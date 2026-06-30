Weronika Figiel, Interia Muzyka: Spotykamy się dzisiaj we Wrocławiu. Ma Pan jakieś specjalne wspomnienie związane z tym miastem?

Andrzej Piaseczny: - Bardzo wiele specjalnych wspomnień - szczególnie, że jest to miasto moich przyjaciół, do których przyjeżdżam bardzo często, nie tylko koncertowo. Często jestem we Wrocławiu, co akurat sprawia mi wiele przyjemności, bo kiedy się może wracać do tych samych miejsc, w powtarzalny sposób, to jest to duża nagroda dla artysty. Przed Narodowym Forum Muzyki jeszcze nie występowałem, dzisiaj to będzie pierwszy raz i mam nadzieję, że publiczność będzie z tego zadowolona. Tym bardziej, że skład artystów jest bardzo ciekawy.

Andrzej Piaseczny wystąpi na koncercie "Wrocław Przyszłości". "To miasto moich przyjaciół" INTERIA.PL

Mamy dziś na scenie dużo różnorodnych artystów i łączymy muzykę rozrywkową z operą. Jest Panu blisko do opery?

- Mnie w ogóle jest blisko do muzyki klasycznej - nie mówiąc poważnej. Bo kiedy zacząłem współpracować trochę z klasykami, oni zawsze mnie poprawiali, że to nie muzyka poważna, bo nie zawsze jest powaga. Jest opera seria i opera buffa - to przekłada się na każdy gatunek wewnątrz klasyki. Oni więc sami nie lubią takiego określenia... Ale z drugiej strony - dajmy spokój. Każdy rodzaj twórczości i każdy rodzaj muzyki powinien być na uśmiechu traktowany albo przynajmniej z pewnym dystansem.

Słucham dużo muzyki klasycznej. Nawet rozmawiałem z Adamem [Michalakiem], z moim partnerem scenicznym, że troszkę żałuję, że nie podjąłem się dzisiaj jakiegoś utworu z klasyki. Ale może w innej edycji, jeśli zostałbym zaproszony... Kiedy wspomina się żyjącego wtedy jeszcze Pavarottiego, który śpiewał i z Bono, i ze Stingiem, i tak dalej. Nikt nie udawał, że jest kimś innym. Wszyscy byli sobą i to jest bardzo ładny ogląd rzeczywistości, bo uwielbiamy się dzielić między sobą - również jeżeli chodzi o muzykę. A tak naprawdę czym jest muzyka? Emocją, rozedrganiem. W związku z tym nieważne jest, czy to barok, czy to heavy metal, czy wszystko co pomiędzy, czy piosenka żeglarska - kiedy nas porusza, to jest prawdziwą muzyką. Wtedy nie trzeba się między sobą dzielić, tylko po prostu trzeba się łączyć i próbować do siebie wzajem uśmiechać.

Wystąpi Pan dzisiaj między innymi ze swoimi dwoma utworami sprzed lat. Jak utrzymać te emocje, o których Pan wspominał, żeby te piosenki się nie znudziły?

- Tu nie mamy tego problemu, bo są inni partnerzy towarzyszący mi - Alicja [Szemplińska], Adam [Michalak]. Jest też inny rodzaj aranżacji, duża orkiestra, która w inny sposób podeszła do tematu. To jest zawsze przygoda muzyczna. Pytanie byłoby usprawiedliwione, gdy wchodzi się z własnym zespołem na scenę po raz milionowy i śpiewa tę samą piosenkę. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie ma dwóch takich samych miejsc, dwóch takich samych rodzajów publiczności, dwóch takich samych dni. Te emocje zawsze są jakieś inne. Z jeszcze innej strony - kiedy ma się bagaż przebojów, to cóż można więcej chcieć od życia? Trzeba się cieszyć, że jest.

Dzisiejszy koncert odbywa się pod hasłem przyszłości. Jak Pan chciałby widzieć polską scenę w przyszłości?

