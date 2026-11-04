Carla Fernandes: "Na dobre rzeczy warto czekać" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Rok temu, przy okazji naszej poprzedniej rozmowy, wspominałaś, że "płyta cały czas się tworzy, w sumie można pokusić się o stwierdzenie, że materiał już jest, ale nie narzucamy sobie terminów". Co stało się z tamtym materiałem - trafił do szuflady, został przemodelowany, czy po prostu nadal czeka na swój moment?

Carla Fernandes: Szczerze to trudno mi uwierzyć, że minął już rok od naszej poprzedniej rozmowy! Ten czas leci zdecydowanie za szybko. Nie, absolutnie nie można powiedzieć, że materiał trafił do szuflady - album nadal powstaje. Data jego premiery po prostu przesuwała się w czasie, niekoniecznie ze względu na brak piosenek, ale przez różne czynniki, nie do końca zależne ode mnie. Nic złego z tymi utworami się nie stało - czekają na swój moment, który nadchodzi już wielkimi krokami. Nie chcę składać żadnych deklaracji czasowych, ponieważ uważam to za zgubne. Do momentu, aż nie będę miała na papierze dokładnej, nieprzesuwalnej daty, niczego nie chcę obiecywać w ten sposób. Jeśli chodzi o przemodelowanie piosenek, trudno byłoby mi zostawić je w formie, w jakiej oryginalnie powstały kilka lat temu. Przez ten czas sama zdążyłam ewoluować muzycznie, więc utwory z początku pracy nad albumem przechodzą naturalne metamorfozy.

Po tym roku możemy wreszcie powiedzieć, że jesteśmy znacznie bliżej premiery twojego pierwszego długogrającego krążka?

- Tak, zdecydowanie jesteśmy coraz bliżej! Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, dopóki wszystko nie będzie dopięte na ostatni guzik. Mam już jednak tytuł albumu - myślę, że wszyscy jesteśmy z niego bardzo zadowoleni - a cały koncept wizualny również się już urodził. Przy tym projekcie pracujemy z cudownymi, utalentowanymi artystami pod każdym względem, więc nie mogę się go doczekać. Muszę uzbroić się w cierpliwość, bo nie wszystko zależy ode mnie. Wiem jednak, że na dobre rzeczy warto czekać, i jestem ogromnie wdzięczna, że moi słuchacze również się w tę cierpliwość uzbrajają.

Nie da się natomiast ukryć, że od twojego debiutu w programie telewizyjnym minęło już siedem lat!

- Tak naprawdę minęło już 7 lat od mojego występu w programie muzycznym w 2019 roku! Czasami, gdy o tym myślę, przytłacza mnie wizja tak szybko uciekających chwil. Jestem jednak bardzo wdzięczna za tę drogę: bardzo dużo się nauczyłam i poznałam siebie na wielu płaszczyznach. Nauczyłam się cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do własnej wizji, co w rzeczywistości wcale nie jest takie proste. Miałam też cudowną okazję dołączyć do Hotelu Torino i sprawdzić się jako songwriterka - pokochałam to całym sercem, to moja codzienna rzeczywistość.

Czyli pisanie dla innych zeszło na pierwszy plan i wstrzymało twój album?

- Absolutnie nie. Moja droga artystyczna jest dla mnie ekstremalnie ważna i wkładam w nią mnóstwo serca. Po prostu uwielbiam pisać piosenki. Gdybym miała tworzyć tylko dla siebie, musiałabym wydawać z pięć płyt rocznie! Kocham wychodzić ze strefy komfortu, pisać w stylach, których dla siebie bym nie wybrała, i mieć wkład w drogę innych wokalistów. Praca w Hotelu Torino to dla mnie cudowny prezent od życia - nie tylko rozwijam się kreatywnie, ale też dojrzałam życiowo. Nie uważałabym więc, że moja płodność twórcza na tym ucierpiała. To bardziej kwestia perfekcjonizmu oraz faktu, że nad takim projektem pracuje sztab ludzi i decyzje rzadko zależą wyłącznie od artysty.

Powracasz teraz ze swoim kolejnym solowym singlem - "A2". Z jakim odbiorem spotkał się ten utwór po kilkunastu dniach od premiery?

