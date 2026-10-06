Catz 'n Dogz: Nie chcemy żyć w świecie, w którym ludzie chcą tylko dwóch sekund [WYWIAD]

Damian Westfal, Interia Muzyka: Zacznijmy od waszego Szczecina. To właśnie tam wszystko się zaczęło - lokalne imprezy, radio, małe kluby. Później pojawił się Berlin, pierwsze wydawnictwa, a w końcu największe kluby na świecie. Jak to się właściwie wydarzyło?

Grzegorz Demiańczuk: - Pasja i miłość do muzyki przede wszystkim. To jest to, czego zawsze chcieliśmy. Zawsze chodziliśmy na imprezy, organizowaliśmy własne. Później pojawiło się radio, w którym mieliśmy audycje. Budowaliśmy community i to było dla nas zawsze bardzo ważne. Przychodzili znajomi, zapraszali kolejnych znajomych i w ten sposób tworzyliśmy społeczność. Dzięki temu nasze imprezy były świetne, bo po prostu świetnie się na nich bawiliśmy. Zaczęliśmy zapraszać gości z zagranicy, szczególnie z Berlina. Nasze miasto jest trochę na uboczu Polski, ale za to mamy bardzo blisko do Berlina - był on więc naturalnym kierunkiem. Jeździliśmy tam po płyty, poznawaliśmy artystów, zapraszaliśmy ich do nas, oni zapraszali nas do siebie. Kiedy zaczęliśmy robić własną muzykę, wysyłaliśmy demówki. Wszystko potoczyło się bardzo naturalnie.

Wojciech Tarańczuk: - Jestem lepszy w rozmawianiu o przyszłości, a Grzegorz bardziej pamięta przeszłość. Potrafi przypomnieć sobie każdy klub, w którym graliśmy, a nawet to, w którym miejscu na lotnisku była toaleta. Ja mogłem grać w danym klubie i po jakimś czasie zupełnie nie pamiętać, że tam byłem.

Na waszym nowym albumie jest 16 piosenek. Patrzę na waszą okładkę i mam wrażenie, że trochę próbujecie nią zatrzymać lato. "Finally" jest jednak płytą bardziej melancholijną. Chcieliście w ten sposób trochę oszukać jesień?

WT: - Zdecydowanie ją umilić. To taka trochę pocztówka z wakacji. Nasz album jest bardziej melancholijny, ale to pozytywna melancholia. Wyobraź sobie, że idziesz jesienią, jest szaro, zamyślasz się i nagle wychodzi słońce. Cała ta polska jesień wygląda wtedy zupełnie inaczej. To jest właśnie ten moment "Finally". Nawet kiedy lato już przemija, możesz mieć refleksję na temat przeszłości, pomyśleć: "Szkoda, że nie ma już lata", ale jednocześnie dobrze czuć się z tym, że czas płynie i że twoje życie się zmienia. Dlatego cały czas używam słowa "saudade", które pochodzi z portugalskiego. To chyba jedyne słowo, które tak dobrze opisuje uczucie straty czegoś, co było w przeszłości, a jednocześnie doceniania tego, jaki wpływ to miało na twoje życie. "Finally" nazywa się właśnie tak, bo możesz słuchać tego albumu zimą czy jesienią i nadal poczuć ten uścisk melancholii, ale jednocześnie radości. Właśnie taki był nasz zamysł. My zresztą często robimy wszystko pod prąd. Wszyscy mówili nam, że powinniśmy wydać ten album latem.

Czyli melancholia nie jest dla was czymś negatywnym?

GD: - Absolutnie nie. Melancholia często motywuje. To jest sztuka szukania radości w smutku. Szczególnie przy pracy kreatywnej jest to dla nas bardzo ważne. To nas motywuje i nakręca do działania. Nie ma się czego bać. Zależy nam też na tym, żeby "Finally" było słuchane jako całość, a nie tylko jako zbiór pojedynczych singli, dlatego zdecydowaliśmy się dodatkowo wydać album na kasecie. Chcieliśmy dać ludziom coś, co zostanie z nimi na dłużej.

Winyle wróciły, może więc czas na kasety?

GD: - Cały proces powstania tej kasety jest dla nas bardzo ważny. Ona jest ręcznie robiona, wszystko jest ręcznie drukowane. Nasz kolega ma wytwórnię "Kasety u pani Kasi" i wszystko jest produkowane w Polsce. Samo dotknięcie kasety przywołuje mnóstwo wspomnień.

