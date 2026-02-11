Piotr Banach nie krył zadowolenia po premierze płyty "Czas końca złudzeń", uznając ją za jedną ze swoich najlepszych produkcji. Przypomnijmy, że gitarzysta w latach 1992-1997 był pierwszym liderem grupy Hey (w dorobku pięć albumów, z przełomowym debiutem "Fire" na czele), a potem razem z Gutkiem współtworzył zespół Indios Bravos, z którym zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz.

Od 2015 r. gitarzysta i kompozytor występuje pod szyldem BAiKA, gdzie towarzyszy mu życiowa partnerka, wokalistka Katarzyna "Kafi" Figaj (gra również na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych). Sami produkują swoje płyty, okładki płyt, teledyski, dbają o promocję, koncerty. Nazwa BAiKA też nie jest przypadkowa - pochodzi od pierwszych liter nazwiska gitarzysty i oraz pseudonimu wokalistki.

BAiKA po raz trzeci. Duet rusza w trasę

Od października 2020 r. para mieszka w Miłosławiu, niewielkim mieście położonym ok. 50 km od Poznania. To właśnie tam kupili dom, który przez kolejne kilka miesięcy remontowali. Tam też powstają ich kolejne utwory, które złożyły się na trzeci album "Czas końca złudzeń". Płyta zawiera 11 piosenek "o złudzeniach, pożegnaniach ze złudzeniami, trwaniu w złudzeniach".

Michał Boroń, Interia: Był "Czas spełnienia", chwilę temu pojawił się "Czas końca złudzeń", a teraz to pewnie "czas przygotowań"? Jak to u was wygląda przed trasą?

Piotr Banach (BAiKA): - To bardzo intensywny czas, zwłaszcza, że większość spraw ogarniamy tylko we dwoje. Oprócz tego, że przygotowujemy nowy set koncertowy, a to wymaga dużej ilości prób i technicznych zabiegów, robimy mnóstwo działań na potrzeby promocji naszych koncertów w internecie, szukamy miejsc noclegowych, planujemy wyjazdy i powroty. Kafi od kilku dni pracuje też nad scenografią, wycina, klei, szyje na maszynie, a w przerwach montuje wideoklip do specjalnej wersji piosenki "Katarzyna" w której można usłyszeć chór złożony z naszych fanów.

Kafi (BAiKA): - Wczoraj zadałam Piotrowi pytanie: "15 lat temu łatwiej było być muzykiem, co?". Odpowiedź brzmiała twierdząco (śmiech). Piotrek wspominał czasy, kiedy wyjeżdżał na koncerty z Indiosami nie martwiąc się praktycznie o nic: promocja - załatwiona przez klub, bilety - sprzedawane przez klub, hotel, jedzenie - klub, droga - kierowca. Wracał do domu i napierniczał przez 5 dni do następnego wyjazdu na playstation - to jest życie (śmiech).

Co dla was jest najfajniejsze - tworzenie (komponowanie, pisanie tekstów), samo nagrywanie, czas premiery, kiedy dostajecie info zwrotne od słuchaczy, czy właśnie granie na żywo?

Banach: - Dla mnie najfajniejszy jest czas tworzenia, a potem konfrontowania tej twórczości z publicznością. Nagrywanie bywa frustrujące i nużące, bo to po prostu praca, którą trzeba wykonać.

Kafi: - A ja lubię wszystko, najmniej czas premiery (promowanie, zbieranie materiałów, opisywanie, łażenie po wywiadach) a najbardziej nagrywki w studio i koncerty (ale jak już stoję na scenie, bez tej masy czynności: dojazd, rozkładanie sprzętu, soundcheck itp.).

Ostatecznie BAiKA na żywo to wciąż duet, mimo wstępnych zapowiedzi, że jest szansa na granie w pełniejszym składzie. Wygrała brutalna ekonomia?

Banach: - Ekonomia ma tu istotne znaczenie, ale nie najważniejsze. BAiKA ma charakterystyczne brzmienie wynikające z tego, że mieszają się tu dwie wrażliwości. Trochę się boję, że utracimy nasz obecny charakter, gdy tych mieszających się ze sobą wrażliwości będzie cztery lub pięć.