- Bardzo się cieszę, że "A2" w końcu ujrzało światło dzienne. Przyznam, że mocno stresowałam się tą premierą, ponieważ to bardzo osobista piosenka. Opowiada o chaosie w mojej głowie w trakcie podejmowania decyzji o wyprowadzce z domu rodzinnego do Warszawy i walce o marzenia. Czasami wciąż trudno mi uwierzyć, że te marzenia faktycznie się spełniają. Utwór ten jest integralną częścią nadchodzącego albumu, który tak jak wspominałam, powstaje od dłuższego czasu. Ostatni rok upłynął mi i mojej ekipie na przemyśleniach, eksperymentach i szukaniu drogi do domknięcia tej płyty. Jestem zachwycona tak ciepłym odbiorem "A2" - wiadomościami od słuchaczy, ale też od znajomych, z którymi nie rozmawiałam od lat, a którzy dzielili się ze mną swoimi historiami wyjazdów do innych miast w poszukiwaniu celów. To dla artysty największy prezent, gdy jego emocje znajdują odzwierciedlenie w życiu publiki.

W refrenie często powtarzasz: "a co gdyby tak…?". Zależy ci na pisaniu o rzeczach bliskich codzienności, takich jak rozważanie alternatywnych scenariuszy życiowych?

- Jeśli chodzi o "A2", opowiada ono o zawieszeniu pomiędzy tym, co było, a tym, co nadejdzie - o momencie, w którym stawiamy wszystkie karty na marzenie. Chciałam też przy okazji tego utworu przypomnieć, że warto wracać do domu. Czas w Warszawie leci tak szybko, że potrafiłam nie widzieć rodziny przez pół roku. To była dla mnie ważna lekcja, że o bliskich trzeba pamiętać i dbać o relacje, bo czas ucieka nieubłaganie.

Skąd w tobie tyle nostalgii?

- Tęsknota i takie rozmyślanie, "gdybanie", to chyba codzienność nas wszystkich. Zakładam, że z wiekiem jest jej coraz więcej, ale każdy z nas lubi czasem za czymś tęsknić, zwłaszcza podczas jesiennych wieczorów. Lubię tę rozmarzoną, nienachalnie smutną emocję i na pewno znajdzie się jej sporo na płycie.

We wrześniu zamknęłaś intensywny letni sezon koncertowy. Jakie są twoje wnioski z występów na żywo? Miałaś okazję ogrywać tam nowy materiał?

- Ten sezon był wspaniały! Mój zespół i ekipa techniczna to fantastyczni ludzie, praca z nimi to czysta przyjemność. Nie mogę się doczekać kolejnego sezonu i chyba zaczniemy przygotowania jeszcze wcześniej, żeby nie robić sobie długiej przerwy. Na koncertach graliśmy zarówno znane numery, jak i nowości - na przykład "A2" testowaliśmy na żywo przez całe lato, zanim jeszcze oficjalnie się ukazało. Testowanie nieznanych utworów bywa stresujące, ale spotkałam się z tak cudownym odbiorem, że dodało mi to mnóstwo otuchy. Koncerty to dla mnie magiczne doświadczenie rezonowania ze słuchaczami. Zawsze staram się zejść po występie, przywitać z każdym i zamienić parę słów. Te spotkania to moja największa motywacja w momentach zwątpienia.

Szykujesz na nadchodzącą jesień lub wiosnę klubową trasę koncertową, która towarzyszyłaby nowym wydawnictwom?

- Bardzo chciałabym kiedyś zagrać trasę klubową i przygotować show rodem z moich marzeń. Nie chcę jednak składać pochopnych deklaracji ani nakładać presji na siebie i mój zespół. Kiedy uda się coś takiego zrealizować, będę o tym trąbić wszędzie, bo to spełnienie mojego wielkiego marzenia! W zanadrzu mamy jednak inne niespodzianki, którymi w przyszłym roku postaram się zaskoczyć wszystkich. Na niektóre rzeczy trzeba poczekać - nauczyłam się cierpliwości. Chcę podziękować z całego serca każdemu, kto na mnie czeka i jest częścią tej drogi. To nasza wspólna ścieżka i gdyby nie wy, nie byłoby mnie tutaj. Czujcie się jej integralną częścią!