WT: - Nawet jeśli dziś nie masz w danym momencie jak tego odtworzyć, możesz postawić to na półce i pamiętać, co się z tym wiąże. Jestem trochę sentymentalny, więc lubię takie rzeczy.

Mam wrażenie, że na "Finally" poszliście też głębiej w songwriterskie i emocjonalne rejony. Wasze wcześniejsze albumy były bardziej nastawione na klub. Co się zmieniło?

WT: - Człowiek się rozwija. Teraz bardziej poszliśmy w songwriting i pisanie. Nasze piosenki nie zawsze są klasyczne, nie mają struktury "zwrotka-refren-zwrotka", ale mają wartość emocjonalną i ta emocja się zmienia. Czasami tekst jest bardzo melancholijny, a muzyka wesoła. Innym razem muzyka jest trochę smutna, ale przekaz jest pozytywny. Lubimy kontrastować te rzeczy.

Co sprawiło, że właśnie teraz pojawiła się potrzeba takiej zmiany?

WT: - W zeszłym roku mieliśmy trochę taki kryzys życiowy. Zastanawialiśmy się, w którą stronę chcemy iść. Po festiwalu Zorza i innych festiwalach, na których graliśmy, pojawiło się pytanie: czy chcemy bardziej karmić algorytm, gonić trendy, czy chcemy nadal robić to, w co wierzymy? Czy chcemy iść za trendami, za sztuczną inteligencją, bo wszyscy mówią, że trzeba jej używać, robić jakieś wideo z kosmosu i wrzucać je do Internetu? Czy jednak chcemy skupić się na współpracy z ludźmi? Wydaje mi się, że na dłuższą metę współpraca z ludźmi jest antyalgorytmiczna. Jest bardziej długofalowa. Trend przemija, a ludzie coraz bardziej są zmęczeni tym wszystkim. Nie chcę żyć w świecie, w którym ludzie chcą tylko dwóch sekund, bo później im się już nudzi. Nie należę do tego świata. Ja codziennie oglądam na YouTubie filmy dokumentalne o różnych rzeczach. Wolę być w tej niszy jednego procenta odbiorców, którzy szukają czegoś w sztuce i w życiu, niż w 99 procentach ludzi, którzy czytają tylko nagłówki.

Czyli świadomie postanowiliście nie karmić algorytmu?

WT: - Dokładnie. Według obecnych zasad powinniśmy wydawać album co trzy tygodnie, wypuszczać jedną piosenkę, żeby cały czas karmić algorytm. My zdecydowaliśmy, że nie chcemy tego robić. Korporacje nie będą nam dyktować: "Powinniście robić tak, bo tak się teraz robi".

GD: - Zależało nam na tym, żeby nie robić sobie ciśnienia. Od początku chcemy być szczerzy w tym, co robimy. Wszystkie rzeczy i produkcje, które powstawały, musiały być w stu procentach zgodne z nami. Zależało nam też na tym, żeby być bliżej naszych fanów, lepiej się z nimi komunikować. Kiedy gramy imprezy, zawsze ważne jest dla nas obserwowanie ludzi. Jesteśmy DJ-ami od ponad 20 lat i ta sztuka cały czas się zmienia. Zawsze ważny był dla nas kontakt z ludźmi, budowanie społeczności, obserwowanie parkietu, eksperymentowanie i czasami robienie czegoś na przekór.

Jak w takim razie wygląda granie waszej muzyki na żywo? To nadal są klasyczne DJ sety?

GD: - Rozróżniamy te rzeczy. Utwory z albumu na pewno będziemy przerabiać na bardziej klubowe wersje i dopasowywać do imprez. Kiedy graliśmy w zeszłym roku Festiwal Zorza, stworzyliśmy od podstaw utwory dopasowane do tego show. Zaprosiliśmy świetnych wokalistów z Polski, przygotowaliśmy wizualizacje, zaprogramowaliśmy wszystko tak, żeby działało dokładnie tak, jak chcieliśmy. Dopasowaliśmy muzykę do tego, jak show się budowało, jak miało się kończyć, zaczynać, gdzie miał być środek. Zawsze przykładamy do tego dużą wagę. Tak samo podczas DJ-owania nasze utwory też będziemy zmieniać i zaskakiwać słuchaczy. Jeśli jakiś numer się spodoba, możemy zrobić inną wersję. Uwielbiamy zmieniać i remiksować. Impreza jest przecież zabawą.

