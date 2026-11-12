"In The Shadow Of Your Shadow", pierwsza od czterech lat płyta Szwedów, jest 10. longplayem zjawiskowej formacji, której początki sięgają końca lat 90. Współproducentem wydanego na początku listopada albumu jest Daniel Berglund, były muzyk Cult of Luna.

Na nowej płycie gościnnie pojawili się Joe Duplantier, frontman zdobywców nagrody Grammy z francuskiej grupy Gojira ("Sadness Will Reign") i uznany amerykański wokalista i multiinstrumentalista David Eugene Edwards, muzyk znany z m.in. 16 Horsepower, Wovenhand oraz albumów solowych ("One More Day").

Cult of Luna powraca do Polski z nową płytą

Mistrzowie post-metalu w ramach promocji tego materiału ponownie przyjadą do naszego kraju. Koncert odbędzie się 12 marca 2027 roku w warszawskiej Progresji.

U boku Cult Of Luna zobaczymy Bruit (pisany także BRUIT ≤; fr. hałas) - eksperymentalny kwartet z Tuluzy, łączący w swojej twórczości post-rock, muzykę klasyczną i elektronikę. Drugim supportem będzie pochodzący z Los Angeles Youth Code, duet z pogranicza EBM i muzyki industrialnej, który tworzą wokalistka Sara Taylor oraz Ryan George (produkcja, syntezatory, programowanie).

Jarosław Kowal, Interia Muzyka: Johannes (Persson, wokalista i gitarzysta - przyp. red.) opisał nowy album jako wasz "najbardziej mroczny i emocjonalnie druzgocący", co jest szczególnie zrozumiałe po zagłębieniu się w teksty. Zastanawiam się jednak, jak ty to postrzegasz. Czy podzielasz tę opinię, czy twoja instrumentalna interpretacja tej muzyki jest inna?

Thomas Hedlund (Cult Of Luna): - Z mojej perspektywy faktycznie wygląda to inaczej, ale wierzę, że jesteśmy w stanie wnosić różne emocje do wspólnej twórczości i wyciągać z niej odmienne przesłania. To wcale nie musi być spójna, jednolita całość. Przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, bo w przypadku tekstów wygląda to nieco inaczej. Dotyczą konkretnych tematów. Muzyka to znacznie bardziej otwarty aspekt i nie jestem pewien, czy Kristian (Karlsson, klawiszowiec - przyp. red.) i Fredrik (Kihlberg, gitarzysta - przyp. red.), którzy również za nią odpowiadają, zgodziliby się z określeniem tego albumu jako "najmroczniejszy". Ja nie myślałem o tym w ogóle. Chciałem po prostu stworzyć najlepsze utwory, na jakie było nas stać.

Domyślam się, że najpierw powstaje muzyka, a dopiero później tekst, więc jakieś wyobrażenie o nastroju poszczególnych utworów kształtuje się jeszcze zanim otrzymają temat. Zdarza się, że nadajesz im jakieś znaczenie, a później słowa wywracają wszystko do góry nogami?

- Tak faktycznie może się zdarzyć, ale zależy to również od tego, kto jest autorem danego utworu. Johannes zarówno pisze teksty, jak i komponuje muzykę, więc związek pomiędzy nimi jest u niego znacznie bardziej wyraźny. Jest to bardzo oczywiste, jeżeli wczuć się w nastrój, jaki stara się wywołać i jednocześnie wczytać się w słowa. W przypadku pozostałych chłopaków - o ile nie zakładają z góry, że "stworzą bardzo mroczny utwór" - wygląda to inaczej. W żadnym wypadku nasza muzyka nie jest jednak radosnym materiałem na listy przebojów. Mam nadzieję, że da się do niej tańczyć, ale na pewno nie w taki sam sposób, jak do piosenek Justina Biebera (śmiech).

