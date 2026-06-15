Black Country, New Road o pobycie w Polsce: Kupiłem sobie spodenki i zjadłem mnóstwo pierogów [WYWIAD]

Alicja Rudnicka, Interia Muzyka: Czy pamiętasz coś szczególnego ze swojej poprzedniej wizyty w Polsce?

Lewis Evans, Black Country, New Road: Tak, byliśmy wtedy w Warszawie. Odwiedziłem stadion Legii Warszawa. Nie byłem na meczu, ale poszedłem zobaczyć stadion, kupiłem sobie spodenki i zjadłem mnóstwo pierogów. Było wspaniale. Naprawdę świetnie się bawiliśmy, a publiczność była niesamowita. Zupełnie nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak głośna i tak podekscytowana. To było naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Bardzo nam się podobało.

Macie w Polsce dużą grupę fanów. OFF Festival słynie z bardzo oddanej publiczności, która zna nawet mniej oczywiste utwory artystów. Czy przygotowujecie specjalną setlistę na takie wydarzenia?

- Tak, oczywiście. W przypadku niektórych festiwali chcemy grać głównie największe utwory, które ludzie znają, albo takie, które mogą zainteresować osoby dopiero nas odkrywające. Jeśli ktoś nas nie zna, prawdopodobnie nie będzie chciał słuchać naszych bardziej wyciszonych czy oszczędnych aranżacyjnie piosenek. Ale w przypadku publiczności OFF Festivalu możemy właściwie robić, co chcemy. Chcemy po prostu zagrać najlepszy możliwy koncert, a mam wrażenie, że osiągamy to wtedy, kiedy gramy dokładnie tak, jak sami chcemy.

Od początków Black Country, New Road wiele się zmieniło. Co najbardziej przypomina ci pierwsze lata działalności zespołu?

- Powiedziałbym, że proces pisania piosenek pozostał w dużej mierze taki sam. Oczywiście utwory nie wychodzą już od Isaaca, ale nadal tworzymy je w podobny sposób. Szkic piosenki trafia na próbę, a potem każdy z nas pisze swoją partię i wspólnie pracujemy nad strukturą utworu.

Wszystko jest stale przedmiotem dyskusji i zawsze tak funkcjonowaliśmy. To bardzo dobrze się u nas sprawdza, więc nigdy nie musieliśmy tego zmieniać. To zdecydowanie pozostało bez zmian.

Minęły już cztery lata od premiery "Ants From Up There". Czy nadal czujesz więź z tymi utworami, czy tamten etap jest już dla was zamkniętym rozdziałem?

- Wydaje się, jakby to było bardzo dawno temu, głównie dlatego, że od tamtego czasu zrobiliśmy naprawdę dużo. Ale tak, zdecydowanie nadal czuję związek z tym materiałem. Nie słucham go zbyt często, choć właściwie nie słucham żadnej naszej muzyki. Wiem, że niektórzy potrafią to robić, ale ja mam z tym problem. Nadal jednak czuję, że to jesteśmy my. Po prostu wydaje się to już bardzo odległym okresem.

Na nowym albumie słychać więcej wpływów folku i muzyki barokowej. Czy podczas pracy nad nim słuchaliście konkretnych artystów lub płyt, które były dla was inspiracją?

- Tak, bardzo wielu. Wszyscy zagłębiliśmy się w kilka różnych muzycznych światów. Jednym z nich byli songwriterzy z Los Angeles z końca lat 60. i 70., tacy jak Randy Newman, Janis Ian czy Brian Wilson.

Słuchaliśmy też mnóstwa płyt folkowych - Richarda i Lindy Thompsonów, Fairport Convention, Pentangle, Steeleye Span i wielu wykonawców związanych z brytyjskim folkowym odrodzeniem. Ważną inspiracją był również Jim O'Rourke. Jego trzy albumy z końca lat 90. i początku XXI wieku - "Insignificance", "Eureka" i "Halfway to a Threeway" - miały dla nas ogromne znaczenie pod względem produkcji, aranżacji i sposobu łączenia rocka z bardziej bacharachowskimi rozwiązaniami, dziwnymi, trochę kiczowatymi partiami trąbek i podobnymi elementami. To bardzo inspirujące.