Czy to jest więc świadoma ewolucja, czy próba odklejenia się od łatki DJ-ów muzyki klubowej?

GD: - Na początku mieliśmy łatkę, gdy zaczynaliśmy inny projekt, bardziej techno. Od razu się od niej odkleiliśmy i zmieniliśmy nazwę. Później zaczęliśmy się rozwijać i eksperymentować. Robiliśmy np. też podkłady hip-hopowe, współpracowaliśmy z różnymi artystami.

WT: - Wcześniej było takie myślenie: zespół to zespół, a DJ to DJ. Teraz Catz 'n Dogz jest trochę zespołem. Zacierają się granice. Młodzi producenci, pokolenie Z czy Alfa, nie mają już takiego podziału. Nie musi być gitary, żeby coś było zespołem. Muzyka elektroniczna nie jest już zresztą nowością. Ma kilkadziesiąt lat i jest ogromną częścią współczesnej muzyki popularnej. Granice między DJ setem, koncertem i live actem coraz bardziej się zacierają.

GD: - Nawet nasze DJ-owanie się zmieniło. Najpierw graliśmy z winyli, później z CD, teraz mamy pliki i odtwarzacze, na których możemy na żywo zmieniać strukturę utworu i manipulować muzyką.

Na "Finally" pojawia się też sporo zagranicznych wokalistów i współpracowników. Jak wyglądało oddawanie im części kontroli nad waszą muzyką?

WT: - Właściwie było odwrotnie - mieliśmy większą kontrolę niż wcześniej. Bardzo dużo rzeczy na albumie powstało najpierw jako instrumental, a dopiero później pracowaliśmy nad tekstem. Kiedyś przy kolaboracjach wyglądało to tak: wysyłaliśmy wokaliście instrumental i mówiliśmy: "Mamy taki numer, może coś do niego zrobisz?". Teraz było bardziej świadomie: "Chcemy, żeby ten utwór był mocny muzycznie, ale jednocześnie bardzo smutny. Chcemy, żeby pojawiły się konkretne słowa, żeby było to w takiej harmonii". Dzięki temu mamy bardziej świadome podejście. Na tym albumie nie ma też wielu bardzo wielkich nazwisk. Mniej znani artyści są często bardziej otwarci na współpracę i krytykę, a dzięki temu mogliśmy wspólnie dojść do konkretnego efektu.

Czyli nie tyle staliście się bardziej wymagający, ile po prostu lepiej wiecie, czego chcecie?

GD: - Zawsze byliśmy wymagający i wiedzieliśmy, w którą stronę chcemy iść. Teraz jesteśmy po prostu bardziej dojrzali i mamy większe doświadczenie.

WT: - "Wymaganie" jest trochę negatywnym słowem. My po prostu lepiej wiemy, czego chcemy i jak do tego dojść. Zawsze byliśmy wymagający i wiedzieliśmy, w którą stronę chcemy iść. Dobrym przykładem jest "We Gonna Be Alright". To nasza ulubiona anegdota z tego albumu. Spędziliśmy trzy godziny z Ajiim, który jest świetnym wokalistą soulowym. Za każdym razem, kiedy wyłączaliśmy instrumental, śpiewał top line perfekcyjnie. Kiedy włączaliśmy muzykę, próbował sztucznie wejść w house'owy beat. W końcu poszliśmy na kawę, zostawiliśmy go w studiu, a gdy wróciliśmy, nagrał to wszystko w spokoju na paru mikrofonach bez podkładu muzycznego. W pewnym momencie powiedziałem do Grzegorza: "Po prostu nagraj to bez muzyki. Będzie najlepiej". Wysłałem mu później ten gotowy materiał. Napisał, że popłakał się w metrze. Właśnie w takich momentach dzieje się magia. Trzeba znaleźć sposób, żeby nie męczyć drugiej osoby, tylko dać jej wolność kreatywną, a później umieścić to w formie, z której wszyscy będą zadowoleni.

Powiedzieliście, że dziś wiecie, czego chcecie i jak do tego dojść. Tego chyba rzeczywiście uczy czas. Jesteście dzisiaj zadowoleni?

WT: - Oj, tak. Przede wszystkim nie jesteśmy straumatyzowani robieniem albumu (śmiech).