Zacząłem się nad tym zastanawiać po przesłuchaniu "A Way Back", który odbieram raczej jako podnoszący na duchu, niż jako mroczny. To bardzo nietypowy utwór dla Cult of Luna. Grasz w nim w minimalistyczny sposób, co pewnie nie było trudne ze względu na doświadczenia, które zebrałeś w innych projektach, ale czy miałeś obawy co do przesuwania granic waszego brzmienia w aż tak odległym kierunku?

- Dla każdego zespołu najważniejsze powinno być nagrywanie takich albumów, których same chcą słuchać. Łatwo to jednak powiedzieć, kiedy wszystko dobrze się układa. Gra się na festiwalach, na koncerty przychodzi sporo ludzi, a media dobrze piszą o muzyce. Co innego, gdy docierają sygnały, że nowe kawałki są znienawidzone, ale prawda jest taka, że kiedy pojawia się tak silna reakcja emocjonalna w jednym kierunku, na ogół wywołuje równie silną odwrotną u innych osób. Najgorzej byłoby oczywiście wtedy, gdyby nowy kierunek nie spodobał się nikomu. Trudno w takiej sytuacji udawać, że wszystko jest w porządku. Na pewno nie jest to inspirujące, ale nie byłoby też takie komponowanie z myślą wyłącznie o schlebianiu cudzym gustom. Przede wszystkim sami musimy wierzyć w naszą muzykę, a jeżeli będziemy mieć szczęście, uwierzą w nią także inni. Oby zawsze było ich wystarczająco wielu, żebyśmy mogli koncertować i przyciągać publiczność. W "A Way Back" rzeczywiście zagraliśmy spokojniej, ale z kolei w "The Rift" znacznie szybciej, co jest zabawne, bo jesteśmy już starsi i siłą rzeczy gramy na instrumentach wolniej, a jednak zdecydowaliśmy się właśnie teraz nagrać nasz najintensywniejszy numer.

Partie perkusyjne w tych dwóch utworach faktycznie wyznaczają ekstrema dynamiczne całego albumu, ale czy trudniej jest grać te szybkie, intensywne i złożone rytmy z "The Rift", czy trudniej jest dać na wstrzymanie, nie grać i zostawić w muzyce więcej przestrzeni?

- Nie wiem, czy jestem w stanie wskazać na któreś z tych dwóch jako trudniejsze... Najważniejsze jest raczej - choć zabrzmi to banalnie - by pozostać wiernym samej muzyce i jej nastrojowi. Perkusista musi mieć świadomość, że jego gra w dużej mierze kształtuje klimat i energię całego utworu. Uwielbiam grać szybko i uwielbiam też grać oszczędnie, skupiając się nie tyle na dźwiękach, co na całościowym brzmieniu. Na budowaniu atmosfery. To wyzwanie, które na swój sposób sprawia mi mnóstwo frajdy.

Z jednej strony grasz te mroczne, ciężkie utwory z Cult of Luna, z drugiej pogodne indiepopowe piosenki z Phoenix. Przeskakiwanie pomiędzy tak skrajnie odmiennymi gatunkami sprawia, że twoja gra na perkusji pozostaje świeża? Zdarza się, że popowy rytm wkrada się w fundament postmetalowego utworu albo odwrotnie?

- W pewnym sensie mam wrażenie, że mój sposób i styl gry nie zmieniły się od czasu, kiedy byłem dwudziestokilkuletnim chłopakiem. Można by wręcz powiedzieć, że w ogóle się od tego czasu nie rozwinąłem (śmiech). Prawda jest jednak taka, że wynikające z mojego sposobu myślenia o rytmie schematy sprawdzają się w obydwu kontekstach. Często staram się myśleć o graniu na perkusji w kategorii niemalże "hooków". Nie zawsze, bo gram też w zespole punkowym, gdzie ważniejsza jest surowa energia, ale w innych przypadkach podchodzę do tego podobnie jak do progresji akordów czy melodii. Ważne jest dla mnie, by partie perkusyjne były wciągające. Tak jest zarówno w przypadku Phoenix, jak i Cult of Luna.

