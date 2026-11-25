Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Spotykamy się przy okazji premiery twojego najnowszego utworu "Niebieska", który powstał w bliskiej współpracy z kampanią BohaterON - Włącz historię. Co cię zainspirowało do wzięcia na warsztat historii pani Haliny Rogozińskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego?

Bovska: - Można powiedzieć, że to było zadanie specjalne od BohaterON. Pani Halina skończyła w tym roku sto lat - dokładnie 30 października. Dziewczyny z kampanii BohaterON wymyśliły, że skoro w zeszłym roku artystka doczekała się muralu, to w tym, idealnym prezentem będzie piosenka. Utwór miał być zainspirowany niezwykłą grą, w którą pani Halina gra przez całe życie, a którą zaraziła ją mama. Jej zasady są banalne, choć dziś nazwalibyśmy to zapewne praktykowaniem wdzięczności: chodzi o to, by codziennie znaleźć choć jeden powód do zadowolenia. Ostatnio jedna z osób obserwujących mnie na Instagramie napisała mi, że też gra w tę grę od dzieciństwa, bo pojawia się ona w książce "Pollyanna". I faktycznie, przypomniałam sobie o tym motywie. Po prostu wzięłam ten temat na tapet - najpierw napisałam tekst, a dopiero potem poznałam panią Halinę osobiście. Spotkanie to tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że moje intuicje były słuszne. Zależało mi, aby ta piosenka nie była tylko laurką dla pani Haliny, ale trafiała do współczesnych słuchaczy i niosła uniwersalny przekaz.

Gdy po raz pierwszy usłyszałaś o tej inicjatywie, od razu poczułaś, że chcesz dołożyć do niej swoją cegiełkę?

- Tak, od razu poczułam bliskość tego tematu. Od dawna marzę o napisaniu płyty inspirowanej historiami z Powstania Warszawskiego, jak albumy wydawane cyklicznie przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta propozycja trafiła więc idealnie w moje ręce. Ogromne znaczenie miał też dla mnie aspekt osobisty - moja babcia była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Wierzę, że to, co wypływa z osobistych połączeń, zawsze jest najbardziej prawdziwe.

Inicjatorka BohaterON-u, Agnieszka Łesiuk-Krajewska, wspominała, że między tobą a panią Haliną od razu pojawiła się wyjątkowa więź. Jak zapamiętałaś to pierwsze spotkanie, wiedząc, że tekst piosenki powstawał w dużej mierze przed nim?

- Pierwsze wrażenie było takie, że pani Halina to niesamowicie drobna, malutka i piękna osoba, w której drzemią gigantyczne pokłady energii. Komunikuje się w fantastyczny sposób, żartuje, ma ogromne poczucie humoru i kocha ludzi. Co ciekawe, spotkałyśmy się pod pretekstem nagrywania wywiadu - pani Halina do samego końca nie wiedziała, że w ogóle powstaje o niej piosenka! Mówiła zresztą, że te wszystkie niespodzianki strasznie ją denerwują, bo nie ma pojęcia, co nowego dla niej szykujemy. Pani Halina ma w sobie młodzieńczą energię, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Kiedy zapytałam ją, dlaczego miłość jest w życiu najważniejsza, odpowiedziała, że kiedy kogoś kochasz, chcesz dla niego jak najlepiej, więc czynisz dobro. A dobro w ludziach rozrasta się - to jej złota formuła na udane życie. Po tym spotkaniu wróciłam do tekstu i ostatecznie go zamknęłam, czując, że wszystko jest na swoim miejscu. Zdecydowałam też o zmianie aranżacji - nie chciałam, żeby to była grzeczna, przesadnie radosna piosenka. Piosenka miała być energetyczna, ale z zachowaniem prawdy i pewnej zadziorności. Mam nadzieję, że udało nam się to osiągnąć.

To spotkanie zmieniło coś w twoim własnym postrzeganiu codzienności i radzeniu sobie z trudnymi momentami?

- Zdecydowanie zostały ze mną słowa pani Haliny, które powtarza: że życie uśmiecha się tylko do tych, którzy sami się do niego uśmiechają. Jest w tym mnóstwo prawdy. Nasze nastawienie i otwartość potrafią zdziałać cuda. Co więcej, perspektywa stuletniej kobiety daje niesamowity dystans. Kiedy myślisz o tym z poziomu trzydziestu czy czterdziestu lat, nagle uświadamiasz sobie, jak wiele czasu i życia jest jeszcze przed tobą. Pani Halina żyje pełną piersią, nie pozwala nikomu decydować za siebie i po prostu działa. To niezwykle inspirujące przypomnienie, że życie toczy się tu i teraz i nie ma na co czekać.