No i oczywiście Joanna Newsom. Jest dla nas ogromną inspiracją. Naprawdę uwielbiamy jej muzykę. Myślę, że to już wszystkie najważniejsze nazwiska.

Na "Forever Howlong" są też lżejsze momenty. "Besties" jest na przykład znacznie bardziej pogodne niż pozostałe utwory. Czy był to świadomy kontrast wobec emocjonalnego ciężaru innych piosenek?

- Nie chciałbym wypowiadać się za teksty Georgii, ale muzycznie - zdecydowanie tak. Chyba po prostu trochę dojrzewamy, może tworzymy szczęśliwiej brzmiącą muzykę, mniej pełną frustracji. Być może nasze życie jest teraz trochę lepsze.

Jest też kwestia tego, że wiedzieliśmy, iż będziemy dużo koncertować z tym materiałem. Kiedy piszesz muzykę, którą potem będziesz grać przez dwa lata, musisz zastanowić się, jak ma ona brzmieć. Mogłaby być bardzo mroczna, ponura i przygnębiająca - i to też byłoby świetne, jeśli właśnie taki przekaz artystyczny chcesz stworzyć. Ale później musisz z tym materiałem jeździć w trasę przez cały rok.

Myślę więc, że nie byłoby dla nas najrozsądniejsze tworzenie bardzo mrocznej muzyki, jeśli chcieliśmy ją później grać przez tak długi czas i nadal czuć, że jest świeża, że sprawia nam przyjemność i zachowuje swoją żywotność. Chcemy wciąż cieszyć się koncertami.

To nie jest coś, co dominuje podczas pisania piosenek, ale na pewno o tym myślimy. Zastanawiamy się, czy dany utwór będzie sprawiał frajdę na żywo, czy chcemy go grać koncertowo. W końcu będziemy wykonywać go bardzo często. Tak więc zdecydowanie było to częścią naszego procesu myślowego.

Gdybyś miał wybrać jedną piosenkę z "Forever Howlong", która najlepiej pokazuje, gdzie dziś znajduje się Black Country, New Road, który utwór by to był?

- Chyba "Happy Birthday". Nadal jest w nim sporo teatralności, ale jednocześnie przesuwa się bardziej w stronę rocka i popu. Mam wrażenie, że część nowego materiału, który piszemy, jest bardziej rockowa i bardziej popowa.

Także "The Big Spin" i "Two Horses" pokazują tę bardziej popową stronę zespołu. Być może właśnie w tym kierunku zmierzamy. Trudno jeszcze powiedzieć, jest na to za wcześnie. Ale tak, wybrałbym "Happy Birthday".

Który utwór z tego albumu najtrudniej sprawdza się podczas koncertów?

- Dobre pytanie. Jest kilka takich utworów. To naprawdę trudne kompozycje do grania. Czasami zazdroszczę zespołom, które mogą po prostu wejść w groove i płynąć z muzyką.

Na początku byłby to "Nancy Tries to Take the Night", bo jego druga część jest bardzo złożona i niezwykle trudna do wykonania na żywo. Ale teraz mamy ją już dobrze opanowaną.

Powiedziałbym więc, że "For the Cold Country". To bardzo wymagający utwór. Bardzo łatwo może się rozpaść, zgubić spójność albo dojść do nieporozumień między nami podczas grania. To naprawdę trudne, ale kiedy wszystko działa, efekt jest świetny.

"Nancy Tries to Take the Night" to mój ulubiony utwór z tej płyty. A czy chciałbyś coś powiedzieć polskim fanom, którzy czekają na wasz koncert?

- Jesteśmy niesamowicie podekscytowani powrotem. To wielka szkoda, że nie mogliśmy przyjechać od 2023 roku. Naprawdę nie możemy się już doczekać. Absolutnie nie możemy się doczekać.





Rafał Brzozowski w Polsacie oddał hołd ukochanej mamie. "Lubię przyjechać na herbatę, porozmawiać i wesprzeć mamę" INTERIA.PL