To świetna sprawa, bo łączy te dwa zespoły wzajemny podziw. Może niekoniecznie w relacji z Johannesem (śmiech), ale chłopaki z Phoenix uwielbiają Cult of Luna. Przyszli nawet na nasz koncert w Olympii w Paryżu, a Deck (D'Arcy, basista - przyp. red.) stwierdził, że to jeden z najlepszych występów, jakie kiedykolwiek widział. A mówimy o człowieku, który oglądał ich mnóstwo. Mam wielkie szczęście, że mogę grać z osobami o otwartych umysłach, które potrafią docenić różne oblicza muzyki.

Na pozór może się wydawać, że żyjesz w dwóch przeciwstawnych światach. Z jednej strony wystąpiłeś z Phoenix podczas wielkiej ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, z drugiej grasz w betonowych klubach bez okien. Czy jednak dla ciebie rzeczywiście są to dwie odrębne rzeczywistości?

- Zupełnie nie. Głównie dlatego, że po prostu uwielbiam grać na żywo. Wprowadza mnie to w specyficzny stan emocjonalny, a ta energia w gruncie rzeczy zawsze jest taka sama. Bardzo to lubię i zawsze z ogromną ekscytacją i radością wychodzę na scenę. Pewne różnice oczywiście istnieją, ale nie tyle w samej energii, co w sposobie, w jaki publiczność okazuje aprobatę albo w tym, do czego muzyka ją skłania w kwestii wyrażania emocji. Na koncertach Phoenix widać więcej uśmiechów niż na występach Cult of Luna, ale i tam uśmiechów nie brakuje. Mamy wielkie szczęście, że nasza publiczność jest otwarta i życzliwa. Jeśli chodzi o Cult of Luna, lubię myśleć, że przyciągamy ludzi, którzy potrafią docenić również te popowe czy indie elementy w naszej muzyce, co zresztą nieco odróżnia nas od wielu innych zespołów, z którymi dzielimy scenę.

Zdaje się, że dla twoich słuchaczy to też nie są dwie odrębne rzeczywistości. Jestem pewien, że gdyby Hellhammer z Mayhem albo Frost z Satyricon zagrali na perkusji w indiepopowym zespole, fani wpadliby w furię, ale tobie nikt - ani po stronie Cult of Luna, ani po stronie Phoenix - nie zarzuca zdrady.

- Nikt nigdy nie miał z tym problemu. Nie raz zdarzało się wręcz, że po koncercie Phoenix ktoś do mnie podchodził i zaczynał rozmowę na temat Cult of Luna. Mam ogromne szczęście, że mogę spełniać się jako artysta w tak bardzo odmiennych kontekstach. Zeszłej jesieni byłem też na długiej trasie z Yung Leanem i to była bardzo podobna sytuacja. Fani zagadywali mnie po koncercie o Phoenix, choć akurat pomiędzy tymi dwoma projektami nie ma aż tak drastycznej różnicy. Domyślam się, że dla niektórych osób taki rozstrzał w działalności może się wydawać wręcz schizofreniczny albo mogą zarzucać mi brak autentyczności w którymś z zespołów, ale nie będę udawał, że mnie to obchodzi. Cieszę się w takim razie, że zdołałem "nabrać" tak wiele osób, by chciały ze mną grać. Niezły ze mnie "oszust" (śmiech).

W utworze "The Rift" podjęliście temat mniej związany z osobistymi odczuciami i emocjami, a bardziej z obserwacją współczesności, w której prawda stała się kwestią osobistego przekonania. Dwie różne osoby mogą dzisiaj patrzeć na identyczne twarde dane, ale upierać się, że oznaczając coś kompletnie odmiennego.