Kafi: - Nie tracę wiary, że to nastąpi. Wiosna się nie udała, bo po nagraniu płyty Piotr się poskładał z przebodźcowania i próby były niemożliwe, mimo to odbyły się dwie. Aby jednak grać koncerty sprawnie potrzeba więcej spotkań, dlatego zobaczymy, co przyniesie ten rok. Proszę wierzyć razem ze mną. Skoro myśl kształtuje rzeczywistość, to niech tak się stanie - więcej umysłów, to większe szanse.

Wielu twórców często mówi, że najlepsza płyta to dopiero ta jeszcze nienagrana. Piotrek z kolei wprost stwierdził, że "Czas końca złudzeń" jest jedną z najlepszych w jego dorobku.

Banach: - Jedna z najlepszych, to jednak nie najlepsza, więc jest tu jeszcze miejsce na progres. Nienagrana płyta, to tylko przypuszczenie płyty, jak nagram taką, którą uznam, że nie ma w niej nic do poprawienia, że niczego bym w niej nie zmienił, to będzie dla mnie znak, że pora na emeryturę. Jednak, póki co, nie wybieram się na nią.

Kafi: - Czas i słuchacze weryfikują wszystko.

Z jednej strony mówicie o pewnym podsumowaniu dekady działalności, a z drugiej o otwarciu nowego rozdziału. Jaka będzie nastoletnia już BAiKA?

Banach: - Oby nie tak chimeryczna, jak bywa większość nastolatków, ale fajnie by było, by tak poszukująca i pełna zapału, jak oni.

Kafi: - Bardziej określona. Potrzebowałam 10 lat, żeby utożsamić się z tym projektem, znaleźć w nim siebie. W 2025 roku w końcu się to udało i czuję, że BAiKA nosi teraz piętno nas oboje. Znaleźliśmy sposób, jak wygospodarować przestrzeń dla Banacha i Kafi, dwóch bardzo różnych osobowości, żeby żadne nie czuło się poszkodowane.

"Czas końca złudzeń" to większy udział Kafi jako autorki tekstów. Trudno było się Piotrkowi nieco posunąć na tej półce? Pamiętam, jak kiedyś mówiliście, że Kafi chce mieć więcej do śpiewania, a on jednak z reguły mieścił się w krótszych formach.

Banach: - Oczywiście, że trudno. Pisanie tekstów bardzo mnie spełniało, ale ponieważ Kafi też, to trzeba się było tym spełnianiem podzielić.

Kafi: - I wdzięczna jestem, że to się nareszcie stało, bo siła przekazu i oddziaływania muzyki musi wynikać z przekonania i autentyczności. Teraz, kiedy mogę wypowiedzieć się własnymi słowami, czuję, że jest w tym odpowiednia moc i równowaga.

Trzy wady Piotrka i Kaficzka według tej drugiej osoby.

Banach: - Niecierpliwa, wybuchowa, uparta.

Kafi: - Lubi mieć rację, czasem za wolno mówi i za długo, na około odpowiada, łapczywie je i wszystko wokół talerza rozrzuca.

Trzy rzeczy, za które się wzajemnie lubicie.

Banach: - Charakterna, uczynna, zabawna.

Kafi: - Za pozytywne usposobienie, mądrość, wrażliwość.

BAiKA na trasie promującej płytę "Czas końca złudzeń"

11.02. - Warszawa, BARdzo Bardzo (koncert premierowy rozpoczynający trasę)

15.02. - Białystok, Radio (wejściówki radiowe)

27.02. - Lubawa, Empatio

28.02. - Toruń, Kombinat Kultury

5.03. - Lublin, Fabryka Kultury ZGRZYT

6.03. - Łódź, Przechowalnia

12.03. - Szczecin, 13 Muz

13.03. - Gorzów Wielkopolski, MagnetOffOn

19.03. - Wrocław, Nietota

21.03. - Opole, Miejsce X

17.04. - Tarnów, Maranto

18.04. - Gliwice, Cechownia

23.04. - Poznań, Pan Gar

24.04. - Zbąszyń, U Rzemieślnika.

