niż w momencie jej wydania?

Nikita Kamprad, Der Weg einer Freiheit: Dobre pytanie. Kiedy pracowałem nad instrumentalną wersją "Innern", która ukazała się kilka tygodni temu, wróciłem do sesji nagraniowych, plików z miksami i całej reszty. Zdałem sobie wtedy sprawę, że głównym powodem, dla którego ta płyta brzmi tak, jak brzmi, jest ogromna dbałość o instrumenty.

Oczywiście również o wokale. Nie traktuję ich lekko, poświęcam im dużo pracy. Ale przy wersji instrumentalnej uświadomiłem sobie, jak dobrze przygotowaliśmy się do nagrań i jak bardzo pilnowaliśmy, żeby każdy drobny szczegół w partiach instrumentów i wybranych brzmieniach służył utworowi.

To coś, co nadal bardzo doceniam w tej płycie. W tej chwili właściwie nie ma niczego, co chciałbym zmienić. Czasem takie refleksje przychodzą bardzo późno - może za dziesięć lat powiedziałbym coś innego. Ale teraz wciąż jestem bardzo dumny i szczęśliwy z tego, jak ten album brzmi i jak ostatecznie wyszedł. Myślę, że wielu ludziom też się podoba.

Kiedy zacząłeś pisać "Innern", co zwrócenie się do wewnątrz oznaczało w praktyce? Nie tylko w kontekście albumu, ale i w twoim własnym życiu?

- Zwłaszcza przez ostatnie pięć lat uświadomiłem sobie, że jestem - i właściwie zawsze byłem - bardzo introwertyczną osobą. Zanim nawiążę kontakt z innymi ludźmi, próbuję nawiązać go ze sobą, ze swoim wnętrzem. Zadaję sobie pytania i szukam odpowiedzi w sobie. W ostatnich latach stało się to dla mnie bardzo wyraźne, szczególnie podczas pisania nowego albumu. Dlatego też nazywa się "Innern". Myślę, że spośród wszystkich naszych płyt właśnie ta najmocniej zagląda do mojego wnętrza.

Wcześniejsze utwory czasem dotyczyły bardziej problemów świata i tego, co działo się wokół mnie. Ten album opowiada przede wszystkim o tym, co dzieje się we mnie. Myślę, że dziś bardzo ważne jest wracanie do siebie, odkrywanie swoich mocnych stron, wartości, w które wierzysz, i rzeczy, które już masz w sobie, na których możesz się skupić. Dzięki temu można jakoś przetrwać w świecie, który z każdym dniem staje się coraz bardziej szalony. Znajdować sens również w małych rzeczach i ostatecznie żyć lepiej. Odkryłem to podczas pisania tej płyty. To w pewnym sensie wspólny wątek przewijający się przez całą działalność zespołu, ale szczególnie mocno obecny na nowym albumie.

Kiedy czytałem o płycie, zainteresowała mnie historia dziennika, który dostałeś od ojca, z zapiskami i wierszami niemieckiego jeńca. Co sprawiło, że poczułeś związek tych fragmentów z twoim własnym światem?

- Przeczytałem wszystkie wiersze i zapiski tego nieznanego człowieka. Prawdopodobnie był żołnierzem. Wszystko zaczęło się, kiedy ojciec wręczył mi tę małą książeczkę. Jest naprawdę bardzo mała i cienka. W środku jest też sporo pustych stron, nie każda została zapisana.

Ojciec zasugerował mi, żebym na to zerknął. Jest wielkim fanem mojej muzyki i tekstów, podobnie jak mama. Oboje bardzo mnie wspierają. Powiedział, że te zapiski przypominają mu moje własne teksty. Zajrzałem do środka i miałem wrażenie, że choć ten człowiek napisał je 80 czy 90 lat temu, w pewnych miejscach odzwierciedlają bardzo podobne spojrzenie na świat do tego, które ja mam dzisiaj.

To sprawiło, że chciałem potraktować je jako źródło inspiracji przy pracy nad nowym albumem. Szczególnie mocno wpłynęły na trzy utwory: "Xibalba", "Eos" i "Fragment". Dwa ostatnie zostały napisane nieco inaczej, ale dla całej trójki dziennik był dużą inspiracją.

To bardzo ciekawe, zwłaszcza że dziennik jest tak stary. Jak w ogóle trafił do twojego ojca?

- To osobna historia. Nie wiem stuprocentowo, jak to było, ale mój dziadek, ojciec mojego ojca, pod koniec drugiej wojny światowej był jeńcem we Francji. Prawdopodobnie przywiózł ten dziennik do Niemiec, kiedy został zwolniony z niewoli i wrócił do rodziny.