- Wychodzę z założenia, że ludzie i tak nie są w stanie zrozumieć siebie nawzajem. Żeby w pełni pojąć, czym kieruje się druga osoba i jak postrzega świat, trzeba by wejść do jej głowy, a tak naprawdę wcale tego nie chcemy. Te same słowa dla różnych osób mogą mieć kompletnie sprzeczne znaczenia, na co wpływa nawet nie tyle nadawanie im innych znaczeń, co poglądy albo tak prozaiczne czynniki, jak nastrój. Na przykład w związkach kłótnie często wynikają z frustracji, bo druga osoba nie rozumie, co próbujemy przekazać. W kółko powtarzamy więc to samo, co potęguje frustracje i oddala nas od siebie. Ludzie bywają niezwykle uparci w dążeniu do tego, by inni ich zrozumieli albo w walce o to, by zmienić czyjś punkt widzenia.

Staram się jednak zachować pewną dozę optymizmu, bo jeżeli całkowicie zabraknie nam zrozumienia, co właściwie pozostanie? Kim staniemy się dla siebie, jeżeli nie będziemy potrafi otworzyć się na drugiego człowieka? Johannes ma jednak całkowitą rację, opisując w "The Rift" obecny stan świata. Przypomina to trochę wychowywanie dzieci - najwięcej uwagi poświęca się temu, które krzyczy najgłośniej. Dzisiaj też ta osoba, która krzyczy najgłośniej przyciąga największą uwagę, co wcale nie oznacza, że ma do zaoferowania najbardziej nowatorskie czy interesujące koncepcje. Często uwagę przykuwa ten, kto forsuje swoje stanowisko z ogromną stanowczością, ale bez otwartości na innych.

Thomas Hedlund (Cult Of Luna) w akcji - Berlin (Niemcy), 18 marca 2023 r. Andrea Friedrich/Redferns Getty Images

Trudności w zrozumieniu siebie nawzajem na poziomie osobistym to właściwie część bycia człowiekiem, ale dzisiaj często kłócimy się w tematach do niedawna uchodzących za obiektywne fakty. Chociażby takich, że Ziemia nie jest płaska albo że szczepionki ratują życie.

- Dobrze to widać w szwedzkiej polityce. Mamy tutaj okropną prawicową partię, której członkowie kwestionują różnego rodzaju dowody naukowe. Widać to też w Stanach Zjednoczonych, gdzie uniwersytety są atakowane i obcina się im fundusze. Z jednej strony pojawiają się naukowe dowody przedstawiane przez osoby z głęboką wiedzą na dany temat, z drugiej pada odpowiedź: "To nie są fakty, tylko opinia"... Nie wszystko można sprowadzić do poziomu opinii. Moja dziewczyna jest lekarką. Ma bardzo otwarty umysł, podchodzi do tematu zdrowia w bardzo niesztampowy sposób, ale często nie dowierza, kiedy słyszy te wszystkie bzdury. Na tym właśnie polega problem. Jeżeli ktoś - pojedyncza osoba albo cała partia - krzyczy wystarczająco głośno, by przekonać choćby kilka osób do niedorzecznych, przeczących nauce teorii, uznawane jest to za wielkie zwycięstwo. To naprawdę przerażające. Ludzie są zdesperowani ze względu na warunki życia, więc dają się w takie rzeczy wciągać. Czują, że nikt ich nie słucha, a tu nagle pojawia się ktoś, kto oferuje banalnie proste rozwiązanie problemu. Niestety oparte na wypieraniu faktów.

Na "In the Shadow of Your Shadow" gościnnie zaśpiewali dwaj skrajnie odmienni wokaliści - Joe Duplantier z Gojiry i David Eugene Edwards z Wovenhand. Próbowałeś dostosować partie perkusyjne w utworach z ich udziałem do tego, co robią w macierzystych zespołach?