GD: - Tego albumu naprawdę jesteśmy w stanie dzisiaj słuchać i jesteśmy z niego zadowoleni. To pierwszy album, którego słuchamy również po tym, jak go zrobiliśmy. Oczywiście mieliśmy po drodze różne problemy techniczne i inne przeszkody, ale przez wszystko przebrnęliśmy. Skupiliśmy się na całości i na celu, który chcieliśmy osiągnąć.

Od ponad 20 lat podróżujecie po świecie. Gdzie są najlepsze imprezy?

WT: - Sukces imprezy nie zależy od miejsca. Może być świetna impreza w Panamie czy Indiach, ale jeśli nie spałeś 25 godzin i jesteś wykończony, dla ciebie może być męczarnią. A możesz pójść ze znajomymi na kawę, później do małego klubu, gdzie jest 50 osób i świetne nagłośnienie, i to będzie dziesięć razy lepsza impreza.

GD: - Najlepsze imprezy, jakie gramy, często mamy w Polsce, bo mamy tutaj po prostu dużo znajomych, przyjaciół i publiczność, która zna nas od dawna i nam ufa. To jest fajne.

A gdybyście mieli sami wybrać miejsce, do którego pojechalibyście jako publiczność, a nie artyści?

WT: - Poszedłbym do klubu w Berlinie. Zdecydowanie. Jeśli ktoś jest zaawansowanym słuchaczem i interesuje się muzyką elektroniczną, Berlin daje ogromny wybór. Zrobiłem nawet research - jest tam około 56 klubów z muzyką elektroniczną w każdy weekend. Możesz wybrać naprawdę zaawansowaną muzykę, której chcesz posłuchać.

GD: - Możesz poczuć prawdziwą energię klubu, społeczność, wolność. To jest dobre miejsce, żeby zrozumieć, o co chodzi w muzyce klubowej.

Po ponad 20 latach wspólnego grania rozumiecie się już bez słów?

GD: - Zdarzają się sytuacje, w których się nie rozumiemy, ale w 99,9 procentach jest zgodność między nami. Czasami wręcz sami się tym zaskakujemy.

WT: - Grzegorz nie lubi zmian, a ja mam humory i trzeba wiedzieć, jak ze mną wtedy rozmawiać. Przede wszystkim się szanujemy. Jedno drugie napędza. Grzegorz jest trochę konformistą, a ja jestem jego przeciwieństwem. Utrudniam wszystko, cały czas overthinkuję.

GD: - Dzięki temu mamy też progres. Nadal nas to naprawdę jara. Czerpiemy inspiracje z podróży, od ludzi, których poznajemy. To jest piękne, że możemy robić to, co kochamy.

Zaczęliśmy rozmowę od Szczecina. Co z tamtego miasta, w którym zaczynaliście, zostało w dzisiejszym Catz 'n Dogz?

GD: - Mieliśmy ogromne szczęście, że dorastaliśmy właśnie tam i mieliśmy tak blisko do Berlina. Mogliśmy poznawać artystów, którzy stamtąd przyjeżdżali i mieli zupełnie inną muzykę. Wtedy nie było Internetu i muzyka nie była tak łatwo dostępna. To nas bardzo rozwinęło. Szczecin bardzo się rozwinął. Przez pewien czas odstawał od innych miast w Polsce, a teraz bardzo je goni.

WT: - Brakuje nam jednak klubu z muzyką elektroniczną…

Może jako ambasadorowie Szczecina powinniście coś z tym zrobić? W 2023 r. staliście się nimi…

WT: - Staramy się coś zawsze dla miasta zrobić. Raz w roku na pewno robimy coś od siebie. Przyprowadziliśmy już np. artystów do Filharmonii Szczecińskiej. Nie możemy przecież zapomnieć, skąd pochodzimy.

"Finally" doczeka się trasy?

WT: - Teraz wszystko zaczyna się klarować.

GD: - W Polsce chcemy zrobić cykl imprez razem z Audioriver i C&c Bookings. To będą wydarzenia odbywające się od popołudnia do wieczora, żeby można było się normalnie wyspać. Planujemy imprezy w kilku miastach, mniej więcej od 18:00 do północy. To będzie impreza trochę pod prąd, jak zwykle. Bez telefonów. Chcemy, żeby ludzie mogli czuć się komfortowo, tańczyć, rozmawiać i poczuć to, o co naprawdę chodzi na imprezie - społeczność i muzykę. Pracujemy nad tym i niedługo ogłosimy szczegóły.