Potem znalazł się on w pudełku pełnym pamiątek i rodzinnych dzienników. Początkowo myśleliśmy, że należał do dziadka, ale ojciec powiedział: "Nie, to nie jego pismo. To nie jest jego dziennik". Wiedział o tym. Być może należał więc do innego żołnierza, ale nie wiemy. Dziadek prawdopodobnie po prostu go znalazł i przywiózł do domu.

Skoro wspomniałeś już "Eos", poszerzyłeś w tym utworze możliwości swojego głosu, wykorzystując śpiew gardłowy oraz połączenie czystego śpiewu z krzykiem. Szukałeś nowych technik czy wynikało to z emocji zawartych w utworze?

- Przede wszystkim zawsze próbuję rozwijać się jako muzyk, a szczególnie jako wokalista, bo śpiew daje mi ogromną satysfakcję. Zacząłem w 2012 roku, kiedy nasz poprzedni wokalista odszedł z zespołu. Zostaliśmy bez śpiewającej osoby, więc postanowiłem spróbować i od razu poczułem silną więź z wokalem. Od początku chciałem przesuwać swoje granice i próbować nowych rzeczy.

Śpiew gardłowy testowałem podczas prób dźwięku przed koncertami. Sprawdzałem, jak ten dziwny dźwięk brzmi przez mikrofon i duże nagłośnienie. Chłopaki zawsze mówili: "To brzmi fajnie. Może wykorzystasz to w którymś z przyszłych utworów?". Zrobiłem to teraz w "Eos" i być może wykorzystam tę technikę ponownie w przyszłości. Sam śpiew gardłowy mógłby się pojawić także w innym utworze. Nie chodziło tu konkretnie o emocję, którą chciałem wyrazić, ale raczej o stworzenie dodatkowej warstwy w danym fragmencie. O wykorzystanie głosu jako kolejnego instrumentu.

Jeśli chodzi o czysty wokal pod koniec "Eos", to rzeczywiście pojawia się tam bardzo melodyjny głos połączony z krzykiem. To było świadome działanie. Miałem poczucie, że ostatnie dwa wersy stanowią ostateczny punkt kulminacyjny utworu i powinny brzmieć możliwie najbardziej emocjonalnie. Połączenie czystego i ostrego wokalu w jednym brzmieniu było więc dla mnie naturalnym rozwiązaniem. Dużo ćwiczyłem, żeby dojść do momentu, w którym mogłem uznać, że "tak, teraz to jest to". Było to dla mnie bardzo trudne i wymagało wielu miesięcy pracy. Ale teraz za każdym razem, kiedy gramy ten utwór na żywo, daje mi to ogromną satysfakcję. To wyczerpujące, ale jednocześnie bardzo mocne i pełne emocji.

Innym wyróżniającym się utworem jest "Forlorn", w całości zaśpiewane po angielsku. Co ten język umożliwił ci podczas pisania, czego nie dawał niemiecki?

- Szczerze mówiąc, wybraliśmy angielski przede wszystkim dlatego, że czysty śpiew po niemiecku jest dość trudny. Niemiecki ma wiele twardych brzmień i spółgłosek. Zawsze miałem trudność ze śpiewaniem w nim czystym głosem.

Robiłem to oczywiście, na przykład w "Aufbruch" czy "Repulsion". Ale utwory takie jak "Haven" i "Forlorn" bardzo różnią się od naszych typowych kompozycji. Nie sądzę, żeby niemiecki pasował do ich płynności tak dobrze jak angielski. Francuski jest zresztą kolejnym językiem, który bardzo ładnie brzmi w czystym śpiewie. To był główny powód, dla którego chciałem spróbować angielskiego w naszych utworach.

Dlaczego zdecydowaliście się po roku wydać instrumentalną wersję płyty, zamiast pozostawić oryginał jako jej ostateczną formę?

- Uznaliśmy, że to dobry pomysł i że wiele osób może go docenić. Nasza muzyka zawsze opierała się w dużym stopniu na rozbudowanej warstwie instrumentalnej - przynajmniej tak mówią nam również słuchacze. Dotyczy to szczególnie nowego albumu, na którym są efekty dźwiękowe, syntezatory i elementy o filmowym charakterze. Zdaje się, że naszym słuchaczom bardzo się one spodobały.

Sam pomysł wyszedł od naszego basisty, Alana. "Xibalba" była drugim utworem, który ukończyłem na tę płytę, ale ostatnim, do którego nagrałem wokale. Między skończeniem warstwy instrumentalnej a dodaniem głosu minęło kilka miesięcy. Alan bardzo dużo słuchał wtedy tego utworu. Tak polubił wersję instrumentalną, że kiedy pojawił się wokal, było mu trochę żal, że tamta wersja już nie istnieje. Zapytał: "Dlaczego nie wydamy tego utworu instrumentalnie?".