- Te współprace zawiązały się na dość późnym etapie procesu twórczego. Nie wpłynęły znacząco ani na mój sposób grania, ani na grę reszty zespołu. Tak naprawdę, żeby komuś zaproponować współpracę, trzeba właśnie coś pokazać. To nie musi być ukończony utwór, ale coś, co ujawnia jego tożsamość i nasz pomysł. Oczywiście Joe i David mieli też własne koncepcje. Zwłaszcza David, który napisał znaczną część tekstu, dzięki czemu "One More Day" stał się dla niego bardziej osobisty.

Zawsze w jakimś stopniu pojawia się wzajemna inspiracja. W trakcie procesu twórczego nie raz odczuwa się frustrację czy po prostu świadomość, że chociaż wyznaczyliśmy cel, skończyły się pomysły na dotarcie do niego. Wyczekuje się wtedy czegoś nieoczekiwanego. To może być nawet coś tak drobnego, jak dziwne dźwięki wydawane z niejasnych powodów przez wzmacniacz gitarowy. To może być sięgnięcie po funkowy zespół z Somalii i wyłapanie jakiegoś drobnego elementu, który można przeczepić na grunt własnej muzyki, wypełniając te brakujące dziesięć procent. To może być też właśnie zaproszenie kogoś do współpracy i pozostawieniu mu swobody ekspresji.

Cult Of Luna w pełnym składzie Chad Michael Ward materiały prasowe

Pięć lat temu, tuż przed premierą "The Long Road North", rozmawiałem z Johannesem. Stwierdził, że prędzej czy później na pewno nagracie słaby album. Jestem przekonany, że jeszcze się to nie wydarzyło, ale czy według ciebie faktycznie jest to nieuniknione, jeżeli zespół funkcjonuje odpowiednio długo?

- Z naszej perspektywy na pewno zawsze wydajemy to, co uważamy za dobre. Gdybyśmy mieli inne odczucia co do muzyki, nigdy byśmy się nią nie podzielili z publicznością. Jak to zostanie odebrane, to już natomiast zupełnie inna sprawa. Kiedy jednak jakaś część fanów ogłasza nasz koniec i przekonuje, że właśnie wydaliśmy najgorszy album, to pojawiają się jednocześnie osoby, które dopiero teraz nas odkrywają i zaczynają słuchać.

Cult of Luna nie tworzy albumów z przebojami. Nie musimy zastanawiać się nad notowaniami i wynikami, a to daje nam ogromną wolność. Zamiast głowić się nad hookiem, który przyciągnąłby masy, koncentrujemy się na budowaniu nastroju i wyrażaniu emocji. Jeżeli ktoś chce dołączyć do świata, który tworzymy, świetnie. Jeżeli nie chce, też w porządku. Nie da się i nie powinno się tego w żaden sposób kontrolować.

Gdybyś cofnął się do 1997 roku i pokazał nastoletnim wersjom siebie i Johannesa, grającym wówczas w hardcore'owym zespole Plastic Pride, jeden z utworów z nowego albumu Cult of Luna, jaka byłaby reakcja?

- Mogę z całym przekonaniem przyznać, że nie słuchałem wtedy muzyki, która brzmiałaby podobnie do tego, co dzisiaj robimy. Pewnie byłbym trochę zaskoczony, ale gramy razem od szesnastego roku życia i pod wieloma względami jesteśmy wciąż tymi samymi dzieciakami. Nasz więź cały czas się umacnia i na poziomie muzycznym, i na poziomie osobistym. Dyskografia Cult of Luna jest jak dokumentacja różnych etapów naszej znajomości na przestrzeni lat. Tyczy się to zresztą wszystkich w zespole. Każdy z nas jest dzisiaj w innym miejscu niż jeszcze parę lat temu. Komuś właśnie urodziło się pierwsze dziecko, ktoś jest w trakcie rozwodu, ktoś boryka się z chorobą rodzica i tak dalej. Cokolwiek się w naszych życiach dzieje, zawsze przenosimy to do naszej wspólnej muzyki.