Zmierzenie się z tak ciężkim historycznie tematem jak Powstanie Warszawskie i postać tak niezwykłej bohaterki mogło być pułapką. Miałaś trudności, by znaleźć balans, by z jednej strony oddać hołd historii, ale z drugiej nie wpadać przy tym w patos?

- Miałam to z tyłu głowy od samego początku. Tego typu wyzwania najbardziej mnie jednak pobudzają i motywują do pracy. Od dziesięciu lat ćwiczę pisanie piosenek tak, by miały uniwersalny charakter niezależnie od tego, jak wielką historię za sobą niosą. W tekście nie ma dosłownych nawiązań historycznych, są za to osobiste symboliczne dla pani Haliny. Jej pseudonim "Niebieska" wziął się stąd, że lubiła ten kolor i tak się ubierała, z kolei "Mała" to drugi pseudonim wynikający z niedużego wzrostu. Wplotłam tam też wspomnienie jej mamy - kobiety bardzo postępowej, która nauczyła ją owej "gry w zadowolenie". Pojawia się pies - symbol wierności, nawiązujący do jej czworonoga o imieniu Lider, bo pani Halina kocha zwierzęta. Są też kosmosy, czyli kwiaty nazywane potocznie warszawiankami - niezwykle delikatne, a zarazem silne, rosnące wysoko w górę krzewy. Wyrastało ich dużo na zgliszczach Warszawy. Dla mnie najważniejsze było to, by nikogo w tej piosence nie pouczać - nie znoszę, gdy utwór mi coś narzuca. Wolę zostawić słuchaczowi pytanie: "A czy ty się umiesz cieszyć z małych rzeczy?". Odpowiedź musi już znaleźć w sobie sam.

No właśnie, ta fraza staje się motywem przewodnim nie tylko samej piosenki, ale i szerokiej akcji społecznej…

- Utwór jest częścią kampanii BohaterON, która zachęca do składania życzeń pani Halinie w postaci własnych powodów do zadowolenia. Wystarczy wejść na dedykowaną stronę internetową i wysłać wirtualną kartkę. Pani Halina te kartki czyta - w ogóle uwielbia czytać książki i potrafi dla dobrej lektury zarwać noc. Zachęcam każdego, by napisał swój powód do zadowolenia, zwłaszcza teraz, w trudniejszej, listopadowej aurze, kiedy łatwiej o narzekanie niż radość. Dla mnie samej udział w tej akcji to ogromny powód do zadowolenia.

Utworowi towarzyszy również piękny, poetycki teledysk. Jak wyglądały prace nad klipem?

- Bardzo zależało nam, żeby wystąpiła w nim pani Halina, choć do końca nie mieliśmy pewności, czy się uda - zwłaszcza że ona sama nie wiedziała, że kręcimy teledysk! Myślała, że to po prostu kolejny wywiad. W ogrodzie stworzyliśmy specjalną scenografię, namalowałam też obraz z motywem kosmosów i koloru niebieskiego, który przewija się przez cały klip obok szukania prostych, dziecięcych radości. Zależało nam na sportretowaniu pani Haliny w jej naturalnym środowisku. Kiedy oglądałam finalny montaż, ogromnie się wzruszyłam, słysząc na samym końcu jej głos mówiący o jednym z jej powodów do zadowolenia. Za jego realizację odpowiada natomiast Marcin Kopiec "Mortvideo".

Co planujesz zrobić z namalowanym przez siebie obrazem, który stał się znaczącą częścią scenografii?

- Na razie stoi u mnie w pracowni, ale poważnie myślę o tym, by oddać go na aukcję charytatywną - może na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy…? Choć przyznaję, że wystawianie własnej twórczości budzi we mnie lęk i zawsze ciężko mi się rozstać z pracami, to czuję, że to będzie dla niego najlepsze przeznaczenie.

Akcja "Gra w zadowolenie", wymiana kartek i wiara w drugiego człowieka w dzisiejszych, skomplikowanych czasach - czy to dla ciebie znak, że wciąż warto stawiać na ludzi?

- Zdecydowanie tak. Każdy z nas popełnia błędy, a jeśli nie potrafimy ludziom wybaczać, wciąż będziemy się na nich zawodzić. Mimo wszystko wierzę, że w ludzi warto inwestować. Naukowo dowiedziono, że potrzebujemy bycia w stadzie. Bardzo cenię bliskie przyjaźnie i możliwość rozmowy - bez wsparcia ludzi, których mam wokół siebie, nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem. Przekaz "Gry w zadowolenie" - mimo pozornej prostoty - jest niezwykle głęboki i wielowymiarowy, i dlatego jest mi tak bliski.

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