- Nie jestem wróżką, ale myślę, że... Miałem dowcip na końcu języka, ale nie będzie dowcipu... Życie toczy się coraz prędzej, coraz szybciej akceleruje nam postęp we wszystkości. W ciągu mojego życia zmieniło się tyle, że jeśli to będzie podążać w tym samym tempie, to naprawdę nie wiadomo, co stanie się za 10, 20 lat. Nie dałbym się kusić na przepowiadanie przyszłości.

Poza muzyką - w obrębie społeczności miejskich - ważne jest, żeby wychodzić naprzeciw mieszkańcowi, ale także turyście. Wiem, że to jest zawsze kłopot, szczególnie w miastach, które żyją z turystyki, więc chciałyby turystów widzieć w jak największej ilości, ale mieszkańcom z kolei to troszkę przeszkadza.

Na szczęście Wrocław nie ma dostępu do morza, więc jesteśmy tutaj spokojni o to, że przetrwamy. Ale z całą pewnością Wrocław, z całą jego historią, o której chcę powiedzieć jasno, jest jednym z najpiękniejszych nie tylko polskich miast. Jeśli mówimy o spuściźnie, o tym jak - kiedy chodzimy po Wrocławiu - przyglądamy się architekturze z przeszłości, obecnej architekturze, to widzimy cały przegląd historii, który tutaj, na tym mieście się odcisnął, nie tylko pozostawił ślady. Jako ludzie światli musimy o tym pamiętać i nigdy nie zapominać.

Jesteśmy w trakcie sezonu letnich koncertów plenerowych. Co Pan najbardziej lubi właśnie w takich koncertach?

- Temperatury poniżej 40 stopni lubię najbardziej (śmiech). To jest oczywiście bardzo przyjemne, bo tak jak mówiłem, kiedy ma się ten bagaż przebojów, to on ułatwia bardzo mocno kontakt z publicznością. A poza tym, ja naprawdę w dalszym ciągu bardzo lubię to, co robię. Może to w różnych przypadkach różnie wyglądać, bo kiedy się uprawia ten zawód 35 lat, to wiadomo - jest to jakiś inny rodzaj przygody. Ale póki co lubię to, co robię, więc mam nadzieję, że publiczność, która przychodzi na letnie koncerty też. Która swoją drogą jest różnorodną publicznością - to nie jest tylko tak, że przychodzą zwolennicy, bo jedziemy do mniejszego miasta, gminy, przychodzą wszyscy. Wielokrotnie trzeba przekonać kogoś, kto przyszedł, żeby nie wyszedł i był zadowolony, i to się często udaje

Lato latem, ale Pan już zapowiedział zimową trasę koncertową. Czego możemy się po niej spodziewać? Wiadomo już, że temperatur poniżej 40 stopni...

- Ale nie na scenie. Na scenie będzie czterdzieści kilka! To jest bardzo ciekawe wydarzenie w tym roku w moim życiu, bo wystąpię z kwartetem jazzowym, naprawdę ze świetnymi jazzowymi muzykami. Nie będę udawał, że jestem jazzmanem, absolutnie - proszę mnie o to nie podejrzewać! Ale łączenie - tak jak dzisiaj zresztą - gatunków jest jest bardzo mi bliskie. Szczególnie, że kiedy włącza się różne kanały streamingowe, to można na nich wyszukać takie playlisty jak "Pop Jazz" i tam jest Diana Krall, Norah Jones i tak dalej. One oczywiście są jazzmankami - szczególnie Diana, która przepięknie gra na fortepianie i potrafi improwizować. Ale to jest tego rodzaju przygoda muzyczna, która mam nadzieję, że też spodoba się w połączeniu ze zwykłymi, normalnymi piosenkami świątecznymi. Ja mam ich kilka na koncie, ale będziemy też śpiewać klasyki świąteczne. Mówię "będziemy", bo zgodziła się być moją gościnią Kasia Wilk. Świetny głos, świetna dziewczyna. Mam nadzieję, że wszystko na scenie sprawi nam na tyle dużo przyjemności, że będziemy mogli ją prolongować na publiczność. Szczególnie wszystkich zapraszam, bo dla mnie to już teraz jest przygoda, choć dopiero jestem na etapie, że wiem kto będzie grał, a teraz składam listę koncertową.