Odpowiedziałem: "Skoro mamy wydać jeden utwór, dlaczego nie zrobić tego z całym albumem?". Nie chcieliśmy jednak wypuszczać obu wersji jednocześnie, żeby ich nie pomylono i żeby ludzie nie zastanawiali się, która z nich jest główną płytą. Dlatego zdecydowaliśmy się wydać wersję instrumentalną rok po oryginale. Ukazała się kilka tygodni temu i dotychczasowy odzew jest bardzo dobry. Niektórzy na przykład przy niej zasypiają (śmiech). Inni mówią, że słyszą w głowie "duchy" wokali, jakby głos nadal śpiewał razem z muzyką. To miłe, kiedy ludzie mówią takie rzeczy. Myślę, że im się podoba. To był ciekawy eksperyment.

Czy bez tekstów te kompozycje nadal przekazują tę samą opowieść, czy teraz mówią coś innego?

- Teksty zwykle wyznaczają pewien kierunek. Mają znaczenie, które oczywiście możesz interpretować po swojemu, ale przeważnie prowadzą cię w określoną stronę. Bez tekstów i wokalu można inaczej zanurzyć się w muzyce. Stworzyć własny świat i własne znaczenie. Nadal może ono być takie samo albo podobne do tego, które odnajdujesz na oryginalnym albumie.

Zawsze jednak znajdą się też osoby, które powiedzą, że nie podoba im się nasza muzyka ze względu na wokal. Nie odpowiadają im krzyki i ich brzmienie. Wersja instrumentalna może dać im nowy sposób wejścia w naszą muzykę. Chcieliśmy po prostu otworzyć nowy świat dla fanów i dla osób, które mogą być zainteresowane.

Wasze kompozycje czerpią sporo z black metalu, ale nie opierają się na tradycyjnych wartościach czy ideologii tego gatunku. Które elementy gatunku pozostają dla ciebie niezbędne, a które chciałeś zmienić i dostosować pod siebie?

- Od samego początku robiliśmy pewne rzeczy inaczej. Nasz wizerunek - to, że wyglądamy jak zwyczajni ludzie - nie wszystkim się podoba. Na początku miałem krótkie włosy i ludziom nawet to przeszkadzało. Nigdy nie wyglądaliśmy jak tradycyjny zespół black metalowy, nie używaliśmy corpse paintu na scenie. To nie były elementy, które szczególnie lubiłem w black metalu albo które były dla mnie ważne.

Zawsze skupiałem się na muzyce, zwłaszcza na melodiach gitar, syntezatorów i wokalu. Ważne były też blast beaty. Od pierwszego albumu do dzisiaj nasza muzyka to właściwie w 70 procentach blast beaty. Zawsze mocno przemawiała do mnie dramaturgia i agresja, które mogą dawać blast beaty oraz agresywna gra na gitarze, szczególnie w zestawieniu z czymś kruchym - spokojniejszymi fragmentami, czystym śpiewem itd. To właśnie muzyczna agresja black metalu i jego głęboki emocjonalny wymiar mnie przyciągają. Te bardziej powierzchowne elementy, takie jak wizerunek, zawsze były dla mnie drugorzędne.

Wkrótce zagracie w Polsce, w Krakowie i Warszawie. Masz jakieś szczególne wspomnienia albo oczekiwania związane z polską publicznością?

- Po raz pierwszy graliśmy w Polsce w 2016 roku, czyli właściwie dziesięć lat temu. Nasz pierwszy polski koncert odbył się w Tarnowie. Graliśmy w takim garażowym klubie w samym centrum. Przyjechaliśmy autobusem koncertowym właściwie na rynek i nie sądzę, że organizator był na to gotowy.

To był bardzo mały koncert. Nie było porządnego nagłośnienia ani nawet prawdziwej sceny. Szalone doświadczenie. Nie było to miejsce, w którym spodziewałbyś się koncertu black metalowego. Później graliśmy raz w Warszawie i to był naprawdę świetny występ. Pamiętam go, ale było to już siedem lat temu. Teraz wracamy po długim czasie, przynajmniej jeśli chodzi o koncerty, na których jesteśmy głównym zespołem.

W tym roku, w czerwcu, zagraliśmy na Mystic Festivalu. To był z kolei ogromna impreza i bardzo nam się podobało. Występowaliśmy wprawdzie na mniejszej scenie, ale przyszło dużo ludzi. Teraz wracamy i naprawdę nie mogę się doczekać polskich występów. Dla mnie osobiście na pewno będą jednym z najważniejszych punktów tej trasy.